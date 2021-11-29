Германия отвергла санкции США против «Северного потока – 2»

ФРГ отвергает санкции среди союзников, в частности, речь идет о рестрикциях США против Северного потока – 2», заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

«Я могу вам сказать, что на этот счет руководители [соответствующих] отделов МИД и министерства экономики и энергетики недавно были в Вашингтоне и там провели конструктивные переговоры с высокопоставленными представителями правительства США и Конгресса. Мы находимся в конструктивном диалоге с администрацией США на различных уровнях при реализации совместного заявления [по «Северному потоку – 2»]», – передает его слова ТАСС.

«Наша позиция по отношению к санкциям известна: мы в принципе отвергаем санкции среди союзников», – подчеркнул Бургер.

Ранее в США пообещали продолжить вводить санкции против «Северного потока – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). В Вашингтоне включение судна федеральной земли ФРГ Мекленбург – Передняя Померания в список санкций назвали «роковым сигналом».

Кроме того, Минфин США ввел санкции против базирующейся на Кипре компании «Трансадриа» (Transadria) и ходящего под российским флагом судна «Марлин» (Marlin).

В Кремле новые санкции против газопровода «Северный поток – 2» назвали незаконными и неправильными, особенно на фоне попыток наладить диалог между Россией и США. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что страны Запада во главе с США вводят санкции «за все подряд, по поводу и без». Посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что попытки Соединенных Штатов вести с Россией «диалог через санкции» неприемлемы и нарушают международное право.

Позже стало известно, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена выступает против инициативы конгресса о новых санкциях в отношении российского газопровода «Северный поток – 2».