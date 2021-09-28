В России выявили 21,6 тыс. случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России выявили 21 559 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 21 559 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,9% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2541, Санкт-Петербурге – 1530, Московской области – 1450.

Всего в стране выявили 7 464 708 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 635 485 человек, из них 17 368 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 852 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончался 205 531 человек.

Накануне, 27 сентября, в России выявили 22 236 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 677.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.