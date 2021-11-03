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Байден раскритиковал Путина на климатическом саммите
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Президент США Джо Байден критически высказался в адрес российского лидера Владимира Путина на саммите по вопросам изменения климата (COP26), который проходит в шотландском Глазго.
Байден заявил, что Россия и Китай «не явились» на встречу G20 в Риме. По его словам, Китай претендует на роль мирового лидера, однако не участвует в таких форумах, как G20, передает РИА «Новости».
«То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать», – заявил глава Белого дома.
При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с уважением относится к решению Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не приезжать на саммит из-за пандемии коронавируса.
Напомним, президент Владимир Путин выступил на саммите G20 в режиме видеоконференции. Он заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа составляет около 86%.
Он также указал, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за десять лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.
Кроме того, он указал, что Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов.
Замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что Москва призывает к согласованным действиям мирового сообщества в борьбе с изменением климата: атомная энергетика и лесные проекты могут быть действенными инструментами для достижения этой цели.
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Россия и Китай разочаровали Байдена
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Президент США Джо Байден по итогам G20 в Риме заявил, что разочарован позицией России и Китая, которые «де-факто не явились».
Во время пресс-конференции американского лидера попросили прокомментировать заявления «некоторых неправительственных организаций о том, что обязательства, взятые на себя G20» в сфере преодоления климатического кризиса, «не впечатляют», передает ТАСС.
Как заявил Байден, «разочарование касается того факта, что Россия и не только Россия, но и Китай де-факто не явились в том, что касается каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата». По его мнению, удалось добиться «значительного прогресса, но надо сделать больше». Байден заявил, что для этого необходимо сосредоточиться «на том, чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия», передает РИА «Новости».
Байден сказал, что «есть причина, почему люди должны быть разочарованы», он и сам «разочарован». Однако президент США указал на то, что участники «приняли ряд положений, чтобы прекратить субсидирование угля».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин, выступая на саммите G20 в режиме видеоконференции, заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа эта доля составляет около 86%. Он отметил, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за 10 лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.
29 октября советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что США и Европа будут «впереди и в центре G20», так как лидеры России и Китая «не будут присутствовать в зале в Риме».
Американист удивился претензиям Байдена к России на саммите G20
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Джо Байден раскритиковал Россию и Китай по итогам римского саммита G20 в ситуации, когда США не предлагают никаких внятных повесток, лишь призывая к декарбонизации и борьбе за права трансгендеров, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Байден заявил, что Москва и Пекин якобы «отказались от каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата».
«Саммит G20 вполне мог бы и не собираться, учитывая отсутствие у США конструктивной повестки в сфере борьбы с изменением климата. Поэтому я не очень понимаю смысл реверансов Байдену со стороны России и причины его критики в отношении Москвы и Пекина», – пояснил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Эксперт напомнил, что Индия полностью отказалась от ранее взятых на себя обязательств по сокращению использования угля. «Китай об отказе не объявлял, но «по-тихому» снял со своих предприятий все ограничения из-за энергетического кризиса. В некоторых провинциях КНР даже пришлось применить нормирование в пользовании электричества. А мы этого сделать не можем, да еще и вводим с 2023 года карбоновое регулирование. Если мы хотим этим помочь Байдену и задобрить Запад – тогда это пустое занятие», – указал аналитик.
«Также интересно, что из-за раскола в Демпартии в США не был принят «зеленый» инфраструктурный билль. Кроме того, и это самое интересное – в 2024 году администрация в США может поменяться на команду, которая придерживается противоположных взглядов и выйдет из Парижского соглашения», – добавил Дробницкий.
Говоря о провале саммита, политолог также подчеркнул, что лидеры должны были договориться о взаимном признании вакцин и о выделении препаратов тем бедным странам, откуда в развитые государства идут потоки беженцев и гастарбайтеров. «Но G20 не сделали и этого. При этом все слушают критику в отношении России и Китая от западного гегемона – США – который сейчас находится в таком же физическом состоянии, как и сам Байден», – с удивлением подытожил Дробницкий.
Накануне президент США Джо Байден по итогам G20 в Риме заявил, что разочарован позицией России и Китая, которые «де-факто не явились» на саммит. Как заявил Байден, «разочарование касается того факта, что Россия, и не только Россия, но и Китай де-факто не явились в том, что касается каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата». По его мнению, удалось добиться «значительного прогресса, но надо сделать больше». Байден заявил, что для этого необходимо сосредоточиться «на том, чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия».
