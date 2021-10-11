Осенняя волна коронавируса ударила по регионам

В ответ на стремительное наступление ковида власти сразу семи российских регионов – от Татарии до Севастополя – ввели ограничения, отчасти уже знакомые россиянам по временам первых волн пандемии. При этом сейчас главный удар пандемии пришелся по российским провинциям, а не по столице, как раньше. Вирусологи объясняют это поведение коронавируса разными причинами.

В понедельник власти сразу семи российских регионов решили ужесточить меры борьбы с коронавирусом. С понедельника в Татарстане вводится обязательная вакцинация для людей старше 60 лет, медиков, части бюджетников и ряда других категорий. Несколькими днями ранее пенсионеров обязали соблюдать самоизоляцию, в регионе ввели QR-коды и перевели на удаленку некоторых сотрудников.

«Мы видим рост с учетом того, что у нас была ежедневная вакцинация на уровне 2-3 тыс. человек перед тем, как мы ввели ограничения», - цитирует ТАСС руководителя местного Роспотребнадзора Марину Патяшину. По ее словам, за последние три дня от ковида в Татарстане привились более 35 тысяч человек.

Аналогичные меры – изоляция для пожилых и обязательная вакцинация – вводятся в Новгородской области. «Все объекты, как крытые стадионы, фитнес-центры, спортклубы, библиотеки, музеи, театры, кинотеатры, объекты общественного питания - доступ теперь по QR-кодам», – потребовал губернатор Андрей Никитин, добавив, что его решение вступает в силу со вторника. Привиться в обязательном порядке должны будут сотрудники сфер здравоохранения, образования и услуг, а также некоторые другие группы населения. Уйти на самоизоляцию рекомендовано неработающим жителям области старше 65 лет. Правда, с 8 до 11 часов утра им разрешено гулять возле дома, посещать соседние поликлиники, аптеки и магазины.

QR-коды не появятся в Хакасии, – там пока нет технической возможности их внедрить. Но местные власти потребовали взамен предъявлять бумажные документы по этому поводу. «В учреждениях общепита, культуры, спорта и некоторых других местах, где у нас идет скопление граждан, посещение будет только по сертификату о вакцинации, либо сертификату о том, что человек в последние полгода переболел», - заявил глава республики Валентин Коновалов. Изменения вступят в силу уже с понедельника.

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С понедельника QR-коды начали требовать в кафе и ресторанах Липецкой области. Их нужно будет показать вместе с паспортом, пояснили в правительстве региона.

Аналогичные решения приняты и в Севастополе, но там они начнут действовать 15 октября. «Обеспечить доступ в рестораны, столовые, фуд-корты, бары, другие места общественного питания, салоны красоты, косметические и массажные салоны, парикмахерские, солярии, бани, сауны, бассейны, фитнес-центры, театры и кинотеатры со вместимостью 50 процентов, библиотеки и музеи совершеннолетних посетителей только при наличии сертификата о вакцинации, справки об антителах, либо при отрицательном ПЦР-тесте сроком действия 7 дней», – распорядился губернатор Михаил Развожаев. Власти Крыма, сообщил источник, также рассматривают возможность введения аналогичных запретов.

С 15-го октября потребуются коды для посещения культурных мероприятий и общепита в Мордовии. В Ленинградской области власти тоже ввели QR-коды для посещения театров, кинотеатров и фитнес-клубов – правда, лишь с 15 ноября.

Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», профессор вирусологии Александр Чепурнов считает, что подъем заболеваемости в регионах вызван, в первую очередь, распространением штамма «дельта», доминирующим сейчас в стране.

«У нас был полугодовой спокойный период. На мой взгляд, он объяснялся тем, что значительная часть населения уже переболела исходным штаммом – «уханьским»,

с которого все и началось, – говорит вирусолог газете ВЗГЛЯД. – Однако в июне в страну пришел индийский вариант («дельта»), который в силу мутаций стал более сильным. Дельта-штамм просто дошел до глубинки и теперь развивается стремительно. Им начали заражаться люди, которых раньше вирус не трогал. В первую очередь, это молодежь и дети».

