Что известно про новый штамм коронавируса «Дельта плюс»?

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НОВОСТЬ ЧАСА

ВОЗ: Существующие вакцины защищают от «дельта»-варианта коронавируса

21 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 21:40  |  vz.ru
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Стремительно дорожающая нефть опасна для России

У экспертов почти нет сомнений, что нефть снова будет дорогой долгие годы Егор Алеев/ТАСС
Нефть уже достигла двухлетнего максимума, но будет расти и дальше. Сомнений в том, что она может вернуться к 100, а то и 200 долларам за баррель, уже практически ни у кого нет. Международные и российские эксперты говорят о начале нового цикла дорогой нефти, третьего в мировой истории. Парадоксально, но и для России, и для других экспортеров столь дорогая нефть опасна. В их интересах сдержать ее рост. Подробности...
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«Скучно не будет». Чего ждать от будущей Госдумы

Политологи предсказывают существенное обновление состава Госдумы после выборов facebook.com/CIKRussia
В России официально стартовала кампания по выборам в Госдуму. Она будет сильно отличаться от привычных избирательных кампаний. Среди причин – общий запрос избирателей на обновление и фактор пандемии. И хотя партии еще официально не озвучили списки своих кандидатов, политологи прогнозируют серьезное изменение «политического контура» в стране по итогам выборов. Подробности...
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Как слава Витуса Беринга затмила подвиги его подчиненного

Алексей Чириков. Прижизненный портрет общественное достояние
280 лет назад, 20 июня 1741 года, разыгрался один из самых драматических моментов в истории 2-й Камчатской экспедиции. Шторм и туман разлучили пакетботы «Святой Петр» и «Святой Павел», шедшие под командованием капитан-командора Витуса Беринга и капитана Алексея Чирикова к неведомому северо-восточному побережью Америки. Чириков достиг Америки раньше. Почему же Беринг считается великим исследователем, а Чирикова помнят лишь специалисты-историки? Подробности...
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Симпатии США к Германии принесут пользу России

Байден и Меркель будут восстанавливать отношения США и Германии REUTERS/Tobias Schwarz
Соединенные Штаты отчетливо меняют свое отношение к Европе – и острее всего это почувствовали на себе в Варшаве. Поляки жалуются, что Вашингтон больше не уделяет внимания ни им, ни тому накалу борьбы с Москвой, на который они рассчитывали. Почему Байден предпочитает выстраивать отношения с Германией и какую выгоду из этого может извлечь Россия? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Нового президента Ирана может ждать карьерный рост

Борис Толчинский
Борис Толчинский, кандидат политических наук, писатель, публицист
Есть основания полагать, что новоизбранный президент Раиси окажется умнее и сильнее Махмуда Ахмадинежада. Пост президента в Иране – наиболее выгодная площадка для рывка к верховной власти. Подробности...

В Калифорнии математика уже не имеет значения

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Юрий Алексеев, Журналист
После резкого высказывания в Faсebook на тему BLM человека могут просто уволить с волчьим билетом. Все прекрасно понимают, о чем речь, а произносить вслух нельзя. Подробности...
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Политика – это поэзия издержек

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Алексей Алешковский, сценарист
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    НОВОСТЬ ЧАСА: ВОЗ: Существующие вакцины защищают от «дельта»-варианта коронавируса
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    Мутация коронавируса «Дельта плюс» из Индии выходит в первый ряд по опасности

    Что известно про новый штамм коронавируса «Дельта плюс»?

    		    21 июня 2021, 20:45
    Фото: Frank Rumpenhorst/Reuters
    Текст: Андрей Самохин

    Это новый вариант индийского штамма COVID-19, который сейчас только начали изучать вирусологи, поэтому о «Дельте плюс» известно пока не очень много.

    В Индии зарегистрированы 20 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса, получившим название «Дельта плюс» с международной кодировкой – B.1.617.2.1. «Мы нашли «Дельта плюс» в Нави-Мумбаи, Палгаре и Ратнагири. После этого мы отправили еще образцы на анализ и ждем отчетов», – сообщил руководитель управления медицинского образования и исследований, доктор Татьярао Лахан в эфире India TV, передает РИА «Новости».