Байден сказал, что «есть причина, почему люди должны быть разочарованы», он и сам «разочарован». Однако президент США указал на то, что участники «приняли ряд положений, чтобы прекратить субсидирование угля».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин, выступая на саммите G20 в режиме видеоконференции, заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа эта доля составляет около 86%. Он отметил, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за десять лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.
29 октября советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что США и Европа будут «впереди и в центре G20», так как лидеры России и Китая «не будут присутствовать в зале в Риме».
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Кортеж Байдена на G20 достиг рекордной численности
В кортеже президента США Джо Байдена на саммите G20 в Риме насчитали около 100 автомобилей.
На кадрах видео видно, как рекордной длины кортеж проезжает по улицам Рима. В составе автоколонны также находятся охранники, сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеканал «Россия 1».
29 октября на встречу с папой Римским Франциском президент Джо Байден прибыл в кортеже из 85 машин. Сам американский лидер прибыл на переговоры с папой Римским на служебном Cadillac по кличке The Beast.
Уточняется, что кортеж подобной длины из-за коронавирусных ограничений в Италии, согласно которым в автомобиле могут находиться до трех человек, не проживающих вместе.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден не стал отвечать на вопросы журналистов, связанные с отношениями России и Турции, перед началом встречи американского лидера с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в Риме на саммите G20.
Немецкий эксперт поддержал критику Греты Тунберг в адрес лидеров Запада
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«Сегодня западные лидеры обсуждают радужные перспективы зеленой экономики, а завтра выяснится, что их инициативы и реформы невозможно реализовать, так что конференция в Глазго может стать очередным «бла-бла-бла», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее экоактивистка Грета Тунберг раскритиковала стартовавшую в Британии Конференцию об изменении климата, использовав непечатное выражение.
«Западные страны в своем радикализме в вопросах климата ушли далеко вперед. Некоторые из них, например, Германия, хотят с опережением совершить революцию, отказавшись от углеводородов, и полностью перейти на зеленую экономику. Но для большинства восточных стран мира такой революционный путь не подходит», – полагает германский политолог Александр Рар.
«Более того, они не обладают теми финансовыми ресурсами, выгодными условиями налогообложения и другими возможностями, которые есть у стран Европы. Сначала им нужно дойти до соответствующего уровня благосостояния и только потом говорить о зеленой экономике», – отметил он.
По его словам, именно поэтому для многих стран мира дискуссии о климате, ведущиеся западными лидерами, кажутся роскошью. «Они не понимают, почему деньги, выделенные на борьбу с последствиями пандемии, должны быть направлены на «зеленые пакеты» и сделки», – пояснил Рар».
«Так что саммит в Глазго можно назвать встречей стран G7 в более широком формате, где лидеры Запада друг друга хлопают по плечу и много говорят о климате. С моей точки зрения, на конференции катастрофически не хватает представительства высокого уровня со стороны Индии, Китая, Бразилии, России и других крупных стран. От них гораздо больше зависит сохранение климата и окружающей среды, чем от маленькой Европы», – полагает эксперт.
При этом, по мнению Рара, в Европе есть и те, кто придерживается более радикальных позиций в вопросах климата. «Госпожа Тунберг на самом деле выполняет важную роль, являясь критиком позиции стран Запада. В этом плане я не вижу ничего плохого в словах Тунберг. Она говорит то, что думает. С ней можно даже согласиться в том, что конференция станет очередным «бла-бла-бла», потому что сейчас западные лидеры обсуждают радужные перспективы зеленой экономики, а завтра выяснится, что зеленые инициативы и реформы невозможно реализовать, так как они застревают в деталях, нехватке механизмов и более того – в нежелании общества их принимать», – рассказал политолог.
«В Европе далеко не все даже мусор сортируют, многие выбрасывают отходы как попало. Поэтому то, какие решения принимает правительство – важно, но еще важнее, как общество воспринимает эти идеи», – подчеркнул собеседник.
