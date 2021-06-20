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Гинцбург: вакцинация беременных от COVID даст защиту и новорожденным
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Антитела матери передадутся ребенку при грудном вскармливании, так вакцинация от коронавируса беременных женщин даст защиту новорожденным, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Как мы с вами понимаем, (вакцинация) защищает не только беременных, а будет защищать новорожденных в результате грудного вскармливания», – сказал он в эфире передачи «Вести недели» на канале «Россия-1». Об этом сообщает РИА «Новости».
Также он добавил, что «Спутник V» защищает от всех известных на сегодняшний день штаммов коронавируса.
«Антитела, которые получаются в результате использования «Спутника V», защищают от всех на сегодняшний день известных штаммов, начиная от британского, и кончая, соответственно, штаммом Дельта, индийским штаммом», – рассказал эксперт.
Гинцбург также отметил, что индийский штамм коронавируса злее, он сокращает время перехода от лёгкой формы болезни к тяжелой, уменьшается и время появления собственных антител к коронавирусу.
«Это картина, которая, по всей видимости, дает индийский штамм, она более агрессивная. Протекает более молниеносно по сравнению с уханьским штаммом... Он злее. Он сокращает время перехода от легкой симптоматики к тяжелым формам протекания заболевания. Тем самым сокращая время возможного появления собственных антител», – рассказал Гинцбург.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцинация беременных женщин от коронавируса может быть разрешена в ближайшие неделю-полторы.
Сообщалось, что профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский считает, что из-за возникновения новых штаммов коронавируса, которые обладают более высокой заразностью, дети подвергаются опасности заболевания, их стоит вакцинировать.
Собянин ответил комику Незлобину на вопрос о COVID
Мэр Москвы Сергей Собянин ответил комику Александру Незлобину на вопрос о том, стоит ли ему строить планы на лето в связи с усилением ограничений из-за коронавируса.
«Не занят? Хотел уточнить – мне на лето что-нибудь планировать?», – написал Незлобин в личном сообщении главе столицы в своем Instagram.
Собянин ответил в комментариях, посоветовав комику сделать прививку. «Привет. Вакцинируйся и все лето свободен», – написал мэр Москвы.
Также Незлобин опубликовал в своем сторис скриншот переписки с заместителем председателя Совбеза России Дмитрием Медведевым. «Спишь? Как думаешь, чем прививаться?», – спросил он у бывшего премьер-министра страны.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. В частности, в Москве решили создать свободные от коронавируса рестораны.
Власти Петербурга ввели новые ограничения из-за коронавируса
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В Петербурге с 21 июня запрещают вход в аквапарки и на аттракционы из-за коронавируса, число посетителей фан-зоны Евро-2020 в Петербурге будет ограничено с 5 до 3 тысяч, кроме того, до 15 августа обязаны вакцинироваться от COVID 65% госслужащих в городе.
Новое постановление о мерах противодействия распространению коронавируса подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Согласно этому документу, с 21 июня: запрещается доступ посетителей в аквапарки и на аттракционы. Кроме того, число посетителей фан-зоны Евро-2020 в Петербурге будет ограничено с 5 до 3 тысяч.
«С 20 июня усиливаются меры предосторожности при посещении фан-зон чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года: в фан-зону на Конюшенной площади будут допускаться до 3 000 человек, на территорию тематического парка в «Юбилейном» – до 1 000 человек», – говорится в документе.
Кроме того, власти Петербурга обязали вакцинировать от COVID 65% госслужащих в городе до 15 августа.
«До 15 августа необходимо обеспечить уровень вакцинации от коронавирусной инфекции сотрудников исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга, при котором наличие антител к коронавирусной инфекции должно быть у 65% указанных лиц», – говорится в сообщении властей города.
Городским вузам рекомендовано обеспечить «проведение мероприятий по стимулированию вакцинации» среди студентов, а также курсантов, информируют власти Петербурга.
