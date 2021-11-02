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США начали учения ядерных сил Global Thunder
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В понедельник стартовали командно-штабные учения Global Thunder 22 с акцентом на готовность ядерных сил, сообщило Стратегическое командование вооруженных сил США.
Ежегодные учения по ядерному командованию и управлению, а также полевые учения Global Thunder 22, как указывается в сообщении, позволят оценить способность отдельных компонентов командования осуществлять сдерживание и проводить совместные операции при агрессии против США или кого-то из союзников Вашингтона, передает РИА «Новости».
В рамках учений планируется использовать «опыт глобальных операций в координации с другими боевыми группами», службами и агентствами США для «сдерживания» и «обнаружения», а «при необходимости» и для «отражения стратегических атак».
Напомним, сейчас администрация Джо Байдена анализирует политику Соединенных Штатов касательно условий применения ядерного оружия. Ожидается, что обзор завершится к концу 2021 года. По словам источников, партнеры американцев считают, что Вашингтон должен отказаться от принципа неприменения ядерного оружия первым.
Названы способы наказать Украину и Турцию за атаки «Байрактаров» в Донбассе
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«В отличие от Украины, против Турции Москве необходимо искать реальные рычаги воздействия. Потому что негодовать и топать ногами здесь недостаточно, это никого не напугает», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Ранее американские СМИ предупредили Украину о последствиях применения турецких «Байрактаров» в Донбассе. На этом фоне Анкара попыталась откреститься от действий Киева.
«Россия поставляет Турции зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, а она, в свою очередь, поставляет Украине БПЛА «Байрактар». Такова реальность. От того, что сейчас мы будем за это клеймить Анкару, ничего не изменится, потому что мы ведем сложную и нелинейную геополитическую игру», – отметил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
По его словам, Турция одновременно выступает как соперник и партнер России. «Эта ситуация вынуждает Москву действовать исключительно дипломатическими методами. Понятно, что результат от этого нулевой, и выходит что-то вроде «Васька слушает да ест», – посетовал политолог.
«Вместо этого мы можем еще жестче реагировать на действия Турции в Сирии, поскольку у нас там есть определенные механизмы воздействия за счет авиационной группы ВКС и других ресурсов. Также у нас есть возможность вводить экономические меры. Поэтому здесь наше негодование по поводу турецких поставок Украине беспилотников ни к чему не приводит, – отметил Коротченко. – Надо искать рычаги реального влияния».
«С Украиной дело обстоит иначе. У Москвы есть широкий спектр инструментов воздействия на Киев: от полной блокады поставок энергоресурсов и введения санкций – до приятия военных мер», – считает эксперт. По его словам, необходимо создать общее пространство безопасности с ДНР и ЛНР и ввести бесполетную зону. «Это приведет к тому, что «Байрактары» больше не будут летать над территорией Донбасса, а обстрелы моментально и жестко будут пресекаться ударами высокоточного оружия по украинским позициям», – пояснил Коротченко.
«Но вопрос в том, пойдет ли Россия на этом направлении до конца или ограничится полумерами. Здесь необходимо взвесить все политические, экономические и военные риски», – уверен собеседник.
«А что касается клеймения кого-либо, то сотрясание воздуха еще никого никогда не пугало. Либо будут практические действия, либо нет. Негодовать, топать ногами и одновременно с этим строить в Турции АЭС, реализовывать «Турецкий поток» и осуществлять поставки С-400 нелогично. Нужны реальные меры воздействия», – заключил Коротченко.
В то же время доктор военных наук Констатин Сивков обратил внимание на недавнее заявление Владимира Зеленского о намерении и впредь использовать беспилотники «Байрактар» в Донбассе, хотя «это грубейшее нарушение Минских соглашений». «Но Киеву все равно: он никогда их и не соблюдал, ни при Зеленском, ни при Порошенко», – добавил эксперт.
«Что касается позиции Турции, то с формальной точки зрения она права, когда пытается откреститься от действий Украины в Донбассе», – пояснил Сивков, однако добавил: России необходимо послать Киеву четкий сигнал о готовности решить все проблемы военным путем, а Турции – продемонстрировать готовность пойти на крайние меры в вопросах экономики.
