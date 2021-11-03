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В черный список российских деятелей культуры на Украине попали актеры фильма «Крым»
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Министерство культуры и информационной политики Украины пополнило черный список российских деятелей культуры. Всего в перечне числятся 258 человек.
Министерство по представлению Службы безопасности Украины (СБУ) добавило в список еще 30 человек, среди которых российские актеры, передает РИА «Новости».
По заявлению СБУ, все попавшие в перечень «представляют угрозу национальной безопасности Украины». В список вошли: звезда сериала «Военный госпиталь» Татьяна Бурнакина, исполнитель одной из ключевых ролей в блокбастере «Турист» Сергей Воробьев, актер фильма «Крым» Илья Домбровский, а также Анастасия Бакланова, Павел Богомолов, Илья Власов, Константин Гапонов, Михаил Грищенко, Роман Гусев, Александр Загуляев, Вячеслав Земляной, Александр Классен, Юрий Котов, Евгений Кузьмин, Александр Лапшов, Игорь Лучихин, Владимир Миллер, Катерина Насонова, Роман Никифоров, Андрей Пензин, Егор Попов, Михаил Разикин, Александр Романов, Андрей Скабара, Валентин Томусяк, Евгений Федоров, Андрей Фомин, Дмитрий Чудин, Максим Шпаковский и Людмила Яковлева.
В 2015 году на Украине появился черный список деятелей культуры, которые создают угрозу нацбезопасности страны.
Ранее сообщалось, что секретарь СНБО заявил, что для некоторых артистов могут сделать исключения, запрещать выступления всех представителей России не нужно.
Украинский генерал пообещал России «кровавую баню»
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В случае начала боевых действий Украина устроит России «кровавую баню», заявил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в статье для издания «Главред».
«Безусловно, они (ВС России – прим. ВЗГЛЯД) к этому готовятся, но если [президент России Владимир] Путин начнет войну, то его на Украине ждет «кровавая баня» и захватом территорий дело не закончится», – приводит мнение Романенко РИА «Новости».
Украинский военачальник выступил с утверждением, что Россия якобы «стягивает войска» к границе уже на протяжении нескольких последних недель. «В целом новое сосредоточение на границе опасно, и Украине, при необходимости, нужно быть готовой к объявлению военного положения», – заключил автор статьи.
Напомним, в понедельник глава «Нафтогаза» увязал отсутствие газового транзита с риском «войны» Украины с Россией. При этом в офисе Зеленского пообещали России поражение в случай войны с Украиной. Днем ранее на Западе заявили, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию».
В минувшую субботу глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации». За день этого на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе. В прошлый четверг Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня.
14 октября полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении Мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также Рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности Минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В конце сентября в Кремле констатировали, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.
В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
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Белоруссия окажет Украине аварийную помощь электроэнергией
Власти Белоруссии в рамках договора об оказании аварийной помощи займутся поставкой Украине 500 МВт электроэнергии, сообщает пресс-служба белорусского минэнерго.
«Второго ноября с 14.00 (совпадает с мск) в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт», – передает РИА Новости со ссылкой на министерство.
Отмечается, что поставки осуществляются по запросу украинской стороны. В ведомстве добавили, что о долгосрочных коммерческих контрактах, кроме заключенных до этого, речи в данном случае не идет. Поставки будут осуществляться до 21:00.
Ранее сообщалось, что на брифинге 2 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль говорил о возможном физическом импорте электроэнергии из Белоруссии. Политик заявлял о возможных 900 мегаватах, но при условии, если компании смогут между собой договориться.
Ранее украинское госпредприятие «Оператор рынка» сообщало о росте цен на электроэнергию. На 1 ноября стоимость повысилась на 25,7% – до 3491,75 гривны/МВт-ч. Это произошло после отказа Москвы и Минска продавать Украине электроэнергию.
На Украине пообещали Зеленскому «очень плохой» конец
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Президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу бывшего главы государства Виктора Януковича, заявил бывший депутат Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ».
Экс-парламентарий выразил мнение, что нынешняя ситуация на Украине напоминает преддверие событий на Майдане в 2013 году. По этой причине он обратился к Зеленскому с предупреждением, передает РИА «Новости».
