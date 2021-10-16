|
|
В Японии испугались войны с Россией
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Издание Yahoo News Japan опубликовало материал о совместных учениях России и Китая, материал встревожил читателей.
«Японцы войны не хотят, но в других странах призывная система, и у всех есть армейский опыт. Если начнется война, Япония проиграет за один день. Что касается США, то им нужны только японские базы, и, если что-то произойдет, они тут же уйдут, как это было в Афганистане», – высказался один из пользователей, передает РИА «Новости».
«Если Китай нападет на Окинаву, Россия тут же атакует Хоккайдо. Именно в этом смысл постоянных учений на «северных территориях», – предположил другой читатель.
«Чтобы противостоять России и Китаю, Японии нужны атомные подводные лодки, баллистические и крылатые ракеты, а также стратегическое ядерное оружие. И Япония может все это сделать. Политики должны как можно быстрее принять соответствующее решение», – считает третий пользователей.
Один из них также выразил мнение, что «в условиях текущей международной обстановки у Японии есть только два пути защитить себя: или отменить 9 статью Конституции и наращивать военную мощь, или стать еще одним штатом США».
Другой отметил, что отношения Москвы и Пекина становятся крепче, и «велика вероятность, что в случае кризиса на Тайване или Сенкаку КНДР не останется в стороне».
«К ним также может примкнуть Южная Корея. Тогда это будет грозный противник, с которым силам самообороны Японии не справиться. Нам нужно удвоить расходы на оборону, личный состав и технику, чтобы иметь возможность бороться», – заключил он.
«Нам неизвестно, в каких на самом деле отношениях находятся Россия и Китай, но они представляют угрозу для Японии. У Японии должна быть такая армия, которая сможет одновременно отразить и нападение России, и нападение Китая», – сделал вывод другой юзер.
Напомним, совместные российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие -2021» стартовали в Японском море 14 октября. Ранее министр обороны Сергей Шойгу высоко оценил совместные действия российских и китайских военнослужащих в ходе совместных учений на территории КНР.
Китайцы пришли в восторг от заявления Лаврова о Тайване
Читатели китайского издания «Гуаньча» восхитились заявлением главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что Россия считает Тайвань частью КНР.
«Это основа китайско-российской дружбы и основа отношений любой страны с Китаем», – написал пользователь под ником Xiaoxia, передает РИА «Новости».
«Россия – хороший партнер, хороший сосед и отличный друг», – добавил другой комментатор.
Некоторые читатели решили, что позиция Лаврова точнее выражает отношение Пекина к Тайваню, чем заявления официальных лиц, называющих остров «частью Китая».
«Тайвань – часть Китая» и «Тайвань находится в составе Китайской Народной Республики» – это совсем не одно и то же. Да, Тайвань является частью Китая. Китай здесь – это Китайская Народная Республика, а не Китайская Республика (Тайвань), в итоге слово одно, а смысл каждый вкладывает свой!» – пояснил один из них.
«Верно! Тайвань является частью Китайской Народной Республики, это всем ясно!» – добавил другой.
Также пользователи «Гуаньча» поддержали принадлежность Курильских островов России.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопросы о ситуации в Тайваньском проливе, заявил, что Россия, как и большинство стран мира, считает Тайвань частью Китайской Народной Республики, а внешняя политика России всегда отталкивалась от этого принципа.
В четверг министр обороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что Тайвань не будет начинать войну с материковым Китаем, но примет бой в случае враждебных действий Пекина. Вместе с тем СМИ сообщали, что на Тайване располагаются порядка 20 бойцов морской пехоты США и подразделения спецопераций, они занимаются обучением ограниченных формирований тайваньских сухопутных войск. Пентагон обещал продолжить оказывать помощь Тайваню.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Китай готовится к большой войне с маленьким союзником США.
Эксперт оценил намерение США разместить войска в Узбекистане
|
|
«США лишь оказывают информационное давление на Узбекистан, на самом деле Ташкент не ведет никаких переговоров с Вашингтоном по этому вопросу», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев, комментируя сообщения американских СМИ о намерении Пентагона разместить свои войска в Узбекистане.
