Путин призвал не политизировать тему происхождения коронавируса

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума призвал не политизировать тему происхождения коронавируса, а стараться вместе бороться с пандемией. «Узнать причины того или иного явления, истоки, это правильно. Только неправильно политизировать. Когда начинается политизация, тогда сразу понижается доверие к выводам, которые делают на основе политизированного подхода, потому что сразу возникает ощущение того, что мы далеко от истины. Надо все эти исследования делать на основе объективных материалов», – заявил он, передает ТАСС. Президент также добавил, что высокоразвитые страны, производящие вакцины против коронавируса, мало делают для того, чтобы в целом защитить все человечество от пандемии. «Возможностями вакцинации сегодня пользуются в основном высокоразвитые экономики. Там производится основная часть вакцин, и она направляется на защиту своего собственного населения. И очень мало делается для того, чтобы защитить в широком смысле человечество», – сказал российский лидер. В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении к участникам пленарного заседания Восточного экономического форума указал, что Китай призывает бороться с попытками политизации темы вакцин и происхождения коронавируса. «Мы должны поддерживать усилия друг друга в борьбе с пандемией, наращивать сотрудничество в разработке и производстве вакцин в качестве глобального общественного блага, решительно бороться с попытками политизировать тему вакцин и вопроса о происхождении коронавируса, совместными усилиями стараться создать общество здравоохранения для всего человечества», – сказал он. На прошлой неделе Американская разведка обнародовала несекретную версию доклада о происхождении коронавируса. Из документа следует, что разведчики не смогли прийти к единому мнению, стала пандемия следствием естественного процесса или результатом утечки из лаборатории в Китае. Авторы признали, что не смогут добиться большей ясности без сотрудничества с китайской стороны, которая, как утверждается, продолжает препятствовать расследованию, так как, по их мнению, боится возможных выводов расследования. Китайское посольство в Вашингтоне раскритиковало доклад.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Завершения строительства газопровода «Северный поток – 2» осталось ждать совсем недолго, сообщил председатель правления Газпрома Алексей Миллер на Восточном экономическом форуме. «Совсем недолго», – сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, когда можно ожидать хороших новостей о завершении строительства. Ранее Миллер заявил, что поставки первого газа по газопроводу «Северный поток – 2» на европейский рынок могут начаться уже в этом отопительном сезоне. Тем временем президент России Владимир Путин, открывая в пятницу по видеосвязи логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров в районе Владивостока, отметил, что Газпром развивается очень успешно по разным направлениям. «Компания развивается очень успешно по самым разным направлениям. Дело не только в объемах добычи и продажи на внутренний рынок самого газа, на внешний рынок. (Газпром) демонстрирует рекордные по этим показателям важнейшим результаты», – сказал глава государства. В августе в Газпроме заявили о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщал, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен. Ученые зафиксировали ускорение эволюции коронавируса 2 сентября 2021, 15:45 Текст: Елена Мирошниченко

Биологи из Австралии пришли к выводу, что появление в последнее время нескольких более опасных вариантов коронавируса SARS-CoV-2 связано с увеличением скорости его эволюции. Сообщается, что за год в мире появились четыре новых подвида коронавируса SARS-CoV-2, выделенные ВОЗ в группу с наивысшей оценкой угрозы VOC (Variants of Concern – вызывающие беспокойство): британский (альфа), южноафриканский (бета), бразильский (гамма) и индийский (дельта), передает РИА «Новости» со ссылкой на сервер препринтов medRxiv. Как отмечается, эти варианты распространяются легче и быстрее других, вызывают более тяжелое течение заболевания и менее восприимчивы к антителам, образовавшимся после предыдущей инфекции или вакцинации. Исследователи предположили, что появление более опасных, вызывающих больше смертельных исходов вариантов VOC связано с ускоренным накоплением мутаций под давлением положительного отбора. Ученые изучили генетические последовательности SARS-CoV-2 из общедоступной базы данных GISAID и оценили скорость эволюции вдоль ветвей филогенетического дерева коронавируса в рамках различных эволюционных моделей. В результате стало известно, что скорость эволюции SARS-CoV-2 значительно варьируется между вариантами, а появление новых вариантов во многом зависит от ее эпизодического увеличения. Исследователи пришли к выводу, что в отдельные периоды эта скорость становится в четыре раза выше фоновой филогенетической. В результате новые варианты возникают за несколько недель, а не за несколько месяцев, как можно было ожидать, исходя из общих темпов эволюции. Отмечается, что для накопления количества мутаций, необходимых для появления альфа-варианта, потребовалось 14 недель, а для бета-, гамма- и дельта-вариантов – 4, 17 и 6 недель соответственно. Ранее сообщалось, что в ЮАР выявлен новый штамм коронавируса C. 1.2, который имеет повышенную степень мутации. Путин рассказал о беспрецедентном налоговом режиме для бизнеса на Курилах 3 сентября 2021, 09:46