Ранее было заявлено, что коечный фонд для больных коронавирусом в Санкт-Петербурге занят на 90%. Губернатор Александр Беглов сообщил, что ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге непростая, но контролируемая.
Напомним, власти Ленобласти решили мотивировать население к вакцинации, пообещав привившимся от коронавируса оплачиваемый выходной. Здесь ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан.
Непривитых работников разрешили отстранять без сохранения зарплаты
Не прошедшего обязательную вакцинацию работника можно отстранить от работы, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
«Если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинаций для отдельных категорий работников, то непривитого сотрудника можно отстранить», – приводит слова министра ТАСС.
При этом Котяков уточнил, что отстранение действует на тот период, на который вводится обязательная вакцинация. «Решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают главные санитарные врачи субъектов. То есть такое решение принимается на уровне регионов. Если решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято, то для работников, которые поименованы в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной», – подчеркнул министр.
Также глава Минтруда отметил, что если объективных причин для невакцинации у работника нет, то на период эпидемии работник может быть отстранен от исполнения обязанностей без сохранения заработной платы.
Ранее Котяков объяснил невозможность увольнять за отказ от вакцинации. Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ряде регионов введена обязательная вакцинация групп риска, при необходимости она будет вводиться в других субъектах.
В среду мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач столицы Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации не менее 60% от числа сотрудников организаций, работающих в сфере услуг.
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Путин: Лучше привиться, чем болеть
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Президент Владимир Путин, говоря о пандемии коронавируса, заявил, что лучше «привиться, чем болеть».
«Еще раз напоминаю, что прививаться лучше, чем болеть. Во всяком случае, такова позиция ведущих специалистов в нашей стране и в мире», – приводит РИА «Новости» слова Путина, сказанные на съезде «Единой России».
По словам президента, последствия коронавируса до сих пор изучаются, еще предстоит выяснить, к чему это ведет.
«Важнейшая задача современного здравоохранения – не только победить болезнь, но и сделать все, чтобы человек вернулся к активной полноценной жизни. Последствия болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, они до сих пор изучаются. И не только поражение легких, но и сосудистые поражения. И еще предстоит специалистам выяснить, к чему это в конечном счете ведет», – добавил глава государства.
Он призвал работать правительство и Минздрав в штабном режиме, и подключиться к этому и ЕР.
Также Путин подчеркнул, что технологическое обновление и кадровое укрепление здравоохранения являются важнейшим приоритетом на сегодняшний день.
Президент Владимир Путин объявил о необходимости реализовать в РФ программу по созданию системы реабилитации, рассчитанной до 2026 года в объеме минимум 100 млрд рублей.
«Скажем прямо, система медицинской реабилитации после операций, травм, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, безусловно, нуждается в качественности развитии», – заявил президент.
Он отметил, что особенно это важно сейчас, когда многие столкнулись с последствиями перенесенной коронавирусной инфекции.
«Прошу вас с правительством запустить уже с этого года специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации, рассчитанную до 2026 года включительно. Выделить на эти цели, на эту программу не менее 100 млрд рублей», – сказал Путин.
Основной объем средств, 60 млрд, нужно предусмотреть на ближайшее время, чтобы «развернуть работу широким фронтом», добавил он.
Собянин заявил о повторных случаях заражения коронавирусом в Москве
В Москве фиксируются повторные случаи заражения коронавирусной инфекцией, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
«Мы видим повторные заболевания [ковидом], видим заболевания у тех, кто сделал прививку», – передает его слова ТАСС.
По словам мэра, среди москвичей уже практически нет заболевших уханьским штаммом вируса. «Сейчас время теоретических изысканий ушло. Мы видим, что на практике происходит. Китайского вируса среди заболевших практически уже нет», – сказал Собянин.
Он подчеркнул, что «щит» от коронавируса в Москве выстроится, если большинство москвичей вакцинируется в короткий срок и будут соблюдать эпидмеры.