«Владимир Александрович, мы от Вас устали. Мы хотим жить в нормальной стране. [Устали] от ваших тупых решений, от ваших вредоносных решений для страны. Вам надо либо меняться, либо это закончится очень плохо», – отметил политик.
По его мнению, нынешний украинский лидер также, как и предшественник, допускает серьезные кадровые ошибки. «А вы думаете Зеленский не будет таким же трусом? У него просто пока не хватает мозгов понять, чем это для него закончиться. И закончится хуже, чем закончилось для Януковича», – предположил Мураев. Он также предупредил, что ситуация на Украине обостряется, и новый кризис может привести к разделу страны между соседями.
Напомним, в сентябре экс-депутат Рады Надежда Савченко выразила мнение, что высокие цены на газ и жесткие законы могут привести к тому, что президент Украины Владимир Зеленский «позавидует» бывшему главе государства Виктору Януковичу. В том же месяце депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что принятие закона «Об олигархах» может привести к бегству Зеленского в Россию.
Между тем сам Янукович подчеркнул, что главной ошибкой Украины за 30 лет «независимости» стал отказ от добрососедских отношений с Россией.
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Украина обвинила Россию в инциденте с отсутствием Зеленского на сессии в Глазго
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба обвинил Россию в дискредитации Киева на конференции ООН по вопросам изменения климата COP26 в Глазго. По его словам, Украина предупредила организаторов, что президент Владимир Зеленский не успевает приехать на сессию конференции.
Кулеба пояснил в Facebook, что плавающий график украинского лидера связан с большим количеством встреч на конференции в Глазго. Во время сессии, которую Зеленский пропустил, президент Украины проводил встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, уточнил министр. По его словам, переговоры были очень предметными и долгосрочными, поэтому плавающий график не позволил вовремя попасть в зал.
Министр считает, что якобы именно российские СМИ начали распространять информацию «о том, что вроде бы скандал, президента Украины не было на заседании, когда Джон Керри его вел и объявил выступление Украины».
«Украина предупредила организаторов о том, что мы не успеваем, и произошел сбой не со стороны Украины, а со стороны именно организаторов этого мероприятия. Давайте не вестись на все эти российские упреки и на все их провокации, и на ту желчь, которую они разбрызгивают активно в информационном пространстве, пытаясь дискредитировать Украину. Ничего такого не было. Нормальный организационный момент. Конференция подобного уровня и масштаба – это очень динамичное мероприятие, и там происходят самые разнообразные вещи, график плавает. Ничего страшного абсолютно не произошло», – сказал Кулеба.
Во вторник Зеленского не оказалось на сессии климатической конференции СOP26, когда его позвал выступить модератор мероприятия, экс-госсекретарь США, а ныне спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри.
Накануне Зеленский обсудил с американским коллегой Джо Байденом ситуацию в Донбассе на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском городе Глазго.
Блинкен обещал Зеленскому «сокращать риски» от «Северного потока – 2»
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Соединенные Штаты намерены вместе с зарубежными союзниками добиваться укрепления энергетической безопасности Украины и сокращения рисков в адрес Киева со стороны газопровода «Северный поток – 2», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Глазго.
Как сообщил по итогам встречи руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, Блинкен заверил Зеленского, что Вашингтон будет работать над укреплением энергобезопасности Украины, действуя с партнерами на мировой арене, передает ТАСС.
«Он (Блинкен) приветствовал шаги Украины, нацеленные против коррупции, и подчеркнул, что США вместе с союзниками и партнерами будут продолжать укреплять энергетическую безопасность Украины, в том числе посредством сокращения рисков, которые представляет трубопровод «Северный поток – 2», – отметил Прайс.
«Госсекретарь Блинкен вновь подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины», – добавил руководитель пресс-службы Госдепартамента США.
Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал ускорить ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2», чтобы остановить рост цен на газ в Европе.
Напомним, 18 октября сообщалось, что первая нитка «Северного потока – 2» заполнена техническим газом и готова к работе. Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что запуск газопровода способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.
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США обвинили в предательстве Украины из-за «холодного мира» с Россией
Украинское издание «Страна.ua» утверждает, что курс администрации президента США Джо Байдена на нормализацию отношений с Россией в Киеве могут воспринять как предательство.
