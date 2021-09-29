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29 сентября, среда | Последнее обновление — 12:24 | vz.ru
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В России выявили 22,4 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 22 430 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 22 430 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3004, Санкт-Петербурге – 1933, Московской области – 1223.
Всего в стране выявили 7 487 138 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 653 941 человек, из них 18 456 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 857 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 206 388 человек.
Накануне, 27 сентября, в России выявили 21 559 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 871.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вирусолог назвал причину рекордного числа смертей от COVID в России
Причиной рекордного числа смертей от коронавируса являются новые штаммы, а также отказ от прививок, заявил завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетесов.
Нетесов заявил, что, в первую очередь, это «пришедший к нам вариант «дельта». Во-вторых, в основном, согласно статистике, умирают «невакцинированные люди старших возрастов», передает «Ридус».
«Вот две главные причины. 90% всех случаев заражения коронавирусной инфекцией в России и в Европе составляет штамм «дельта», – добавил он.
Врач также отметил, что существующие на данный момент в России вакцины от коронавируса менее эффективны против нового варианта вируса, но все равно работают.
«По словам академика Гинцбурга, «Спутник V» защищает от варианта коронавируса «дельта» хоть и меньше, чем от исходного уханьского варианта, но защищает. И Центр имени Гамалеи, судя по всему, сейчас разрабатывает вакцину модифицированную, которая будет защищать от варианта «дельта». По остальным вакцинам известно, что они на 10% хуже защищают от этого варианта. Но это связано не только с тем, что вариант «дельта» антигенно изменен, но и с тем, что он вырабатывается в организме инфицированного человека в намного больших количествах, – пояснил вирусолог.
Чтобы избежать дальнейшего роста количества смертей от коронавирусной инфекции, он призвал носить маски и вакцинироваться – других механизмов, сдерживающих этот процесс, по его мнению, нет.
«Вакцинация, вакцинация, вакцинация и ношение масок для всех, кто находится в группе риска, потому что вариант «дельта» нарабатывается в организме инфицированного человека в сотни раз больше, чем исходный уханьский вариант. Поэтому доза, которую получают люди, ходящие без масок, намного больше», – заключил профессор.
Напомним, в России за минувшие сутки выявили 21 559 новых случаев коронавируса. Умерли 852 человека.
Это стало абсолютным максимумом смертей от коронавируса, предыдущий антирекорд зафиксировали 24 сентября – тогда умерли 828 человек, передает РИА «Новости».
На рост заболеваемости в регионах обратили внимание в Кремле. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Москва заявила о дискриминационных ограничениях на сессии ПАСЕ
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МИД назвал дискриминационными ограничения на въезд и пребывание делегации России на сессии ПАСЕ из-за вакцины «Спутник V».
В российском дипведомстве сообщили, что «всегда с пониманием относились к санитарным ограничениям, которые отдельные страны вынуждены вводить в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции», передает РИА «Новости».
«Вместе с тем действующий во Франции режим въезда и пребывания российских официальных делегаций нельзя охарактеризовать иначе как дискриминационный», – считают в российском МИД.
Собеседник агентства подчеркнул, что «это касается и наших представителей, прибывающих в Страсбург для участия в мероприятиях Совета Европы, включая его Парламентскую ассамблею».
«Процедура получения разрешения на въезд для них чрезвычайно сложна. Им позволяется передвигаться исключительно от гостиницы до места проведения заседаний. Выход в город запрещен», – отметили в МИД. «Фактически российские делегации вынуждают работать в дистанционном формате, что ставит их в заведомо неравноправное положение в сравнении с представителями других стран», – подчеркнули в МИД.
В МИД подтвердили, что ограничения связаны с тем, «что россияне привиты отечественными вакцинами, а не препаратами американского или европейского производства».
«Разумеется, нас не убеждают пояснения, что такие меры продиктованы заботой о здоровье граждан в условиях, когда российские вакцины не прошли сертификацию в Европейском медицинском агентстве», – подчеркнули в МИД.
