Новый директор МХАТа объяснил разницу между Цискаридзе и Бузовой

Новый директор МХАТа Владимир Кехман объяснил увольнение Бузовой из театра, сравнив ее с артистом балета Николаем Цискаридзе по гонорарам.

По словам Кехмана, пока он точно знает, что люди платят большие деньги, чтобы увидеть Цискаридзе, на Бузову же было продано мизерное количество билетов, передает Рен ТВ.

«То есть Цискаридзе: гонорар – 500 тыс., сбор – 6 млн. Это я понимаю. Все остальное пока на сегодняшний день – миф. Бесплатно все ходят, но чтобы заплатить деньги и прийти – это другая составляющая. Поэтому я всегда говорил и буду говорить, театр – особое место, здесь жизнь live. Наверное, все у нас переходит в виртуальное, за исключением театра, театр останется всегда в «лайфе», и, конечно, мы этому очень рады», – заявил он.

Глава администрации МХАТа добавил, что на спектакль «Чудесный грузин», в котором участвует Бузова было продано всего 225 билетов, поэтому он не видит смысла оставлять его в репертуаре учреждения. Кехман подчеркнул, что «конверсия Instagram равна нулю».

Ранее гендиректор МХАТа Владимир Кехман принял решение перенести спектакль «Чудесный грузин», показ которого был запланирован на 2 ноября, на неопределенный срок из-за плохих продаж билетов в период карантина.

В июне громкой премьерой МХАТа стало представление с участием Ольги Бузовой, которая сыграла в спектакле «Чудесный грузин», посвященном молодости Иосифа Сталина. Худрук МХАТа Эдуард Бояков признался, что театр «хайпанул» на том, что решил пригласить артистку в спектакль о Сталине. По его словам, это стало «удавшимся экспериментом», а «стоячая овация, которая была после каждого из двух спектаклей, снимает все вопросы».

20 июля пресс-атташе МХАТа Виктория Мусина-Пушкина сообщила, что Московский художественный академический театр им. Горького доволен реакцией зрителей на спектакль «Чудесный грузин» с участием певицы Ольги Бузовой, театр не планирует менять или снимать постановку под давлением критиков. Как следует из данных сайта госзакупок, МХАТ им. Горького заключил контракт с певицей Ольгой Бузовой на два показа спектакля «Чудесный грузин», где она исполнила роль певицы Бэллы Шанталь, 17 и 18 сентября. За исполнение роли певице предназначен гонорар в размере 234 тыс. рублей.