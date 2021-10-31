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Эксперт объяснил намерение США провести ревизию ядерной политики
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«Европейцы боятся сворачивания американского присутствия в Старом Свете по аналогии с тем, как это произошло в Афганистане и на Ближнем Востоке. Поэтому они подняли волну негодования с помощью лоббистских структур», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее в США сообщили о ревизии своей военно-ядерной политики на фоне призывов союзников не исключать упреждающий ядерный удар по России.
«Есть проблема, которая беспокоит европейцев. Это вопрос о том, что будет со «стратегическим зонтиком» США над Европой. Существует фобия, что американцы свернут присутствие в Старом Свете – так же, как они уходят из Афганистана и не только. В том числе – с Ближнего Востока. Например, в бюджет не заложен 1 млрд долларов для переоснащения израильской системы «Железный купол» и на поставки установок Patriot для Саудовской Аравии. Поэтому союзники «подняли волну» с помощью лоббистских групп», – отметил эксперт-американист Дмитрий Дробницкий.
«Все знают, что ресурсов у США для присутствия в разных регионах мира недостаточно. Сейчас идет серьезная полемика о том, стоит ли сместить военный баланс в сторону Тихоокеанского региона для противостояния с Китаем», – указал эксперт.
Поэтому речь не идет о том, что европейцы боятся, будто бы «завтра Россия нападет с ядерным оружием или с танками». «Дело в том, что с 80-х годов прошлого века американский «стратегический зонтик» всегда шел в комплекте с «эмиссионным зонтиком», а валюта евро – дополнением долларовой экономики. С тех пор стало понятно, что США забирают свои ресурсы из региона», – указал Дробницкий.
Несмотря на развитие долларовой инфляции, всем понятно, что поддержка из США – это важный источник существования нынешней Европы. «Поэтому начинаются такие разговоры: «Что делает администрация Байдена? Давайте объясним им, что снижать уровень своего присутствия в Старом Свете нельзя», – отметил эксперт.
Соединенные Штаты проводят ревизию военно-ядерной политики в тесной координации с союзниками. Об этом сообщил высокопоставленный представитель американской администрации из числа сопровождающих президента США Джо Байдена на саммит G20 в Рим. Источник назвал упомянутую ревизию рутинной процедурой, которую проводит любая новая администрация после президентских выборов.
Как утверждает издание Financial Times, с просьбой о пересмотре военно-ядерной политики к Вашингтону обратились именно европейские союзники (упомянуты Британия, Германия и Франция), а также Япония. Партнеры Соединенных Штатов считают, что Вашингтон должен отказаться от принципа неприменения ядерного оружия первыми. Ранее стало известно, что союзники призвали США не исключать возможность упреждающего ядерного удара по России.
Добавим, что в минувший четверг страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с утверждением, что Североатлантический альянс в случае необходимости готов применить для сдерживания России средства военного характера, в том числе атомное оружие.
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Газпром разочаровал США
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Россия и Газпром разочаровали США тем, что не увеличили инвестиции в добычу газа, заявил представитель Госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн.
Как заявил Хохштейн, Вашингтон «разочарован тем, что Россия, что Газпром не стали увеличивать инвестиции в добычу с тем, чтобы иметь возможность поставлять дополнительные объемы газа в кризис», передает РИА «Новости».
Прежде он заявлял, что Россия «может и должна» поставлять газ в Европу сверх законтрактованных объемов. При этом, по его словам, Москва не должна рассчитывать на ускорение ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2».
По мнению Хохштейна, наблюдается «энергетический кризис». Он указал на рост цен на бензин и недостаточные запасы газа в Европе. В Госдепе отметили снижение цен на газ после заявлений президента России Владимира Путина о том, что поставки в Европу увеличат после закачки газа в российские подземные хранилища. Как отметил Хохштейн, раз «цены можно сбить заявлением о дополнительных поставках», это «следовало сделать уже давно». По его словам, «на производителях лежит обязанность обеспечивать сбалансированность нефтяных и газовых рынков».
Напомним, Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах. 28 октября фьючерсная цена на газ в Европе опустилась ниже отметки в 900 долларов, такие показатели в последний раз были в сентябре. Снижение составило 14%.
Пушков ответил на хамские заявления Госдепа в адрес Газпрома
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«Пока США продают свой СПГ на азиатские рынки по высоким ценам, они хотят, чтобы Россия помогала европейцам, продавая свой газ по дешевке и подпитывая топливом союзников Вашингтона по НАТО», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее представитель Госдепа заявил, что Россия и Газпром разочаровали США тем, что не увеличили инвестиции в добычу газа.
«Не представителю Госдепартамента США Амосу Хохштейну определять, что Россия должна делать. Думаю, жесткая риторика, звучащая из Госдепа, связана как раз с неспособностью повлиять на позицию Москвы. США привыкли к тому, что страны идут им навстречу, когда они обращаются к ним с каким-то требованием или настойчивой просьбой. Но для того, чтобы разговаривать с Россией, Вашингтон должен изменить свое поведение по отношению к ней», – полагает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
США сами не спешат помогать европейцам выйти из энергетического кризиса и предпочитают продавать свой сжиженный природный газ на азиатские рынки, где он стоит дороже, отметил собеседник. Пушков напомнил, что за последний год Соединенные Штаты увеличили свои поставки в страны Азии в 2,6 раза.
«В этой связи американцы фактически хотят, чтобы Россия помогала им получать прибыль в Азии, а сама поставляла газ по более низким ценам на европейские рынки, подпитывая союзников США по НАТО. Вот такая незатейливая американская схема, которую господин Хохштейн пытается провести в жизнь», – считает сенатор.
«Но поскольку добиться этого не получается, в дело вступает «мегафонная дипломатия», когда американские чиновники начинают говорить, кто и что должен сделать, – уверен Пушков. – В России вообще не обязаны слушать такого рода заявления и тем более не обязаны следовать требованиям американского чиновника. Его слова – это сотрясение воздуха из-за того, что он не способен обеспечить выполнение задуманной им энергетической схемы. Это вызывает у Хохштейна раздражение. Отсюда – хамские заявления в адрес России и Газпрома».
Ранее представитель Госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Россия и Газпром разочаровали США тем, что не увеличили инвестиции в добычу газа на фоне энергокризиса в Европе.
Прежде он заявлял, что Россия «может и должна» поставлять газ в Европу сверх законтрактованных объемов. При этом, по его словам, Москва не должна рассчитывать на ускорение ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2».
В Госдепе также отметили снижение цен на газ после заявлений президента России Владимира Путина о том, что поставки в Европу увеличат после закачки газа в российские подземные хранилища. Как отметил Хохштейн, раз «цены можно сбить заявлением о дополнительных поставках», это «следовало сделать уже давно». По его словам, «на производителях лежит обязанность обеспечивать сбалансированность нефтяных и газовых рынков».
Напомним, Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах. 28 октября фьючерсная цена на газ в Европе опустилась ниже отметки в 900 долларов, такие показатели в последний раз были в сентябре. Снижение составило 14%.
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Авиакомпаниям США срочно потребовалось больше полетов над Россией
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Госдеп должен добиться дополнительных прав на полеты в воздушном пространстве России для американских авиаперевозчиков, говорится в письме отраслевого объединения ведомству.
В группу Airlines for America входят как пассажирские, так и грузовые перевозчики. В частности, речь идет об American Airlines, Delta Airlines, FedEx Corp, United Parcel Service и других компаниях. Они считают, что в ситуацию должен вмешаться непосредственно глава Госдепа Энтони Блинкен, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Авиакомпании заявили, что «учитывая потребности рынка», им «срочно требуются дополнительные права для пролета в воздушном пространстве России». В противном случае компаниям придется пользоваться альтернативными неэффективными маршрутами, что приведет к потере времени, лишним техническим остановкам и избыточным выбросам CO2.
Напомним, Федеральное авиационное управление США заявило, что американским авиакомпаниям следует с особой осторожностью совершать полеты над некоторыми районами России. Такую рекомендацию власти США объясняют «эскалацией региональной напряженности» между Россией и Украиной.
Захарова раскрыла численность американских и российских дипломатов
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Москва предлагает США остановить «маховик эскалации» и начать взаимоуважительный разговор по всем имеющимся «раздражителям» в двусторонних отношениях. На каждое враждебное действие США последует оперативный и соразмерный, но не обязательно симметричный ответ, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова указала, что с учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 дипломатов РФ и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы, «обстановка на дипломатическом фронте только усугубится»
«Упрямство в реализации конфронтационного сценария в расчете добиться односторонних преимуществ, перекрывая нам кислород – это путь в никуда. На каждое враждебное действие США последует оперативный и соразмерный, но не обязательно симметричный ответ. Вновь предлагаем остановить маховик эскалации и начать предметный, честный и взаимоуважительный разговор по всем имеющимся «раздражителям» в двусторонних отношениях. Вашингтону предпочтительный для нас вариант с выходом на полное встречное обнуление всех накопившихся в последние годы ограничений хорошо известен», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.
Ничто не мешает США полностью заполнить квоту в 455 человек дипломатического персонала, этого достаточно, заявила Захарова.
«Ничто не мешает американской стороне, о чем ей неоднократно и на различных уровнях говорилось, полностью заполнить более чем достаточную квоту в 455 человек на численность персонала, включая столь востребованных консулов», – отметила она.
Вместо этого, по ее словам, в Вашингтоне сливают в СМИ некорректные утверждения о якобы четырехкратном превосходстве российского дипломатического присутствия в США над американским в России.
«Причем засчитывают нам состав нашего Постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке, которое никакого отношения к двусторонним дипмиссиям не имеет», – заявила Захарова.
Ранее Захарова обвинила США в намеренном разрушении консульской службы в России. По ее словам, власти США «намеренно не выдают визы» россиянам, а вот Россия американцам выдает визы «как в аптеке».
Напомним, россияне, которые хотят получить визу США, отнесены к категории Homeless Nationalities («бездомные национальности») – к таким заявителям относят граждан государств, где-либо отсутствует консульское представительство США, либо нестабильная политическая обстановка не дает рассматривать заявки на визу. В посольстве США в России заявили, что россияне могут подавать заявления на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США. Проблемы у посольства, по версии американской стороны, возникли после решения российских властей о запрете американской дипмиссии нанимать местный персонал.
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Стало известно о решении США отложить испытания «гиперзвука» из-за России
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За несколько дней до июньского саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве Белый дом велел Пентагону отложить испытания гиперзвукового оружия, заявили источники в Пентагоне и Конгрессе США.
Politico со ссылкой на три источника пишет, что приказ «задержать давно запланированные испытания» был отдан «менее чем за неделю» до саммита. Такое решение Белый дом принял, чтобы «не усиливать напряженность с Москвой». Источник в Пентагоне также заявил, что и Россия «не устраивала разных вещей перед саммитом». Однако в администрации США заявили, что публикация Politico «неточна», передает РИА «Новости».
В октябре Пентагон подтвердил срыв испытаний гиперзвукового оружия из-за проблемы с ускорителем. В Британии констатировали, что США безнадежно отстали от России и Китая в «гиперзвуковой гонке». При этом в сентябре Агентство по продвинутым разработкам при Пентагоне (DARPA) сообщило, что США успешно испытали ракету со скоростью в пять раз выше скорости звука.
Президент России Владимир Путин сообщал, что российское межконтинентальное гиперзвуковое оружие находится на боевом дежурстве.
Захарова назвала новую американскую мечту
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В США растет число убийств на почве расовой ненависти. Если тренд сохранится, то американской мечтой станет не «прийти к успеху», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова написала в Telegram, что в марте госсекретарь США Энтони Блинкен «пообещал, что «администрация будет противодействовать нарушениям прав человека, где бы они ни происходили», поскольку «Джо Байден привержен тому, чтобы вновь поставить права человека в центр американской внешней политики».
После сенат утвердил санкции против Китая «из-за якобы нарушений прав уйгуров, а минфин США ввел рестрикции против Белоруссии «из-за нарушений прав человека».
Кроме того, «второе лицо в США, вице-президент Камала Харрис, выступая летом на брюссельском форуме German Marshall Fund, подчеркнула незыблемость позиции Соединенных Штатов в вопросе о защите прав человека: «Где бы и когда бы ни нарушались права человека, мы должны выступать вместе. Точно так же, как Соединенные Штаты и ЕС ввели совместные санкции против Китая за нарушения в Синьцзяне, так же, как мы поступили, когда мы выступили по отношению к России за атаку на Алексея Навального. И точно так же, как мы выступили по отношению к президенту Белоруссии за его репрессии против тех, кто требует демократии и (соблюдения) прав человека».
Представитель МИД указала, что весь этот «поток возмущения несоответствием мировой ситуации «высоким американским стандартам» больше похож на новую обложку «Шарли Эбдо», «особенно если почитать опубликованные отдельно друг от друга данные ФБР и Центров по контролю и профилактике заболеваний США», которые подтверждают, что «сама Америка переживает сильнейший внутриполитический и социальный правочеловеческий кризис».
«Рост количества убийств – высочайший за столетие, как утверждают эксперты, и, согласно подсчетам, самый крупный со времени начала ведения статистики. С 2019 года абсолютный показатель убийств вырос на треть, фактически, как видно на графике, вернув страну в эпоху разгула лос-анджелесских банд и чикагской организованной преступности», – указала Захарова.
При этом «особенно впечатляют» данные по убийствам на почве расовой ненависти: «По данным ФБР, число преступлений против азиатов увеличилось почти в два раза, в полтора – против афроамериканцев. Цифры выглядят еще более драматично, если вспомнить о второй поправке к Конституции, гарантирующей свободное ношение оружия в США. Если тренд сохранится, как отмечают социологи, то американской мечтой станет не «прийти к успеху», а «пережить год».
«Не с этими показателями подступаться к морализаторству в мировых масштабах. Начинать американским партнерам надо с себя», – заключила Захарова.
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Пентагон сравнил военную мощь России, Китая и США
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Китай способен в ближайшие годы обойти по военной мощи Россию и Соединенные Штаты, заявил заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.
Его попросили пояснить, считает ли Пентагон, что не Россия, а Китай в связи с быстрым ростом военного потенциала теперь представляет главную потенциальную угрозу США. «Россия все еще является самой неминуемой угрозой. Просто потому, что располагает 1550, плюс-минус, ядерными боезарядами, развернутыми на сегодняшний день против нас. А у Китая примерно 20% от этого», – передает ТАСС слова американского военачальника на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей.
На его взгляд, США следует «беспокоиться по поводу России в ближайшей перспективе». «Однако «надвигающаяся угроза» – это полезный термин применительно к Китаю. Поскольку темпы, которыми Китай движется, являются попросту ошеломительными. Исходя из траектории, на которой они находятся, (можно сделать вывод о том, что) они превзойдут Россию и Соединенные Штаты, такое произойдет, если мы не предпримем чего-то, чтобы изменить эту (ситуацию)», – считает Хайтен.
По его словам, «если речь идет только о США», без их зарубежных союзников, то положение «станет проблематичным через пять лет». Генерал не пояснил, что именно имеет в виду. «Однако, если речь идет о США и союзниках, то, думаю, у нас все будет хорошо в течение какого-то времени», – добавил замглавы КНШ.
Хайтен призвал к продолжению российско-американских межведомственных переговоров по стратегической стабильности и запуску полноформатного военного диалога между Вашингтоном и Пекином. «Надеюсь, мы в какой-то момент сядем (за стол переговоров) с Китаем, Россией – по отдельности или вместе, мне все равно, – и будем обсуждать все. Самое важное – это понимать, что они думают. А единственный способ понять, что думает другой, – это сесть и вести переговоры», – заявил генерал.
Он напомнил, что США «ведут переговоры с Россией, переговоры по стратегической стабильности продолжаются». «Это хорошо, это продуктивно», – подчеркнул замглавы КНШ. «Однако, – отметил он, – мы не ведем переговоры с Китаем, во всяком случае масштабные, а нам нужно».
Генерал также заверил, что США после продолжительных операций в Афганистане и Ираке совершенно не стремятся к новым военным конфликтам. «Надеюсь, все знают, что мы не хотим войны с Ираном. Мы не хотим войны с Китаем. Мы не хотим войны с Россией. Мы не хотим войны с Северной Кореей. Мы не хотим войны. В действительности мы устали от войны. Мы не хотим опять воевать. Мы бы хотели, чтобы работала дипломатия», – сказал Хайтен.