Фото: Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

Текст: Алина Назарова

На Курильских островах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса, предприниматели будут освобождены от налогов на десять лет, заявил президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. Глава государства добавил, что льготными условиями на Курилах смогут пользоваться в том числе японские инвесторы. «Нам нужно создавать здесь конкурентные условия для работы наших партнеров. А это значит, что действующие здесь параметры налоговой нагрузки, стоимости заемного капитала, скорости и качества государственных услуг для бизнеса должны быть глобально конкурентоспособными, как я только что сказал. Лучшими, не лучше, а лучшими во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе», – сказал он, передает ТАСС. По словам президента, это чрезвычайно сложная задача, но к этому надо стремиться. «Именно такой, по сути, беспрецедентный набор льгот и стимулов мы создадим на Курильских островах, например, где полностью освободим бизнес от уплаты ключевых налогов на прибыль, на имущество, земельного и транспортного налога. Причем на десять лет», – добавил глава государства. Путин выразил надежду, что преференциальный режим на Курилах даст весомый результат для запуска проектов в приоритетных сферах. «Надеемся, что преференциальный режим на Курилах принесет весомые результаты для развития островов, для запуска перспективных проектов, прежде всего в таких областях, как туризм, морекультура и переработка», – сказал он, передает РИА «Новости». Летом Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он также поручил премьеру Михаилу Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. Вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что правительство планирует создать на Курильских островах свободную налоговую зону, близкую к офшору, и десять лет не проводить никаких проверок. США помогли России нарастить экспорт продовольствия в Китай 2 сентября 2021, 20:53 Текст: Елена Мирошниченко

На фоне торговой войны между КНР и США Россия зарабатывает миллиарды долларов на поставках продовольствия в Китай, сообщило японское издание Nikkei Asia. Издание сообщает, что за несколько лет Россия вдвое нарастила экспорт продовольствия в Китай, а также сдает КНР сотни тысяч гектаров сельхозугодий на Дальнем Востоке. По мнению журналистов, России в этом помогло то, что многие американских компании ушли из Китая, передает Lenta.ru. Указывается, что продажи российской продукции в Китай выросли на 123 процента до почти 4 млрд долларов в 2020 году с 1,77 млрд долларов в 2017 году. Издание отмечает, что основным поставщиком продукции в Китай выступает Дальний Восток. Ранее стало известно, что российский экспорт продукции АПК в первом полугодии 2021 года вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 15 млрд долларов. Путин описал реакцию на замечание школьника 3 сентября 2021, 12:10 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин сказал, что даже не обратил внимание на ситуацию со школьником, который поправил его во время разговора об истории. «Я даже не обратил на это внимание. Почему это меня должно задеть? Это меня может только порадовать: молодые ребята хорошо знают историю Отечества», – передает РИА «Новости» слова президента на ВЭФ. «И прекрасно, можно только порадоваться, что у нас ребята собрались в «Океане» такие грамотные, подготовленные. И, что важно, которые свободно тут же излагают свою позицию. Ну послушайте, вот это и должно нас настроить на то, что будущее России в надежных руках», – добавил он. 1 сентября школьник из Воркуты Никанор Толстых отреагировал на оговорку президента на открытом уроке в рамках марафона общества «Знание» в детском центре «Океан» во Владивостоке. Во время обсуждения истории страны Путин назвал войну со Швецией при Петре I Семилетней. Подросток, представлявший РДШ в Коми, уточнил, что речь идет о Северной войне 1700-1721 годов. Российский лидер поблагодарил мальчика за его замечание. Ранее в Кремле не сочли наглостью слова поправившего Путина ребенка. Минск озвучил главный вопрос на встрече лидеров России и Белоруссии 2 сентября 2021, 19:12 Текст: Вера Басилая

