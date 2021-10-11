Осенняя волна коронавируса ударила по регионам

Взгляд
11 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 23:40  |  vz.ru
Разделы

Семь причин качать газ по «Северному потоку – 2» вместо Украины

Украинский маршрут более дорогой и неэффективный Петр Ковалев/ТАСС
Украинская газотранспортная система проигрывает «Северному потоку – 2» с коммерческой точки зрения по целому ряду пунктов. Даже с точки зрения углеродного следа новые газопроводы выигрывают с огромным отрывом. А ведь низкие выбросы парниковых газов – это новая «религия» Евросоюза. В чем же выгода российской трубы?  Подробности...
Перейти в раздел…

Верного защитника «Северного потока – 2» в Европе лишили власти

Главный путинист Европы покинул пост канцлера Австрии, оставив после себя много вопросов МИД РФ/РИА Новости
Самый молодой политик Европы – австрийский канцлер Себастьян Курц вновь подал в отставку. На этот раз из-за начатого в отношении него расследования по подозрению в коррупции и злоупотреблении доверием. Кто может стоять за скандалом против австрийского «друга Путина» и как его уход скажется на отношениях Москвы и Вены? Подробности...
Перейти в раздел…

Будущее образования в России выберут педагоги

В Москве начал работу первый Всероссийский форум классных руководителей. vfkr.ru
Участники первого форума классных руководителей в Москве внесли предложения по улучшению условий труда педагогов, которые будут учитываться при реализации госполитики в сфере образования. Какие направления развития отрасли считают важнейшими в педагогическом корпусе, как восстановить престиж учителя и что изменилось в воспитании «трудных» учеников? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия вынесла приговор властям Украины

Москва сочла переговоры с нынешними властями Украины бессмысленными Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS
«Коза з вовком тягалася, тiльки шкура вiд кози зосталася». Этой украинской поговоркой Дмитрий Медведев описал текущую ситуацию в отношениях России и Украины, назвав переговоры с киевскими властями бессмысленными. Его статья предварила визит в Москву замглавы Госдепа Виктории Нуланд – одного из символов госпереворота на Украине 2014 года. Как такой шаг Медведева следует понимать Киеву и чего ждать России от переговоров с Нуланд? Подробности...
Перейти в раздел…

Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
Перейти в раздел…

Энергетический кризис показал безальтернативность Газпрома в ЕС

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Нынешнее газовое ралли продемонстрировало слабость позиций Евросоюза, который хотел диктовать свои условия поставок, ограничивая транзит через «Северный поток – 2» и пытаясь наложить на Россию долгосрочное обязательство поставлять газ через Украину. Подробности...

На переговоры с Россией США обязаны были прислать русофоба

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Конечно, никто не гарантирует, что эти переговоры закончатся успешно. Вероятно, они ни к чему и не приведут. Однако попытаться все равно стоит. Даже если ради этого нужно несколько дней потерпеть Нуланд в Москве. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Как белые потеряли единственный шанс победить в Гражданской войне

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Деникин в своем броске на Москву попробовал реализовать самый сильный шанс. Более того – фактически единственный. Раньше – преждевременно, потом – слишком поздно. Подробности...
Обсуждение: 48 комментариев
Перейти в раздел…

Россия бойкотирует Зеленского

Байден идет ко дну

Обсуждение: 7 комментариев

Вычислен главный маньяк Америки

Перейти в раздел…

Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
Подробности...

Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
Подробности...

Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Существующие порядки в российских тюрьмах необходимо:
  • Смягчить

  • Ужесточить

  • Оставить как есть
Вы бы согласились полететь в космос?
  • Да

  • Нет
Какие элементы &quot;мягкой силы&quot; России наиболее эффективны?
  • Культура и искусство

  • Медиа

  • Наука

  • Религия

  • Спорт

  • Язык
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В МИД объяснили необходимость разработки нового оружия России
    Путин, Макрон и Меркель обсудили урегулирование конфликта на Украине Политолог: Арестом Медведчука Киев пытается «вытянуть» Москву на переговоры Пушков: Если со стороны ЕС нет доброй воли, почему с нашей стороны она должна быть Спасший Байдена переводчик смог выбраться из Афганистана
    Полиция предъявила обвинение водителю Mercedes, в котором ехала Ксения Собчак Главой МИД Чехии может стать инициатор демонтажа памятника Коневу Президент Эстонии заявил о проблеме неравенства русскоязычных детей в детсадах Самую красивую мигрантку России выбрали в Москве
    ЕС ввел санкции в отношении восьмерых россиян из-за Украины Глава СК вручил награду заступившемуся за девушку в московском метро Адвокат рассказал о наказании для убившего одноклассника махачкалинского школьника Скончалась актриса театра Маяковского Светлана Мизери

