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Учитель: Страх перед прививками нужно искоренять еще в школе
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«Что такое иммунная реакция, иммунный ответ и формирование иммунитета? В нашей школе эти вещи изучаются очень теоретически, дети воспринимают это опосредованно», – сказал газете ВЗГЛЯД преподаватель из Татарстана Наиль Мирсаитов, комментируя ход прививочной кампании в стране. По его мнению, недостаток таких знаний порождает страх перед прививками.
«Чтобы избавиться от страхов перед прививкой, нужно разобраться в этом предмете. И тогда страх исчезнет. Необходимо объяснять и детям, и взрослым, что входит в состав вакцины, как вообще происходит иммунная реакция на укол, что такое иммунитет, в том числе – что такое приобретенный иммунитет после вакцинации», – рассказал учитель биологии, призер конкурса «Учитель года России» 2019 года Наиль Мирсаитов.
«Как представитель системы образования, я должен с сожалением отметить – в нашей школе эти вещи изучаются очень теоретически. Что такое иммунная реакция, иммунный ответ и формирование иммунитета? Никаких моделей нет, никаких визуализаций, видеозаписей. Дети воспринимают это опосредованно, как очень скучный материал. Это все очень серьезная проблема, проблема образования. Нужно более глубоко преподавать этот материал. Тогда и подростки, и взрослые будут владеть информацией и смогут отфильтровывать недостоверную», – предложил Мирсаитов.
«Весной прошлого года, когда коронавирус еще только развивался, мы думали, и я в том числе, что это несерьезное заболевание. Но очень скоро стало понятно, что это не шутки, это смертельная болезнь и против нее нужно бороться. Поэтому я сам прошел вакцинацию. Для меня было вдвойне важно, потому что я работаю с детьми, с родителями, то есть общаюсь с большим количеством людей», – пояснил он.
«Иммунитет – сложная система и для него очень важно быть натренированным к борьбе с вирусами, инфекциям. Именно вакцинация помогает достигать этого эффекта. Если у вас нет такой «натренированности» и в ваш организм попал вирус, последствия болезни могут быть очень тяжелыми для организма», – пояснил педагог.
«Есть еще такое понятие, как коллективный, популяционный иммунитет. Нужно, чтобы больше половины жителей страны были привиты. И тогда коллективный иммунитет позволяет уберечь от болезни остальные – незащищенные – слои населения, например, маленьких детей. В случае с коронавирусом самая уязвимая часть общества – это пожилые люди, наши родители, бабушки, дедушки. Из-за пандемии они оказались в наименее защищенной зоне, потому что многие из них страдают от хронических заболеваний, в том числе связанных с легкими. Они находятся в отдельной категории зоны риска», – сказал собеседник.
«Мы не можем заставить человека вакцинироваться, но мы можем и должны максимально доступно объяснить, почему это необходимо. Я хочу напомнить, что каждый из нас должен подумать, позаботиться и о других людях», – считает Мирсаитов. «Конечно, каждый сам для себя решает, делать ли прививку. Но этот мой личный выбор влияет и на других людей. Здесь граница между личным и общественным стирается. Нужно брать на себя ответственность не только за себя, но и за тех людей, которые рядом с нами», – подытожил учитель.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что подавляющее большинство регионов ввели у себя систему QR-кодов о вакцинации – и это уже дает результат в борьбе с коронавирусом. «Сегодня 77 субъектов включили в свою программу ограничительных мероприятий QR-коды. И это дает хороший эффект», – сказала Попова на совещании с президентом Владимиром Путиным. Система нужна, чтобы контакты людей не привели к новым случаям заражения и смертям, подчеркнула она.
Назван самый опасный симптом у переболевших ковидом
Среди опасных последствий COVID-19 врачи называют нарушение свертываемости крови. Потенциально такое осложнение может привести к тромбозу или инсульту даже спустя месяцы после выздоровления от коронавирусной инфекции, рассказала врач-гематолог высшей категории Диана Ким.