Ранее член делегации Совфеда, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил, что делегации из России на открывающейся в понедельник сессии ПАСЕ запретили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что Евросоюз не признает вакцинацию «Спутником V». Члены российской делегации будут участвовать в открывающейся в понедельник сессии ПАСЕ в режиме видеоконференции.
В России решили создать комбинированную вакцину от гриппа и COVID-19
«Институт стволовых клеток человека» исследует возможность создания комбинированной вакцины против коронавирусной инфекции и гриппа, сообщил председатель совета директоров института Артур Исаев.
«Мы рассматриваем эту возможность, поскольку у нас есть уже данные по гриппозной вакцине на основе нашего носителя и по коронавирусной доклинические данные. Мы сейчас рассматриваем, какой объем клинических исследований нам нужно проводить по совмещению вакцин»,– пояснил он, передает ТАСС.
В начале апреля комбинированную вакцину, защищающую одновременно от коронавируса и гриппа, начали исследовать на животных в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.
Названы повышающие риск смерти от COVID-19 факторы
Ученые обнаружили некоторые факторы, повышающие риск тяжелого течения и летального исхода при коронавирусной инфекции, рассказала доктор биологических наук Анча Баранова.
Прежде всего на тяжесть течения COVID-19 влияют три гена: МАРТ, PIGN и CCR5. Влияние гена МАРТ распространяется и на последствия заболевания, в том числе на неврологические осложнения, уточнила биолог в интервью радио Sputnik.
Влияют и сопутствующие заболевания пациента. «Чем пышнее букет недугов у человека, тем меньше вероятность того, что коронавирус будет протекать легко», – рассказала Баранова.
Также она добавила, что состояние человека могут усугубить внутрибольничные инфекции. Биолог добавила, что повышены риски не выкарабкаться из заболевания у курильщиков. Определенные маркеры могут заранее указать на опасность, угрожающую пациенту.
«Например, уровень С-реактивого белка у заболевшего коронавирусом может в 70 раз превышать допустимые значения. При таких показателях высока вероятность, что за жизнь человека придется сильно побороться. Аналогичный замер можно сделать и по содержанию ферритина», – уточнила Баранова.
Ранее сообщалось, что совокупность перенесенного коронавируса и вакцинации препаратами Pfizer или Moderna дают организму «гибкие» антитела, которые могут «отразить атаку» мутировавших штаммов коронавируса.
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Власти Москвы заявили об усилении контроля за соблюдением масочного режима
В Москве будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и местах общественного питания, сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
«Работа по контролю за соблюдением масочного режима на предприятиях торговли и общественного питания не останавливалась, она ведется с прошлого года. В Москве мобильные группы регулярно проверяют объекты торговли и общепита. На неделе ряд крупных торговых центров уже получили предостережение. И работа по контролю за соблюдением масочного режима будет усиливаться и вестись еще более интенсивно»,– пояснил Немерюк, передает ТАСС.
Он добавил, что за нарушения мер профилактики новой коронавирусной инфекции предусмотрен штраф до 1 млн рублей и приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Ранее сообщалось, что, Роспотребнадзор не считает возможным отменить масочный режим даже на фоне хороших темпов вакцинации. Кроме того, первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко заявил, что отменять масочный режим в России «сейчас точно не стоит».
Напомним, в Роспотребнадзоре заявили, что заболеваемость коронавирусом в России этой осенью будет ниже, чем год назад.
ТЦ «Атриум» в Москве предупредили о возможном закрытии за нарушение масочного режима
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Московский торговый центр «Атриум» может быть закрыт на 90 суток из-за нарушений мер борьбы с коронавирусом, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.