По словам эксперта, лучший пример ошибочных европейских решений – текущий энергетический кризис. «Европейские страны уже были готовы отказаться от углеводородов, в связи с чем построили ВИЭ и надеялись за счет этого закрыть все энергетические потребности. Но оказалось, что промышленные структуры просто не приспособлены для такого быстрого перехода от одних источников энергии к другим. Так что на конференции может быть много болтовни и пустых обещаний, а на самом деле останутся пробелы», – предполагает Рар.
Он также отметил, что Грета Тунберг представляет определенное радикальное экологическое движение и влиятельное «зеленое лобби» в Европе. «Меня поражает, как крупные технологические компании вроде Siemens, понимая, что ветер поменялся, и желая подстроиться под линию правительства в вопросах экологии, предлагают места в президиуме команде Тунберг, чтобы попиариться за их счет. Более того, нельзя забывать, что многие сторонники идей Тунберг, за которыми стоят влиятельные неправительственные организации, вошли в парламент Германии от партии «Зеленые», – заключил Рар.
Ранее экологическая активистка Грета Тунберг раскритиковала
26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго, использовав непечатное выражение.
По мнению активистки, «эта конференция – такая же, как и все остальные, а они ни к чему не привели». Она считает, что на подобных мероприятиях «просто собираются политики и люди, в чьих руках находится власть». Эти люди, по словам Тунберг, «притворяются, что со всей серьезностью относятся и к будущему, и к нынешнему положению тех людей, которых уже коснулся климатический кризис».
Девушка считает, что политики в принципе не способны справиться с проблемой изменения климата Земли. Она полагает, что добиваться перемен должно общество. Обращаясь к толпе, она использовала непечатное выражение в адрес более чем 120 глав государств и правительств, собравшихся в Глазго. Тунберг заявила, что нужно требовать «климатической справедливости» и не мириться с «бесконечным бла-бла-бла».
Напомним, в COP26 участвуют более 25 тыс. человек из 196 стран. На конференции подводят итоги пятилетнего цикла, который был запущен в Париже подписанием Парижского соглашения по климату на COP21. Парижское соглашение по климату – первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.
В МИД назвали основные цели России на конференции в Глазго. Кроме того, указывается, что видеообращение президента России Владимира Путина будет приурочено к принятию совместной декларации о защите лесов. Как рассказали организаторы, более 100 государств заявят о стремлении прекратить процесс обезлесения и увеличить площадь лесов. Декларацию собираются принять страны, на территории которых растет более 85% лесов планеты. В частности, речь идет о России, Бразилии, Великобритании, Индонезии, Китае, США, Турции, Шри-Ланке, Японии, странах Африки, ЕС и Океании.
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Байден призвал Россию наращивать нефтедобычу
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Россия и Саудовская Аравия не должны отказываться наращивать нефтедобычу, заявил президент США Джо Байден.
По словам Байдена, «идея о том, что Россия, Саудовская Аравия и другие основные производители не будут выкачивать больше, чтобы у людей был бензин, чтобы добраться до работы и назад, неправильная», передает РИА «Новости».
Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила NBC, что цены на бензин в стране растут из-за положения на мировых рынках, которое в основном контролируется «картелем» ОПЕК. «ОПЕК контролирует более 50% запасов и более 90% резервов», – сказала она. В связи с этим Грэнхолм предложила спросить о росте цен на бензин в США страны ОПЕК, поскольку «картель больше может сказать о том, что происходит».
Грэнхолм заявила, что топливная индустрия не может мгновенно выйти из вызванного коронавирусом кризиса. Ситуация доказывает, что США должны диверсифицировать поставки, сказала она. По ее словам, прогнозы предсказывают снижение на бензин в США к началу декабря. «Посмотрим, произойдет ли это на самом деле», – заявила министр.
Напомним, США и Япония испугались прогноза президента России Владимира Путина о росте цен на нефть. 13 октября Путин допустил, что стоимость барреля нефти может достичь 100 долларов. После этого в администрации Байдена признались в давлении на ОПЕК для снижения цен. В октябре бензин в США подорожал до рекордного за семь лет уровня.
Путин заявил об умении российских военных отражать атаки беспилотников
Военные России умеют эффективно отражать атаки беспилотных аппаратов, заявил президент России Владимир Путин на совещании по оборонной тематике.
«Мы научились отражать эти атаки [с помощью беспилотных аппаратов] и делаем [это] достаточно эффективно», – передает его слова ТАСС.