По ее словам, от повышения густоты крови после COVID-19 не застрахованы даже молодые люди, которые переболели в легкой форме.
«У меня были молодые пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию в легкой форме, но через три месяца у них был тромбоз. В частности, у одного из них случился инсульт. То есть даже те, кто перенес COVID-19 в легкой форме, не защищены от поствирусного, постковидного тромбообразования», – заявила Ким в интервью радио Sputnik.
По словам врача, в зоне повышенного риска находятся люди, у кого и до COVID-19 были проблемы с сосудами.
«Тромбообразование всегда опасно, но все зависит от того, где образовался тромб. Если это произошло в головном мозге, то будет инсульт. В зависимости от отдела мозга это может быть либо фатальный инсульт, либо с минимальными последствиями», – уточнила врач-гематолог.
Проводить профилактику появления тромбов рекомендуется с помощью антикоагулянтов, то есть разжижающих кровь препаратов.
«Считается, что после перенесенной коронавирусной инфекции следует продолжать три месяца антикоагулянтную терапию. Это профилактирует образование тромбов. Однако самостоятельно назначать себе антикоагулянты не надо. Это делается под контролем врача. Эти препараты не совсем безобидные, поэтому не стоит их самому себе назначать», – подчеркнула Ким.
Ранее перенесших COVID предупредили об угрозе преждевременного облысения.
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«Русский» штамм коронавируса получил официальное название
Разновидность коронавируса, которую окрестили «русской», получила официальное название AY.122, под таким наименованием ее внесли в реестр номенклатуры коронавируса Pangolin.
Эту ветвь впервые обнаружили в январе 2021 года в Словакии, в конце мая и начале июня ее зафиксировали в России, к осени доля AY.122 составляла уже более 80% от загруженных в публичную базу GISAID геномов из российских образцов, передает РИА «Новости».
Также этот штамм распространился в Казахстане, на Украине, в Турции и Финляндии. В Израиле у него выделилась новая подлиния AY.122.1.
«Главным камнем преткновения на пути классификации этого подтипа «дельты» было ненадежное поведение одной из двух характерных для него мутаций – Orf7a:P45L. В конце концов решено было использовать для идентификации новой ветви ее вторую, более надежную мутацию NSP2_K81N (она же Orf1a:K261N)», – пояснил ученый-генетик из Солт-Лейк-Сити Дмитрий Прусс.
Мутация этого штамма расположена в неструктурных генах, а не в спайковом белке вируса, на который нацелены большая часть вакцин. По этой причине эта мутация вряд ли повлияет на «устойчивость» штамма к антителам. AY в названии – это принадлежность к разновидностям варианта «дельта», а 122 – это порядковый номер ветви.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что российская вакцина «Спутник V» защищает от всех вариантов коронавируса, в том числе от нового вида штамма «дельта». Как считает ученый, оптимальный период до ревакцинации от коронавируса составляет полгода.
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Представитель РПЦ: Опасность заболеть COVID-19 может привести людей к вере
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«Смертельно опасные угрозы нередко становятся триггером к поиску смысла своего бытия не только в этом мире, но и за его пределами», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе, комментируя публикацию о возможном влиянии пандемии коронавируса на религиозность людей.
«Конечно, нет такого алгоритма – «не верил, переболел ковидом, резко уверовал». Но мы знаем, что многие люди перед лицом смерти действительно переосмысливают свое существование и делают первые шаги к вере. Иногда шаг на эту первую ступень к Богу может привести нас к спасению и вечности», – отметил зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
«Мы знаем, что в сложные времена, связанные с эпидемиями и другими катастрофами, люди нуждаются в помощи и духовной поддержке. Обратиться к Богу с молитвой – это нормальная человеческая реакция. Я думаю, это происходит и сейчас», – отметил собеседник.
