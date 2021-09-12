Китай опять стал источником коронавирусной угрозы

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12 сентября, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:42  |  vz.ru
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Белоруссия сделала большой шаг к объединению с Россией

Граждан Белоруссии и России уравняют в правах Егор Еремов/РИА Новости
Россия и Белоруссия делают серьезный шаг к еще более тесному экономическому союзу. План состоит из 28 союзных программ, каждая из которых касается объединения конкретной экономической сферы: начиная с макроэкономики, налогов и торговли и заканчивая единым рынком нефти и газа. Кто – Россия или Белоруссия – выиграет от этого союза? И как будет выглядеть единый нефтегазовый рынок? Подробности...
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Как защитить «Северный поток – 2» от украинских гибридных атак

Киев хочет обернуть себе на пользу тот факт, что газопровод достраивало российское судно «Фортуна» Jens Büttner/ dpa/picture-alliance/ТАСС
Завершение строительства второго «Северного потока» не стало для Украины поводом прекратить борьбу с проектом. Теперь Киев пытается не допустить сертификации трубопровода. Новой мишенью для атаки выбрана «Фортуна» – российское судно, уложившее трубы на дно Балтики, а точнее, его якорная система. Зачем Украина цепляется к якорям «Фортуны»? И стоит ли Москве опасаться таких угроз? Подробности...
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Российские учения привели Польшу в чрезвычайное положение

Российское оружие планируется использовать только в оборонительных целях Эрик Романенко/ТАСС
Двести тысяч человек примут участие в масштабных стратегических учениях «Запад-2021», которые начинаются 10 сентября в России и Белоруссии. Реакция на это событие оказалась крайне нервной, особенно в странах Прибалтики, а Польша даже ввела на своей территории чрезвычайное положение. И у столь яркой демонстрации страха перед Россией у поляков есть весьма определенный мотив. Подробности...
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США извратили уроки трагедии 11 сентября

Этот дым над Нью-Йорком навсегда останется в памяти Америки Hubert Boesl/dpa/Global Look Press
Теракты 11 сентября 2001 года стали потрясением как для американского сознания, так и для всей системы международных отношений, для всего Запада и Востока. Двадцать лет назад многие говорили о том, что теперь вся цивилизация сплотится в борьбе с новым мировым злом. Мир действительно изменился, но совсем по другому сценарию. Почему? Подробности...
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Каким должно быть наказание для убийц детей

Подозреваемый ранее был осужден за сексуальное насилие над детьми кадр из видео
Россию всколыхнула трагедия в Кузбассе – две десятилетние школьницы, пропавшие накануне, обнаружены мертвыми. Подозреваемый признался в их изнасиловании и убийстве на месте преступления. Подозреваемый ранее уже был судим за сексуальное насилие. Какие меры должно предпринять государство, чтобы не допустить новых убийств и изнасилований детей? Подробности...
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Зачем Гитлер похитил Муссолини

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
12 сентября 1943 года группа диверсантов-эсэсовцев совершила дерзкое похищение основателя фашизма Бенито Муссолини из горного отеля в Италии. Этот момент стал эффектным, но ничего не изменившим жестом со стороны Гитлера. Подробности...

Тайна 9.11 не будет раскрыта, пока в Америке не грянет революция

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Почему они так в себе уверены? Почему так откровенно плюют на все доказательства тотальной лжи? Да потому, что любое сомнение в «руке бен Ладена» неизбежно приведет к краху всю американскую систему власти. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев

Украина попала в зависимость от российского электричества

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
Чтобы стать частью Европейской сети, Украина должна быть отделена от систем России и Белоруссии, а потом некоторое время работать в автономном режиме. А это означает наличие полностью самодостаточной генерации, которую Украина утратила. Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев
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Путин и Лукашенко возродили Союзное государство

Уничтожить репетиторов ради детей

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Провал ЦРУ на Украине

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Газопровод «Северный поток – 2» полностью построен

