США захотели избежать новых санкций против «Северного потока – 2»

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена выступает против инициативы конгресса о новых санкциях в отношении российского газопровода «Северный поток – 2», сообщает издание The Hill.

В публикации отмечается, что позиция американского лидера связана с тем, что он не хочет мешать экономическим интересам Германии, которая заинтересована в реализации проекта, передает РИА «Новости».

Авторы статьи отмечают, что несмотря на недавнее вступление в силу ограничительных мер против компании Transadria и судна Marlin, связанных с «Северным потоком – 2», сенаторы США призывают к более жестким действиям в отношении оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Однако Белый дом с опасением относится к такой инициативе, поскольку опасается противодействия со стороны Германии.

«Это трудный момент для Байдена, ведь президент хочет проявить осторожность в вопросе экономических интересов Германии, но при этом находится под давлением из-за все более воинственной позиции Москвы в отношении Украины», – отмечает издание.

Как сообщает СМИ, госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с призывом заблокировать принятие поправки к проекту оборонного бюджета, подразумевающей санкции в отношении Nord Stream 2 AG и других компаний, участвующих в тестировании и сертификации газопровода. Ее авторам, сенаторам-республиканцам Джеймсу Ришу и Теду Крузу, на днях уже отказали в проведении голосования из-за «неустановленного процедурного препятствия в палате представителей».

Но конгрессмены настаивают на принятии поправки, а само голосование обещает быть жестким, особенно для тех представителей Демократической партии, которые поддерживали санкции и теперь вступили в противоречие с позицией администрации Джо Байдена.

Ранее в США пообещали продолжить вводить санкции против «Северного потока – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). В Вашингтоне включение судна федеральной земли ФРГ Мекленбург – Передняя Померания в список санкций назвали «роковым сигналом».

Кроме того, Минфин США ввел санкции против базирующейся на Кипре компании «Трансадриа» (Transadria) и ходящего под российским флагом судна «Марлин» (Marlin).

В Кремле новые санкции против газопровода «Северный поток – 2» назвали незаконными и неправильными, особенно на фоне попыток наладить диалог между Россией и США. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что страны Запада во главе с США вводят санкции «за все подряд, по поводу и без». Посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что попытки Соединенных Штатов вести с Россией «диалог через санкции» неприемлемы и нарушают международное право.