Кипшидзе отметил – опасность, нависшая над человеком, может стать «спусковым крючком» к поиску Бога. Опасность заболеть COVID-19 как источник угрозы – не исключение. К вере после тяжелой болезни или иных потрясений могут прийти даже далекие от религии люди, в том числе атеисты, заметил Кипшидзе. «Но есть ли у нас в обществе полные атеисты – вот в чем вопрос, – рассуждает представитель РПЦ. – Наверное, полный атеист – это человек, который никогда не сталкивался с феноменом религиозности. Но наши атеистично настроенные соотечественники, тем не менее, получили образование и сформировались как личности в культурных условиях, которые неотделимы от его христианского наследия».
«Отечественная культура, литература, музыка – все эти области неразрывно связаны с православным христианством. Поэтому, по большому счету, человек, который принимает решения, важные для его мировоззрения – в том числе о том, верить ему или нет – уже примерно представляет себе, что такое быть христианином», – отметил Кипшидзе.
У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?
Добавим, что в минувшие выходные в патриархии в очередной раз поддержали кампанию по вакцинации от COVID-19. Глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал
наказывать людей, распространяющих ложную информацию о коронавирусной инфекции и прививках от нее. Ранее митрополит заявил, что верующие, выступающие за вакцинацию, основываются на многолетнем опыте Русской православной церкви, в то время как ее противники в основном находятся под влиянием мифов.
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Экс-футболист «Крыльев Советов» Денис Ковба умер из-за коронавируса
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Бывший футболист «Крыльев Советов» Денис Ковба скончался на 43-м году жизни, сообщили в самарском клубе.
Экс-супруга спортсмена Надежда Ковба неделю назад сообщила, что Денис Ковба находится в тяжелом состоянии в реанимации с диагнозом коронавирус.
«На 43-м году жизни ушел из жизни легендарный игрок «Крыльев Советов», заслуженный ветеран клуба Денис Ковба. Денис Ковба был одним из любимцев самарских болельщиков, которые уважали его за самоотверженность и надежность. Футбольный клуб «Крылья Советов» приносит глубокие соболезнования родным и близким Дениса Ковбы. Мы скорбим вместе с вами», – передает РИА «Новости» сообщение клуба.
«Прощай, Денис. Мы всегда будем тебя любить и помнить», – написала Надежда Ковба на своей странице в Instagram.
Ковба провел за «Крылья Советов» 260 матчей и забил восемь мячей, став бронзовым медалистом чемпионата России-2004. Также в России он выступал за подмосковные «Химки». Последним клубом Ковбы была белорусская команда «Городокские Львы».
В активе футболиста 36 матчей и два забитых мяча за сборную Белоруссии.
Напомним, в среду сообщалось, что звезда шоу «Танцы со звездами» Кристина Асмаловская умерла от коронавируса.
В России выявили 37,3 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 37 374 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 37 374 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 7% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4062, Санкт-Петербурге – 2645, Самарской области – 1781.
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Всего в стране выявлено 9 219 912 вирус-положительных пациентов в 85 регионах. Также за сутки зафиксирован 1251 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончались 260 335 человек.
За последние сутки в России полностью выздоровели 36 414 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 7 919 250 человек.
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Накануне, 17 ноября, в России выявили 36 626 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 748.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Ученые оценили эффективность масок в борьбе с коронавирусом
Ношение медицинских масок в общественных местах – это до сих пор самая доступная мера защиты от коронавируса, заявили ученые нескольких стран, в том числе из Великобритании, Австралии и Китая.
Чтобы сделать такой вывод, эксперты провели шесть исследований. Их целью было выяснить, какие популярные меры ограничений из-за пандемии коронавируса – ношение масок, социальное дистанцирование и прочее – влияют на ситуацию с распространением COVID-19.
Из отчета следует, что общий объединенный анализ показал снижение заболеваемости на 53%, хотя разница между отдельными исследованиями значительная, передает РИА «Новости» со ссылкой на отчет, опубликованный в научном журнале British Medical Journal.
