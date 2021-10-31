Почему Европа испугалась ядерной ревизии в США

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Газпрому придется исправлять ошибки Европы

Российские хранилища газа будут забиты под завязку не случайно Александр Гальперин/РИА Новости
Европейцы провалили работу по созданию собственных запасов газа на зиму в хранилищах и теперь обвиняют Газпром в дефиците голубого топлива и высоких ценах на него. Ради стабилизации рынка Газпром пообещал заполнить газовые хранилища Европы, но только после закачки топлива в отечественные ПХГ. Между тем рекордные запасы газа под землей внутри России могут оказать пользу зимой и самим европейцам. Как именно? Подробности...
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Оппозиция Украины лишилась самого сильного депутата

«Вы готовы пройти полиграф?» – спрашивали Киву. «А полиграф готов пройти меня?» – рычал он в ответ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency
Global Look Press
На депутата Верховной рады Илью Киву заведено дело – за то, что он стрелял в воздух в день ликвидации Бандеры. Ранее Киву исключили из партии ОПЗЖ, но так и не пояснили, как он – бывший член «Правого сектора» и «ветеран АТО» – вообще попал в эту партию, которую считают «пророссийской». Кто такой Кива и почему его называют «уникальным политиком»? Подробности...
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Пандемия вернула в общество болезни из 90-х

По мнению психологов, пандемия нанесла удар абсолютно по всем возрастам и социальным группам Владимир Гердо/ТАСС
Пандемия, связанные с ней вынужденные ограничения и локдауны обнажили ряд скрытых социальных проблем, породив в обществе тревогу и недоверие. В похожем психологическом состоянии россияне находились в конце 90-х. А реакция людей на коронавирус оказалась схожа с реакцией на радиационное заражение после катастрофы в Чернобыле.  Подробности...
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Как американцы заставили шведов бояться и ненавидеть Россию

1981 год. С-363 на мели в шведских территориальных водах Marinmuseum/Wikipedia
Исполнилось 40 лет истории, которая могла бы сейчас восприниматься лишь как исторический курьез – советская подводная лодка села на мель у берегов Швеции. Однако последствия этого происшествия оказались поистине грандиозными. Они настолько масштабны, что позволяют говорить о гигантской спецоперации, проведенной американскими военными против СССР и России.  Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Мечты о счастливом будущем оказались грехом

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
Скорость времени вдруг сделала резкий скачок на спидометре истории. А сама история беспомощно развела руками, как старый Фирс из чеховского «Вишневого сада», и сказала дребезжащим голосом: «Человека забыли!». Подробности...
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    Почему Европа испугалась ядерной ревизии в США

    Американские ядерные вооружения оказались основой благополучия Европы
    		   31 октября 2021, 19:10
    Фото: U.S. Air Force/Reuters
    Текст: Михаил Мошкин

    Вашингтон ведет ревизию своей военно-ядерной политики в тесной координации с союзниками. Это сообщение прозвучало на фоне просьб европейцев и японцев к США не отказываться от доктрины упреждающего ядерного удара по России. Почему сателлиты американцев оказались воинственней старшего партнера и как Москва может ответить на эти угрозы?

    Несколько европейских союзников Соединенных Штатов по НАТО (в частности, Британия, Германия и Франция), а также Япония и Австралия обратились к США с просьбой о пересмотре военно-ядерной политики, сообщила Financial Times. Партнеры американцев считают, что Вашингтон должен отказаться от принципа неприменения ядерного оружия первым.  

    Иначе говоря, не сами США, но их союзники считают, что американцы должны сохранить за собой право на упреждающий удар – то есть право на нападение на другую ядерную державу. Среди стран мирового атомного клуба лишь две страны признаются потенциальными противниками США – Россия и Китай.

    Сейчас администрация Джо Байдена анализирует политику Соединенных Штатов касательно условий применения ядерного оружия. Ожидается, что обзор завершится к концу 2021 года, отмечает Financial Times. По словам осведомленных источников, США разослали союзникам анкету, чтобы узнать, как они относятся к изменениям в их ядерной политике. И тогда большая часть опрошенных сказала нет отказу американцев от права первого удара.

    Одновременно с этим представитель администрации Байдена подтвердил: Соединенные Штаты действительно проводят некую ревизию военно-ядерной политики в тесной координации с союзниками. Правда, при этом сотрудник Белого дома назвал упомянутую ревизию рутинной процедурой, которую проводит любая новая администрация США после президентских выборов.

    «Ревизия ядерной политики действительно проводится в рутинном порядке. Причины тому обычно технические – например, состояние парка ядерной триады. Можно сказать, что в доктрине поменяются несколько запятых. Но в истории США имели место и серьезные пересмотры», – пояснил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, последний такой пересмотр случился в середине 2000-х после того, как Соединенные Штаты вышли из Договора об ограничении систем ПРО 1972 года – и тем самым аннулировали этот документ.