«США продолжают линию на создание головной боли для дружественного России государства в Центральной Азии», – уверен программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. «Никакой другой линии тут нет», – уточнил он.
По словам эксперта, «цель таких провокаций состоит в том, чтобы узбекское руководство испытывало психологический дискомфорт, особенно в преддверии выборов». «Узбекистан – один из наиболее важных партнеров России в регионе в силу масштабов населения, геополитического положения и внутренней устойчивости действующего правительства», – пояснил Бордачев.
«Никто никаких переговоров по размещению американских войск и созданию военной базы США в Узбекистане не проводит», – пояснил он, добавив, что «Москву и Ташкент связывает союзнический договор, предусматривающий взаимные обязательства в случае внешней угрозы».
Ранее источники американского издания Politico сообщили, что представители Пентагона намерены в октябре посетить Узбекистан для обсуждения возможности размещения в республике контртеррористических сил США с целью потенциального нанесения ударов по позициям экстремистов в Афганистане.
Позже российский МИД вновь заявил о том, что «размещение военной инфраструктуры США и НАТО в Центральной Азии категорически неприемлемо для России», передает РИА «Новости».
Между тем в Минобороны Узбекистана заявили, что республика не планирует размещать на своей территории подразделения ВС США, сообщает ТАСС. Аналогичной позиции придерживается МИД республики.
Напомним, что в начале сентября Соединенные Штаты предложили Узбекистану «стратегическое партнерство», пообещав поддержку в борьбе с пандемией. CША еще в июле просили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить на своей территории несколько тысяч граждан Афганистана, активно помогавших американцам. Просьба исходила лично от главы Белого дома Джо Байдена.
Более того, Вашингтон обсуждал возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. При этом сообщалось, что страны обговаривают детали соответствующего соглашения.
На фоне переговоров с США и новыми властями Афганистана Узбекистан отказался возвращаться в ОДКБ. В конце августа министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость укреплять взаимодействие в рамках ОДКБ на фоне ситуации в Афганистане. Россия предупреждала о возможности проникновения боевиков в Центральную Азию, призывала страны ОДКБ к инвентаризации возможностей на фоне обострения в Афганистане.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Узбекистан решил не возобновлять свое членство в ОДКБ, потому что перестал бояться представителей запрещенного в России движения «Талибан*».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Адмирал указал на просчеты команды потерпевшего бедствие корабля ВМС Украины
|
|
«В случае ухудшения погодных условий команда корабля должна правильно подготовить корабль, а члены украинского судна, видимо, отнеслись к этому вопросу небрежно. Отсюда и проблемы», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов, комментируя ситуацию с потерпевшим бедствие единственным судном размагничивания ВМС Украины «Балта».
«Любой корабль имеет очень много полей – акустическое, электрическое, магнитное. Судно размагничивания осуществляет их замеры у проходящих кораблей и в случае чего размагничивает их. Это необходимо для корректной работы компаса и снижения его отклонений», – отметил бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов.
Он добавил, что в основном «этим занимаются гражданские люди, не военные». Также собеседник пояснил, что «украинское судно занималось размагничиванием в районе острова Змеиный в Черном море, потому что там проходит много кораблей».
Эксперт напомнил, что во времена Великой Отечественной войны размагничивание судов также применялось для защиты от морских мин. «В начале войны немцы бросили в районе Севастополя магнитные мины, которые реагировали на магнитное поле мимо проходящих судов и взрывались. Впоследствии туда приезжал даже известный советский физик Игорь Курчатов и участвовал в создании размагничивающего устройства», – рассказал адмирал.
«А то, что с морем надо быть всегда на «Вы», любой моряк знает с детства, – подчеркнул он. – Если надвигается шторм, то команда корабля должна правильно подготовить корабль – все прикрепить и принайтовать (привязать). По всей видимости, члены украинского судна подошли к этому вопросу небрежно, в результате чего или получили пробоину корабля, или не обеспечили должным образом герметичность корпуса».