Путин подчеркнул, что при развитии беспилотной авиации следует внедрять перспективные технологии. Он также назвал число беспилотников, которое сейчас состоит на вооружение в российских войсках, передает РИА «Новости».
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«Сейчас на вооружении у нас находятся свыше двух тысяч летательных аппаратов беспилотных. Нужно и дальше над ними работать, и работать так же напряженно, как это было последнее время, имея в виду в том числе и применение искусственного интеллекта, самых современных достижений техники, науки. И, конечно, имея в виду тот опыт, который мы имеем сами при применении этих летательных аппаратов», – заключил президент.
Во вторник сообщалось, что беспилотные вертолеты Ростеха впервые применили в качестве мишеней на учениях.
Путин назвал долю безуглеродных источников энергии в России
Президент России Владимир Путин заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа эта доля составляет около 86%.
«Сегодня доля энергии от практически безуглеродных источников, а это, как вы знаем, атомные электростанции, гидроэлектростанции, ветряные, солнечные электростанции, превышает 40%, а с учетом природного газа, самого низкоуглеродного топлива среди углеводородов, эта доля составляет 86%», – сказал он, выступая на саммите G20 в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости».
По словам президента, это один из лучших показателей в мире. По оценке международных экспертов, Россия входит в число лидеров процесса глобальной декарбонизации, добавил Путин.
«Недавно мы приняли решение о реализации новой программы повышения энергоэффективности экономики на период до 2035 года. И эта программа станет важным элементом достижения поставленной цели – обеспечить углеродную нейтральность не позднее 2060 года», – подчеркнул глава государства.
Ранее Путин заявил, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за 10 лет средняя температура выросла на полградуса.
Кроме того, участники саммита Группы двадцати (G20) в Риме смогли достичь соглашения по ограничению потепления климата не более чем на 1,5 градуса.
Байден опоздал на пресс-конференцию из-за «игры с лифтами»
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Глава американского государства Джо Байден объяснил опоздание на пресс-конференцию по итогам саммита G20 «игрой с лифтами».
Президент США извинился перед журналистами за то, что «заставил ждать». «Мы игрались с лифтами. Долгая история, ладно», – сказал он, но не стал объяснять ситуацию подробнее.
Байден также прокомментировал падение своего рейтинга. По его словам, «опросы могут падать, расти», прежде «они были выше, потом упали до середины, потом выросли, теперь опять внизу». Как заявил президент США, «со всеми другими президентами это случалось», передает РИА «Новости».
«Я не поэтому избирался, не для того, чтобы определять, как я работаю по опросам. Я избирался, чтобы быть уверенным, что смогу исполнить в качестве президента США то, что обещал», – сказал Байден, подчеркнув значительную поддержку на саммите G20. По его словам, «США самая критически важная часть всей повестки дня».
В октябре Квиннипэкский университет зафиксировал оглушительное падение рейтинга Байдена. Позднее данные исследований Gallup показали, что его популярность за первые девять месяцев на посту президента США упала сильнее, чем у любого другого главы американского государства со времен Второй мировой войны.
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Байден обвинил Россию в росте цен на бензин в США
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил с утверждением, что рост цен на топливо на мировом рынке якобы обусловлен главным образом нежеланием России и ОПЕК увеличивать объемы добычи нефти.
«Во-первых, важная причина повышения цен – это то, что пандемия коронавируса повлияла на цепочку поставок», – приводит ТАСС ответ Байдена на вопрос о росте цен на многие товары в Соединенных Штатах. «Я знаю, что вам это известно», – добавил политик.
«Во-вторых, если обратить внимание на стоимость бензина [в США], на стоимость нефти – это последствия того, что пока Россия или страны ОПЕК отказываются добывать больше нефти. Увидим, что произойдет на этом направлении, скорее, раньше, нежели позднее», – заявил глава американской администрации после двухдневного саммита глав государств и правительств в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском Глазго.
Ранее 45-й президент США Дональд Трамп обвинил главу действующей американской администрации Джо Байдена в выпрашивании нефти у России.