    Главная тема


    Польша выбрала сомнительный вариант "газовой независимости" от России

    высокоточное вооружение


    Украина получила от США новые партии наступательного оружия

    следственные действия


    Собчак и других пассажиров Mercedes после ДТП в Сочи вызовут на допрос в Москву

    тест на никтотин


    Голикова предложила проверять школьников на курение

    Видео

    поражение на выборах


    Чехи меняют разругавшуюся с Россией власть

    австрийский канцлер


    Верного защитника «Северного потока – 2» в Европе лишили власти

    трагедия в Татарстане


    Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

    колоссальные последствия


    Чем закончится бунт Польши против Евросоюза

    транзитный маршрут


    Семь причин качать газ по «Северному потоку – 2» вместо Украины

    единственный шанс


    Тимур Шерзад: Как белые потеряли единственный шанс победить в Гражданской войне

    визит Нуланд


    Геворг Мирзаян: На переговоры с Россией США обязаны были прислать русофоба

    поставки газа


    Глеб Простаков: Энергетический кризис показал безальтернативность Газпрома в ЕС

    на ваш взгляд


    Существующие порядки в российских тюрьмах необходимо смягчить или ужесточить?

    Осенняя волна коронавируса ударила по регионам

    Сразу после введения QR-кодов в некоторых регионах поток желающих вакцинироваться вырос в три раза
    		   11 октября 2021, 23:40
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова,
    Ростислав Зубков,
    Николай Васильев

    В ответ на стремительное наступление ковида власти сразу семи российских регионов – от Татарии до Севастополя – ввели ограничения, отчасти уже знакомые россиянам по временам первых волн пандемии. При этом сейчас главный удар пандемии пришелся по российским провинциям, а не по столице, как раньше. Вирусологи объясняют это поведение коронавируса разными причинами.

    В понедельник власти сразу семи российских регионов решили ужесточить меры борьбы с коронавирусом. С понедельника в Татарстане вводится обязательная вакцинация для людей старше 60 лет, медиков, части бюджетников и ряда других категорий. Несколькими днями ранее пенсионеров обязали соблюдать самоизоляцию, в регионе ввели QR-коды и перевели на удаленку некоторых сотрудников.

    «Мы видим рост с учетом того, что у нас была ежедневная вакцинация на уровне 2-3 тыс. человек перед тем, как мы ввели ограничения», - цитирует ТАСС руководителя местного Роспотребнадзора Марину Патяшину. По ее словам, за последние три дня от ковида в Татарстане привились более 35 тысяч человек.

    Аналогичные меры – изоляция для пожилых и обязательная вакцинация – вводятся в Новгородской области. «Все объекты, как крытые стадионы, фитнес-центры, спортклубы, библиотеки, музеи, театры, кинотеатры, объекты общественного питания - доступ теперь по QR-кодам», – потребовал губернатор Андрей Никитин, добавив, что его решение вступает в силу со вторника. Привиться в обязательном порядке должны будут сотрудники сфер здравоохранения, образования и услуг, а также некоторые другие группы населения. Уйти на самоизоляцию рекомендовано неработающим жителям области старше 65 лет. Правда, с 8 до 11 часов утра им разрешено гулять возле дома, посещать соседние поликлиники, аптеки и магазины.

    QR-коды не появятся в Хакасии, – там пока нет технической возможности их внедрить. Но местные власти потребовали взамен предъявлять бумажные документы по этому поводу. «В учреждениях общепита, культуры, спорта и некоторых других местах, где у нас идет скопление граждан, посещение будет только по сертификату о вакцинации, либо сертификату о том, что человек в последние полгода переболел», - заявил глава республики Валентин Коновалов. Изменения вступят в силу уже с понедельника.

    С понедельника QR-коды начали требовать в кафе и ресторанах Липецкой области. Их нужно будет показать вместе с паспортом, пояснили в правительстве региона.

    Аналогичные решения приняты и в Севастополе, но там они начнут действовать 15 октября. «Обеспечить доступ в рестораны, столовые, фуд-корты, бары, другие места общественного питания, салоны красоты, косметические и массажные салоны, парикмахерские, солярии, бани, сауны, бассейны, фитнес-центры, театры и кинотеатры со вместимостью 50 процентов, библиотеки и музеи совершеннолетних посетителей только при наличии сертификата о вакцинации, справки об антителах, либо при отрицательном ПЦР-тесте сроком действия 7 дней», – распорядился губернатор Михаил Развожаев. Власти Крыма, сообщил источник, также рассматривают возможность введения аналогичных запретов.