Принимали участие в исследованиях более 400 тыс. человек, больше 2,5 тыс. в момент участия болели коронавирусом.
Ученые добавили, что большинство вакцины, несмотря на безопасность и эффективность, не гарантируют стопроцентную защиту от заражения вирусом, поэтому после прививки нужно не забывать о маске, безопасной дистанции и чаще мыть руки.
Ранее сообщалось, что российские ученые создали лекарство на основе моноклональных антител, которое может нейтрализовать несколько вариантов коронавируса. Эксперимент проводили на хомяках, определенная доза антител снижает вирусную нагрузку в 100 тыс. раз, заявили эксперты.
Гейтс предрек скорое окончание пандемии COVID-19
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, выступая на мероприятии Bloomberg New Economy Forum в Сингапуре, высказал предположение, что при отсутствии новых неожиданных штаммов коронавирусная инфекция может выйти на более низкие уровни смертности и тяжелого течения болезни уже к лету 2022 года.
«С природным иммунитетом, вакцинным иммунитетом и новыми лекарствами для орального применения, которые могут дать такой масштаб (иммунитета), которого никогда не добивались антитела, уровни смертности и тяжелого течения болезни должны резко упасть, и к следующему лету стать даже чуть ниже, чем соответствующие уровни при сезонном гриппе», – цитирует его РИА «Новости». При этом Гейтс отметил, что такое возможно лишь в том случае, если не возникнут новые, неожиданные штаммы коронавируса.
По словам Гейтса, появление новых штаммов, «по нынешним данным, маловероятно, но все же не может сбрасываться со счетов». Основатель корпорации Microsoft пояснил, что сделать такой вывод ему позволяют поступающие сейчас «очень хорошие» новости по вакцинам и лекарствам для орального применения.
«Все ограничения, связанные с предложением (по вакцинам), будут решены к середине следующего года, так что останутся только ограничения, связанные с логистикой и спросом», – сказал Гейтс
Еще одно впечатляющее событие, по его словам, «это то, что сначала Merck, а теперь и Pfizer разработали антивирусные препараты для орального применения». Гейтс пояснил, что лекарство, произведенное фармацевтической компанией Merck, может быть выпущено с ценником ниже восьми долларов, что позволит людям «начать превентивное лечение немедленно после получения положительного результата теста на коронавирусную инфекцию».
Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн заявил, что Россия достигнет необходимого уровня вакцинированности граждан для победы над эпидемией коронавируса в течение 2022 года.
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Минздрав выпустил обновленные рекомендации по диагностике и лечению COVID
Минздрав России выпустил обновленную версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID, сообщили в пресс-службе министерства.
«Минздрав России выпустил обновленную версию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Версия 13.1 временных методических рекомендаций подготовлена ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных и клинических данных», – приводит сообщение РИА «Новости».
В нее внесены изменения по обеспечению безопасности оксигенотерапии (кислородной терапии), дополнительной оксигенации пациентов и оптимальному потреблению кислорода, требования к его качеству. Также перечислены основные технологии дополнительной оксигенации пациентов, добавили в министерстве.
Также в обновленной версии временных рекомендаций изменен режим дозирования барицитиниба для пациентов с легким течением заболевания, которым медицинская помощь оказывается в стационарных условиях. Внесены уточнения в раздел по диагностике инвазивного аспергиллеза и инвазивного кандидоза у пациентов с COVID-19.
Новая версия методических рекомендаций уже направлена в регионы.
Центр Чумакова начал разработку вакцин на основе дельта-штамма
Центр им. Чумакова разрабатывает две вакцины для профилактики коронавирусной инфекции на основе дельта-штамма вируса, сообщил директор Федерального Научного центра исследования и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова РАН член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов.
