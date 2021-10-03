Чем опасны новые мутации коронавируса

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Чем займутся в Госдуме депутаты-новички

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Объявлена дата первого заседания новой Госдумы – вторник, 12 октября. Причем депутатский корпус сильно обновился: от прежнего состава осталась только половина. С какими же идеями придут в здание на Охотном ряду новички? Как оказалось, многие из них планируют бороться с завышенными тарифами в сфере ЖКХ. Но есть и те, кто считает себя экспертами по бюджету или модернизации системы образования. Подробности...
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Старый договор разоблачает мифы об украинской истории

Мифологические картины старой украинской жизни не соответствуют реальным А. Г. Сластион
Ровно четыреста лет назад Польша и Турция заключили между собой договор, который сегодня на Украине предпочитают не вспоминать. Еще бы – само существование этого документа противоречит главным идеологическим мифам современного украинского государства. Речь идет не только об исторической роли запорожских казаков, но и о процессе присоединения Украины к России. Подробности...
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Зачем Саакашвили вернулся в Грузию

Михаил Саакашвили продолжает будоражить Грузию REUTERS/Valentyn Ogirenko
Михаил Саакашвили, который с нарушением границы сенсационно проник в Грузию и был отправлен за решетку, снова заявил о себе. Одни считают, что он повторил успех «революции роз». Другие утверждают, что экс-президент живет прошлым, а его будущее будет ограничено камерой на многие годы. В отношении политика вынесены несколько приговоров и возбуждены уголовные дела. Чего ждать от Саакашвили и каким образом ему вообще удалось пробраться в Тбилиси? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

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В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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    Чем опасны новые мутации коронавируса

    Коронавирус начал обманывать все прогнозы    3 октября 2021, 19:35
    Фото: Артем Геодакян/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Новые штаммы коронавируса эволюционируют, чтобы заразить еще большее число людей. К таким выводам пришли ученые в США, изучив мутации COVID-19. Российские врачи и вовсе признали, что коронавирус начал обманывать все прогнозы. Чем именно опасны новые мутации COVID-19 и какие меры следует предпринять россиянам для купирования возможных угроз?

    Коронавирус начал мутировать, чтобы эффективнее распространяться воздушно-капельным путем, сообщает The New York Times со ссылкой на исследование Национального института здоровья США (NIH). В частности, ученые обнаружили, что новые «альфа»- и «дельта»-штаммы коронавируса способны перемещаться на большие расстояния и оседать прямо в легких, что наиболее опасно для человека.

    Также выяснилось, что инфицированные «Альфой» пациенты способны выделять в 43 раза больше респираторных капель, чем носители изначальных штаммов. По мнению эксперта-вирусолога из Технологического института Вирджинии Линси Марр, в случае с «Дельтой» показатели могут быть еще выше, сообщает «Лента.ру».

    «Это действительно указывает на то, что вирус развивается и более эффективно передается по воздуху», – пояснила она. Результаты данных исследований также объясняют, почему индийский штамм так быстро стал доминирующим и вытеснил все остальные варианты коронавируса.

    В этой связи ученые указали на необходимость усовершенствования защитных масок, а также призывают компании проводить вентиляцию и обеззараживание рабочих мест. Как считают эксперты, принимать многоуровневые меры контроля необходимо до тех пор, пока показатели вакцинации в мире не станут очень высокими.

    С повышенной опасностью мутаций коронавируса может быть связан и нынешний всплеск заболеваемости в России. Только за последние сутки в стране зафиксировали более 25 тыс. случаев инфицирования, 890 пациентов скончались, что стало антирекордом. Вице-премьер России Татьяна Голикова завила о наступлении сложного периода и призвала соблюдать ограничительные меры.

    Кроме того, развитие ситуации с коронавирусом в России не поддается прогнозам специалистов. Об этом заявил главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в эфире телеканала «Россия-1». «COVID-19 все прогнозы обманывает, – подчеркнул Проценко. – Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше».

    В то же время президент США Джо Байден назвал ошеломительными данные о 700 тыс. погибших от коронавируса американцев, призвав соотечественников вакцинироваться. В настоящее время и по выявленным случаям COVID-19 (более 43,5 млн), и по смертности США занимают первое место в мире.

    «Выявленные учеными мутации коронавируса грозят подъемом заболеваемости не только в США, но и в России. Ситуация в ближайшие полгода будет ухудшаться», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы VII созыва, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

    «Почти с самого начала своего появления COVID-19 становился все более контагиозным. В данный момент мы видим, скажем так, наиболее совершенную версию из всех. Совершенную для вируса и наихудшую для нас. Соответственно, это приведет к новому всплеску заболеваемости», – указал специалист.

    Эксперт добавил: человечество должно радоваться тому, что коронавирусу пока далеко до гриппа в плане мутации. «Грипп каждый год делает такой генетический вираж, что наша иммунная система его не узнает. COVID-19 же пока довольно эффективно блокируется у вакцинированных», – пояснил он.

    По его словам, новые мутации вируса опасны еще и более тяжелым течением болезни. «Ранее болезнь протекала чаще всего с симптомами обычного респираторного заболевания, потом вирус мутировал и начал вызывать, к примеру, образование тромбов. Кроме того, он растет, скажем так, «вширь», то есть заражает и молодых. Помимо этого, новая мутация вполне может заключаться в усилении алиментарного (пищевого) способа передачи вируса», – сказал эксперт.

    Собеседник призвал всех делать две прививки – от коронавируса нового типа и от гриппа. «Когда две этих инфекции поражают организм, пусть даже и с промежутком времени, происходит эффект суммации негативного влияния на здоровье. Если я привился только от гриппа, а потом переболел COVID-19, то впоследствии иммунная система может не выдержать таких «атак» и пропустить грипп. И наоборот – грипп точно ослабляет иммунный ответ организма на COVID-19 даже у привитых от коронавируса. Так что нам предстоит выдержать этот дуализм атаки на здоровье в ближайшие полгода», – заявил Онищенко и добавил: 

    «Впрочем, все происходящее стало результатом в том числе нашей безалаберности, то есть отказа от прививок и от ношения масок, особенно в метро».

    Схожей точки зрения придерживается вирусолог Михаил Щелканов. «Дело, собственно, не в том, что инфицированные «Альфой» выделяют в 43 раза больше респираторных капель, чем носители первых вариантов COVID-19. Новый вирус более тропен, то есть стремится к верхним отделам респираторного тракта, поэтому он лучше выделяется и активнее поражает окружающих», – указал профессор.

    «Однако коэволюция нашего коллективного иммунитета и вирусной популяции идет непрерывно. Так что в среднесрочной перспективе мы увидим адаптацию коронавируса к организму человека. Затем – через год-другой – начнется процесс снижения патогенности и опасности коронавируса, потому что ни одному паразиту невыгодно убивать своего хозяина», – пояснил ученый.

    Но для того, чтобы это произошло, необходима селекция вариантов COVID-19. «У коронавируса нет интеллекта, он не может принять соответствующее решение и выбрать нужные мягкие мутации. Поэтому снижение опасности коронавируса нового типа займет несколько лет», – резюмировал собеседник.

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