    С 15-го октября потребуются коды для посещения культурных мероприятий и общепита в Мордовии. В Ленинградской области власти тоже ввели QR-коды для посещения театров, кинотеатров и фитнес-клубов – правда, лишь с 15 ноября.

    Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», профессор вирусологии Александр Чепурнов считает, что подъем заболеваемости в регионах вызван, в первую очередь, распространением штамма «дельта», доминирующим сейчас в стране.

    «У нас был полугодовой спокойный период. На мой взгляд, он объяснялся тем, что значительная часть населения уже переболела исходным штаммом – «уханьским»,

    с которого все и началось, – говорит вирусолог газете ВЗГЛЯД. – Однако в июне в страну пришел индийский вариант («дельта»), который в силу мутаций стал более сильным. Дельта-штамм просто дошел до глубинки и теперь развивается стремительно. Им начали заражаться люди, которых раньше вирус не трогал. В первую очередь, это молодежь и дети».

    Кроме того, дополнительную роль играет сезон – приход осени, добавил он. «Совпали два этих фактора. И тяжесть болезни, и летальность увеличились. То есть раньше осложнение наступало на 6-8 сутки после заражения, а сейчас это происходит на 4-5. Это существенная разница», – отмечает специалист. Есть и третья причина, добавляет Чепурнов. «К сожалению, мы пропустили удобный для вакцинации период – и сейчас понесем большие потери, – сетует он. – Кампания по вакцинации была начата весной, однако из-за позиции части населения количество тех, кто привился, оказалось недостаточным».

    Если заболеваемость так быстро растет в самом начале холодного сезона, то нельзя исключить, что властям придется вернуться к запретам в большинстве регионов, опасается эксперт. «Не исключено, что и в столице повторно введут QR-коды в общественных местах. Конечно, экономические потери при этом будут колоссальные», – заключил Чепурнов.

    Суточный прирост заболевших инфекцией в РФ составил 29 409 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник. Второй раз с субботы число вновь выявленных новых случаев COVID-19 в стране превысило 29 тысяч. Подъем заболеваемости начался со второй декады сентября, но интенсивный прирост – с октября, пишет «Интерфакс».

    Тенденция роста также отмечена в Москве, в столице за сутки выявили 5 002 новых случаев заражения, в воскресенье сообщалось о 4 610 заболевших. «Сейчас наблюдается подъем заболеваемости. Число госпитализаций за последние две недели выросло вдвое, а заболеваемость – в полтора раза», – сообщили в оперштабе РИА «Новости».

    В Таганроге (Ростовская область) ковидный госпиталь в больнице скорой помощи заполнен до отказа, сообщил главврач больницы Дмитрий Сафонов. По его словам, за все время пандемии госпиталю не приходилось сталкиваться с таким количеством больных.

    На ваш взгляд

     
    Какой вакциной от коронавируса вы хотели бы привиться?





    Обсуждение:  62 комментария
    Индийский штамм коронавируса давно распространился по России, поэтому его нельзя считать главной причиной новой вспышки заболевания, считает завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев. «Некоторое время назад в Москве дельта-штамм составил 90 процентов заражения коронавирусом. А Москва – не только большой город, но и крупный пересадочный пункт. Поэтому дельта-штамм уже циркулирует среди нас. В Сибири, например, он успел распространиться несколько месяцев назад», – напомнил эксперт.

    «Одной из причин новой вспышки стало то, что люди расслабились и забыли, что по-прежнему живут во время пандемии. В общественном транспорте перестали носить маски, никто не соблюдает дистанцию. Открылось очень много массовых мероприятий. Все стали собираться в коллективы. Народ вернулся из отпусков на работу, студенты и школьники – на учебу. Все это увеличило число зараженных. Надо убеждать людей вакцинироваться и соблюдать предписанные правила», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

    На ваш взгляд

     
    Какой вакциной от коронавируса вы хотели бы привиться?





    Обсуждение:  62 комментария
    Кроме того, осенняя температура более благоприятна для вируса, чем летняя, напомнил вирусолог. «Осенью организм зачастую находится в ослабленном состоянии, люди по инерции не сразу начинают тепло одеваться, поэтому осень – традиционное для вирусно-респираторных заболеваний время». - предупреждает Зверев.

    Как напомнил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, и правительство, и Владимир Путин занимаются темой коронавируса ежедневно. «Да, действительно, уровень вакцинации непозволительно маленький, отсюда большая смертность, пандемия не уходит, а возвращается новыми волнами, новыми более агрессивными штаммами, которые более вирулентны, это представляет большую опасность. Единственное, что сохраняет жизни – это прививка», – сказал представитель Кремля.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •