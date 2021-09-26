В России выявили 22 тыс. случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России выявили 22 498 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки в России выявлено 22 498 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1758 (7,8%) – без клинических проявлений болезни. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3211, Санкт-Петербурге – 1907, Московской области – 1106», – говорится в Telegram-канале оперштаба.

Всего в стране выявили 7 420 913 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 604 604 человек, из них 13 671 человек выздоровел за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 805 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса умерли 203 900 человек.

Накануне, в России выявили 22 041 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 457.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.