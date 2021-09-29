В России выявили 22,4 тыс. случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России выявили 22 430 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 22 430 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3004, Санкт-Петербурге – 1933, Московской области – 1223.

Всего в стране выявили 7 487 138 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 653 941 человек, из них 18 456 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 857 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 206 388 человек.

Накануне, 27 сентября, в России выявили 21 559 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 871.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.