Накануне в National Interest вышла
статья Марка Эпископоса, в которой сообщается, что Россия может не ограничиться резкими словами в адрес Украины после применения Киевом дрона Bayraktar в Донбассе.
По его мнению, Россия якобы перебрасывает войска к своим западным границам. Автор статьи отметил, что закупка и развертывание Киевом турецких боевых беспилотников вновь разожгли конфликт в Донбассе, и это может привести к его дальнейшей эскалации. «Россия считает, что использование турецких беспилотников рядом с линией соприкосновения нарушает Минские соглашения, однако Украина с этим не согласна», – заключил обозреватель.
В то же время пресс-секретарь делегации ДНР в Контактной группе Владислав Московский заявил, что Украина путем фальсификации сути Минских соглашений пытается оправдать применение беспилотника «Байрактар» в Донбассе. По его словам, представители Киева пытаются создать новую альтернативную реальность, в которой не существует Минских соглашений и мер по обеспечению режима прекращения огня.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. По его словам, «Украина должна перестать использовать название нашей страны».
В свою очередь депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский заявил газете ВЗГЛЯД, что «если следовать логике главы турецкой дипломатии, то и российские вооружения, если попадут в распоряжение армий ДНР и ЛНР, перестанут быть российскими».
Между тем президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны не для нападения, а «для своей защиты».
В МИД не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня.
Напомним, на минувшей неделе генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, после первого использования «Байрактара» украинской стороной, Запад (в лице Германии и Франции) впервые с 2014 года открытым текстом раскритиковал Украину за нарушение Минских соглашений. «Эти события противоречат мерам по укреплению режима прекращения огня, которые вступили в силу 27 июля 2020 года», – заявил МИД Франции, выразив свою «обеспокоенность возросшей интенсивностью боевых действий».
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Украину предупредили о последствиях применения «Байрактаров» в Донбассе
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Россия может не ограничиться резкими словами в адрес Украины после применения Киевом дрона Bayraktar в Донбассе, сообщили американские СМИ.
«Следует обратить внимание на некоторые ранние сигналы, согласно которым реакция Кремля на эти предполагаемые «провокации» может выйти за рамки резких слов», – передает РИА «Новости» текст статьи Марка Эпископоса для National Interest.
По его мнению, Россия якобы перебрасывает войска к своим западным границам. Автор статьи отметил, что закупка и развертывание Киевом турецких боевых беспилотников вновь разожгли конфликт в Донбассе, и это может привести к его дальнейшей эскалации.
«Россия считает, что использование турецких беспилотников рядом с линией соприкосновения нарушает Минские соглашения, однако Украина с этим не согласна», – заключил обозреватель.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».
В МИД не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. По его словам, «Украина должна перестать использовать название нашей страны».
Генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка.
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Nord Stream 2 AG обжаловала решение суда Германии по «Северному потоку – 2»
Компания Nord Stream 2 AG – оператор проекта «Северный поток – 2» – обжаловала в федеральном верховном суде Германии решение земельного суда Дюссельдорфа не выводить проект «Северный поток – 2» из-под действия газовой директивы ЕС.
«21 сентября 2021 года Nord Stream 2 AG подала апелляцию против решения земельного суда Дюссельдорфа в высший верховый суд Германии», – сообщается в материалах Газпрома, передает РИА «Новости».
В начале октября Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение суда Германии об отказе исключить газопровод из-под газовой директивы ЕС.
Ранее в Германии заявили, что запуску «Северного потока – 2» могут помешать процесс сертификации, газовая директива ЕС, а также немецкая партия «Зеленые».
Газпром определил дефицит запасов газа в хранилищах Европы и Украины
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Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) на 18,2 миллиарда кубометров меньше, чем в прошлом году, в ПХГ Украины – на 10,1 миллиарда кубометров.
«По данным Gas Infrastructure Europe, на 30 октября разница в заполненности европейских газовых хранилищ по сравнению с прошлым годом – минус 18,2 млрд кубических метров. Запасы газа в ПХГ Украины на 10,1 млрд кубических метров меньше уровня 2020 года», – сообщил Газпром в своем Telegram-канале.
