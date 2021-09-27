В России выявили 22,2 тыс. случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России выявили 22 236 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 22 236 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3387, Санкт-Петербурге – 1527, Московской области – 1330.

Всего в стране выявили 7 443 149 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 618 117 человек, из них 13 513 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 779 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 204 679 человека.

Накануне, 26 сентября, в России выявили 22 498 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 262.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.