По мнению Комоедова, тот факт, что на спасение корабля брошено так много сил, скорее всего свидетельствует о его статусности и престиже. «Самолеты в этой ситуации сбрасывают плоты людям, оказавшимся в воде. Маленькие катера ничем помочь не могут. Здесь нужны буксиры и аварийно-спасательные службы, которые смогут отбуксировать потерпевшее бедствие судно на мелководье или в порт», – резюмировал он.
В среду пресс-служба украинских ВМС сообщила, что судно военно-морских сил Украины получило повреждения в Черном море в районе острова Змеиный из-за ухудшения погодных условий. Как сообщил депутат из фракции «Европейская солидарность» генерал-лейтенант Михаил Забродский, речь идет о единственном в украинском флоте судне размагничивания «Балта». В ВМС уточнили, что угрозы жизни личного состава нет, также нет угрозы потери судна.
В операции по спасению судна участвуют восемь кораблей и катеров, а также четыре самолета. Позже пресс-служба ВМС сообщила, что судно буксируют в пункт базирования – Одессу, а личный состав доставили в пункт постоянной дислокации.
Ранее издание «Корреспондент» сообщало, что судно размагничивания «Балта» в конце ноября 2020 года вышло в море после завершения ремонтных работ. Ему заменили винты, донную арматуру, якорные цепи, обшивку, обновили протекторную защиту и многое другое.
Корабль был построен в польском Гданьске, принят в состав ВМФ СССР 26 ноября 1987 года. Судно базировалось в Севастополе. Летом 1997 года судно получило имя Балта и бортовой номер U811.
Напомним, в августе Украина заявила о начале активной фазы противоминных учений в Черном море.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США не увидели нарушений в попытке эсминца пересечь российскую границу
|
|
Тихоокеанский флот США заявил, что действия эсминца «Чейфи», который попытался нарушить российскую границу в Японском море, якобы соответствовали международному праву.
По версии США, Россия действительно «распространила уведомление морякам и летчикам в данной акватории позднее», но «в момент взаимодействия данное уведомление не действовало». США считают, что действия эсминца «осуществлялись в полном соответствии с международным правом и порядком». Тихоокеанский флот заявил, что США «продолжат летать, плавать и действовать там, где это позволяет международное право», передает ТАСС.
«Заявление от российского Минобороны по поводу взаимодействия двух кораблей наших военно-морских сил не соответствует действительности... Взаимодействие носило безопасный и профессиональный характер», – приводит РИА «Новости» текст заявления.
Американская сторона утверждает, что эсминец «проводил рутинные операции в международных водах Японского моря». Российский корабль приблизился к нему «на расстояние 65 ярдов» (примерно 59,4 м).
В пятницу американский эсминец «Чейфи» попытался нарушить российскую границу в Японском море. Большой противолодочный корабль российского Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» пресек нарушение. Американский военный атташе был вызван в Минобороны России, ему указали на непрофессиональные действия экипажа эсминца.
Опубликовано видео уничтожения БПЛА комплексами «Панцирь-С» в Сербии
На российско-сербских учениях «Славянский щит – 2021» расчеты ЗРПК «Панцирь-С» сбили летающую воздушную мишень вертолетного типа, сообщают СМИ.
БПЛА может лететь на высоте 2,5 тыс. м и развивать скорость 130 км/ч. На российско-сербских учениях впервые применили такую мишень-беспилотник. Опубликовано видео, как ЗРПК «Панцирь-С» сбивают воздушную мишень, передает «Звезда».
14 октября на сербской авиабазе Батайница состоялась торжественная церемония открытия сербско-российских учений «Славянский щит-2021». Учения завершатся 17 октября 2021 года. ЗРПК «Панцирь-С» ВКС России впервые принимают участие в учениях на территории зарубежного государства.
Корабли России и Китая отработали борьбу с минами в Японском море
|
|
Корабли ВМФ России и ВМС Китая на учениях «Морское взаимодействие – 2021» в Японском море отработали борьбу с минной опасностью, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).
«В ходе первого этапа учения базовые тральщики Тихоокеанского флота осуществили проводку за тралами кораблей двух стран и обеспечивали развертывание сил в акватории Японского моря. <…> На полигоне боевой подготовки объединенным отрядом отработаны задачи по противоминной обороне кораблей. В рамках этого эпизода корабли провели артиллерийские стрельбы по макету морской плавающей мины, представляющей опасность для судоходства», – приводит текст сообщения ТАСС.