Ранее президент России Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия (ЕК) к середине ноября проведет проверку европейских рынков газа и углеродных квот на предмет необоснованных спекуляций.
Между тем председатели комитетов Бундестага (комитета по экономике и энергетике и комитета по экономическому сотрудничеству и развитию) Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр заявили об отсутствии доказательств причастности России к повышению цен на газ в Европе.
Украина обвинила Литву и Молдавию в предательстве ради России
Литва и Молдавия предают Украину, покупая энергоресурсы у России, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.
«Молдова и Литва, кстати, просто сбежали с этого бала и предали Украину. Первая заключила договор на пять лет с Газпромом сразу после того, как Украина подарила ей 1 млн кубов газа, а вторая купила э/энергию (электроэнергию) из России, хотя до этого призывала не делать этого самой Украине», – написал Рабинович в Facebook.
В другом посте депутат посетовал, что цены на электричество в его стране возросли на 25% из-за «отказа России от поставок угля и электричества».
Напомним, министерство инфраструктуры Молдавии объявило о достижении соглашения с Газпромом о продлении контракта на поставки газа в республику на пять лет по предложенной молдавской стороной формуле и о проведении аудита долга «Молдовагаза». Как указали в ведомстве, поставки голубого топлива по новому контракту начнутся 1 ноября.
Цена на российский газ для Молдавии по новому контракту с компанией «Газпром» может вырасти до 500-600 долларов за тысячу кубометров, новый контракт Молдавии с Газпромом предусматривает выплату республикой исторического долга за поставки газа в прошлые годы.
Срок моратория на импорт электроэнергии из России истек на Украине
В понедельник на Украине завершается срок действия моратория, введенного властями страны на импорт электроэнергии из Белоруссии и России, сообщают информационные агентства.
Запрет действовал в течение сентября, затем он был продлен на октябрь, передает РИА «Новости».
Напомним, «Укрэнерго» объявило аукционы на импорт электроэнергии в том числе из Белоруссии и России. В конце октября Украина выкупила всю доступную в ноябре для импорта электроэнергию из Белоруссии. Позднее украинские компании выкупили предложенную Россией электроэнергию.
Санду заявила о преодолении газового кризиса в Молдавии
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Газовый кризис в Молдавии преодолен – страна продолжит получать российский газ по цене, которую считает для себя приемлемой, заявила президент республики Майя Санду.
«Да, я считаю, что газовый кризис закончился тогда, когда был подписан контракт между «Молдовагазом» и Газпромом», – передает «Коммерсант» слова Санду.
По ее словам, правительство скажет, нужно ли на несколько дней продлить или нет режим чрезвычайной ситуации, исходя из конкретных вопросов, которые они еще должны решать из-за того, что была такая ситуация, когда недоставало объемов газа.
«В понедельник министр инфраструктуры (Андрей Спыну, ключевой переговорщик с Газпромом) будет отвечать на вопросы прессы о том, что было подписано и как проходили переговоры. Я хочу сказать, что у нас будет газ после 1 ноября. И это уже очень хорошо. Есть цена, которая предполагает, что правительство или регулятор должны повысить тарифы на газ. Повышение тарифов будет, но в то же время это повышение не такое большое, которое было бы, если бы покупали сегодня (по рыночной цене), потому что мы все знаем, что сегодняшние цены очень-очень высоки», – сказала Санду.
По ее словам, Молдавия довольна тем, что этот контракт был согласован и подписан. При этом точки входа газа будут те же, которые были использованы до сих пор, то есть «через Украину».
Президент Молдавии коснулась также темы долга перед Газпромом. «За неделю, за две недели разобраться со всеми этими вещами невозможно, поэтому и было решение, что нужно время. Посмотреть, какие там документы, сделать аудит и начинать разговор о реструктуризации. Мне кажется, это позитивный прецедент в наших отношениях с Российской Федерацией, что мы можем решить вопрос, даже такой серьезный вопрос – газовый кризис. Это хороший пример того, что мы сможем решать и другие вещи», – сказала она.
