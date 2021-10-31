Эксперт объяснил намерение США провести ревизию ядерной политики

«Европейцы боятся сворачивания американского присутствия в Старом Свете по аналогии с тем, как это произошло в Афганистане и на Ближнем Востоке. Поэтому они подняли волну негодования с помощью лоббистских структур», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее в США сообщили о ревизии своей военно-ядерной политики на фоне призывов союзников не исключать упреждающий ядерный удар по России.

«Есть проблема, которая беспокоит европейцев. Это вопрос о том, что будет со «стратегическим зонтиком» США над Европой. Существует фобия, что американцы свернут присутствие в Старом Свете – так же, как они уходят из Афганистана и не только. В том числе – с Ближнего Востока. Например, в бюджет не заложен 1 млрд долларов для переоснащения израильской системы «Железный купол» и на поставки установок Patriot для Саудовской Аравии. Поэтому союзники «подняли волну» с помощью лоббистских групп», – отметил эксперт-американист Дмитрий Дробницкий.

«Все знают, что ресурсов у США для присутствия в разных регионах мира недостаточно. Сейчас идет серьезная полемика о том, стоит ли сместить военный баланс в сторону Тихоокеанского региона для противостояния с Китаем», – указал эксперт.

Поэтому речь не идет о том, что европейцы боятся, будто бы «завтра Россия нападет с ядерным оружием или с танками». «Дело в том, что с 80-х годов прошлого века американский «стратегический зонтик» всегда шел в комплекте с «эмиссионным зонтиком», а валюта евро – дополнением долларовой экономики. С тех пор стало понятно, что США забирают свои ресурсы из региона», – указал Дробницкий.

Несмотря на развитие долларовой инфляции, всем понятно, что поддержка из США – это важный источник существования нынешней Европы. «Поэтому начинаются такие разговоры: «Что делает администрация Байдена? Давайте объясним им, что снижать уровень своего присутствия в Старом Свете нельзя», – отметил эксперт.

Соединенные Штаты проводят ревизию военно-ядерной политики в тесной координации с союзниками. Об этом сообщил высокопоставленный представитель американской администрации из числа сопровождающих президента США Джо Байдена на саммит G20 в Рим. Источник назвал упомянутую ревизию рутинной процедурой, которую проводит любая новая администрация после президентских выборов.

Как утверждает издание Financial Times, с просьбой о пересмотре военно-ядерной политики к Вашингтону обратились именно европейские союзники (упомянуты Британия, Германия и Франция), а также Япония. Партнеры Соединенных Штатов считают, что Вашингтон должен отказаться от принципа неприменения ядерного оружия первыми. Ранее стало известно, что союзники призвали США не исключать возможность упреждающего ядерного удара по России.

Добавим, что в минувший четверг страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с утверждением, что Североатлантический альянс в случае необходимости готов применить для сдерживания России средства военного характера, в том числе атомное оружие.

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