Вместе с тем, он предупредил, что Соединенные Штаты намерены и далее придерживаться концепции проведения превентивных военных операций. «Мы сохраним за собой право нападать, если нам это необходимо для самообороны», – провозгласил Хайтен. «Но мы не хотим войны», –- утверждал при этом генерал.
Кроме того, Хайтен несколько раз посетовал на то, каким неповоротливым и медленным стал бюрократический процесс в США, связанный с разработкой и внедрением новых систем вооружений и военным строительством. «Несмотря на то, что у нас есть несущественный прогресс, министерство обороны США все еще является невероятно бюрократизированным и медленным. <...> Бюрократия, которую мы внедрили, просто зверская», – полагает заместитель председателя КНШ.
Напомним, Пентагон подтвердил срыв испытаний гиперзвукового оружия из-за проблемы с ускорителем. В Британии констатировали, что США безнадежно отстали от России и Китая в «гиперзвуковой гонке». Британская газета Financial Times сообщила, что Китай с помощью ракеты-носителя осуществил в августе запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата, способного нести ядерное оружие. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай испытывал не новый тип вооружений, а космический аппарат.
Стал известен срок начала госиспытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Государственные испытания новейшей гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» начнутся в ноябре 2021 года, сообщил близкий к Минобороны источник.
«Государственные испытания «Циркона» начнутся в ноябре и продолжатся в декабре 2021 года. Всего планируется выполнить пять пусков по морским и береговым целям», – приводит слова источника ТАСС.
Как пояснил источник, в случае признания пусков успешными будет принято решение о принятии «Циркона» на вооружение в качестве ударного оружия для надводных кораблей.
В начале октября АПЛ проекта 885/885М «Северодвинск» успешно выполнила пуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» из подводного положения. Испытания «Циркона» с подлодки завершились подтверждением гиперзвуковых характеристик ракеты.
Напомним, 19 июля фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность превысила 350 км. Разработчик «Цирконов» заверил, что испытания проходят по графику.
В августе Минобороны подписало первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон». Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.
На Украине назвали оружие, способное потопить Черноморский флот
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Украина должна всерьез заняться выпуском ракетных комплексов «Нептун», которые якобы смогут «потопить Черноморский флот», чтобы противостоять России, заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Лапин.
Лапин заявил в эфире канала «Апостроф», что поставки американских комплексов Javelin и турецких беспилотников Bayraktar TB2 позволяют приостановить войну на востоке страны и сосредоточиться на усилении вооруженных сил, передает РИА «Новости».
По мнению бывшего депутата, президент России Владимир Путин «не оставит в покое» Украину, поэтому ей нужно «строить корабли или запускать систему «Нептун», которая может потопить Черноморский флот».
Он также отметил, что создавать флот Украина будет «долго и нудно», но все равно он не сможет противостоять российскому. Вместо этого ей нужны «как минимум с запасом» 70 ракетных комплексов.
Ранее бывший депутат Верховной рады Иван Заец в ходе круглого стола в Киеве выразил мнение, что Украине следует построить большое количество ракет для «войны на чужой территории».
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Немцев напугали российские Ил-76 со «смертоносными» бомбами
Немецкая газета Bild опубликовала материал о «внушающих беспокойство» тренировках российских летчиков по подвеске учебных бомб на военно-транспортные самолеты Ил-76.
В материале издания под авторством журналиста Юлиана Репке приводится сообщение Минобороны России о сборах экипажей полка военно-транспортной авиации в Псковской области по выполнению практического бомбометания и боевым стрельбам. Как отмечали в российском военном ведомстве, во время сборов с экипажами были проведены теоретические и практические занятия по подвеске учебных бомб П-50Т и заряжании авиационной пушки ГШ-23, при этом особое внимание было уделено технике безопасности при выполнении практического бомбометании и выполнении стрельб.
«Полеты на практическое бомбометание и боевые стрельбы являются наиболее сложным видом полетов и уникальными исходя из задач военно-транспортной авиации», – говорилось в заявлении.