Санду прокомментировала информацию Financial Times о том, что Газпром предложил скорректировать соглашение Молдавии о создании зоны свободной торговли с ЕС, а также о том, что Москва хотела бы отказа Кишинева от соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом и присоединения к Евразийскому экономическому союзу. «В этих переговорах по газу не было таких разговоров», – сказала она.
Санду ответила также на вопрос, считает ли она Россию другом Молдавии: «Друзья – это тогда, когда есть взаимное уважение. Я сегодня вижу это взаимоуважение, и я надеюсь, что это будет и дальше. Во время этого кризиса было очень много обвинений: что молдавский народ такой, а русский народ такой. Это не помогает. Вот мы решили кризис, а осадок остался. Я хочу, чтобы русские, которые живут в России, поняли, что мы дружелюбный народ. Я хочу, чтобы молдаване, которые живут в России, из-за этого не пострадали, или русские, которые живут в Республике Молдова, не пострадали из-за заявлений, которые просто ссорят наши народы. Нам очень важно создать консолидированное общество здесь, в Молдове. Я бы хотела, чтобы мы были более внимательны, когда обсуждаем чувствительные вещи, чтобы не навредить процессу консолидации общества и чтобы не ссорить народ Молдовы с народом России», – сказала Санду.
Напомним, министерство инфраструктуры Молдавии объявило о достижении соглашения с Газпромом о продлении контракта на поставки газа в республику на пять лет по предложенной молдавской стороной формуле и о проведении аудита долга «Молдовагаза». Как указали в ведомстве, поставки голубого топлива по новому контракту начнутся 1 ноября.
Цена на российский газ для Молдавии по новому контракту с компанией «Газпром» может вырасти до 500-600 долларов за тысячу кубометров, новый контракт Молдавии с Газпромом предусматривает выплату республикой исторического долга за поставки газа в прошлые годы.
1 октября Газпром на время переговоров с Молдавией на месяц продлил контракт на поставку газа в республику по рыночной цене, составлявшей на момент подписания соглашения около 790 долларов за тысячу кубометров. 22 октября власти Молдавии ввели в стране режим ЧП. Кишинев, отказавшийся от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за голубое топливо по рыночным ценам.
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Эксперт оценил прекращение поставок газа из Алжира в Испанию
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«Европа все время обвиняет Россию в желании перекрыть газовый транзит через Украину, а когда у них под боком это делает Алжир, они молчат и никаких аналогий не проводят», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Алжир объявил о прекращении поставок газа в Испанию через Марокко.
«Не факт, что перекрытие газопровода «Магриб – Европа» приведет к сокращению объема поставок газа из Алжира в Европу», – полагает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его словам, после прекращения поставок газа через Марокко в Испанию и Португалию, Алжир может в большей степени загрузить другие газопроводы. Среди них – «Медгаз», идущий напрямую в Испанию, и еще два газопровода, ведущие в Италию. Юшков добавил, что в последние годы ни один из них не был загружен на полную мощность. «Также у Алжира есть СПГ-заводы, и если ему нужно будет исполнить какие-то контрактные обязательства перед Испанией и Португалией, он может доставить им газ в виде СПГ», – пояснил он.
«Но проблема в том, что сам Алжир ежегодно снижает экспорт газа в Европу: в стране постепенно снижается добыча углеводородов и одновременно с этим растет уровень внутреннего потребления, – рассказал собеседник. – В результате на экспорт остается все меньше газа. А добыча не растет, потому что в Алжире абсолютно невыгодные правила инвестирования в разработку новых месторождений. Любая компания, приходящая на этот рынок и вкладывающая деньги в развитие месторождения, должна отдать контрольный пакет акций государственной компании. Поэтому желающих инвестировать в алжирские месторождения практически нет».
«При этом, на фоне энергетического кризиса в Европе, Испания и Португалия сильно нуждаются в поставках газа, так как альтернативных поставщиков газа через газопроводы у них нет, – пояснил Юшков. – В частности, российские газопроводы до них не доходят из-за больших расстояний. В целом Алжир закрывает потребности Испании в этом виде топлива на 40-50%. Все остальное испанцы и португальцы покупают в виде СПГ, но сейчас он ушел на азиатские рынки из-за более высоких цен. Так что Мадрид и Лиссабон находятся в очень уязвимом положении».
По мнению эксперта, в целях выхода из кризиса страны просто решат переждать временный аномальный период. «За это время они построят еще больше ВИЭ, которые не дают никаких гарантий. Но это доходит у европейцев просто до какого-то религиозного фанатизма. В целом же им не остается ничего иного, кроме как ждать прихода в Европу СПГ», – полагает Юшков.
Он также указал на нежелание этих стран сотрудничать с Россией. «Эта история показательна еще и тем, что Европа все время обвиняет Россию в желании перекрыть транзит газа через Украину, – отметил Юшков. – В то же время у них под боком Алжир перекрывает газовый транзит через Марокко из-за ухудшения двусторонних отношений. Но Европа молчит и никаких аналогий не проводит, хотя сама же от этого страдает».
Ранее канцелярия президента Алжира заявила, что поставки газа в Испанию по магистральному газопроводу «Магриб – Европа» прекращаются из-за агрессивных действий Марокко. Канцелярия сообщила, что президент Абдельмаджид Теббун «получил отчет о контракте, связывающем национальную компанию Sonatrach с управлением по электроэнергии и воде Марокко» от 2011 года. Срок контракта истекает 31 октября 2021 года.
В сообщении говорится, что из-за «агрессивных действий Королевства Марокко в отношении Алжира» Теббун велел «Sonatrach прекратить коммерческие отношения с марокканской компанией и не продлевать контракт». Алжир заявил, что Марокко подрывает его национальное единство.
Марокканская компания заявила, что закрытие газопровода лишь незначительно повлияет на работу национальной электроэнергетической системы в ближайшем будущем, компания «предвидела это решение» и «приняла необходимые меры», сообщает агентство MAP.
Напомним, 22 сентября Алжир закрыл свое воздушное пространство для марокканской авиации и обвинил королевство в том, что оно использует израильские технические средства для слежки за алжирскими чиновниками и военными.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, зачем Испания вмешалась в «газовое противостояние» с Россией.
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Защита по MH17 обвинила прокуратуру в сокрытии показаний важного свидетеля
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Прокуратура Нидерландов отказалась включать в досье по делу о крушении самолета рейса MH17 на Украине в июле 2014 года показания свидетеля, который заявил, что самолет не мог быть сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук», заявила адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого Олега Пулатова.
По ее словам, речь идет о служившем в 53-й зенитно-ракетной бригаде России свидетеле под кодовым именем S45, который находился рядом с местом крушения Bоeing и который в беседе с представителями Совместной следственной группы (CСГ) пояснил, почему самолёт не мог быть сбит ЗPК «Бук», передает ТАСС.
«Прокуратура решала, что его информация не является релевантной. Как она может быть нерелевантной? Прокуратура прекрасно знает, что эта информация имеет отношение к делу и еще как... Прокуратура непонятно и неправильно объясняет и применяет критерии релевантности, что не внушает доверия относительно того, как оценивались и другие документы, которые есть в досье», – заявила тен Дуссхате.
Она добавила, что это стaвит под вопрос, какими критериями пользуется прокуратура для оценки релeвантности информации и как оцениваются другие данные, имеющиеся в распоряжении обвинения.
Отмечается, что согласно голландскому законодaтельству, прокуратура должна предоставлять суду документы и материалы, которые нe только подтверждают вину обвиняемых, но и носят oправдательный характер.
Ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов не ожидает завершения расследования по делу о крушении рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» раньше конца 2022 года. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия предоставила все данные с радаров по авиакатастрофе рейса MH17, Украина этого не сделала.
При этом прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, поскольку они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Вердикты по делу о крушении рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.
Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.
Флагман Шестого флота ВМС США направился в Черное море
Флагманский корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney начал транзит в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО, сообщила пресс-служба флота.
«Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney ... начал свой переход в северном направлении в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО в регионе», – передает РИА «Новости» сообщение флота.