Строительство газопровода «Северный поток – 2», против которого активно выступали США и несколько стран Восточной Европы, было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки планируется начать в начале октября, однако перед этим предстоит получить сертификат от немецкого регулятора
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Трагически погиб при исполнении служебного долга глава МЧС Евгений Зиничев

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь режиссера Александра Мельника. Министр находился в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций
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В подмосковном Ногинске произошел взрыв бытового газа

Взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске. Обрушились четыре этажа, погибли два человека, госпитализированы шестеро. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Китай опять стал источником коронавирусной угрозы

       12 сентября 2021, 19:07
    Фото: ROMAN PILIPEY/ЕРА/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Появление нового очага распространения коронавируса в Китае спровоцировало прогнозы о новой глобальной пандемии. На этом фоне глава Белого дома Джо Байден объявил о принудительной вакцинации значительной массы населения. Должна ли Россия перенять опыт США для недопущения нового «коронакризиса».

    В Китае появился новый очаг коронавируса: классифицировали поселок Фэнтин в провинции Фуцзянь на востоке страны как зону с высоким уровнем эпидемиологического риска, сообщает информационное агентство «Синьхуа». Всего в провинции выявили сразу 32 локальных случаев Covid-19, из которых 15 приходится на учеников начальной школы, сообщили в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.

    Уездный штаб по реагированию на эпидемиологическую ситуацию посоветовал местным жителям работать из дома и носить маски в общественном транспорте, а также потребовал избегать больших скоплений людей. Работа музеев, кинотеатров и других развлекательных заведений во всем округе была приостановлена, при этом были ограничены как число покупателей в супермаркетах, так и поток посетителей в местах предоставления основных услуг. Железнодорожная станция Сянью перестала принимать поезда.

    В настоящее время проводится секвенирование вирусного генома 19 образцов. По предварительным данным, вид коронавируса идентифицирован как высококонтагиозный штамм «Дельта», заявили местные власти округа. В воскресенье власти выпустили рекомендацию всем жителям Путяни не покидать город.

    Китайцы купируют все нынешние эпидемиологические угрозы, спрогнозировал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. «Думаю, китайцы очертят круг тех, кто мог потенциально заразиться, это примерно 1,5 – 2 млн людей, и всех обследуют в течение недели. Тех, у кого выявят инфекцию, поместят на лечение в условиях жесточайшей изоляции», – пояснил депутат.

    Он также указал, что ни нынешняя вспышка, ни распространение вируса в Ухане не являются результатами каких бы то ни было утечек из лабораторий, такие доводы парламентарий назвал «не более, чем забавой, начало которой положил экс-президент США Дональд Трамп». «В Китае много природных очагов коронавируса», – указал специалист, подчеркнув, что существует угроза новой вспышки пандемии.

    Говоря о необходимости подготовиться к ней, Онищенко напомнил, что днем ранее нынешний глава Белого дома Джо Байден вел строгие новые правила вакцинации работников федеральных ведомств, подрядчиков, которые ведут дела с федеральным правительством, крупных работодателей и всего медперсонала. На фоне всего происходящего депутат призвал ввести и в России обязательную вакцинацию. «Председатель правительства РФ Михаил Мишустин должен издать аналогичное по смыслу распоряжение, сославшись на передовой опыт США», – считает депутат.

    Новые требования Байдена могут коснутся около 100 миллионов американцев. «Мы были терпеливы, но наше терпение иссякает, и ваш отказ дорого обошелся всем нам», – в жестком тоне обратился он к нации в пятницу. Глава государства сказал, что вакцинированная часть американцев все более «разочаровывается» поведением 80 миллионов человек, которые отказываются вакцинироваться и подпитывают распространение вируса.

    Основой нового «антиковидного» плана Байдена находится указание Министерству труда потребовать, чтобы все предприятия со 100 или более сотрудниками обеспечивали вакцинацию их работников. Власти могут штрафовать не соблюдающие эти правила компании на несколько тысяч долларов за каждого сотрудника.