Портал указал на статью New York Times про переговоры между Вашингтоном и Москвой по кибербезопасности, направленные, как утверждает американское издание, на снижение напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Издание отмечает, что такие перемены в политике произошли после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, передает РИА «Новости».
«Вскоре после этого произошла первая крупная «зрада» (предательство) <…> Байден отказался от санкций против «Северного потока – 2», а месяц спустя в Женеве прошли переговоры по контролю над вооружениями. <…> США, похоже, решили договариваться с Россией по-хорошему, а не санкциями и ультиматумами. Что в Украине, как показала договоренность США и Германии по «Северному потоку – 2», могут расценить как новую зраду», – пишет портал.
Как отметил в разговоре с изданием политолог Руслан Бортник, непубличные консультации между Москвой и Вашингтоном могут оказаться опасными для Украины.
«Факт тайных переговоров несет в себе определенные вызовы и угрозы для украинской власти. И именно, что и по Украине о чем-то могут договориться. <…> Сам факт этих переговоров говорит о том, что украинскую проблему отставляют в сторону – ради интересов, касающихся конкуренции с Китаем, мировой торговли, противодействию ковиду, и национальных интересов по усилению США и России», – заявил Бортник.
По мнению Бортника, такое развитие событий показывает на категорическое изменение в политической реальности, в том числе и для Украины. «(Ведение переговоров между Россией и США) говорит о том, что Запад пытается отойти от конфронтации с Россией, разочаровался в возможности изменения «режима» внутри России и пытается найти условия для холодного мира, в том числе часто и ценой Украины», – пояснил эксперт. На это, в частности, показывает ситуация с «Северным поток – 2», заключил Бортник.
Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в ходе онлайн-выступления на форуме «Диалог Форт-Росс» заявил, что Россия представила Соединенным Штатам конкретные идеи по предотвращению инцидентов на море и в воздушном пространстве.
Накануне секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев обсудил в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом отношения России и США. В тот же день посол России в США Анатолий Антонов в обращении к участникам встречи «Диалог Форт-Росс» заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии советов безопасности и внешнеполитических ведомств.
В воскресенье министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что пообщался с президентом США Джо Байденом на саммите «Двадцатки» (G20) в Риме. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, состоялся «непродолжительный, но полезный разговор», в ходе которого Байден «передал наилучшие приветы» российскому лидеру Владимиру Путину и «подчеркнул свою нацеленность на дальнейшие контакты».
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Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке
Глава минобороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке, сообщает представитель в Верховной раде Тарас Мельничук.
«Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную раду», – говорится в сообщении.
Таран является выпускником Киевского высшего училища зенитно-ракетных войск и Киевской военной академии ПВО Сухопутных войск.
При президенте Викторе Януковиче занимал должность замначальника главного управления разведки минобороны. До 2014 года работал постпредом минобороны при представительстве Украины в ООН.
Должность министра обороны занял 4 марта 2014 года.
На Украине объяснили троекратное увеличение отбора газа из подземных хранилищ
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Отбор природного газа из подземных хранилищ Украины в октябре составил 700 млн кубометров, что в 3,5 раза больше показателей октября 2020 года, сообщили в пресс-службе оператора газохранилищ «Укртрансгаз».
«Такая разница объясняется двумя факторами. Первый – сезон отбора этого года начался на две недели раньше прошлогоднего. Второй – осенью компании-нерезиденты реэкспортировали часть своих запасов с целью дальнейшей реализации на газовом рынке ЕС в период пиковых цен на газ», – передает РИА Новости со ссылкой на сообщение.
Сейчас в подземных хранилищах Украины 18 млрд кубометров газа, что на 36% меньше, чем в 2020 году, но на 13% выше среднего уровня наполнения в 2011-2019 годах, добавили в пресс-службе.
По данным на 1 ноября иностранные трейдеры хранят в режиме «Таможенный склад» 2 млрд кубометров газа.
«Это в пять раз меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них в short haul режиме накоплено 1,6 млрд кубометров», – сообщили в компании.
Ранее сообщалось, что Украина накопила в хранилищах 18,7 млрд кубометров газа, этого достаточно для отопительного сезона.