Подготовка 28 союзных программ и их реализация в рамках Союзного государства Белоруссии и России станет основным вопросом на предстоящей 9 сентября встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина, заявил глава белорусского МИД Белоруссии Владимир Макей. «На предстоящей встрече, наверняка, главным вопросом будет вопрос, связанный с обсуждением 28 союзных программ, работа над которыми длится уже более трех лет. Они подготовлены. О них будет доложено в ближайшие дни президентам Беларуси и России. На этой встрече, предполагаю, будет принято соответствующее решение по дальнейшим шагам, связанным с реализацией этих 28 союзных программ», – передает ТАСС слова Макея. Ранее стало известно, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече 9 сентября в Москве подпишут все дорожные карты интеграции. Напомним, главы государств решили провести встречу в Москве 9 сентября, эту дату они согласовали во время телефонного разговора. Пекин предложил США осмыслить слова Путина о результатах миссии в Афганистане 2 сентября 2021, 13:44 Текст: Алина Назарова

Руководству США следует глубоко задуматься над словами президента России Владимира Путина о трагических последствиях американской миротворческой миссии в Афганистане, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. «Точка зрения президента РФ Владимира Путина заслуживает того, чтобы американская сторона над ней как следует задумалась», – заявил он, передает ТАСС. Ранее Путин заявил, что США присутствовали в Афганистане 20 лет, внедряли свои нормы и стандарты жизни, но добились нулевого результата, при этом происходили одни трагедии. Он также добавил, что извне навязать невозможно ничего, ситуация должна созреть. По его словам, если кто-то хочет, чтобы она з

Евросоюз передал России необходимую техническую информацию о COVID-сертификате ЕС, но пока официальных переговоров по этой теме не ведется, сообщил представитель Еврокомиссии. «К нам обратились многие страны мира, заинтересованные в Европейском цифровом коронавирусном сертификате. Через представительства ЕС во многие третьи страны передается общая и техническая информация о сертификате. В список таких стран входит и Россия. Переговоров нет, речь идет пока о первой общей и технической информации, которая была отправлена», – сказал представитель комиссии РИА «Новости». На данный момент к системе выдачи европейских сертификатов подключились Норвегия, Исландия, Лихтенштейн, Швейцария, Ватикан, Сан-Марино, Северная Македония, Турция и Украина. Ранее в МИД России сообщили, что российская и британская стороны проводят переговоры о взаимном признании сертификатов о вакцинации. Попова не исключила подъем заболеваемости коронавирусом осенью 2 сентября 2021, 21:44 Текст: Вера Басилая

Возможен подъем заболеваемости COVID-19 осенью, если население не будет привито. Распространения новых штаммов коронавируса, в том числе «лямбды», в России пока нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Вести» на телеканале «Россия-1». «Мы всегда осенью знаем, это эпидемиологические законы, что когда люди возвращаются из отпусков, дети возвращаются в школу, собираются трудовые коллективы… и, конечно, собираясь, обмениваются не только информацией о летнем отдыхе, но вирусной информацией, микробактериальной информацией порой. <…> И вот такой обмен приводит, конечно, к увеличению числа заболеваний. Во всех коллективах. Обычно это наблюдается во второй декаде сентября. Это ежегодный обычный подъем, но мы к нему уже привыкли», – приводит ТАСС слова Поповой. Она подчеркнула, что коронавирус как респираторная инфекция также обеспечит себе рост. «Но опять же, если мы не будем привиты», — отметила глава Роспотребнадзора. При этом Попова отметила, что плавное снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается в России пятую неделю, не больше 5-7% от недели к неделе. «У нас есть безусловные признаки стабилизации. Наверное, пятую неделю уже мы наблюдаем снижение. Снижение не очень выраженное. От недели к неделе это не больше 5-7%. А это достаточно медленное, плавное снижение», – подтвердила она. Кроме, того Распространения новых штаммов коронавируса, в том числе «лямбды», в России пока нет. «Распространение новые штаммы пока не получают. Даже там, где они образуются, мы наблюдаем за этим очень внимательно. И так громко шумевшая «лямбда» и другие штаммы, пока в России распространения этих штаммов нет. Превалирующим, как и в значительной части стран мира, в России остается штамм «дельта», – уточнила Попова. Ранее в Минздраве назвали управляемой пандемию коронавируса в России. До этого вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что более 44 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, свыше 37 млн из них завершили вакцинацию. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что запросов на вакцину «Спутник V» от других стран поступает достаточно много. В Британии назвали симптомы «долгого коронавируса» 2 сентября 2021, 15:30 Текст: Елена Мирошниченко