Накануне в Японском море стартовали совместные российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие – 2021», которые продлятся до 17 октября.
Военно-морской флот России на учениях представлен большим противолодочным кораблем «Адмирал Пантелеев», корветами «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Громкий», двумя базовыми тральщиками, подводной лодкой «Усть-Большерецк», а также ракетным катером и спасательным буксиром. От Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) задействованы эсминцы «Кунь Мин» и «Нань Чан», корветы «Бинь Чжоу» и «Лю Чжоу», а также дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно. Помимо кораблей к российско-китайским учениям привлечены 12 самолетов и вертолетов морской авиации ТОФ и ВМС НОАК.
В августе министр обороны Сергей Шойгу высоко оценил совместные действия военных России и Китая в ходе учений на территории КНР. В июле глава МИД Сергей Лавров заявлял, что отношения России и Китая превосходят военно-политические союзы времен холодной войны. 23 марта Россия и Китай договорились о продлении Договора о добрососедстве. В тот же день глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина вместе с Москвой защищать миропорядок, основанный на международном праве, международную систему под эгидой ООН.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
«Панцирь-С» решили задействовать на учениях в Сербии
Российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С» примут участие в совместных российско-сербских учениях «Славянский щит – 2021», сообщило Минобороны.
«Российское подразделение ПВО, оснащенное зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С», доставлено военно-транспортными самолетами ВКС России на территорию Сербии для участия в совместных российско-сербских учениях по противовоздушной обороне «Славянский щит – 2021», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Батарею планируется развернуть на территории авиабазы Батайница в Сербии. Она войдет в совместную российско-сербскую группировку ПВО, которая займется отработкой действий по противовоздушной обороне охраняемого района.
На учениях российские и сербские военнослужащие из ПВО выполнят задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению воздушных целей условного противника.
На учениях также отрабатывается взаимодействие и совместное боевое применение ПВО ВКС России и ВВС Сербии, пояснили в министерстве.
Ранее в Минобороны сообщали, что в Сербии начались российско-сербские летно-тактические учения «Барс-2021».
В январе 2020 года источники сообщали, что Россия и Сербия договорились о поставке одной батареи комплексов ПВО «Панцирь-С1», выполнение контракта уже началось.
Корабли России и Китая вышли в Японское море на совместные учения
Совместные российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие -2021» стартовали в Японском море, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России.
«В Японском море в период с 14 по 17 октября проводятся совместные российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие -2021», – приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.
ВМФ России на учениях представлен большим противолодочным кораблем «Адмирал Пантелеев», корветами проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Громкий», двумя базовыми тральщиками, подводной лодкой проекта 877 «Усть-Большерецк», а также ракетным катером и спасательным буксиром.
От ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) задействованы эсминцы «Кунь Мин» и «Нань Чан», корветы «Бинь Чжоу» и «Лю Чжоу», а также дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно. Накануне отряд китайских кораблей прибыл в район якорной стоянки в акватории залива Петра Великого.
Помимо корабельной составляющей к российско-китайским учениям привлечены 12 самолетов и вертолетов морской авиации ТОФ и ВМС НОАК.
В ходе практических действий экипажи кораблей двух стран отработают совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение отрядов, проведут артиллерийские стрельбы по морским целям, осуществят поиск и блокирование подводной лодки условного противника в назначенном районе.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу высоко оценил совместные действия российских и китайских военнослужащих в ходе совместных учений на территории КНР.
В июле глава МИД Сергей Лавров заявлял, что отношения России и Китая превосходят военно-политические союзы времен холодной войны.
Напомним, 23 марта Россия и Китай договорились о продлении Договора о добрососедстве. В тот же день глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина вместе с Москвой защищать миропорядок, основанный на международном праве, международную систему под эгидой ООН. В этой связи Китай призвал все страны вернуться к основным целям и принципам Устава ООН и дорожить системой, основанной на международном праве.