    Под это требование подпадут, к примеру, работники почтовой службы США, которая насчитывает более 640 тысяч сотрудников. Кроме того, Байден объявил, что потребует вакцинироваться от 17 миллионов медицинских работников в учреждениях, получающих средства от Medicare и Medicaid, а также от сотрудников по уходу на дому и центров диализа по всей стране.

    Онищенко высоко оценил такие шаги Байдена. «Новый президент не стал идти по пути прежнего, он выслушал доклад разведки, понял, что, по сути, нет никаких доказательств того, что пандемия началась из-за утечки из лаборатории в Ухани, и занялся делом», – указал парламентарий.

    Напомним, в августе нынешнего года американская разведка обнародовала несекретную версию доклада о происхождении коронавируса. Из документа следует, что спецслужбы не смогли прийти к единому мнению, стала пандемия следствием естественного процесса или результатом утечки из лаборатории в Китае. Авторы признали, что не смогут добиться большей ясности без сотрудничества с китайской стороны, которая, как утверждается, продолжает препятствовать расследованию, так как, по их мнению, боится возможных выводов по его итогам.

    Китайское посольство в Вашингтоне раскритиковало доклад, указав, что «сфабрикованный разведсообществом США документ научно неубедителен». «Выяснение происхождения является делом науки, этим должны и могут заниматься только ученые, а не эксперты из разведки», – заявили в диппредставительстве. Как подчеркнули дипломаты, Китай предоставил доступную ему информацию и «полностью открыто и прозрачно» сотрудничал с ВОЗ.

    Со своей стороны президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума призвал не политизировать тему происхождения коронавируса, а стараться вместе бороться с пандемией.

    «Узнать причины того или иного явления, истоки, это правильно. Только неправильно политизировать. Когда начинается политизация, тогда сразу понижается доверие к выводам, которые делают на основе политизированного подхода, потому что сразу возникает ощущение того, что мы далеко от истины. Надо все эти исследования делать на основе объективных материалов», – заявил он.

    Политизация отслеживания происхождения без уважения к науке ставит под угрозу человеческие жизни и подрывает усилия по прекращению пандемии,

    согласились эксперты на вебинаре, организованном аналитическим центром Пакистана Friends of BRI Forum. «Вместо того, чтобы учиться на опыте Китая, США и их союзники усилили процесс политизации, рискуя большими человеческими потерями в своих собственных странах», – сказал доцент Университета авиации Пакистана Гулам Муджаддид.

    Приглашенный старший научный сотрудник Камбоджийского института сотрудничества и мира Генри Чан сказал, что «у вируса нет паспорта, и он не понимает человеческий язык, поэтому нам нужно полагаться только на науку, чтобы понять происхождение вируса». Политизация отслеживания происхождения имеет катастрофические последствия для человечества, необходим коллективный подход к борьбе с кризисом вместо того, чтобы указывать пальцем на кого-либо, считает Чан.

    А доцент кафедры политологии Египетского университета Бени-Суэф Надя Хелми отметила, что за попытками по политизации отслеживания происхождения вируса стоят стратегические и экономические мотивы. Будучи ответственным глобальным игроком, Китай оказал активную помощь в смягчении последствий пандемии во всем мире посредством глобального сотрудничества в области здравоохранения и пожертвований вакцин, напомнила Хелми.

    Версия об искусственном происхождении коронавируса постепенно выдвигается на первый план в Великобритании. А глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в июле нынешнего года назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии.

    В свою очередь, Китай призвал ВОЗ провести расследование американского происхождения Covid. Постоянный представитель КНР в отделении ООН Чэнь Сюй направил письмо генеральному директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу по поводу происхождения коронавируса, 25 млн китайских интернет-пользователей подписали петицию с требованием к ВОЗ провести расследование в отношении лаборатории в Форт-Детрике.

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