Кроме того, дополнительную роль играет сезон – приход осени, добавил он. «Совпали два этих фактора. И тяжесть болезни, и летальность увеличились. То есть раньше осложнение наступало на 6-8 сутки после заражения, а сейчас это происходит на 4-5. Это существенная разница», – отмечает специалист. Есть и третья причина, добавляет Чепурнов. «К сожалению, мы пропустили удобный для вакцинации период – и сейчас понесем большие потери, – сетует он. – Кампания по вакцинации была начата весной, однако из-за позиции части населения количество тех, кто привился, оказалось недостаточным».

Если заболеваемость так быстро растет в самом начале холодного сезона, то нельзя исключить, что властям придется вернуться к запретам в большинстве регионов, опасается эксперт. «Не исключено, что и в столице повторно введут QR-коды в общественных местах. Конечно, экономические потери при этом будут колоссальные», – заключил Чепурнов.

Суточный прирост заболевших инфекцией в РФ составил 29 409 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник. Второй раз с субботы число вновь выявленных новых случаев COVID-19 в стране превысило 29 тысяч. Подъем заболеваемости начался со второй декады сентября, но интенсивный прирост – с октября, пишет «Интерфакс».

Тенденция роста также отмечена в Москве, в столице за сутки выявили 5 002 новых случаев заражения, в воскресенье сообщалось о 4 610 заболевших. «Сейчас наблюдается подъем заболеваемости. Число госпитализаций за последние две недели выросло вдвое, а заболеваемость – в полтора раза», – сообщили в оперштабе РИА «Новости».

В Таганроге (Ростовская область) ковидный госпиталь в больнице скорой помощи заполнен до отказа, сообщил главврач больницы Дмитрий Сафонов. По его словам, за все время пандемии госпиталю не приходилось сталкиваться с таким количеством больных.

На ваш взгляд Какой вакциной от коронавируса вы хотели бы привиться? «Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи

«ЭпиВакКорона» от ГНЦ «Вектор»

«КовиВак» от центра им. М. П. Чумакова РАН

Уже привился

Не планирую прививаться



Индийский штамм коронавируса давно распространился по России, поэтому его нельзя считать главной причиной новой вспышки заболевания, считает завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев. «Некоторое время назад в Москве дельта-штамм составил 90 процентов заражения коронавирусом. А Москва – не только большой город, но и крупный пересадочный пункт. Поэтому дельта-штамм уже циркулирует среди нас. В Сибири, например, он успел распространиться несколько месяцев назад», – напомнил эксперт.

«Одной из причин новой вспышки стало то, что люди расслабились и забыли, что по-прежнему живут во время пандемии. В общественном транспорте перестали носить маски, никто не соблюдает дистанцию. Открылось очень много массовых мероприятий. Все стали собираться в коллективы. Народ вернулся из отпусков на работу, студенты и школьники – на учебу. Все это увеличило число зараженных. Надо убеждать людей вакцинироваться и соблюдать предписанные правила», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

На ваш взгляд Какой вакциной от коронавируса вы хотели бы привиться? «Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи

«ЭпиВакКорона» от ГНЦ «Вектор»

«КовиВак» от центра им. М. П. Чумакова РАН

Уже привился

Не планирую прививаться



Кроме того, осенняя температура более благоприятна для вируса, чем летняя, напомнил вирусолог. «Осенью организм зачастую находится в ослабленном состоянии, люди по инерции не сразу начинают тепло одеваться, поэтому осень – традиционное для вирусно-респираторных заболеваний время». - предупреждает Зверев.

Как напомнил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, и правительство, и Владимир Путин занимаются темой коронавируса ежедневно. «Да, действительно, уровень вакцинации непозволительно маленький, отсюда большая смертность, пандемия не уходит, а возвращается новыми волнами, новыми более агрессивными штаммами, которые более вирулентны, это представляет большую опасность. Единственное, что сохраняет жизни – это прививка», – сказал представитель Кремля.

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