Национальная статистическая служба (ONS) сообщила, что около 970 тыс. жителей Великобритании испытывали в июле симптомы COVID-19 на протяжении минимум четырех недель, наиболее часто (58% случаев) такие пациенты жалуются на продолжительную утомляемость. Также к симптомам «долгого коронавируса» эксперты обнаружили затрудненное дыхание (в 42% случаев), боль в мышцах (32%) и нарушение концентрации внимания (31%), передает ТАСС. Сообщается, что порядка 817 тыс. людей, испытывающих длительные последствия заболевания, были инфицированы коронавирусом или имели подозрение на инфицирование еще как минимум в первой половине весны текущего года, а чуть более 300 тыcяч из них и вовсе заразились более года назад. В ONS отметили, что примерно 650 тыс. человек пожаловались на то, что «долгий коронавирус» ощутимо влияет на их повседневную деятельность. Уточняется, что чаще всего длительные последствия COVID-19 испытывают люди в возрасте от 35 до 69 лет, лица со слабым здоровьем, работающие с зараженными пациентами врачи. Ранее сообщалось, что в ЮАР выявлен новый штамм коронавируса C. 1.2, который имеет повышенную степень мутации. Минздрав выступил против отмены масочного режима 3 сентября 2021, 05:31 Текст: Антон Антонов

Отменять масочный режим в России «сейчас точно не стоит», заявил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко в кулуарах Восточного экономического форума. Фисенко сообщил, что ведомство «поддерживает масочный режим», а также призвал наращивать темпы вакцинации от коронавируса для достижения коллективного иммунитета, передает ТАСС. Замглавы Минздрава рассказал, что в 2020 году «на пике было развернуто 280 тыс. коек», сейчас «порядка 220 тыс. коек, но их число меняется в зависимости от ситуации». «Доля свободного коечного фонда – порядка 25%», – сообщил он, добавив, что в регионах действует гибкая система управления конечным фондом, которая «позволяло не держать большой коечный фонд постоянно». Также Фисенко сообщил, что свыше 5 тыс. пациентов с COVID-19 «находятся на реанимационных койках». Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в 47 регионах России уровень заболеваемости коронавирусом снижается, в восьми – растет, в 30 – «нет динамики», они «остаются на плато». По ее словам, «субъекты, где привито более 60% взрослого населения, а таких количество увеличивается с каждым днем, там темпы снижения значительно интенсивнее», чем в регионах, где «меньше половины взрослого населения привито». Путин заявил о важности доставки товаров по Севморпути 2 сентября 2021, 13:05 Текст: Алина Назарова

Доставка товаров по Северному морскому пути значительно снижает их стоимость, это важно и прибыльно не только для России, но интересно и другим странам, заявил президент Владимир Путин. «Это очень перспективно. Не случайно сюда многие государства хотят прийти, работать здесь, использовать этот маршрут. Перемещение грузов по Северному морскому пути существенным образом снижает цену товаров для конечного потребителя. Вот в этом вся фишка», – сказал Путин в ходе общения с курсантами Морского государственного университета имени адмирала Невельского. Он отметил, что для России, 18% территорий которой находится в Арктической зоне, чрезвычайно важно развитие этого региона и необходимой инфраструктуры, передает РИА «Новости». На вопрос курсантов, как он оценивает перспективы Северного морского пути для России, Путин ответил, что «если бы не было перспектив, мы бы этим не занимались». Он напомнил, что в 2024 году планируется довести объем перевозок по Севморпути до 80 млн тонн, и сообщил, что Россия будет работать со всеми, кто этого захочет, «очень корректно, в рамках международного права». При этом интерес наблюдается как со стороны европейских стран, так и со стороны стран Азиатского региона. «Если идти благоприятным курсом, то значительная часть маршрута проходит по нашим внутренним водам, по территориальному морю, и это, конечно, создает для нас колоссальные конкурентные преимущества. Но это не значит, что мы кого-то собираемся ограничивать – нет», – добавил президент. Весной Путин отметил, что в ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным. Обеспечивать российское присутствие в Арктике будут самые мощные в мире атомные ледоколы. Сразу три ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» будут построены в соответствии с утвержденной президентом России Стратегией развития Арктической зоны до 2035 года. Попова сообщила о снижении заболеваемости коронавирусом в большинстве регионов 3 сентября 2021, 03:22