Как говорится в заголовке к статье Bild, российские военные «устанавливают бомбы» на транспортных самолетах, в связи с чем задается вопрос о возможном «планировании неожиданного нападения», передает РИА «Новости».
Фотографии со сборов внушили Репке «беспокойство». Так, на подписи к одному из фото с Ил-76 указано: «Солдаты даже установили пулемет в корме транспортного самолета», притом, что кормовая установка с двумя спаренными пушками ГШ-23 является штатной для старых модификаций этого военно-транспортного самолета.
Автор статьи задается вопросом, почему российские военные устанавливают «смертоносные бомбы на самолеты, совершенно непригодные для бомбардировки вражеских целей».
За комментарием издание обратилось к «независимому военному блогеру» из Финляндии Петри Мякеля, который сообщил, это такие мероприятия проводятся уже некоторое время. При этом он высказал Bild «тревожное объяснение» подобных сборов. «Это имеет смысл, если вы готовите внезапное нападение или «внезапную высадку десанта» на врага, который не знает, что его ждет», – утверждает он. Данная теория, как заявляет Репке, «беспокоит» не только финнов, так как некоторые полигоны в Псковской области «находятся менее чем в 50 километрах от границы с ЕС и НАТО».
Напомним, в сентябре в Минобороны сообщили, что на полигоне струги Красные в Псковской области впервые в ночное время было проведено массовое десантирование более 600 человек личного состава в полной экипировке, с оружием и снаряжением, и 30 боевых машин десанта БМД-2К-АУ, БМД-4М и БТР.
ВМФ России пообещали более 40 кораблей и судов обеспечения
Состав Военно-морского флота (ВМФ) России в 2021 году пополнят свыше 40 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов по случаю 325-й годовщины со дня основания российского регулярного военного флота и Дня моряка-надводника.
«В 2021 году ВМФ России получит в свой состав более 40 надводных кораблей, подводных лодок, судов обеспечения и многофункциональных катеров. Программа военного кораблестроения по целому ряду позиций выполняется с опережением графиков, что говорит об огромном внимании к Военно-морскому флоту», – приводит ТАСС слова Евменова в поздравительной телеграмме, направленной в адрес командования флотов и флотилий, а также экипажей кораблей, выполняющих задачи дальнего плавания.
Адмирал отметил, что задачу военно-морского присутствия в различных районах мирового океана выполняют более 80 кораблей и судов ВМФ России, «экипажи которых с честью и высоким профессионализмом исполняют свой воинский долг, гарантируя недопущение угроз на морских и океанских направлениях».
Ранее начальник штаба командования подводных сил ТОФ контр-адмирал Аркадий Наварский сообщил, что подводные силы Тихоокеанского флота в ближайшие годы планируется усилить четырьмя подводными крейсерами стратегического назначения проекта 955 «Борей-А» и многоцелевыми атомными подлодками проекта 885М «Ясень-М».
Южная Корея задержала и выдала США «русского хакера»
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Южная Корея уведомила российскую сторону о задержании россиянина, подозреваемого в кибермошенничестве на территории США, сообщили в посольстве России в Сеуле. Задержанный решением суда уже экстрадирован в Атланту (американский штат Джорджия) 15 октября этого года.
Как уточнили в диппредставительстве, 25 мая 2021 года на территории Республики Корея по запросу правоохранительных органов США был задержан гражданин России по подозрению в совершении мошеннических действий через интернет на территории США.
«Уведомление о задержании указанного гражданина в соответствии со стандартной процедурой было передано в посольство. В период пребывания подозреваемого в СИЗО города Сеула и рассмотрения запроса об экстрадиции южнокорейским судом консульские сотрудники поддерживали постоянный контакт с россиянином, а также с его родными и близкими, осуществляли передачу корреспонденции, оказывали необходимое консульское содействие», – передает РИА «Новости» слова представителя посольства.
Он уточнил, что по итогам судебных слушаний окружной суд Сеула удовлетворил ходатайство американской стороны о выдаче россиянина, который был экстрадирован в Атланту, штат Джорджия, 15 октября этого года.