Очки дополненной реальности для солдат создали в России
Новосибирский приборостроительный завод разработал очки дополненной реальности, интегрируемые в экипировку пехотинца «Ратник», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Очки позволяют выводить на остекление дополнительную информацию от командования, отображать электронный прицел, транслировать видеоизображение с внешних источников, например, изображение местности с беспилотников», – сообщил источник РИА «Новости».
Помимо этого, разработка может комплектоваться системой ночного видения и тепловизором.
При этом степень их защиты аналогична защитным бинокулярным очкам, входящим в экипировку «Ратник». Ориентировочная стоимость одного комплекта новой разработки составляет свыше 500 тыс. рублей.
Напомним, в январе работы по созданию экипировки «солдата будущего» четвертого поколения начались в России.
Моряки СФ отработали освобождение судна от пиратов в Гвинейском заливе
Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» провел в Гвинейском заливе учения по борьбе с пиратами, сообщили в пресс-службе флота.
«По легенде учения «пираты» захватили танкер, экипажу которого удалось укрыться в машинном отделении и подать сигнал бедствия. Российский боевой корабль прибыл в район проведения антипиратской операции. Командованием отряда после оценки обстановки и безрезультатных переговоров с условными пиратами было принято решение штурмовать судно», – передает РИА Новости сообщение СФ.
Для огневой поддержки с воздуха с палубы БПК «Вице-адмирал Кулаков» был поднят вертолет Ка-27ПС с морскими пехотинцами, которые подавили огневые точки условного противника на верхней палубе захваченного танкера и обеспечили высадку основной группы захвата на двух быстроходных лодках. Поднявшись на палубу по штормовому трапу, морские десантники обезвредили оставшихся в живых «пиратов» и освободили экипаж.
«После завершения учения по освобождению захваченного судна экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» отработал стрельбы по надводной маломерной цели, имитирующей пиратский катер, артиллерией и зенитным ракетным комплексом «Кинжал». Стрельба главным калибром корабля – 100-миллиметровой артиллерийской установкой АК-100 – была выполнена в автоматическом и ручном режимах», – добавили в пресс-службе.
Североморцы заступили на антипиратскую вахту на прошлой неделе с заходом в Гвинейский залив. Также экипажи БПК «Вице-адмирал Кулаков» и судов обеспечения подготовились к оказанию возможной помощи морякам, терпящим бедствие в океане.
Дальний поход БПК «Вице-адмирал Кулаков» начался 28 июня с выходом из главной базы Северного флота – Североморска. Сначала экипаж корабля принял участие в Главном военно-морском параде в Кронштадте, а после его завершения отработал отдельные эпизоды практических действий в Атлантике в ходе командно-штабной тренировки по управлению силами и войсками Северного флота.
С 18 августа по 23 сентября североморцы действовали в Средиземном море. За это время они совершил деловые заходы в Алжир, Сирию и на Кипр, провели ряд учений по различным видам обороны отряда кораблей на переходе морем и отработали поиск подводных лодок условного противника.
Напомним, в августе МИД Испании не позволил российским военным кораблям осуществить стоянку в порту Сеуты на северном побережье Африки. По данным газеты Pais, российская сторона запрашивала разрешение на 18-20 августа для большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и буксира «Алтай». Испанское минобороны не видело препятствий для выдачи документа, но МИД страны дополнительно запросил Москву о конечной цели похода и в итоге отклонил заявку.
Российское посольство в Испании опровергло заявление испанского МИДа о том, что российская сторона не предоставила необходимые документы для захода в порт Сеуты двух военных кораблей.
Капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев объяснил газете ВЗГЛЯД отказ Испании пустить корабли ВМФ России в Сеуту.
Рособоронэкспорт рассказал об успехах российской военной техники на учениях в Сербии
Глава Рособоронэкспорта Александр Михеев высоко оценил участие российской военной техники в совместном с Сербией военном учении.
Все позитивно, отлично отработала авиация, системы ПВО, техника показала свои конкурентные преимущества, тактико-технические характеристики», – передает РИА Новости слова Михеева.
Михеев принимает участие в заседании межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня с участием вице-премьера Юрия Борисова и вице-президента Венесуэлы по вопросам экономики и финансов Терека Эль-Айссами.
