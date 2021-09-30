Голикова заявила о наступлении сложного периода из-за всплеска COVID-19

Вице-премьер России Татьяна Голикова завила о наступлении сложного периода в стране в связи с подъемом заболеваемости COVID-19 и призвала соблюдать ограничительные меры.

«Я благодарю вас еще раз за обсуждение. Сейчас снова наступает сложный период, у нас подъем заболеваемости, я хочу попросить вас быть аккуратными, соблюдать все ограничительные меры, беречь себя и своих близких», – приводит РИА «Новости» слова Голиковой.

Как уточнили в аппарате вице-премьера, речь идет о заболеваемости коронавирусом.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сезонный подъем заболеваемости ОРВИ начался с сентября, в последние три недели наблюдается и подъем заболеваемости коронавирусом.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что волна заболеваемости коронавирусом в России нарастает, регионам придется реагировать, однако на федеральном уровне решений по введению дополнительных ограничений в этой связи пока нет.

Напомним, за последние сутки в России выявили 23 888 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,5 млн случаев заболевания

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