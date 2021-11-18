QR-коды касаются главного права россиян

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Новое препятствие для «Северного потока – 2» может обернуться удачей

Европа сама себя загоняет в газовую ловушку Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Остановка немецким регулятором сертификации «Северного потока – 2» породила конспирологические версии о причинах случившегося. Однако предположения, что это ответ Германии за миграционный кризис и угрозу Белоруссии перекрыть газовый вентиль, явно далеки от реальности. Что же на самом деле заставило Берлин задержать запуск российского газопровода? И каков положительный момент в этой истории для Газпрома? Подробности...
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Донбасс станет почти российским регионом

Киев добивался затягивания экономической удавки на шее Донбасса. Москва разрушила этот план Александр Кряжев/РИА «Новости»
Владимир Путин подписал указ, которого жители ДНР и ЛНР ждали несколько лет. Россия в полной мере открыла свои рынки для производимых в Донбассе товаров, что поможет ему обратить вспять хозяйственную деградацию и отток населения. На наших глазах рушится стратегический план Украины по возвращению мятежного региона. Плохо лишь то, что отреагировать в Киеве могут радикально – вплоть до начала новой войны. Подробности...
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Кто станет первым покупателем нового российского истребителя

Checkmate активно предлагается иностранным заказчикам REUTERS/Imad Creidi
Судя по целому ряду намеков и оговорок, перспективный российский истребитель Су-75 (Checkmate) создается прежде всего для продажи на Ближний Восток. О какой именно стране-покупателе может идти речь, какими возможностями заманивают заказчика российские производители – и окажется ли данная машина на вооружении отечественных ВВС? Подробности...
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Чем Россия готова помочь Армении в новом обострении с Азербайджаном

Азербайджан и Армения никак не могут разглядеть границу между собой, что приводит к перестрелкам mil.am
Ереван обратился к Москве с призывом защитить территориальную целостность Армении. В Ереване утверждают, что колонны азербайджанской бронетехники вторглись на территорию страны. Вспыхнул бой, появились убитые, пленные. По договору 1997 года Россия действительно согласилась защищать Армению. Настал ли момент для выполнения обязательств? Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Удар по клану Клинтонов усилит антироссийских «ястребов»

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Понятно, почему Владимир Путин ведет личные переговоры со всеми идущими на контакт высокопоставленными должностными лицами США — и с Джоном Керри, и с Уильямом Бёрнсом. Да и Викторию Нуланд в Москве выслушали. Заранее не скажешь, кто в Вашингтоне завтра будет принимать внешнеполитические решения. Подробности...
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Треть рабочей жизни мы отдыхаем

Максим Кононенко
Максим Кононенко, сетевой публицист
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Лукашенко крутит перед российским носом крымской морковкой

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Было бы замечательно, если бы Лукашенко наконец признал территориальную целостность своего партнера по Союзному государству, а также публично открестился бы от политики так называемой многовекторности. Подробности...
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    QR-коды касаются главного права россиян

    Антипрививочники видят в появлении QR-кодов очередное нарушение прав граждан
    		   18 ноября 2021, 00:15
    Фото: Максим Киселев/ТАСС
    Текст: Олег Исайченко

    Законы о QR-кодах, первые чтения которых должны пройти через месяц, вызвали дискуссию в обществе. Противники увидели в них нарушение своих прав на передвижение. Их оппоненты уверены - базовым является право на жизнь, а законы не запрещают передвигаться куда угодно без QR-кода. Не видят противоречий законов с Конституцией и законодатели. А пока идут споры, Россия продолжает терять более тысячи жизней в сутки.

    Подавляющее большинство регионов ввели у себя систему QR-кодов и это уже дает результат в борьбе с коронавирусом, сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Сегодня 77 субъектов включили в свою программу ограничительных мероприятий QR-коды. И это дает хороший эффект», – сказала Попова на совещании с президентом Владимиром Путиным. Система нужна, чтобы контакты людей не привели к новым случаям заражения и смертям, подчеркнула она.

    «QR-коды вводятся только для посещения тех мест, которые посещаются не по жизненной необходимости, никто не вводит и не предлагает вводить QR-коды для посещения аптек, продуктовых магазинов, магазинов первой необходимости, вовсе нет. QR-коды вводят сегодня для посещения больших кинотеатров, для посещения театров, для посещения музеев, для посещения торгово-развлекательных центров», – перечислила Попова. «То есть те услуги, которые не жизненно необходимы, а которые дают определенное удовольствие», добавила она.

    Где вводятся QR-коды, «не ущемляются права человека никоим образом», но для того, «чтобы контакт людей друг с другом не привел к новым заражениям, тяжелым случаям и смертям», уверена Попова.

    Однако, часть населения настороженно относится к инициативе по введению QR-кодов – особенно, в том, что касается транспорта, отметил член Общественной палаты, председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Ранее две думские фракции – коммунисты и «Справедливая Россия», – пообещали голосовать против проектов, сообщил «Интерфакс».

    «Главное, что мы сейчас должны сделать – это защитить наших граждан, их жизнь и здоровье. При всем при этом к нам поступает много обращений, часть людей встревожена», – сказал газете ВЗГЛЯД замглавы фракции «Единой России», заместитель секретаря Генсовета партии Евгений Ревенко.

    Вице-спикер от ЕР Петр Толстой отметил: законопроекты «вызвали широкий резонанс», поэтому Совет Думы принял решение не торопиться и обсудить их. Толстой предложил создать рабочую группу по доработке документов, провести парламентские слушания. «Слишком важные решения предстоит принимать», - подчеркнул он.