    «Серьезные изменения происходили и при Бараке Обаме, и при Дональде Трампе. Несмотря на расхождения во взглядах этих президентов, начатые при Обаме ревизии все равно продолжались при Трампе», – отметил Дробницкий. В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков напомнил, что «Основы ядерной политики», которые в 2018 году приняла администрация Трампа, подразумевали право США на превентивный ядерный удар – в случае, если противник действует против Соединенных Штатов обычными, неядерными вооружениями. Предполагается, что удар может последовать в ответ, например, на кибератаки по жизненно важным объектам США.

    Добавим, что «стратегия Трампа» подразумевает подтверждение со стороны США обязательства по расширенному ядерному сдерживанию потенциальных противников. Это означает, что американцы прикрывают «атомным зонтиком» всех 29 партнеров по НАТО, а также Японию, Южную Корею и Австралию.

    «У нас нет точных данных по поводу того, что происходит внутри администрации Байдена по вопросу о ревизии. Думаю, радикальных шагов по пересмотру стратегии не предвидится», – отметил Дробницкий. Но

    европейцев охватила боязнь остаться без американского «ядерного зонтика».

    «Существует фобия, что американцы свернут присутствие в Старом Свете – так же, как они уходят из Афганистана и не только. В том числе с Ближнего Востока. Например, в бюджет не заложен 1 млрд долларов для переоснащения израильской системы «Железный купол» и на поставки установок Patriot для Саудовской Аравии. Поэтому союзники «подняли волну» с помощью лоббистских групп, – указал Дробницкий. – Все знают, что ресурсов у США для присутствия в разных регионах мира недостаточно. Сейчас идет серьезная полемика о том, стоит ли сместить военный баланс в сторону Тихоокеанского региона для противостояния с Китаем».

    Отметим, что в глобальном плане обороны Североатлантического альянса, который страны НАТО утвердили в прошлый четверг, львиная доля внимания была уделена именно китайской угрозе: модернизации армии КНР, приобретению Пекином новых ядерных и кибернетических возможностей.

    Показательно, что именно в этот момент министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр решила напомнить о другой «угрозе» – со стороны России. Глава военного ведомства ФРГ выступила с утверждением, что НАТО в случае необходимости готово применить для сдерживания России средства военного характера, в том числе атомное оружие. Кроме того, в Берлине опасаются вывода ядерного оружия из ФРГ в Польшу. 

    Поэтому речь не идет о том, что европейцы боятся, будто бы «завтра Россия нападет с ядерным оружием или с танками», заметил Дробницкий. «Дело в том, что с 80-х годов прошлого века американский «стратегический зонтик» всегда шел в комплекте с «эмиссионным зонтиком», а валюта евро – дополнением долларовой экономики. С тех пор стало понятно, что США забирают свои ресурсы из региона», – указал эксперт.

    Как бы то ни было, американское ядерное оружие физически присутствует в Старом Свете, в том числе на территории Германии. На базе ВВС США Бюхель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц размещено порядка 20 американских ядерных боеголовок. Речь идет о тактических (нестратегических) авиабомбах B61. Эти вооружения в случае необходимости могут быть использованы боевой авиацией бундесвера в рамках совместных действий НАТО. Размещение этого арсенала является частью стратегии совместного использования ядерного оружия НАТО.

    Также следует помнить о том, на что не раз указывала Москва – речь идет об американских противоракетных установках Mk41, которые из оборонительных вооружений легко превращаются в установки для пуска крылатых ракет Tomahawk с ядерными боеголовками. Комплексы Aegis Ashore с установками Mk41, как известно, развернуты в Румынии и Польше.

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    Обсуждение:  36 комментариев
    «Мы сейчас видим следующее: работы по ядерному арсеналу у США дорожают, но не приносят успеха. Из-за этого американцы начинают расширять возможности для ядерного удара за счет своих союзников, – отметил Леонков. – За счет Великобритании и Австралии, которую можно сделать ядерной державой (в рамках договоренностей по новому соглашению AUKUS), а также Франции. Хотя между Вашингтоном и Парижем и имеет место ссора, Байден попытался ее уладить. То есть США хотят не качеством, а количеством компенсировать ту угрозу, которая исходит от обновленного ядерного арсенала России и Китая».

    Однако возможность нанесения Штатами первого обезоруживающего удара, к счастью, маловероятна, уверен эксперт. «Россия на 80% обновила свою ядерную триаду, – пояснил Леонков. – Скоро на вооружение поступят РС-28 «Сармат», и тогда переоснащение ядерной триады России будет закончено». Эксперт также напомнил о том, что Россия обгоняет Запад по части разработки гиперзвуковых вооружений. «Речь идет о качественном переоснащении. Что касается количественного оснащения, то мы не выбрали тот лимит, который ограничивается договором СНВ-3», – отметил Леонков.

    «Поэтому американцы понимают, что в случае превентивного удара по России или по Китаю ответный удар будет сокрушительным, – подчеркнул военный эксперт и добавил: «Возможно, когда речь идет о праве на превентивный удар, подразумеваются не столько Россия и Китай, сколько другие страны». По мнению собеседника, речь может идти о государствах, с которыми, согласно американской ядерной доктрине, возможна локальная ядерная война. Напомним, что вне легального ядерного клуба находятся такие страны, как Иран и КНДР. «Скорее всего, именно из-за этого и затеян спектакль с военно-ядерной ревизией», – допустил Леонков.

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