Напомним, в четверг сербско-российские учения «Славянский щит-2021» начались на авиабазе Батайница.
В Кремле оценили необходимость учений ОДКБ в Таджикистане
Учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2021» вблизи границы Афганистана очень нужны, участники ОДКБ акцентировали озабоченность в связи с непредсказуемостью развития ситуации в Афганистане, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это учения, которые очень нужны. Вы знаете, что президенты недавно совсем собирались, я имею ввиду участники ОДКБ. Они акцентировали озабоченность в связи с тем, как развивается ситуация в Афганистане. Во многом непредсказуемость этой ситуации, и необходимость организации, что называется, быть начеку и дальше совершенствовать методы и способы взаимодействия по линии военных», – рассказал РИА Новости Песков, комментируя предстоящие учения сил ОДКБ на территории Таджикистана, недалеко от границы с Афганистаном.
Ранее в Парламентской ассамблее (ПА) ОДКБ сообщили, что учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2021» вблизи границы Афганистана на полигонах Таджикистана пройдут 22-23 октября, в наблюдении за ними примут участие парламентарии стран организации.
Сербско-российские учения «Славянский щит-2021» начались на авиабазе Батайница
На сербской авиабазе Батайница состоялась торжественная церемония открытия сербско-российских учений «Славянский щит-2021», сообщили в Минобороны России.
«В учебном центре для военнослужащих войск ПВО на территории сербской авиабазы Батайница, расположенной в пригороде Белграда, состоялась торжественная церемония открытия сербско-российских учений «Славянский щит-2021», – передает ТАСС сообщение Минобороны.
Как подчеркнул в ходе торжественной церемонии начальник зенитных ракетных войск (ЗРВ) ВКС России генерал-майор Сергей Бабаков, целью учений является создание и применение совместной группировки противовоздушной обороны, а также повышение боевой выучки личного состава при совместном выполнении задач.
В рамках учений батарея зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С» ВКС России будет развернута на территории сербской базы. Она войдет в совместную российско-сербскую смешанную группировку сил и средств ПВО, которая отработает практические действия по противовоздушной обороне охраняемого района. В ходе учений российские и сербские подразделения ПВО в рамках несения совместного боевого дежурства по ПВО выполнят задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению воздушных целей условного противника.
В течение недели совместная смешанная группировка ПВО будет нести боевое дежурство в новых позиционных районах на полигоне Пасулянске – Левада в Республике Сербия. Учения завершатся 17 октября 2021 года.
ЗРПК «Панцирь-С» ВКС России впервые примут участие в учениях на территории зарубежного государства. Одновременно в этот же период в Сербии проходят совместные летно-тактические учения «Барс-2021».
Напомним, в среду в Минобороны сообщили, что российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С» примут участие в совместных российско-сербских учениях «Славянский щит – 2021».
Шойгу осмотрел комплекс воздушно-десантной подготовки в Омском кадетском корпусе
В Омском кадетском военном корпусе введен в строй многофункциональный интерактивный комплекс воздушно-десантной подготовки, его показали министру обороны Сергею Шойгу, который находится в войсках Центрального военного округа с рабочей поездкой.
Комплекс разработан специально для воспитанников корпуса, в учебной программе которого заложен полный цикл воздушно-десантной подготовки, в том числе – выполнение практического десантирования на полигоне учебного центра ВДВ, передает РИА Новости.
Высокотехнологичное пространство комплекса позволяет кадетам получать знания и навыки по военно-тактическим дисциплинам, моделировать различные условия выполнения боевых задач. Этому способствует настенная визуализация с интерактивными стендами и проекционной панорамой, тренировочные парашютные тренажеры с применением VR-технологий, аппаратный стенд боевой машины десанта на динамической платформе, другие новейшие элементы учебной базы.
Обучение воспитанников идёт с углубленным освоением всех предметов, обязательных для средней школы, дополнительными занятиями по другим дисциплинам, включая военные.
Специальные аудитории по физике, химии, биологии оснащены новейшими приборами для проведения научных опытов. При изучении иностранных языков используются лингафонные системы интерактивного общения. В учебном заведении есть мастерские по авиа- судомоделированию, класс для обучения вождению на автомобиле, зал для уроков по танцам и пению, шахматный клуб, фото и видео-студии.
