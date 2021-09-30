Мишустин указал на рост числа заболевших COVID Попова заявила о трехнедельном подъеме заболеваемости коронавирусом 30 сентября 2021, 14:36 Текст: Дмитрий Зубарев

Сезонный подъем заболеваемости ОРВИ начался с сентября, в последние три недели наблюдается и подъем заболеваемости коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Традиционно с сентября начался очередной сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, а в последние три недели на фоне сезонного подъема ОРВИ мы видим и подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией», – передает РИА Новости слова Поповой на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом. По ее словам, по итогам прошедшей недели темп прироста составил 8,8%. «Если на предыдущей неделе в росте было 36 субъектов, то на завершившейся таких субъектов, которые находятся в росте, уже 56», – сказала Попова. По ее словам, отсутствие значимой динамики наблюдается в 17 субъектах и некоторое – очень слабое, но это снижение – в 12 субъектах России. При этом, по словам Поповой, рост заболеваемости фиксируется во всех возрастных группах, но самые высокие показатели – в группе лиц старше 65 лет. Напомним, ранее в четверг в России выявили 23,9 тыс. случаев коронавируса за сутки.

Раскрыт секрет невосприимчивости людей к COVID-19 29 сентября 2021, 15:59

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Журнал Science опубликовал исследование, которое утверждает, что благодаря мутациям в гене OAS1 часть населения Земли менее подвержена заражению коронавирусом, либо полностью защищена от него. Ученые из Центра вирусных исследований MRC-Университета Глазго выяснили, что основной секрет заключается в пренилировании гена, то есть присоединении молекулы жира к белку, передает РИА «Новости». Эксперты считают, что такая модификация позволяет OAS1 «искать» вторгающийся вирус и «бить тревогу». Также, по их мнению, пациенты с «плохой» формой OAS1 значительно чаще заболевали тяжелой формой COVID-19, а вероятность летального исхода среди них была в 1,6 раза выше, чем среди людей с пренилированной версией гена. Эксперты считают, что новые мутации Sars-CoV-2 могут научиться обходить защиту этих генов. Ранее ученые обнаружили некоторые факторы, повышающие риск тяжелого течения и летального исхода при коронавирусной инфекции. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Украина решила уничтожить 34 тыс. доз вакцины Pfizer 30 сентября 2021, 00:27

Фото: Frankhoemann/Sven Simon/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Свыше 34 тыс. доз вакцины от коронавируса Pfizer утилизируют на Украине из-за нарушения режима хранения, сообщил глава минздрава страны Виктор Ляшко. Будут утилизированы 34036 доз. Ляшко пояснил, что летом «при поставке было допущено нарушение температурного режима». В результате «вакцины не были допущены к вакцинации населения и оставались на хранении», сообщает ZN.ua. При этом у 1400 доз вакцины AstraZeneca заканчивается срок годности, Ляшко сказал, что 30 сентября – «последний день их использования». По его словам, «700 доз вкололи сегодня (29 сентября), 700 доз будет использовано завтра», так что «вакцина будет использована полностью». Кампания по вакцинации населения от коронавируса препаратом американской компании Pfizer началась на Украине весной. В июле сообщалось, что на Украине испортились при транспортировке 9 тыс. доз вакцины Pfizer. Путин посоветовал Эрдогану ревакцинироваться «Спутником V» 29 сентября 2021, 17:06 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин рассказал лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что не заболел коронавирусом после контакта с инфицированным, и рекомендовал турецкому коллеге при следующей ревакцинации от коронавируса воспользоваться российским «Спутником V». Прощаясь с Эрдоганом на террасе своей резиденции после переговоров в Сочи, Путин рассказал, что фактически провел эксперимент над этой вакциной, которой он привился весной. По его словам, несмотря на то, что он провел целый день с одним из адъютантов, который позже получил положительный тест на коронавирус, сам глава государства не заболел. «Несмотря на то, что я провел день с инфицированным человеком, я не заболел. Так что в следующий раз, когда будете ревакцинироваться, то «Спутником», – посоветовал Путин Эрдогану. «Я уже это сделал, третью дозу», – ответил президент Турции, передает ТАСС. «Тогда в следующий раз», – с улыбкой парировал Путин. Он также отметил, что у него по-прежнему высокие титры антител к коронавирусу. «У меня титры высокие, слава Богу, пронесло (не заболел)», – сказал Путин, уточнив, что у него титры находятся в диапазоне 15-16. В свою очередь Эрдоган сообщил, что у него титры в районе тысячи, на что президент России ответил, что это разные методики подсчета, передает РИА «Новости». Ранее Путин сообщил, что в его окружении заболели коронавирусом три десятка человек. Причиной, по словам российского лидера, стала поздняя ревакцинация. В середине сентября Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Позже он уточнил, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек. Президент также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни». Путин и Эрдоган в среду провели переговоры в Сочи. Это была первая очная встреча российского лидера с момента его ухода на карантин. Иностранных болельщиков решили не допускать на ОИ в Пекине 29 сентября 2021, 21:39 Текст: Вера Басилая

