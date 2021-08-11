Стало известно об удваивающем риск летального исхода штамме коронавируса

Специалисты департамента здравоохранения города Нью-Йорк и Школы общественного здравоохранения имени Мэйлмана Колумбийского университета пришли к выводу, что «йота»-вариант коронавируса повышает на 46-82% коэффициент летальности при заражении коронавирусом.

В ходе исследования было установлено, по сравнению с другими штаммами «Йота» увеличивает коэффициент летальности у людей в возрасте 45-64 лет – на 46%, 65-74 лет – на 82%, старше 75 лет – 62%. Уточняется, что ученые провели анализ данных, собранных в Нью-Йорке с ноября 2020 года апрель текущего года, передает РИА «Новости».

Также ученые выяснили, что скорость передачи этого штамма на 15-25% выше, чем у ранее выявленных штаммов. При этом он мог преодолевать иммунитет у 0-10% ранее перенесших инфекцию.

Напомним, что «Йота»-штамм был выявлен в Нью-Йорке в ноябре прошлого года. Вирус распространился по всем штатам Америки и впоследствии был зарегистрирован в 27 странах мира.

В список «вызывающих озабоченность» ВОЗ внесла четыре варианта: «альфа» (британский), «бета» (южноафриканский), «гамма» (бразильский) и «дельта» (индийский).

Ранее директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что для инфицирования штаммом коронавируса «дельта» требуется меньше вирусных частиц, чем для инфицирования обычным штаммом.

Напомним, в конце июня в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора сообщали, что случаев заражения новым лямбда-штаммом коронавируса в России нет.

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