Кроме того, Шойгу проверил условия обучения воспитанников в новом, построенном в этом году, Омском кадетском военном корпусе.
Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны осуществили масштабный проект за 292 дня. Впервые столь крупный объект полностью сдан под ключ без разбивки производственного процесса на первую и вторую очереди.
К 1 сентября с нулевого цикла сданы учебный корпус с музеем, библиотекой, интерактивным тиром, мастерскими и классами дополнительного образования, столовая, два спальных корпуса, медпункт, крытый спортивный комплекс с залами для гимнастики, единоборств, игровых видов спорта.
Общая площадь зданий более 58 тыс. квадратных метров, благоустроено свыше 125 тыс. квадратных метров территории. Воспитанники размещаются в кубриках секционного типа с двумя жилыми комнатами, гардеробной, отдельными душевыми и туалетными комнатами.
Шойгу в ходе посещения корпуса распорядился обеспечить до конца года все десантные образовательные учреждения системы Минобороны России интерактивными виртуальными тренажерами десантирования.
«У нас во всех десантных учебных заведениях должны появиться (такие тренажеры). До конца года доложить по полному оснащению», – сказал Шойгу.
В пресс-службе Минобороны отметили, что в Омском кадетском корпусе создан уникальный интерактивный комплекс воздушно-десантной подготовки. «Высокотехнологичное пространство позволяет получать знания и навыки по военно-тактическим дисциплинам, моделировать различные условия выполнение боевых задач», – сообщили в пресс-службе.
В состав комплекса входят настенная визуализация с интерактивными стендами и проекционной панорамой, тренировочные парашютные тренажеры с применением технологий виртуальной реальности, аппаратный стенд боевой машины десанта (БМД) на динамической платформе.
«Мы сегодня рассмотрим ряд вопросов, касающихся Центрального военного округа в целом. Это вопросы не только учебного заведения, в котором мы находимся. Это вопросы, связанные и с воздушно-десантными войсками, и со строительством объектов здесь, в Сибири. Это вопросы, связанные со всем тем, что называется обеспечением Вооруженных сил – как тыловое, так и оружием», – сказал Шойгу на совещании, которое прошло в пятницу на базе Омского кадетского военного корпуса.
По его словам, обсудят и проблемные вопросы, связанные, в частности, с развитием военной инфраструктуры. Кроме того, предстоит обсудить цифровизацию военкоматов, создание в регионах центров военно-патриотического воспитания «Авангард» и ряд других вопросов.
Напомним, в декабре 2018 года в Кемерово начали строительство президентского кадетского училища.
В масштабных учениях ЮВО задействовали более 20 кораблей Каспийской флотилии
Экипажи кораблей Каспийской флотилии (КФл) отработают задачи по отражению воздушных ударов условного противника на прикаспийском направлении, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).
Экипажи истребителей Су-27 и штурмовиков Су-25 сымитируют удар крылатыми ракетами по российским кораблям. «По сигналу центра управления КФл экипажи кораблей приведут в готовность средства ПВО к применению, осуществят прием и анализ данных по воздушной обстановке, активируют средства радиоэлектронной защиты. Также в ходе учений будут отработаны вопросы целераспределения и постановки огневых задач между командными пунктами корабельных и наземных средств ПВО», – передает ТАСС сообщение ЮВО.
В ходе отражения нападения корабельные группы применят зенитно-артиллерийские комплексы «Палаш», артиллерийские установки АК-630 и другие средства ПВО. Всего в рамках итоговой проверки в морских полигонах задействовано более 20 боевых кораблей флотилии, базовые и рейдовые тральщики, а также катера и суда обеспечения КФл.
Командно-штабные учения стартовали 13 октября на полигонах Южного военного округа. В мероприятии также примут участие подразделения военных баз ЮВО, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей.
Всего к участию в учениях с объединениями и соединениями ЮВО планируется задействовать около 8 тыс. человек, до 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения. Одной из задач учений является проверка готовности войск на Юго-Западном стратегическом направлении.
Напомним, в конце августа Каспийскую флотилию перебазировали в Дагестан.