«В ходе проведения ежедневных рейдов Объединением было установлено, что в торговом центре «Атриум», расположенном по адресу: ЦАО, Земляной Вал, дом 33, большое количество посетителей находились без средств индивидуальной защиты. На кассах в отдельных магазинах осуществлялось обслуживание посетителей без масок, либо с масками, одетыми ненадлежащим образом – на подбородке. Администрацией торгового центра не приняты исчерпывающие меры по организации работы по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований», – приводит его слова РИА «Новости».
Юридическому лицу грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей, если будут установлены факты причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Ранее суд Москвы приостановил на неделю работу Центрального детского магазина (ЦДМ) на Лубянке в связи с нарушениями правил профилактики COVID-19, допущенных владельцем магазина компанией «Лубянка девелопмент».
Стало известно об участившихся проявлениях необычного симптома COVID
При коронавирусе стали чаще встречаться симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, рассказала руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.
Омарова заявила, что «по результатам метаанализа 35 исследований у пациентов с коронавирусной инфекцией (...) общая распространенность желудочно-кишечных симптомов составляет 15%, а наиболее частыми из них являются тошнота, рвота, диарея и потеря аппетита», передает РИА «Новости».
Она уточнила, что у каждого десятого больного других проявлений болезни может вообще не быть.
Кроме того, по ее словам, во вторую волну эпидемии желудочно-кишечные проявления COVID-19 стали встречаться намного чаще. Прежде всего, это происходит в связи с мутациями вируса.
Поражению органов пищеварения при COVID-19 способствуют повышенная проницаемость слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта из-за системного воспаления и расстройства микроциркуляции.
В данный момент рассматривается гипотеза о том, что желудочно-кишечный тракт наравне с органами дыхания может служить «входными воротами» коронавируса.
«Соляная кислота уничтожает попадающие с пищей бактерии и вирусы и препятствует их дальнейшему проникновению. Нормальная кислотность желудка составляет рН 0,8-1,5. Для сравнения можно привести рН лимона, которая равна 5,0. Это значит, что содержимое нашего желудка намного кислее сока лимона. В течение суток в здоровом желудке вырабатывается 2,5 литра концентрированной соляной кислоты. Кислотность желудка может только снижаться при развитии воспалительных процессов в желудке или стрессовых ситуациях», – заключила Омарова.
Ранее были названы повышающие риск смерти от COVID-19 факторы.
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Вьетнамца приговорили к тюрьме за распространение коронавируса
Житель Вьетнама Фан Ван Хоа был приговорен к 30 месяцам тюремного заключения за несоблюдение правил карантина и распространение коронавируса.
В июле мужчина поехал на грузовике из Хошимина в свой родной город. Согласно действующим в стране правилам, возвращающиеся из затронутых коронавирусом районов обязуются предоставить справку о состоянии здоровья и на две недели уйти на самоизоляцию, передает РИА «Новости» со ссылкой на VnExpress.
Однако обвиняемый нарушил требование, перемещаясь по городу и посещая места склопления людей. Позднее у него обнаружились признаки заболевания, диагноз был подтвержден тестом.
В результате COVID-19 заболели четыре человека, с которыми контактировал вьетнамец. Суд признал мужчину виновным в «распространении опасных инфекционных заболеваний».
Ранее жительнице Москвы Екатерине Храпченковой, осужденной за распространение фейка о продаже в магазине медицинских масок из гуманитарной помощи из Китая, отменили приговор.
Посольство России в США отреагировало на слухи о запрете на въезд для привитых «Спутником»
Российское посольство в США оценило сообщения о том, что американские власти могут отказать во въезде в страну вакцинированным российским препаратом «Спутник V».
«Посольство ориентируется на решения официальных властей США по тому или иному вопросу. Насколько нам известно, упомянутое постановление по въезду привитых «Спутником V» не принималось. Утечки в СМИ мы не комментируем», – приводит комментарий посольства РБК.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что власти США с ноября могут отказать во въезде иностранцам, привитым российским препаратом. По данным издания, граждане других стран, желающие попасть в Соединенные Штаты, должны быть вакцинированы препаратами, одобренными либо американскими властями, либо Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), передает РИА «Новости».