Киев запросил у Словакии аварийную помощь электричеством
Украина запросила аварийную помощь не только из энергосистемы Белоруссии, но и из Словакии в объеме 100 МВт через Бурштынский энергоостров, сообщили «Укрэнерго».
«Аварийку из РБ (Республики Беларусь - ред.) в ОЭС (объединенную энергосистему - ред.) Украины 500 МВт подтверждаем. Аварийку в БуОС (Бурштынский энергоостров – ред.) из Словакии в 100 МВт подтверждаем», – приводит РИА «Новости» комментарий пресс-службы компании.
Отмечается, что необходимость в аварийной помощи возникла из-за дефицита мощности в энергосистеме. При этом уточнили, что пока никаких отключений потребителей – ни промышленных, ни бытовых – не планируется.
Ранее сообщалось, что власти Белоруссии в рамках договора об оказании аварийной помощи займутся поставкой Украине 500 МВт электроэнергии.
На брифинге 2 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о возможном физическом импорте электроэнергии из Белоруссии. Политик говорил о возможных 900 мегаватах, но при условии, что компании смогут между собой договориться.
Напомним, украинское госпредприятие «Оператор рынка» сообщало о росте цен на электроэнергию. На 1 ноября стоимость повысилась на 25,7% – до 3491,75 гривны/МВт-ч. Это произошло после отказа Москвы и Минска продавать Украине электроэнергию.
Депутат Рады заявил о спасении Украины от блэкаута Белоруссией
Внефракционный депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что помощь со стороны Белоруссии спасет страну от блэкаута, речь идет об аварийной помощи в размере 500 МВт электроэнергии.
«Пятьсот МВт от (Александра) Лукашенко спасают нашу энергосистему систему от блэкаута...Где ваш американский сжиженный газ? Почему ваши западные партнеры не помогают украинцам? Поняли кто друг, а кто просто балабол?», – говорится в посте Шевченко.
Ранее стало известно, что в рамках договора об оказании аварийной помощи Белоруссия поставит в Украину 500 МВт электроэнергии, но о новых долгосрочных контрактах пока речи не идет.
Депутат Шевченко покинул фракцию «Слуга народа» после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он заявил, что украинцы и белорусы два дружественных народа, а разрушение связей ни к чему хорошему не приведет.
Ранее депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин говорил о том, что поставки электроэнергии из Белоруссии обрушили мифы о европейском выборе Киева.
«Чтоб в наших домах был свет, а в батареях тепло украинская власть выпрашивает электричество у Беларуси и уголь с газом у России. И это еще зима не пришла», – написал Волошин в Facebook, передает РИА Новости.
Украинская ведущая оказалась участницей обнаженной фотосессии в Дубае
Участницей скандальной обнаженной фотосессии на балконе одного из высотных зданий в Дубае оказалась украинская ведущая FashionTV, модель Анжелика Левко из Киева.
В течение некоторого времени девушка была ведущей украинского телеканала FashionTV. Также она стала участницей шоу «ФешнРеалити», главными героинями которого являются светские львицы столицы, блоггеры, а также победительницы конкурсов красоты, передает Life.ru со ссылкой на Yobajur.
Участницы реалити узнали свою коллегу по татуировке на среднем пальце в виде единорога – с такой же татуировкой была и девушка, фото и видео которой топлесс доступны пользователям Интернета.
В новой серии реалити-шоу модель рассказала о похожих вечеринках в стиле ню и объяснила свое присутствие присутствие на мероприятиях подобного формата. Другим участницам реалити ее версия правды не понравилась, поэтому они приняли коллективное решение выгнать ее из шоу.
Напомним, ранее в соцсетях опубликовали видеоролик, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Дубая Dubai Marina. Единственным гражданином России, проходящим по делу, оказался организатор фотосессии. В то же время украинский МИД сообщил, что в числе девушек, задержанных за съемку обнаженными в Дубае, 11 оказались гражданками Украины. Украинских моделей, задержанных за съемки, депортировали, им запретили въезд в страну пять лет.
Украинские пограничники задержали на границе с РФ мужчину с иконой на спине
В Госпогранслужбе Украины заявили, что задержали на границе с Россией в Черниговской области мужчину, который привез приклеенную к спине икону Андрея Первозванного, а также имел при себе произведение с клеймом «Карл Фаберже» и автограф Сальвадора Дали с сертификатом.