Билеты на соревнования зимних Олимпийских игр в Пекине будут распространяться лишь среди жителей Китая, иностранные болельщики допущены не будут, заявили в Международном олимпийском комитете (МОК). Желающие приобрести билеты должны соответствовать требованиям антиковидных протоколов, которые будут сформированы позднее, приводит ТАСС сообщение МОК. Ранее стало известно, что невакцинированные спортсмены должны будут отбыть 21 день карантина после приезда в Пекин. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Вакцина «КовиВак» оказалась эффективна против коронавируса на 98,4% 29 сентября 2021, 16:44 Текст: Алина Назарова

Вакцина «КовиВак» на 98,4% защищает от заражения коронавирусом и на 99,1% – от тяжелой формы течения болезни, сообщила директор по качеству центра Александра Синюгина. «Вакцина «КовиВак» производства ФГАНУ ФНЦИРИП им. М. П. Чумакова РАН производится в промышленном масштабе с марта 2021 года. На данный момент полный цикл вакцинации нашей вакциной прошли уже более полумиллиона жителей России», – сказала она, передает ТАСС. По словам Синюгиной, уровень протекции вакцинированного населения от заражения коронавирусной инфекцией составляет 98,4%, а защита от тяжелой формы течения составила 99,1%. Ранее сообщалось, что Центр Чумакова модернизировал производство, чтобы нарастить мощности в 2-2,5 раза, вакцина «КовиВак» станет доступнее. Тем временем президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что российские вакцины для профилактики COVID-19 на данный момент демонстрируют большую эффективность в борьбе со штаммом «дельта», чем зарубежные РНК-вакцины. Путин сообщил о 30 заболевших коронавирусом в его окружении 29 сентября 2021, 16:50 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин сообщил, что в его окружении заболели коронавирусом три десятка человек. Причиной, по словам российского лидера, стала поздняя ревакцинация. «У меня реальный эксперимент практически получился. На себе провел. Три десятка человек вокруг меня заболели. Поздно ревакцинировались», – сказал Путин, передает ТАСС. Так, по словам главы государства, среди заболевших оказался адъютант, с которым он работал с утра до вечера. «Адъютант, с которым я целый день проработал с утра до вечера, заболел», – сказал Путин в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, провожая его на крыльце своей резиденции. В свою очередь Эрдоган рассказал российскому лидеру, что уже ревакцинировался от коронавируса, передает РИА «Новости». В середине сентября Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Позже он уточнил, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек. Президент также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни». Путин и Эрдоган в среду провели переговоры в Сочи. Это была первая очная встреча российского лидера с момента его ухода на карантин. YouTube будет удалять контент с дезинформацией о вакцинах от COVID-19 29 сентября 2021, 20:48 Текст: Евгения Шестак

