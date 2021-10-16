В Японии испугались войны с Россией

Издание Yahoo News Japan опубликовало материал о совместных учениях России и Китая, материал встревожил читателей.

«Японцы войны не хотят, но в других странах призывная система, и у всех есть армейский опыт. Если начнется война, Япония проиграет за один день. Что касается США, то им нужны только японские базы, и, если что-то произойдет, они тут же уйдут, как это было в Афганистане», – высказался один из пользователей, передает РИА «Новости».

«Если Китай нападет на Окинаву, Россия тут же атакует Хоккайдо. Именно в этом смысл постоянных учений на «северных территориях», – предположил другой читатель.

«Чтобы противостоять России и Китаю, Японии нужны атомные подводные лодки, баллистические и крылатые ракеты, а также стратегическое ядерное оружие. И Япония может все это сделать. Политики должны как можно быстрее принять соответствующее решение», – считает третий пользователей.

Один из них также выразил мнение, что «в условиях текущей международной обстановки у Японии есть только два пути защитить себя: или отменить 9 статью Конституции и наращивать военную мощь, или стать еще одним штатом США».

Другой отметил, что отношения Москвы и Пекина становятся крепче, и «велика вероятность, что в случае кризиса на Тайване или Сенкаку КНДР не останется в стороне».

«К ним также может примкнуть Южная Корея. Тогда это будет грозный противник, с которым силам самообороны Японии не справиться. Нам нужно удвоить расходы на оборону, личный состав и технику, чтобы иметь возможность бороться», – заключил он.

«Нам неизвестно, в каких на самом деле отношениях находятся Россия и Китай, но они представляют угрозу для Японии. У Японии должна быть такая армия, которая сможет одновременно отразить и нападение России, и нападение Китая», – сделал вывод другой юзер.

Напомним, совместные российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие -2021» стартовали в Японском море 14 октября. Ранее министр обороны Сергей Шойгу высоко оценил совместные действия российских и китайских военнослужащих в ходе совместных учений на территории КНР.