«Мужчина ехал в РФ с приклеенной к спине иконой. Также у киевлянина 1968 года рождения на границе обнаружили значительное количество валюты и произведения предполагаемого авторства Фаберже и Дали», – рассказали в пресс-службе о туристе.
Помимо вышеперечисленного у мужчины было много незадекларированной валюты, передает РИА Новости.
Предметы удалось обнаружить во время проверки автомобиля Mercedes в пропускном пункте «Сеньковка». Пограничники начали углубленный досмотр после сообщения о возможном перемещении товаров, составляющих культурную ценность.
Валюта в размере 1 670 000 российских рублей и 10 665 долларов США была обнаружена в машине, там же старинная посуда и автограф художника. Икону мужчина клейкой лентой прикрепил к спине.
Вещи временно изъяты таможней, а обстоятельства нарушения сейчас выясняются. Дальнейшие решения будут принимать эксперты.
В Кремле ответили на претензии Украины на «военное присутствие у границ»
Россия сохраняет свое военное присутствие у границ там, где это необходимо, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление минобороны Украины о российском военном присутствии у границы.
«Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым», – передает слова Пескова РИА «Новости».
Ранее минобороны Украины со ссылкой на данные главного управления разведки страны заявило, что у границ республики и в Донбассе якобы находятся около 90 тыс. российских военных.
Напомним, американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых, как утверждается, запечатлены российские силы «на границе с Украиной». При этом указывается, что речь идет о Смоленской области России, которая не граничит с Украиной. Politico пишет, что «новые коммерческие спутниковые фото, снятые в понедельник, подтверждают недавние сообщения» о якобы «массированном размещении» Россией «военных и оборудования на границе с Украиной». Издание утверждает, что скопление бронетанковых частей, артиллерии и пехоты наблюдается в районе Ельни в Смоленской области.
Песков заявил, что публикации о якобы присутствии российской военной техники «у границ Украины» являются некачественными вбросами, на которые даже не стоит тратить время.
На Украине пожаловались на недостаточную помощь Запада
Страны Запада демонстративно выступают на стороне Украины, но не настроены активно с ней сотрудничать, заявил в эфире телеканала «Первый независимый» политолог Андрей Ермолаев.
Эксперт считает, что если бы Европа действительно стремились помочь Киеву, то уже давно можно было начать контакты по инвестиционным программам поддержки наравне, в частности, с Польшей, передает РИА «Новости».
«В Брюсселе, в Нью-Йорке, в Лондоне независимо от политеса, который мы слышим на публичных мероприятиях, по сути, глубоко по барабану реальное положение дел в Украине. <...> Максимум помощи, которую мы видим, это несколько сот миллионов на поддержание штанов, когда у нас бюджет трещит, и военная помощь, которую нам с гордостью оказывают, то есть "стреляйте и выживайте», – высказался Ермолаев.
Он отметил, что «никакой Макрон и Байден» не будут решать украинские проблемы, например, в Донбассе. По его мнению, украинским властям необходимо самим приложить усилия для деэскалации, сделав свою позицию «более адекватной и внятной».
Ранее США обвинили в предательстве Украины из-за «холодного мира» с Россией.
Андрей Таран уволен с поста главы Минобороны Украины
Верховная рада Украины уволила Андрея Тарана с поста министра обороны Украины. По данным местных СМИ, новым главой ведомства должен стать бывший вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Это решение было поддержано 3 ноября 341 парламентарием при необходимом минимуме в 226 голосов, передает РИА Новости.
Ранее главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов, ссылаясь на источники, сообщил, что президент страны Владимир Зеленский уже согласовал кандидатуру на пост главы ведомства. Им должен стать бывший вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Журналист заявил, что Зеленский захотел на место министра обороны «говорящего» политика вместо «молчащего» Тарана.
Согласно конституции Украины, президент подает на утверждение парламента кандидатуры министра иностранных дел и министра обороны.
Ранее сообщалось, что глава Минобороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке, об этом написал представитель в Верховной раде Тарас Мельничук.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что политолог Михаил Погребинский назвал причины отставки Тарана. По словам эксперта, министр показал себя слабым пиарщиком, поэтому будет заменен на Алексея Резникова, который умеет вести себя в кадре.