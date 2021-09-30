В России выявили 23,9 тыс. случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России выявили 23 888 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 888 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3998, Санкт-Петербурге – 2077, Московской области – 1216.

Всего в стране выявили 7 511 026 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 672 767 человек, из них 18 826 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 867 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 207 255 человек.

Накануне, 28 сентября, в России выявили 22 430 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 1458.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.