    «Пока он не классифицирован министерством здравоохранения страны как вариант «вызывающий беспокойство», – пишет газета Hindustan Times. Власти стараются сдержать распространение нового штамма, создавая для этого зоны изоляции и опечатывая районы, где нашли «Дельта плюс». Издание сообщает, что случаи этой мутации обнаружили в образцах, собранных в четырех районах. Но на секвенирование генома отправлено больше образцов, что позволит понять, насколько появившаяся модификация доминирует.

    Государственный советник целевой группы по COVID-19 доктор Субхаш Салунхе отметил, что информации по поводу новой «Дельты» пока мало. «Нам необходимо изучить эпидемиологические характеристики мутировавшего вируса («Дельта плюс»), чтобы понять его значение для населения в целом», – цитирует его «АиФ».

    Напомним, «Дельта» ранее именовалась «индийским» вариантом вируса. Это мутировавший вариант коронавируса SARS-CoV-2, который обнаружили в Индии в декабре. Он имеет кодировку B.1.617.2. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) переименовала все «географические» названия штаммов по новой классификации с использованием букв греческого алфавита. «Альфа» – это прежний «британский» штамм, «Бета» – «южноафриканский», «Гамма» – «бразильский». Новая маркировка призвана заменить практику названия штаммов по тем странам, где они впервые были обнаружены. Она носила, по мнению ВОЗ, «стигматизирующий и дискриминационный характер».

    По данным ВОЗ, «Дельта» за последние шесть месяцев распространился более чем на 90 стран мира. Считается, что индийский штамм на 60% более заразен, чем предыдущий доминирующий штамм.

    Специалисты – вирусологи и иммунологи – доступно объясняют такую «логику» поведения ковида: на фоне массовой вакцинации вирус сам отбирает те варианты, которые способны преодолеть иммунитет человека, созданный за счет антител. Врач-инфекционист Светлана Малиновская сравнила ковид с преступником, который поменял внешность с помощью пластической операции. При этом, добавила медик, «отпечатки пальцев у него остались теми же».

    «Дельта» – трансформация, по словам медиков, достаточно опасная.

    Эпидемиологи констатируют, что мутация, именуемая K417N, в спайковом белке индийского штамма может снижать активность антител у ранее переболевших коронавирусом или у вакцинированных людей.

    В Россию «Дельта» попала, как считается, в мае. А уже 19 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в почти 90% новых пациентов в городе заражены именно этим штаммом. При этом исходный, «уханьский» штамм из города практически исчез.

    «Этот штамм на 70% более заразен, чем британский вариант (штамм «Альфа»), а тот – на 50% более заразен, чем исходный штамм», – пояснил ТАСС врач-кардиолог Медицинского научно-образовательного центра МГУ, член-корреспондент РАН, один из авторов нового подхода в лечении тяжелого течения коронавирусной инфекции Симон Мацкеплишвили. Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что «антитела, которые получаются в результате использования «Спутника V», защищают от всех на сегодня известных штаммов», начиная от британского и заканчивая индийским. ВОЗ также подтверждала, что существующие вакцины защищают от тяжелых форм COVID, в том числе вызванных штаммом «Дельта».

    Между тем о четырех новых симптомах старой «Дельты» сообщил врач-инфекционист Абдула Гафур из больницы Apollo индийского города Ченнаи. По словам Гафура, которого цитирует британское издание Express, в отличие от предыдущих версий, симптомы нового штамма похожи на обычную простуду или грипп: головная боль, насморк, боль в горле. Однако через какое-то время к ним добавляется сильная диарея и тромбообразование, способное привести к гангрене. Индийский медик добавил, что у многих больных затем начинается тяжелое расстройство желудка и проблемы со слухом. По оценке Гафура, сейчас поступающие в его больницу пациенты с коронавирусом гораздо чаще жалуются на диарею, чем это было во время первой волны.

    Британские вирусологи также отметили, что штамм «Дельта» значительно повысил риск осложнений у заболевших – их чаще приходится госпитализировать. Как предрекают некоторые эксперты, если этот штамм распространится по миру, вытеснив своих менее заразных предшественников, это поставит под вопрос успехи мирового сообщества в борьбе с пандемией за последние полтора года. Пока неизвестно, распространяются ли эти прогнозы и на последний вариант индийского вируса «Дельта плюс». Но до сих пор мутации коронавируса шли только в направлении все более агрессивных вариантов.


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