Напомним, в субботу флагманский командный корабль Шестого флота США Mount Whitney и эсминец ВМС США Porter направились в Черное море.
Случайно сбившего Су-30 на учениях в Тверской области летчика отдали под суд
Уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним поступило в Тверской гарнизонный военный суд, отмечается в картотеке дел.
22 сентября 2020 года, по данным Западного военного округа, самолет Су-30 упал во время тренировочного полета в Вышневоловецком районе Тверской области, экипаж успел катапультироваться. Источник в экстренных службах региона сообщал, что предварительной причиной ЧП стало случайное попадание снаряда во время учений.
Согласно данным картотеки, дело поступило в суд 21 октября, дата заседания на данный момент не назначена. Информация о лице, в отношении которого возбуждено дела, скрыто, передает ТАСС.
По данным «Коммерсанта», дело возбуждено в отношении военного пилота Василия Савельева, который в сентябре 2020 года в ходе учений случайно сбил истребитель Су-30. Военные следователи СК признали его виновным. По данным издания, следствие считает, что Савельев не выполнил должную подготовку истребителя Су-35 к учениям, грубо нарушив правила эксплуатации и боевого применения военного воздушного судна, из-за чего обстрелял летящий с ним в паре Су-30 реальными снарядами вместо того, чтобы выполнить имитацию атаки. Сам летчик и его защита с обвинением не согласны.
Истребитель Су-30СМ, который потерпел крушение в Тверской области, разбился в результате ошибки пилотов другого истребителя Су-35С на учениях. В Сети распространились утверждения, что Су-35 подбил Су-30 из авиационной пушки. Как пишет портал Avia.pro, инцидент произошел во время учебного боя. Сообщалось, что экипаж истребителя Су-35С не удостоверился в отсутствии боекомплекта у авиационного орудия или его отключения, в результате чего случайно сбил Су-30С.
Пилотам сбитого истребителя удалось спастись: они успели катапультироваться незадолго до того, как самолет со снесенной консолью упал в Тверской области.
Заслуженный военный летчик России Владимир Попов объяснил газете ВЗГЛЯД, как Су-35 мог оказаться в учебном бою с заряженным боекомплектом.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто заставил Су-35 стрелять по своим.
Алжир объявил о прекращении поставок газа в Испанию через Марокко
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Поставки газа в Испанию по магистральному газопроводу Магриб–Европа прекращаются из-за агрессивных действий Марокко, заявила канцелярия президента Алжира.
Канцелярия сообщила, что президент Абдельмаджид Теббун «получил отчет о контракте, связывающем национальную компанию Sonatrach с управлением по электроэнергии и воде Марокко» от 2011 года. Срок контракта истекает 31 октября 2021 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на TSA.
В сообщении говорится, что из-за «агрессивных действий Королевства Марокко в отношении Алжира» Теббун велел «Sonatrach прекратить коммерческие отношения с марокканской компанией и не продлевать контракт». Алжир заявил, что Марокко подрывает его национальное единство.
Марокканская компания заявила, что закрытие газопровода лишь незначительно повлияет на работу национальной электроэнергетической системы в ближайшем будущем, компания «предвидела это решение» и «приняла необходимые меры», сообщает агентство MAP.
Напомним, 22 сентября Алжир закрыл свое воздушное пространство для марокканской авиации и обвинил королевство в том, что оно использует израильские технические средства для слежки за алжирскими чиновниками и военными.
Заявившая об изнасиловании восьмиклассница придумала историю о нападении
Школьница в Москве придумала историю об изнасиловании, чтобы избежать наказания, сообщил знакомый с ситуацией источник.
Он уточнил, что никакого преступления не было, передает «Вечерняя Москва». «Девочка все выдумала, чтобы избежать наказания», – сказал собеседник издания.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что восьмиклассница в Москве заявила, что на нее напали на проспекте Мира, затащили в машину и изнасиловали.
Школьница была доставлена в одну из столичных больниц с травмами и алкогольным опьянением. Правоохранительные органы проводят проверку.
Напомним, ранее задержали беглого заключенного, подозреваемого в изнасиловании школьницы и женщины.