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В 47 регионах России уровень заболеваемости коронавирусом снижается, в восьми – растет, в 30 – «нет динамики», сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Попова сообщила, что «всего восемь субъектов в стадии роста», 47 – «в стадии снижения», а 30 «остаются на плато». Глава Роспотребнадзора выразила надежду, что «они справятся с ситуацией настолько, что дальнейшее развитие будет исключительно снижением вызова». По ее словам, «здесь, конечно, нельзя не сказать о том, что большую роль играет вакцинация», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24». Как объяснила Попова, «субъекты, где привито более 60% взрослого населения, а таких количество увеличивается с каждым днем, там темпы снижения значительно интенсивнее», чем в регионах, где «меньше половины взрослого населения привито». Есть несколько регионов, в которых вакцинировано менее 30% населения, а ситуация с заболеваемостью инфекцией «совсем не хороша». Кроме того, Попова сообщила, что в новом учебном году «высокий удельный вес привитых среди педагогов» – около 70% учителей средних образовательных учреждений, «чуть меньше процент у преподавателей высших учебных заведений». Для студентов вузов сохраняется масочный режим. Напомним, Попова отметила, что плавное снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается в России пятую неделю, не больше 5–7% от недели к неделе. При этом она не исключила подъем заболеваемости коронавирусом осенью. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин открыл гелиевый хаб в Приморье 3 сентября 2021, 09:14 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии логистического центра обслуживания гелиевых контейнеров в районе Владивостока. В ходе церемонии Путин отметил, что Газпром развивается очень успешно по разным направлениям, ищет новые ниши на отечественном и мировом рынках, передает ТАСС. «Компания развивается очень успешно по самым разным направлениям. Дело не только в объемах добычи и продажи на внутренний рынок самого газа, на внешний рынок. (Газпром) демонстрирует рекордные по этим показателям важнейшим результаты», – сказал глава государства. Объем инвестиций в создание гелиевого хаба на территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» в Приморье превышает 6 млрд рублей. Хаб необходим для транспортировки гелия с Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), одного из инфраструктурных проектов Газпрома на Дальнем Востоке, который станет частью центра глубокой переработки газа в этом регионе. На заводе будет перерабатываться многокомпонентный природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, поступающий по газопроводу «Сила Сибири». Проектная мощность завода составит 42 млрд кубометров газа в год. ГПЗ будет включать в себя крупнейшее в мире производство гелия – до 60 млн кубометров ежегодно. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин «неоднократно был на Амурском газоперерабатывающем заводе», а на днях там была запущена вторая технологическая линия по производству гелия. Эффективность «Спутника V» в Сан-Марино составила 94,8% 2 сентября 2021, 13:41 Текст: Евгения Шестак

Вакцина против коронавируса «Спутник V» показала эффективность в 94,8% в Сан-Марино, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). «Оценка эффективности «Спутника V» осуществлена на основе мониторинга данных за период с 25 февраля по 23 августа 2021 года. Эффективность российской вакцины против коронавируса составила 94,8% c 21-го дня после получения первого компонента. При этом эффективность против госпитализации составила 95,9%», – сообщается на сайте фонда. Ранее сообщалось, что у более чем 99% участников исследования властей Сан-Марино и римского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани появились антитела к коронавирусу после второй дозы российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины «Спутник V» в феврале 2021 года. РФПИ заявлял, что применение «Спутника V» позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус.