Что известно про новый штамм коронавируса «Дельта плюс»?

Это новый вариант индийского штамма COVID-19, который сейчас только начали изучать вирусологи, поэтому о «Дельте плюс» известно пока не очень много.



В Индии зарегистрированы 20 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса, получившим название «Дельта плюс» с международной кодировкой – B.1.617.2.1. «Мы нашли «Дельта плюс» в Нави-Мумбаи, Палгаре и Ратнагири. После этого мы отправили еще образцы на анализ и ждем отчетов», – сообщил руководитель управления медицинского образования и исследований, доктор Татьярао Лахан в эфире India TV, передает РИА «Новости».

«Пока он не классифицирован министерством здравоохранения страны как вариант «вызывающий беспокойство», – пишет газета Hindustan Times. Власти стараются сдержать распространение нового штамма, создавая для этого зоны изоляции и опечатывая районы, где нашли «Дельта плюс». Издание сообщает, что случаи этой мутации обнаружили в образцах, собранных в четырех районах. Но на секвенирование генома отправлено больше образцов, что позволит понять, насколько появившаяся модификация доминирует.

Государственный советник целевой группы по COVID-19 доктор Субхаш Салунхе отметил, что информации по поводу новой «Дельты» пока мало. «Нам необходимо изучить эпидемиологические характеристики мутировавшего вируса («Дельта плюс»), чтобы понять его значение для населения в целом», – цитирует его «АиФ».

Напомним, «Дельта» ранее именовалась «индийским» вариантом вируса. Это мутировавший вариант коронавируса SARS-CoV-2, который обнаружили в Индии в декабре. Он имеет кодировку B.1.617.2. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) переименовала все «географические» названия штаммов по новой классификации с использованием букв греческого алфавита. «Альфа» – это прежний «британский» штамм, «Бета» – «южноафриканский», «Гамма» – «бразильский». Новая маркировка призвана заменить практику названия штаммов по тем странам, где они впервые были обнаружены. Она носила, по мнению ВОЗ, «стигматизирующий и дискриминационный характер».

По данным ВОЗ, «Дельта» за последние шесть месяцев распространился более чем на 90 стран мира. Считается, что индийский штамм на 60% более заразен, чем предыдущий доминирующий штамм.

Специалисты – вирусологи и иммунологи – доступно объясняют такую «логику» поведения ковида: на фоне массовой вакцинации вирус сам отбирает те варианты, которые способны преодолеть иммунитет человека, созданный за счет антител. Врач-инфекционист Светлана Малиновская сравнила ковид с преступником, который поменял внешность с помощью пластической операции. При этом, добавила медик, «отпечатки пальцев у него остались теми же».

«Дельта» – трансформация, по словам медиков, достаточно опасная.

Эпидемиологи констатируют, что мутация, именуемая K417N, в спайковом белке индийского штамма может снижать активность антител у ранее переболевших коронавирусом или у вакцинированных людей.

В Россию «Дельта» попала, как считается, в мае. А уже 19 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в почти 90% новых пациентов в городе заражены именно этим штаммом. При этом исходный, «уханьский» штамм из города практически исчез.

«Этот штамм на 70% более заразен, чем британский вариант (штамм «Альфа»), а тот – на 50% более заразен, чем исходный штамм», – пояснил ТАСС врач-кардиолог Медицинского научно-образовательного центра МГУ, член-корреспондент РАН, один из авторов нового подхода в лечении тяжелого течения коронавирусной инфекции Симон Мацкеплишвили. Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что «антитела, которые получаются в результате использования «Спутника V», защищают от всех на сегодня известных штаммов», начиная от британского и заканчивая индийским. ВОЗ также подтверждала, что существующие вакцины защищают от тяжелых форм COVID, в том числе вызванных штаммом «Дельта».

Между тем о четырех новых симптомах старой «Дельты» сообщил врач-инфекционист Абдула Гафур из больницы Apollo индийского города Ченнаи. По словам Гафура, которого цитирует британское издание Express, в отличие от предыдущих версий, симптомы нового штамма похожи на обычную простуду или грипп: головная боль, насморк, боль в горле. Однако через какое-то время к ним добавляется сильная диарея и тромбообразование, способное привести к гангрене. Индийский медик добавил, что у многих больных затем начинается тяжелое расстройство желудка и проблемы со слухом. По оценке Гафура, сейчас поступающие в его больницу пациенты с коронавирусом гораздо чаще жалуются на диарею, чем это было во время первой волны.

Британские вирусологи также отметили, что штамм «Дельта» значительно повысил риск осложнений у заболевших – их чаще приходится госпитализировать. Как предрекают некоторые эксперты, если этот штамм распространится по миру, вытеснив своих менее заразных предшественников, это поставит под вопрос успехи мирового сообщества в борьбе с пандемией за последние полтора года. Пока неизвестно, распространяются ли эти прогнозы и на последний вариант индийского вируса «Дельта плюс». Но до сих пор мутации коронавируса шли только в направлении все более агрессивных вариантов.