«Дальнейшее содействие российскому гражданину и контакты с американскими правоохранительными органами будут продолжены в США», – добавили в посольстве.
Накануне Минюст США сообщил, что Южная Корея экстрадировала в Штаты российского гражданина Владимира Дунаева, которому грозит до 60 лет за киберпреступления. Россиянина обвиняют в создании пакета программного обеспечения для вымогательства под названием Trickbot. По делу о Trickbot проходят шесть россиян и гражданин Украины, говорится в документах суда. Двое названы по именам – Дунаев и Алла Витте. Витте была арестована в Майами, при этом в некоторых документах указывается, что она является гражданкой Латвии. Дунаеву грозит до 60 лет тюрьмы, Витте – до 30 лет. Остальные россияне находятся на свободе – предположительно, в России.
Напомним, МИД обвинил США в охоте за гражданами России по всему миру. Уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил, что Вашингтон с 2008 года ведет настоящую охоту за гражданами России в третьих странах с целью последующей экстрадиции в США.
США дали оценку отсутствию лидеров России и Китая на предстоящем саммите G20
США и Европа будут «впереди и в центре G20», так как лидеры России и Китая «не будут присутствовать в зале в Риме», заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Салливан счел отсутствие Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 «необычным обстоятельством», передает РИА «Новости».
Президент США Джо Байден начинает свой второй визит в Европу, где примет участие в саммите G20 в Риме и 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском Глазго.
Салливан рассказал, что Байден также «проведет некоторое время наедине» с папой Римским Франциском, после чего они «встретятся с участием делегаций». Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что это «очень личный» момент для Байдена, поскольку его католическая вера для него очень важна.
Байден также проведет в Риме встречу по цепочке поставок товаров, нарушения в которой вызвали перебои в международной торговле, заявил Салливан. По его словам, США считают, что восстановление мировой экономики не должно тормозиться дефицитом энергоносителей. Байден проконсультируется c крупнейшими странами-потребителями энергии в ходе турне по Европе.
Кроме того, Белый дом ожидает конструктивных и предельно содержательных дискуссий в ходе предстоящей в пятницу очной встречи Байдена и президента Франции Эммануэля Макрона.
Напомним, Путин примет участие в саммите «Большой двадцатки» по видеосвязи. Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер не будет очно участвовать в конференции по климату в Глазго, но российская сторона будет там представлена.
Американский эсминец зашел в Черное море
В Черное море зашел вооруженный крылатыми ракетами эсминец США «Портер», за ним следят силы и средства Черноморского флота, сообщили в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны).
В Центре сообщили, что «силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием «Портер» ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 30 октября 2021 года», передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что флагманский командный корабль Шестого флота США «Маунт Уитни» и эсминец ВМС США «Портер» направляются в Черное море.
На борту находятся офицеры штабов Шестого флота США и командования Ударных сил и сил поддержки объединенных ВМС НАТО.
В августе в МИД обвинили НАТО в превращении Черного моря в зону противостояния.
США отправили флагман шестого флота и эсминец в Черное море
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Флагманский командный корабль Шестого флота США «Маунт Уитни» (Mount Whitney) и эсминец ВМС США «Портер» (Porter) направляются в Черное море, говорится в сообщении пресс-службы флотского командования.
Отмечается, что на борту будут находиться офицеры штабов Шестого флота США и командования Ударных сил и сил поддержки объединенных ВМС НАТО (STRIKFORNATO). «Маунт Уитни» и находящиеся на нем офицеры штабов будут действовать в Средиземном и Черном морях вместе с союзниками по НАТО и партнерами, работая над обеспечением безопасности и стабильности в регионе», – приводит текст сообщения ТАСС.
В сообщении не уточняется, с какими именно силами соединится флагманский корабль и что за операции будет проводить. Отмечается лишь, что совместная работа офицеров двух штабов позволит улучшить оперативную совместимость.
Шестой флот также проинформировал, что в Черное море направлен эсминец ВМС США «Портер» (Porter). «USS Porter начал свое движение в северном направлении в сторону Черного моря для совместных операций с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе», – говорится в сообщении командовании. Подробностей также не приводится.
В августе в МИД обвинили НАТО в превращении Черного моря в зону противостояния.
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