В понедельник Байден призвал Россию и Саудовскую Аравию наращивать нефтедобычу, «чтобы у людей был бензин». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться следующих консультаций ОПЕК+. Он подчеркнул, что Россия придерживается договоренностей по добыче нефти, при этом они каждый раз подлежат ревизии. Ранее глава Роснефти Игорь Сечин на Евразийском экономическом форуме в Италии предупредил о возможном завершении столетней эпохи низких цен на традиционные энергоресурсы.
13 октября президент России Владимир Путин допустил, что стоимость барреля нефти может достичь 100 долларов. После этого в администрации президента США Джо Байдена признались в давлении на ОПЕК для снижения цен на нефть. Между тем вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не получала каких-либо запросов от США относительно возможности обсуждения стабилизации нефтяного рынка и снижения цен на углеводороды.
Напомним, 6 октября появились сообщения, что Россия и страны ОПЕК отвергли просьбу Штатов об увеличении добычи нефти из-за рекордных цен на энергоносители в США. Днем ранее мировые цены на нефть выросли после значительного скачка на фоне решения альянса ОПЕК+ придерживаться плана снижения ограничений на добычу.
В июле страны ОПЕК+ договорились продлить соглашение до конца 2022 года, при этом базовый уровень добычи для некоторых стран изменился. Для России и Саудовской Аравии базовый уровень добычи был повышен на 0,5 млн б/с – до 11,5 млн б/с, для ОАЭ он вырос с 3,17 до 3,5 млн б/с, для Ирака – с 4,65 до 4,8 млн б/с, для Кувейта – с 2,8 до 2,96 млн б/с.
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Лавров оценил встречу с Байденом в Риме
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Встреча с президентом США Джо Байденом на полях саммита G20 в Риме была полезной, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров сообщил, что состоялся «непродолжительный, но полезный разговор». Байден «передал наилучшие приветы» главе российского государства Владимиру Путину и «подчеркнул свою нацеленность на дальнейшие контакты». Лавров и Байден кратко обсудили, как «эти контакты в обозримой перспективе выстроить». Министр сообщил, что «уже передал президенту об этом», Лавров полагает, что «это будет полезно для дальнейшего выстраивания наших графиков», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-1».
Лавров и Байден общались в Риме на ужине. По словам министра, он не виделся с госсекретарем США Энтони Блинкеном на саммите «Двадцатки» в Риме.
Глава МИДа также сообщил, что российское ведомство передало западным «коллегам предложения о том, как можно было бы обстоятельно подготовить следующий контакт в «нормандском формате». Москва «ожидает реакции». Лавров отметил, что Россия «всегда видит смысл не в каком-то мероприятии, а в его содержательном наполнении». «Они говорят, что нужно скорее встречаться, но до сих пор не передали нам свое видение ожидаемых результатов», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможная встреча в «нормандском формате» должна принести конкретный вклад в урегулирование ситуации на Востоке Украины, Россия больше не позволит использовать переговоры в качестве ширмы для выгораживания действий Киева.
Метеоролог объяснил появление «радиационного тумана» в Москве
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Солнечного тепла не хватает, чтобы рассеять радиационный туман, который окутал столицу с вечера понедельника, поэтому он держится гораздо дольше, нежели обычно, рассказал газете ВЗГЛЯД ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что густой туман, который наблюдается в Москве с вечера понедельника, называется радиационным, однако никакого отношения к радиации он не имеет, передает РБК.
«Радиационный туман – это туман, который появляется в результате радиационного охлаждения земной поверхности. То есть земля излучает из себя в темное время суток тепло, которое накапливается днем, так называемую радиацию. В результате радиационного охлаждения земной поверхности и массы влажного приземного воздуха до так называемой точки росы, когда воздух насыщается до критической влажности, воздух конденсируется и превращается в гидрометеоры, которые формируют густые дымки, переходящие в туман», – рассказывает Тишковец.
Он объясняет, что есть три вида тумана: слабый (видимость 500–1000 метров), средний (видимость 100–500 метров) и сильный (видимость менее 100 метров). В столице и многих регионах Центральной России наблюдается третий вид тумана.
«Ему благоприятствует антициклональная погода: малооблачно, наблюдались условия штиля (безветрие), а также температура была близка к нулю и даже достигала слабых отрицательных значений. Эти три фактора благоприятствуют формированию таких радиационных туманов. В Москве видимость ухудшилась с полуночи, до настоящего момента туман стоит, прошло более 12 часов», – говорит метеоролог.