«В разработке две вакцины «Ковивак дельта моно» и «Ковивак комби» на основе выделенного дельта-штамма коронавируса. Склоняемся больше ко второй версии и ждем решения регуляторной системы, каким образом будет производиться регистрация. Следует сказать, что это может идти путем замены блоков, по аналогии с вирусом гриппа, а может быть принято решение делать это как новый продукт. Это будет определять и подходы, и экономику, и сроки, что очень существенно в нашей ситуации. Поэтому мы ведем переписку, самое главное, что мы имеем дельта-штамм и вся технология отработана на предыдущем штамме, модифицированном «альфа», – цитирует ТАСС Ишмухаметова.
По его словам, Центр имени Чумакова РАН освоил у себя новые производственные мощности по выпуску вакцины от коронавируса «КовиВак».
«Отдельный этап, который мы освоили в августе-сентябре этого года – переход с 200-литров реакторов на 1000-литровые биореакторы, что тоже сопровождается внесением определенных изменений в технологию», – передает РИА «Новости» слова Ишмухаметова.
Запуск двух новых биореакторов состоялся в сентябре.
Он добавил также, что вакцина от коронавируса «КовиВак» пригодна для ревакцинации людей, ранее получивших другую вакцину.
«Мы считаем, что в принципе для формирования иммунитета вполне возможна комбинация вакцин на разных платформах. И это на сегодняшний день подтверждается международными подходами», – ответил Ишмухаметов на соответствующий вопрос на онлайн-собрании совета РАН по наукам о жизни.
Ранее Ишмухаметов заявил, что Центр Чумакова модернизирует свою вакцину от коронавируса «Ковивак», в том числе для действия против штамма «дельта».
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Песков ответил на вопрос о ревакцинации Путина
Президент Владимир Путин сам объявит, когда решит провести ревакцинацию от коронавирусной инфекции, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, он сообщит об этом когда [примет] решение», – сказал Песков, отвечая на вопрос, появилась ли информация о том, когда президент пройдет ревакцинацию, передает ТАСС.
Летом в ходе прямой линии президент заявил, что привился «Спутником V». Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером, через три недели он сделал вторую прививку от коронавируса.
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Завод «Урал» показал самый большой QR-код в России
На автозаводе «Урал» сделали самый большой QR-код в стране: сотрудники предприятия организовали на площади города Миасса флешмоб, сообщила пресс-служба завода.
«Сотрудники автомобильного завода «Урал» организовали на площади перед стелой первому уральскому автомобилю ЗиС-5В необычный флешмоб на тему «Самый большой QR-код в России», таким образом поздравив родное предприятие с приближающимся 80-летним юбилеем», – сообщается в Instagram предприятия.
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Отмечается, что это – уникальная акция, у нее нет аналогов в России. Она будет зафиксирована в Книге рекордов России.
Участниками флешмоба стали сотрудники автомобильного завода «Урал» и всех предприятий Миасской площадки «Бизнес Грузовые автомобили», представители заводских общественных структур – совета ветеранов, женсовета, совета молодежи, совета физоргов, а также учащиеся подшефных учебных заведений города – ученики школы № 44 и студенты Миасского геологоразведочного колледжа, все желающие горожане.
От руководства компании на мероприятии присутствовала директор по персоналу автозавода «Урал» Ольга Филоненко. Всего в акции приняли участие 80 человек.
«Совету молодежи Уральского автозавода по случаю запуска юбилейного троллейбуса пресс-службой предприятия было предложено придумать и организовать оригинальное поздравление в честь 80-летия автомобильного завода «Урал» и Дня города Миасса. Необходимо было, чтобы задумка обеспечила масштабность, индивидуальность и актуальность», – сказал ведущий специалист по закупкам дирекции по материально-техническому обеспечению предприятия Виктор Никитин.
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Путин призвал ВОЗ ускорить переквалификацию вакцин
Пандемия далеко не побеждена, вероятны риски распространения новых волн инфекции, ВОЗ необходимо ускорить переквалификацию вакцин, акцентировать внимание на массовой иммунизации, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД России.