Американист удивился претензиям Байдена к России на саммите G20
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Джо Байден раскритиковал Россию и Китай по итогам римского саммита G20 в ситуации, когда США не предлагают никаких внятных повесток, лишь призывая к декарбонизации и борьбе за права трансгендеров, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Байден заявил, что Москва и Пекин якобы «отказались от каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата».
«Саммит G20 вполне мог бы и не собираться, учитывая отсутствие у США конструктивной повестки в сфере борьбы с изменением климата. Поэтому я не очень понимаю смысл реверансов Байдену со стороны России и причины его критики в отношении Москвы и Пекина», – пояснил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Эксперт напомнил, что Индия полностью отказалась от ранее взятых на себя обязательств по сокращению использования угля. «Китай об отказе не объявлял, но «по-тихому» снял со своих предприятий все ограничения из-за энергетического кризиса. В некоторых провинциях КНР даже пришлось применить нормирование в пользовании электричества. А мы этого сделать не можем, да еще и вводим с 2023 года карбоновое регулирование. Если мы хотим этим помочь Байдену и задобрить Запад – тогда это пустое занятие», – указал аналитик.
«Также интересно, что из-за раскола в Демпартии в США не был принят «зеленый» инфраструктурный билль. Кроме того, и это самое интересное – в 2024 году администрация в США может поменяться на команду, которая придерживается противоположных взглядов и выйдет из Парижского соглашения», – добавил Дробницкий.
Говоря о провале саммита, политолог также подчеркнул, что лидеры должны были договориться о взаимном признании вакцин и о выделении препаратов тем бедным странам, откуда в развитые государства идут потоки беженцев и гастарбайтеров. «Но G20 не сделали и этого. При этом все слушают критику в отношении России и Китая от западного гегемона – США – который сейчас находится в таком же физическом состоянии, как и сам Байден», – с удивлением подытожил Дробницкий.
Накануне президент США Джо Байден по итогам G20 в Риме заявил, что разочарован позицией России и Китая, которые «де-факто не явились» на саммит. Как заявил Байден, «разочарование касается того факта, что Россия, и не только Россия, но и Китай де-факто не явились в том, что касается каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата». По его мнению, удалось добиться «значительного прогресса, но надо сделать больше». Байден заявил, что для этого необходимо сосредоточиться «на том, чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия».
Байден сказал, что «есть причина, почему люди должны быть разочарованы», он и сам «разочарован». Однако президент США указал на то, что участники «приняли ряд положений, чтобы прекратить субсидирование угля».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин, выступая на саммите G20 в режиме видеоконференции, заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа эта доля составляет около 86%. Он отметил, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за десять лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.
29 октября советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что США и Европа будут «впереди и в центре G20», так как лидеры России и Китая «не будут присутствовать в зале в Риме».
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«ГТС Украины»: Газпром на треть сократил транзит в ЕС
С 1 ноября Газпром сократил объемы транзита газа через Украину на треть – до 57 млн кубометров в сутки, это вдвое меньше оплачиваемых российской компанией транзитных мощностей, сообщает глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в Facebook.
«Несмотря на громкие заявления, объем транзита из РФ в ЕС постоянно уменьшается... С 1 ноября транзит через Украину в очередной раз уменьшился – до 57 миллионов кубометров в сутки», – говорится в посте главы компании.
Он заявил, что с 1 октября транзит через Украину упал до 86 млн кубометров в сутки, при этом Газпром платит за транзитную мощность 109 млн кубометров в сутки. Макогон отметил, что с таким объемом поставок компания недопоставит в ЕС до конца мая около 5 млрд кубометров.
Согласно соглашению, заключенному между Россией и Украиной, транзит в 2021-2024 годах должен составить 40 млрд кубометров в год. Газпром отплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки.
Ранее сообщалось, что запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) сейчас на 18,2 млрд кубометров меньше, чем в 2020 году, а в ПХГ Украины – 10,1 млрд кубометров.
Президент России Владимир Путин поручил компании после пополнения российских запасов начать плановую работу по повышению объема газа в европейских ПХГ.