Такое явление является необычным, его собеседник называет туманом-долгожителем, поскольку, как правило, радиационные туманы рассеиваются через час-два после восхода солнца. В осенний сезон на рассеивание тумана обычно уходит не более трех часов. Отмечается, что восход был в 7:40.
«То есть солнце восходит, начинает прогревать воздух, и туман постепенно рассеивается. Для осени туманы – обычное дело, но, конечно, такой сильной интенсивности и продолжительности – история довольно редкая, которая происходит в ноябре не чаще одного раза в пять лет. Поскольку мы все еще можем наблюдать туман в столице, солнечного тепла не хватает для того, чтобы его рассеять: лучи скользят по земле и эффекта должного не дают», – поясняет Тишковец.
Он полагает, что туман начнет рассеиваться к часу в центре Москвы и на севере столицы. На юге города и в Подмосковье он может продержаться до 15:00, а в некоторых районах юго-востока до 17:00–18:00.
«Прогнозировать такие туманы несложно, есть определенные методики. Более того, что МЧС, что Гидрометцентр предупреждали о них заранее. Однако не ожидалось, что туман продержится так долго», – делится эксперт.
Главная опасность таких туманов, по словам специалиста, плохая видимость. Так, он настоятельно рекомендует автомобилистам держать большую дистанцию на дорогах и быть внимательнее и осторожнее. Также метеоролог обращает внимание на то, что такие туманы угрожают авиационной безопасности.
«Для каждого аэропорта существуют так называемые минимумы погоды, которые состоят из двух факторов: нижняя граница облачности и видимость. Соответственно, при несоблюдении одного из них воздушное судно не может совершить посадку, его отправляют на запасной аэродром», – рассказывает Тишковец.
Кроме того, он подчеркнул, что, по его мнению, крупные аэропорты необходимо оборудовать спецаппаратурой активного воздействия на туман. То есть существует технология модификации атмосферы, где на туманы могут воздействовать твердой углекислотой, дымом йодистого серебра, чтобы создать в тумане ледяные кристаллы и таким образом рассеять его. Он отмечает, что подобные технологии используются при рассеивании облаков. По его словам, подобные технологии уже используются в развитых странах.
Из-за тумана на столичных дорогах затруднена видимость, в связи с чем в ГИБДД настоятельно порекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам посоветовали надеть яркую одежду. Кроме того, из-за погодного явления задержаны или отменены более 100 рейсов в трех московских аэропортах.
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Путин: Средняя температура в России растет быстрее общемировой
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Президент России Владимир Путин заявил, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за 10 лет средняя температура выросла на полградуса.
«Отмечу, что и среднегодовая температура в России растет быстрее общемировой более, чем в 2,5 раза. За 10 лет она увеличилась более, чем на полградуса», – сказал он, выступая на саммите G20 в режиме видеоконференции, при этом, по словам Путина, в Арктике скорость потепления еще выше, передает ТАСС.
Путин подчеркнул, что вопросы изменения климата имеют исключительно важное значение. Он отметил, что Россия испытывает последствия глобального потепления на себе.
«Мы сталкиваемся и с опустыниванием, с эрозией почв. Особенно нас беспокоит таяние вечной мерзлоты, на которую приходится значительный объем нашей территории», – отметил он.
Путин отметил, что Россия выполняет все международные обязательства по климату.
«Мы выполняем все взятые на себя обязательства по рамочной конвенции ООН по изменению климата и Парижскому соглашению. Последовательно реализуем политику по снижению эмиссии чистых парниковых газов, предпринимаем шаги с целью увеличения энергоэффективности экономики, модернизации электроэнергетики, сокращению выбросов попутного газа при добыче нефти», – рассказал президент.
Он подчеркнул, что российская сторона активно участвует в международных усилиях по сохранению климата.
Также, по словам российского лидера, Россия, по экспертным оценкам, входит в число лидеров глобальной декарбонизации, в стране хорошими темпами развивается низкоуглеродная энергетика.
«По оценке международных экспертов, Россия входит в число лидеров глобальной декарбонизации. За последние 20 лет углеродная интенсивность нашей экономики ежегодно снижалась в среднем на 2,7%, и это больше, чем в мире в целом, больше даже, чем в странах «Семерки», – сказал он.
