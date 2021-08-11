Опасность «нового штамма коронавируса» оказалась сильно искажена

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Проблему водоснабжения Крыма решат израильским методом

Водохранилища – наиболее дешевый способ водоснабжения Константин Михальчевский/РИА «Новости»
Принято принципиальное решение о том, каким образом будет решена одна из важнейших проблем Крыма, возникшая после воссоединения региона с Россией – водоснабжение. На полуострове появятся новые водохранилища и первые опреснительные установки. Почему выбраны именно такие методы и как это скажется на коммунальных платежах для жителей полуострова?  Подробности...
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Как наказывать гонителей русскоговорящих за рубежом

На Украине атаки на русский язык – не отдельный инцидент, а государственная политика SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
В Госдуме возникла идея ввести запрет на въезд в страну тем жителям зарубежья, которые проявили себя как активные русофобы, ненавистники русского языка. Поводом стало нападение на русскоязычную продавщицу в Киргизии. Однако в Совете Федерации инициативу не поддержали. Каковы плюсы и минусы данного предложения? Подробности...
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Вместо реванша Швеция подверглась еще большему унижению от России

Триста лет назад Швеция была опаснейшим геополитическим соперником России общественное достояние
Почти 300 лет назад, 8 августа 1741 года, Швеция объявила войну России – стремясь вернуть территории, отобранные у нее Петром I. Эта война сегодня почти полностью забыта – и совершенно напрасно. Ведь по итогам попытки реванша Швеция не только не достигла успеха, но потеряла даже то, что имела. Как же это произошло? Подробности...
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Власти Литвы угодили в вырытую для Лукашенко яму

Литовские власти столкнулись с протестным бумерангом кадр delfi.lt
Во флегматичной Литве назрел политический кризис, вылившийся в акции протеста, беспорядки и столкновения с силовиками. Президент страны Науседа призвал граждан не путать демократию с анархией, а в полиции анонсировали суровые меры наказания митингующих. Что стало причиной радикального развития событий и почему власти республики, потакающие протестам в Белоруссии и России, применяют в отношении собственных граждан дубинки и слезоточивый газ? Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Нужен закон для защиты от радужного влияния

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Говоря о гендере, надо сразу говорить об идеологии, потому что гендер – это идеология. А нужна ли нашему обществу идеология ЛГБТ как таковая – очень большой вопрос. Подробности...
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Как политика разрушает спорт в Белоруссии и на Украине

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Белоруссия и Украина провели весьма неудачную для себя Олимпиаду в Токио. И во многом виной тому – политические страсти. В обеих странах спортивное сообщество оказалось расколото по политическим причинам. Подробности...
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России надо готовиться к «большому переходу»

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Страны, блоки и макрорегионы, которые не смогут осуществить реиндустриализацию и новое пространственное освоение своих территорий и новых сред (Арктики, космоса и т. д.), быстро и ощутимо отстанут в развитии и присоединятся к третьему миру. Подробности...
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Олимпиада в Токио и честь России

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За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

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На тушение пожаров в Якутии направили дополнительные силы МЧС

Обстановка с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной. По поручению Путина МЧС дополнительно направит в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 и 200 спасателей
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Курортную зону Турции охватили лесные пожары

Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Какие угрозы для России вы считаете наиболее опасными?
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    Опасность «нового штамма коронавируса» оказалась сильно искажена

    «Новый» штамм обнаружили еще осенью 2020-го    11 августа 2021, 21:02
    Фото: Handout/Reuters
    Текст: Андрей Резчиков,
    Елена Лексина

    В прессе появились шокирующие сообщения о том, что обнаружен новый штамм коронавируса – «йота», грозящий едва ли не стопроцентной смертностью заразившимся. Более того, зловещая разновидность ковида уже распространилась почти в 30 странах мира. Что на самом деле представляет собой «йота-штамм» и насколько он опасен?

    В среду утром в российской прессе появились сообщения о том, что в Нью-Йорке выявлен новый, особо опасный штамм коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает инфекцию COVID-19. Могло сложиться впечатление, что штамм «йота» вызывает запредельный процент смертельных случаев – с летальностью до 82%.

    Такой вывод можно было сделать из утренних публикаций некоторых СМИ, которые ссылались на Сергея Токарева, главного внештатного специалиста Минздрава по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе. Выходило, что доктор медицинских наук Токарев сообщил: вирус повышает летальность людям старше 45 лет и передается на 25% быстрее.

    Позже другие интернет-издания публиковали материалы с заголовками типа «Летальность 82%: в США выявили новый йота-штамм коронавируса» или «Исследование: смертность после заражения штаммом коронавируса «йота» среди пожилых составляет 63%».

    В течение дня сотрудники Роспотребнадзора и вирусологи успокаивали общественность. Случаев инфицирования «йота-штаммом» коронавируса в России не выявлено, проинформировали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Сейчас в стране превалируют случаи заражения другой разновидностью вируса SARS-CoV-2 – штаммом «дельта». Впрочем, это сообщение вряд ли могло разрядить обстановку – если учесть, что йота-штамм, как отметил портал РБК, уже распространился в 27 странах мира.

    Гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Ura.ru отметил, что информации о штамме «йота» пока очень мало, поэтому «сказать что-то определенное можно будет лишь в течение определенного времени, когда ее доля начнет очень быстро расти». «Если растет – значит, есть эволюционные преимущества, которые позволяют успешно конкурировать с другими линиями штаммов», – заявил Крючков.

    Доктор химических наук, один из создателей «Новичка» Леонид Ринк называл опасность заражения новым штаммом более чем реальной. В интервью телеканалу «Царьград» ученый заявил, что такие варианты штаммов «создаются», как правило, в случаях, если предыдущими методами не получилось «добить человечество». Ринк допустил, что новый штамм уже проник в Россию через бессимптомных носителей.

    Но угроза оказалась не столь серьезной, как представлялось изначально. Во-первых, штамм «йота» – не новый. Он был выявлен в США еще осенью 2020 года, что по меркам нынешней пандемии – уже давно.

    Поводом для алармистских заметок стала вышедшая во вторник на американском портале Medxriv.org публикация американских аналитиков из департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения при Колумбийском университете. Но в публикации речь шла не о новом открытии, а о суммировании данных о заражении «йота-штаммом» с ноября 2020 года по апрель 2021-го.

    И наконец главное. Американские ученые не писали о том, что «заражение штаммом дает летальный исход в 82% случаев». В публикации на Medxriv.org говорилось о том, что «йота-штамм» повышает коэффициент смертности на 46-82%.

    «Это значит, что для людей старше 60 лет коэффициент смертности составляет 1%. В одном случае из ста – летальный исход. А если увеличить коэффициент смертности на 82%, то это означает 1,9%», – пояснил порталу телеканала «Звезда» Игорь Красильников, директор Научно-образовательного центра иммунобиотехнологии на базе Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток.

    «Все штаммы примерно одинаковы по летальности. Сомневаюсь, что штамм «йота» чем-то отличается в этом отношении, но сказать, что именно данная разновидность более «злая», нельзя. Отбор штаммов происходит по принципу лучшего их размножения и лучшей передачи. Но могу сказать, что вакцинация помогает уменьшить опасность заражения всеми штаммами», – сказал газете ВЗГЛЯД Константин Чумаков, замдиректора по науке отдела вакцин Федерального агентства США по регулированию пищевых продуктов и лекарств (FDA), сын выдающегося советского вирусолога Михаила Чумакова (именем которого назван Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов, который создал одну из отечественных вакцин от COVID-19).

    И все же, как отмечают специалисты, йота-штамм далеко не безобидный. Скорость его передачи на 15-25% выше, чем у ранее выявленных штаммов. При этом он мог преодолевать иммунитет у 0-10% ранее перенесших инфекцию. 

    Сейчас у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) есть информация о 27 тысячах случаев инфицирования «йота-штаммом» в мире, начиная с ноября 2020 года, пояснила ТАСС эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове. По ее словам, ВОЗ внесла «йоту» в число вирусов, «вызывающих интерес». При этом, пояснила ван Керкхове, количество зафиксированных случаев заражения этим штаммом уменьшается.

    Самый опасный штамм СOVID-19 – индийский «дельта», полагает бывший руководитель Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Мутация вируса и появление новых штаммов происходит от того, что «коронавирусу хочется жить, он отвечает на наши адекватные меры», заметил собеседник.

    При этом, указал Онищенко, американцы в плане борьбы с коронавирусом «выглядят гораздо лучше нас». В США уже привито 160 млн человек из 320 млн населения, а в России «еще к 30 млн не подобрались». «В данном случае американцы говорят, что повышается коэффициент летальности. Надо это учесть и более интенсивно продолжать вакцинацию, с учетом появления более агрессивных штаммов», – подытожил Онищенко. 

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