Видеосервис YouTube в рамках борьбы с дезинформацией будет удалять весь контент, который ставит под сомнение одобренные ВОЗ вакцины от коронавируса, сообщил вице-президент YouTube Мэтт Халприн. «Мы намерены расширить правила, связанные с недостоверной медицинской информацией, чтобы препятствовать распространению контента, касающегося вакцин, которые применяются сейчас, разрешены к использованию и признаны эффективными и безопасными со стороны местных органов здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)», – цитирует РИА «Новости» Халприна. В компании отметили, что контент с ложными заявлениями о вакцинах и их компонентах будет удаляться. По словам Халприна, под запрет будут попадать все видеозаписи, в которых говорится, что вакцины – опасные или могут приводить к длительным отрицательным последствиям для здоровья. Отмечается, что новое правило касается всех вакцин, а не только препаратов от коронавируса. При этом YouTube не будет удалять видеоролики, в которых представлены данные о правилах вакцинации, об исследованиях новых вакцин и материалы об успешном или неудачном их применении в прошлом, а также видео о личном опыте применения вакцин людьми. Ранее Следственный комитет России завершил расследование дела о ролике о владельца канала «Крамола» Антона Мысливца, в котором заявляется, что вакцины от коронавируса якобы приводят к смерти. Власти Москвы оценили возможность ужесточения коронавирусных ограничений 29 сентября 2021, 21:04 Текст: Евгения Шестак

Медицина в Москве готова к произошедшему росту заболеваемости COVID-19, о введении дополнительных ограничений говорить рано, заявил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. «Преждевременно об этом говорить. Будем наблюдать. Пока рост [заболевших] есть и колеблется в пределах 2,5-3,5 тыс. Медицина к этому всплеску готова», – сказал он радиостанции «Эхо Москвы». Напомним, в среду суточный прирост новых заболевших COVID-19 в России составил 22 430 случаев, скончались за сутки 857 пациентов. В Кремле назвали рост заболеваемости COVID-19 в России серьезным поводом для очередной мобилизации, но мер на федеральном уровне пока не планируется. Эксперт объяснил некорректность термина о «четвертой волне» коронавируса 29 сентября 2021, 19:37 Текст: Алексей Дегтярев

Рост числа заболевших коронавирусом, начавшийся в России с июня, является вторым за всю пандемию, термин о «четвертой волне» неверен, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. «В этом году в начале июня начался рост, который продолжается. Классика жанра для волны – это ноль, подъем и ноль, а через ноль мы не прошли, как, собственно, ни одна страна в мире, <...> это вытеснение одного доминирующего генотипа другим. Вот сейчас, по сути, вторая волна, «уханьский» штамм выдавлен полностью и доминирует индийский «дельта», – заявил Горелов в эфире «Говорит Москва», передает ТАСС. По его словам, изначальное представление о сезонном характере коронавируса не нашло подтверждений. Ход развития пандемии не соответствует сценариям сезонных болезней. «Казалось, что это будет сезонная инфекция со значительным летним снижением и ростом в холодное время года. Но, к сожалению, все пошло не так. <...> Ситуация, когда летом наблюдается 18-19 тысяч новых случаев ежедневно, это достаточно серьезная, напряженная ситуация», – подчеркнул эксперт. Эпидемиологический процесс непрерывен, хотя и имеет колебания в виде фаз роста, стабилизации и снижения заболеваемости. Напомним, в среду суточный прирост новых заболевших COVID-19 в России составил 22 430 случаев, скончались за сутки 857 пациентов. В Кремле назвали рост заболеваемости COVID-19 в России серьезным поводом для очередной мобилизации, но мер на федеральном уровне пока не планируется. Мурашко заявил о низком числе беременных, привившихся от коронавируса 29 сентября 2021, 15:56 Текст: Алина Назарова

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что среди беременных в России мало привившихся против новой коронавирусной инфекции. «Еще раз хотел бы подчеркнуть низкий охват вакцинацией беременных. Мы всегда работали на профилактику, мы всегда с вами работали на предупреждение тех или иных критических состояний», – сказал он, передает ТАСС. Отвечая на вопрос о том, когда можно будет начать вакцинацию от коронавируса беременных, Мурашко ответил, что эксперты работают над этим вопросом. Ранее Минздрав рекомендовал беременным прививаться от COVID-19 после 22-й недели. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что привившиеся против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» беременные женщины переносят препарат очень хорошо, никаких нареканий нет. ТЦ «Авиапарк» в Москве пригрозили закрыть на 90 суток 30 сентября 2021, 09:49 Текст: Дмитрий Зубарев

Торговый центр «Авиапарк» в Москве может быть закрыт на 90 суток за нарушения мер против коронавируса, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов. «В ходе проведения ежедневных рейдов объединением было установлено, что в торговом центре «Авиапарк» большое количество посетителей находились без средств индивидуальной защиты. На кассах в отдельных магазинах осуществлялось обслуживание посетителей без масок, либо с масками, надетыми ненадлежащим образом (на подбородке). Администрацией торгового центра не приняты исчерпывающие меры по организации работы по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований» – передает ТАСС слова Романова. Он добавил, что за выявленные нарушения юридическому лицу грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Напомним, во вторник ТЦ «Атриум» в Москве предупредили о возможном закрытии за нарушение масочного режима. Невакцинированных атлетов отправят на карантин на ОИ в Пекине 29 сентября 2021, 21:26 Текст: Вера Басилая

Спортсмены и участники Олимпийских игр-2022 в Пекине вакцинированные от коронавируса будут допущены в «пузырь» Олимпиады, а не прошедшие вакцинацию атлеты отправятся на карантин, заявили в Международном олимпийском комитете (МОК). Невакцинированные атлеты должны будут по прибытии в Китай отбыть 21-дневный карантин, те, у кого есть медицинский отвод от вакцинации, будут рассмотрены в отдельном порядке. «Все вакцины, признанные ВОЗ или соответствующими международными организациями или официально одобренные соответствующими странами или регионами, будут приняты», – говорится в релизе МОК, передает РИА «Новости». Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей. Ранее президент России Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года. В России выявили 23,9 тыс. случаев коронавируса за сутки 30 сентября 2021, 11:59

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 23 888 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 888 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3998, Санкт-Петербурге – 2077, Московской области – 1216. Всего в стране выявили 7 511 026 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 672 767 человек, из них 18 826 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 867 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 207 255 человек. Накануне, 28 сентября, в России выявили 22 430 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 1458. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. В Москве пациентам с симптомами ОРВИ решили делать тесты на COVID-19 30 сентября 2021, 09:23 Текст: Евгения Шестак

Всем пациентам с симптомами ОРВИ в Москве будут делать экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «В июле мы в тестовом режиме начали проводить экспресс-тестирование на антиген к коронавирусной инфекции пациентам с симптомами ОРВИ. У тестов высокая чувствительность – в 85% случаев их результат совпадает с ПЦР. С учетом их высокой эффективности и в условиях подъема заболеваемости мы решили утвердить новый алгоритм работы с пациентами. Теперь такой тест на антиген будет проводиться в обязательном порядке всем пациентам с симптомами ОРВИ. <...> Новые правила начнут действовать с 1 октября», – цитирует ТАСС Ракову. По словам заместителя мэра Москвы, экспресс-тест на антиген к коронавирусной инфекции является быстрой диагностикой, которая позволяет за 10–20 минут с высокой долей вероятности диагностировать у пациента COVID-19. Ракова заверила, что такие тесты будут проходить не только те, кто болен ОРВИ, но и все проживающие с гражданином, в случае если тест покажет положительный результат. Вместе с экспресс-тестированием пациентам по-прежнему будут делать ПЦР-тест, добавила она. Ранее председатель всероссийского общественного движения «Матери России» Валентина Петренко заявила, что в российских школах следует ввести экспресс-тестирование детей на коронавирус. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД «Герофарм» выпустила первую партию вакцины «ЭпиВакКорона» 30 сентября 2021, 12:06 Текст: Алина Назарова

Фармацевтическая компания «Герофарм» выпустила первую партию вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». «Фармацевтическая компания «Герофарм» выпустила первую партию вакцины «ЭпиВакКорона», – говорится в сообщении разработчиков вакцины, передает ТАСС. В России проходит активная прививочная кампания. Россиянам доступны препараты «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Для ревакцинации рекомендован «Спутник Лайт». Кроме того, Минздрав выдал разрешение на старт клинических исследований вакцины против коронавируса «Бетувакс». Также в Минздрав поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики коронавирусной инфекции у подростков «Гам-КОВИД-Вак-М», документы будут направлены на экспертизу.