Путин призвал составить международный рейтинг экологических проектов по степени снижения ими парниковых газов на каждый вложенный доллар.
«Усилия мирового сообщества важно сосредоточить прежде всего на наиболее результативных экологических проектах. По нашему мнению, эксперты могли бы составить рейтинг таких проектов по степени их отдачи с точки зрения снижения объемов парниковых газов в атмосфере на каждый вложенный доллар», – заявил президент.
Путин подчеркнул, что сокращения объемов выбросов парниковых газов недостаточно, нужно наращивать их поглощение, и у России здесь большой потенциал.
Ранее участники саммита «Группы двадцати» (G20) в Риме смогли достичь соглашения по ограничению потепления климата не более чем на 1,5 градуса.
Вильфанд объяснил происхождение «радиационного тумана» в Москве
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Природное явление, наблюдаемое в столице, называется «радиационный туман», однако он никак не связан с радиоактивностью, объяснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Суть его [явления] в том, что при малооблачном небе ночью происходит интенсивное охлаждение подстилающей поверхности за счет выделения длинноволновой радиации [излучения]. Подстилающая поверхность существенно охлаждается, и приземный слой воздуха также охлаждается. Вчера температура была выше, это совпало с отсутствием облачности. А облачность выделяет встречное длинноволновое излучение, охлаждения подстилающей поверхности не происходит. Сегодня при отсутствии облаков резко охлаждается почва, приземный слой воздуха. В холодном воздухе происходит концентрация молекул водяного пара, это и называется туманом. Это хорошо изученный физический процесс», – рассказал он РБК.
Во вторник утром на фоне тумана более 200 рейсов задержаны или отменены во Внуково, Домодедово и Шереметьево.
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Растения предсказали «поскакучую» зиму
Судя по состоянию растений, зима в центральной части России будет с резкими перепадами погоды – от оттепели до сильного мороза, рассказала эксперт Союза садоводов Ольга Воронова.
Воронова заявила, что «зима будет поскакучая, будет большая перепадность – как в плюс, так и в очень большой минус», такие скачки в центральном регионе будут постоянно, передает РИА «Новости».
Такой вывод она сделала исходя из многолетнего опыта садовода: «У меня есть свои особенные приметы – например, смотрю по растениям в саду, когда листья упадут, и даже по сорнякам».
«Например, в моем саду растут яблони сорта «Подарок Графскому»: если с них листья упадут рано, зима, скорее всего, будет ровная, даже если морозы. Но если листья упадут поздно, зимой жду перепадов температуры: а на моих яблонях листья еще висят», – объяснила Воронова.
Еще один индикатор – агрессивный рост некоторых сорняков: «В этом году было особенно много сурепки – и на открытых грядках, и в теплице. Такое обычно случается к перепадности зимней погоды».
Другой сорняк-указатель – вишневая кислица: обычно от нее бывает сложно избавиться, но перед нестабильными зимами, по словам Вороновой, таких растений в саду совсем немного, так было и этим летом.
«А снег – должен быть», – добавила она.
Ранее сурки, живущие в Московском зоопарке, ушли в зимнюю спячку чуть раньше обычного, это может говорить о том, что зима будет суровой.
Климкин призвал Украину готовиться к эскалации и вспомнил Че Гевару
Киев должен избегать паники и готовиться к возможной эскалации конфликта в Донбассе, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
По словам Климкина, у Украины есть «два принципиальных способа обеспечения безопасности»: построить «минимально необходимый ассиметричный потенциал» и воспользоваться помощью «партнеров». Климкин заявил, что сейчас «Путин боится только Байдена». Украина, по словам бывшего министра, «должна быть готовы к эскалации», «не бояться, не паниковать касательно того, что будет завтра или послезавтра, и спокойно готовиться», передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.
«Помните, Че Гевара говорил, что эскалация начинается не с военных акций, а с отключения электроэнергии», – заявил Климкин, предложив посмотреть на то, как Украина «может пройти эту зиму, отопительный сезон, и каким будет следующий отопительный сезон, с учетом того, что Путин начал использовать энергетику как массовое оружие».
Напомним, Климкин выступил с утверждением, что между Москвой и Киевом возможен только «гибридный мир». По его мнению, украинская армия сильна с моральной точки зрения, но не обладает достаточной мощью в сугубо военном смысле.