В России выявили 33,9 тыс. случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России выявили 33 996 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 33 996 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 6% не имели клинических проявлений болезни».

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Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2749, Московской области – 1871, Самарской области – 1529.

Всего в стране выявлено 9 400 835 вирус-положительных пациентов в 85 регионах. Также за сутки зафиксировали 1243 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 266 579 человек.

За последние сутки в России полностью выздоровел 36 051 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 8 089 694 человек.

Накануне, 22 ноября, в России выявили 35 681 случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 1685.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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