    Претензии к законопроектам особенно популярны в блогосфере в среде антиваксеров. Их аргумент - «если будут реализованы меры, обозначенные в законопроекте, то права большого числа наших граждан будут сильно ограничены», в первую очередь, право на свободу передвижения.

    Но еще в Декларации прав человека 1789 года – одном из наиболее значимых исторических документов, явившимся результатом борьбы за индивидуальные права личности, – было закреплено, что «свобода состоит в возможности делать все, что не наносит вреда другому», возражает Андрей Клишас, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. «Как указал Конституционный суд, Конституция Российской Федерации (статьи 2, 7 и 41) исходит из того, что жизнь и здоровье человека – высшие блага. Без них утрачивают свое значение многие другие блага и ценности», – заявил Клишас газете ВЗГЛЯД.

    Кристина Асмаловская (фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press)

    Кристина Асмаловская (фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press)
    При этом, «такие же конституционные права, как право на передвижение (статья 27 Конституции), право на участие в культурной жизни (статья 44) являются правами относительными, – пояснил Клишас. – Они могут быть ограничены федеральным законом, но только для защиты иных значимых для общества ценностей – таких как защита здоровья, прав и законных интересов других лиц».

    Сейчас защитить права граждан нельзя иначе, кроме как с помощью QR-кодов – временной меры экстраординарного характера, пояснил сенатор. Клишас не исключил, однако, что проекты потребуют доработки: «Вопросы пока в основном касаются готовности транспортной инфраструктуры и регионов к подобным мерам».

    Не надо забывать: требование иметь при себе куар-код лишь отчасти ограничивает право на перемещение, добавляет коллега Клишаса, сенатор Андрей Климов. «Если бы сказали всем сидеть, как было в Китае на определенном этапе, не выезжать за пределы своей деревни или города, я бы еще мог согласиться с такой критикой», – допустил он. На самом деле, определенные ограничения в самолетах и поездах, при посещении кафе и театров действуют уже давно, но никто не обращает на них внимания, добавил сенатор. Скажем, все привыкли, что при покупке билета требуется паспорт, а в купе запрещено курить. Причем, это постоянные ограничения, в то время как требование предъявить QR-код – ограничение временное, добавил собеседник.

    Сенатор напомнил и о главном, – пока в блогосфере звучат споры, страна продолжает терять людей, причем высокими темпами.«Мы теряем в течение двух недель больше людей, чем потеряли за 10 лет афганской войны. Наверно, все-таки имеет смысл остановить эту волну?», – недоумевает Климов.

    В среду оперштаб сообщил о том, что в России побит очередной скорбный антирекорд  – за сутки из-за ковида ушло из жизни 1 247 пациентов. В частности, стало известно о гибели телеведущей Кристины Асмаловской, которая умерла от ковида на 42-м году жизни. Как сообщила ее коллега, ведущая программы «АБВГДейка» Татьяна Черняева, Асмаловская не успела привиться по чисто медицинским причинам. К числу «антиваксеров» Асмаловская не принадлежала, добавила ее коллега. 

    Прямые потери России от ковида превысили 256 тысяч человек, напоминает Ревенко. «Эта цифра сопоставима с населением не просто большого города от мала до велика, но уже и с отдельными регионами России», – подчеркнул депутат. Так что власти, вынуждены принимать экстраординарные меры, в том числе – вводить QR-коды, пояснил он. Ревенко тоже напомнил об иерархии прав, в которой право на жизнь важнее свободы передвижения. «Базовое для каждого гражданина – право на жизнь. Это закреплено в Конституции. Любые другие права меркнут, теряют всяческий смысл, если не соблюдается право на жизнь. Обязанность органов власти, и нас, депутатов – защитить это право», – подчеркнул депутат.

    Необходимо побуждать людей к вакцинации – это единственный способ остановить пандемию, полагает Ревенко. «Но делать это необходимо, максимально учитывая интересы граждан. Это крайне важно», – рассуждает депутат. –

    Врачи выбиваются из сил, и при этом сами рискуют жизнью, чтобы спасти других – 16 тысяч медицинских работников погибло за период пандемии».

    Как уже сообщалось, правительственные законопроекты о QR-кодах были внесены в Госдуму еще в прошлую пятницу. Как ожидается, они будут рассмотрены в декабре. Один из документов предполагает, что каждый пассажир на железнодорожном и авиатранспорте обязан иметь QR-код. Правда, до 1 февраля достаточно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, но после этой даты такая возможность останется только у россиян с медотводом. В законопроектах также прописаны условия посещения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли. Для этого потребуется либо QR-код, либо документ, который подтверждает, что человек переболел коронавирусом, либо медотвод.

    Все перечисленные защитные меры вводятся временно, до 1 июня. К этому моменту планируется достижение коллективного иммунитета в 80%, поясняет ТАСС.

    Тем временем в регионах для популяризации куар-кодной системы используют самые разные форматы. Так, в среду в Нижнем Новгороде выпустили кукольный ролик о Золушке, которая не смогла попасть на бал из-за отсутствия куар-кода. В ролике Золушка говорит фее, что хочет поехать на бал, крестная же в ответ дает ей карету, кучера, платье и туфельки. Но Золушка грустно отмечает, что у нее нет QR-кода, поэтому она весь вечер будет чистить дома картошку.

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