«Она (ВОЗ – прим.ВЗГЛЯД) могла бы еще активнее заняться проведением массовой иммунизации. В частности, ускорить процедуры переквалификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества, безопасности и эффективности», – приводит РИА «Новости» слова Путина
По словам президента России, пандемия далеко не побеждена, вероятны риски распространения новых волн инфекции.
Ранее Путин потребовал увеличить скорость тестирования на COVID-19 в России.
Напомним, Владимир Путин призвал на саммите G20 ускорить признание странами вакцин от коронавируса. Он также указал, что нуждающиеся страны до сих пор не могут получить доступ к вакцинам от коронавируса и другим жизненно важным ресурсам из-за недобросовестной конкуренции и протекционизма, в том числе среди стран G20.
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У мигранта на границе Польши и Белоруссии выявили коронавирус
У одного из мигрантов на белорусско-польской границе зафиксирована коронавирусная инфекция, сообщил зампред Гродненского облиспокома Виктор Пранюк.
«В транспортно-логистическом центре зафиксировали один случай коронавируса. Беженец госпитализирован в Гродненскую университетскую клинику», – цитирует РИА «Новости» Пранюка.
Ранее сообщалось, что власти Белоруссии якобы намерены вакцинировать беженцев китайским препаратом Vero Cell.
Напомним, семью из пятерых нелегалов, штурмовавших польскую границу минувшим вечером, пришлось госпитализировать польской стороне.
В четверг минздрав Белоруссии сообщил, что за сутки на границе с Польшей к специалистам скорой медицинской помощи обратились девять мигрантов, двое из них госпитализированы.
Ранее представитель гродненского погранотряда Надежда Масевич сообщила, что ближневосточные мигранты жалуются белорусским медикам на кашель и чихание.
В Башкирии ужесточили ограничения для непривитых
Глава Башкирии Радий Хабиров ввел в регионе новые ограничения для невакцинированных от коронавирусной инфекции: в частности, людям, планирующим воспользоваться гостиницами, нужно будет предъявлять ПЦР-тест или справку о перенесенной болезни.
Планирующие воспользоваться гостиничными услугами люди должны будут предъявлять сертификат о вакцинации, либо справку о перенесенном коронавирусе, либо медотвод вместе с отрицательными результатом ПЦР-теста, пишет NewsBash.
Вместе с тем есть и послабления в документе, допускается возможность увеличения числа зрителей на официальных спортивных мероприятиях до 70% от вместимости самого помещения.
При этом у всех участников и организаторов должны быть либо сертификат о вакцинации, либо справка о перенесенном заболевании, либо медотвод с результатом ПЦР-теста.
Мероприятие можно провести только после заявки в республиканский минспорт, на основе ее ведомство и главный санитарный врач региона будут принимать решение о возможности проведении мероприятия.
В центре Чумакова заявили о планах начать производство новой вакцины против полиомиелита
Центр им. Чумакова планирует в 2022 году начать производство новой вакцины для профилактики полиомиелита «Полиоваксин», регистрационное удостоверение получено, сообщил директор Федерального научного центра исследования и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов.
«Мы сформулировали свои определения того, что такое платформа по созданию медицинских иммунобиологических препаратов и технология масштабирования производства для увеличения объемов выпуска вакцин в промышленных масштабах. За последние пять лет на основе биотехнологической платформы цельновирионных вакцин были созданы семь препаратов, из них большая часть пошла в гражданский оборот», – приводит ТАСС слова Ишмухаметова.
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По его словам регистрационное удостоверение получено в ноябре.
«Значит, что несмотря на все потрясения, связанные с созданием вакцины против COVID-19, возвращаемся, так сказать, к вакцинам мирного времени, и вакцина «Полиоваксин» для профилактики полиомиелита стоит у нас в планах производства на 2022 год», – добавил он.
Ранее сообщалось, что центр им. Чумакова разрабатывает две вакцины «Ковивак дельта моно» и «Ковивак комби» для профилактики коронавирусной инфекции на основе дельта-штамма вируса.