«Спутник V» одобрен в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. К настоящему моменту «Спутник V» еще не получил одобрение ВОЗ.
Названы сроки производства вакцины от коронавируса «Бетувакс»
Производство новой российской вакцины против коронавирусной инфекции «Бетувакс» может начаться в первой половине 2022 года, сообщил председатель совета директоров «Института стволовых клеток человека» Артур Исаев.
«Я надеюсь, что именно в следующем году все начнется. Я рассчитываю, что в первой половине года», – пояснил он, передает ТАСС.
Кроме того, в пресс-службе фонда «Сколково» добавили, что клинические исследования вакцины «Бетувакс» для профилактики коронавирусной инфекции начнутся уже в начале октября 2021 года.
«Исследования будут проведены на 170 пациентах, на базе клинических центров в Санкт-Петербурге и Перми», – сказал представитель пресс-службы.
Вакцина была разработана резидентом «Сколково» – компанией «Бетувакс».
Ранее российский Минздрав выдал разрешение на старт клинических исследований вакцины против коронавируса «Бетувакс».
Вакцина «Бетувакс-Ков-2» – субъединичная рекомбинантная вакцина на основе сферических частиц с поверхностным антигеном (белком) коронавируса. Разработчики предполагают, что препарат можно будет использовать для вакцинации групп риска и ревакцинации. Создание вакцины началось летом 2020 года.
Песков рассказал о самочувствии Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости о самочувствии Владимира Путина, который работает в режиме самоизоляции.
«Все нормально», – сказал Песков, отвечая на вопрос, как себя чувствует президент, не простыл ли он в осенний сезон, передает РИА «Новости».
Ранее Песков заявил, что самоизоляция из-за коронавируса в окружении президента Владимира Путина внесла некоторые условные ограничения, однако образ жизни главы государства не изменился.
В середине сентября Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Он также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни».
Блинкен сдал тест на COVID после заражения главы пресс-службы Госдепа
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в понедельник сдал тест на коронавирус после выявления COVID-19 у руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса, сообщила заместитель Прайса Джалина Портер.
Как заверила заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер, «результаты теста госсекретаря Блинкена сегодня утром оказались отрицательными», передает ТАСС.
По словам Портер, глава госсекретарь США регулярно проходит тесты на COVID-19. Она также сообщила, что отправившийся вместе с Блинкеном на прошлой неделе на Генассамблею ООН Прайс «не поддерживал контакты с иностранными делегациями с четверга». «Это почти 100 часов до того, как он начал испытывать какие-либо симптомы», – отметила Портер, указав, что руководитель пресс-службы, по мнению специалистов, мог заразить кого-то не ранее субботы. «В то время он не был рядом с госсекретарем. Его не было рядом с другими сотрудниками Госдепартамента высокого ранга и иностранными чиновниками», – подчеркнула дипломат.
«Я могу подтвердить, что тест Прайса на COVID-19 оказался положительным. Он почувствовал симптомы только сегодня (в понедельник) утром, до этого у него не было никаких симптомов», – отметила Портер. Она рассказала, что специалисты Госдепартамента США подтвердили диагноз. По словам Портер, сотрудники пресс-службы американского внешнеполитического ведомства «будут следовать всем соответствующим требованиям и будут находиться на карантине в течение следующих десяти дней».
Накануне руководитель пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс сообщил, что заразился коронавирусом. В понедельник президенту США Джо Байдену ввели третью (бустерную) прививку от коронавируса. Первую дозу вакцины главе американской администрации ввели 21 декабря 2020 года. Прививка также была сделана первой леди. В январе Байдену ввели вторую дозу вакцины Pfizer и BioNTech от коронавируса.
Напомним, 16 сентября стало известно, что от последствий COVID-19 умер каждый 500-й житель США. 8 сентября в Минздраве США сообщили, что коронавирусом в 2020 году заразились более 100 млн американцев или чуть менее трети населения США.
В начале августа президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах. В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден прогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В апреле Байден заявлял о быстром распространении новых мутаций в США.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.
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Глава пресс-службы Госдепартамента США заразился коронавирусом
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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил о получении положительного результата теста на вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19).
«После того, как сегодня утром у меня впервые проявились симптомы [вызываемого коронавирусом заболевания], я получил положительный результат теста на COVID-19», – написал Прайс в своем Twitter.
Он отметил, что плохо себя чувствует, но «благодарен за защиту от признаков тяжелой [формы заболевания], которую обеспечила безопасная и эффективная вакцина».
Прайс сообщил, что будет находиться на карантине в течение следующих десяти дней.
Ранее в понедельник президенту США Джо Байдену в прямом эфире ввели третью (бустерную) прививку от коронавируса. Первую дозу вакцины главе американской администрации ввели 21 декабря 2020 года. Прививка также была сделана первой леди. В январе Байдену ввели вторую дозу вакцины Pfizer и BioNTech от коронавируса.
Напомним, 16 сентября выяснилось, что специалисты Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США не уверены в необходимости проведения ревакцинации в Соединенных Штатах.
В тот же день стало известно, что от последствий COVID-19 умер каждый 500-й житель США. 8 сентября в Минздраве США сообщили, что коронавирусом в 2020 году заразились более 100 млн американцев или чуть менее трети населения Соединенных Штатов. 6 сентября главный инфекционист США Энтони Фаучи предупредил американцев о возможности отказа в оказании срочной медицинской помощи при выявлении COVID-19. Днем ранее он заявил о способности мю-штамма коронавируса обойти защиту антител.
Напомним, в начале августа президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах. В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден прогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В апреле Байден заявлял о быстром распространении новых мутаций в США.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.
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Биолог заявила о сокращении продолжительности жизни из-за коронавируса
Основной сценарий развития событий с коронавирусом – это сокращение продолжительности жизни людей на десять лет, заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.
Баранова заявила, что «основной сценарий сейчас такой»: вакцина «как-то действует, вирус тоже как-то мутирует», и «все ждут», передает РИА «Новости».
«Человечество потихоньку смиряется с мыслью, что средняя продолжительность жизни падает лет на десять. Пока люди молодые и у них есть иммунитет, они справляются с коронавирусом или с множественными иммунизациями. К старости все больше и больше у нас болезней, и коронавирус – одна из них, а потому в среднем продолжительность жизни уменьшается... У нас появился новый природный враг, который нас постепенно грызет», – сказала она.
Биолог отметила, что вариант натурального ослабления вируса также остается, но за два года пандемии вирус, если и ослабел, то совсем незаметно.
«В любой популяции есть естественный отбор. И у человека тоже. Те генотипы, которые не подходят для борьбы с коронавирусом, по численности сокращаются, а те, кто более успешно справляются с опасностью, выживают. Через два-три поколения люди в среднем будут лучше справляться с коронавирусом, даже и без лекарств. Может измениться и структура терзающих человечество вирусов, может, гриппа, наконец, станет меньше», – добавила Баранова.
По ее словам, нельзя сбрасывать со счетов и возможное сверхоткрытие, которое даст такой прорыв в медицине, который сейчас невозможно представить.
«Например, можно будет перемещать сознание из одного тела в другое, в том числе искусственно выстроенное. Тогда никто не будет переживать из-за болезней, а просто надо будет вовремя нажать кнопку «другое тело» или «обновить», – сказала биолог.
Ранее Баранова заявила, что «каждый эпизод коронавирусной болезни! Сокращает продолжительность жизни человека на 1,5-2 года.
В России выявили 22,2 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 22 236 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 22 236 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3387, Санкт-Петербурге – 1527, Московской области – 1330.
Всего в стране выявили 7 443 149 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 618 117 человек, из них 13 513 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 779 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 204 679 человек.
Накануне, 26 сентября, в России выявили 22 498 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 262.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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