«Никто ничего нового не придумал: надо, во-первых, максимально быстро прививаться, в любом случае это самая надежная защита. Даже если [вакцинированный] человек заболевает, большинство заболевает нетяжело, а большинство вообще не заболевает. Важно, чтобы как можно больше москвичей привилось в короткий срок, тогда выстроится барьер, щит такой, который не даст распространение вируса», – отметил градоначальник, говоря о мерах защиты от индийского штамма коронавируса.
Мэр вновь призвал всех соблюдать санитарные требования. «В транспорте, торговле, общественных местах. К сожалению, это же правило сегодня работает не только для пожилых людей, потому что в составе болеющих сегодня очень много молодых людей до 40 лет, такого не было никогда», –заключил он.
Собянин ранее сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.
В пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательная вакцинация от коронавируса групп риска уже введена в ряде российских регионов и при необходимости будет вводиться в других субъектах.
Между тем российские медики фиксируют рост числа случаев COVID-19. Растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса.
Названы причины победы над COVID в одном из районов Белгородской области
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«Массовая информационная кампания, слаженная работа органов власти и удобство получения прививки позволили нам добиться успехов», – заявил газете ВЗГЛЯД начальник департамента здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. Ранее стало известно, что в Краснояружском районе с 1 по 19 июня не выявлено ни одного человека с COVID, а сама область занимает второе место в России по темпам вакцинации взрослого населения.
«Мы понимаем, что вакцинация эффективна при борьбе с коронавирусом. Любая пандемия в мире, сколько их было за всю историю, побеждалась именно вакцинацией. Многие, к сожалению, этого не понимают. Поэтому мы совместно с главами местного самоуправления и администрацией области проводим массовую информационную кампанию, убеждая людей в том, что лучше сделать прививку, чем потом заболеть», – отметил начальник департамента здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.
Он указал, что вакцинация населения была организована таким образом, чтобы людям было удобно прививаться. «Во-первых, конечно, прививку можно сделать в поликлинике, записавшись через портал госуслуг. Во-вторых, у нас работают выездные мобильные бригады в торговых и развлекательных центрах, во всех парках и скверах, на рынках. В-третьих, организованы и выезды на дом. Во всех муниципалитетах работает комплексная бригада – врач, глава сельского поселения или глава управы в городе, соцработник», – перечислил Иконников.
«Краснояружский район сейчас у нас лидер по вакцинации. В районе практически на 90% выполнили план для того, чтобы достичь популяционного иммунитета. А главная наша цель – привить население и, собственно, достичь популяционного иммунитета», – подчеркнул начальник депздрава.
«Однако нельзя дать стопроцентную гарантию, что прививка полностью исключает возможность заболеть. Надо понимать, что вакцинация дает иммунитет. Если человек сделает прививку и заболеет, то у него не будет осложнений. Это касается любой вакцинации, в том числе и от гриппа, – указал собеседник. – За весь период вакцинации в Белгородской области только 30 человек заболело после прививки – все в легкой форме, все быстро выздоровели. Ни одной смерти привитого человека не зарегистрировано. А привито у нас порядка 400 тыс. человек».
«Это большой пласт работы, – продолжил Иконников. – Мы понимаем, что вакцинация действует и эффективно защищает от коронавируса. Я привился еще 1 октября, работал в «красной зоне». Но, к счастью, не заболел. Поэтому, на мой взгляд, вакцинация – основной действующий фактор при борьбе с коронавирусом».
«Поэтому, если работодатели, органы власти, муниципалитеты заинтересованы в том, чтобы побыстрее избавиться от этой болезни, то все получится. Мы, медицинские работники, понимаем, что можем заняться просветительской работой, можем уколоть, но поднять население крайне сложно. Поэтому только слаженная работа всех органов власти позволит вернуться к прежней жизни без ограничений», – заключил Иконников.
В воскресенье стало известно, что в Краснояружском районе Белгородской области с 1 по 19 июня не выявлено ни одного человека с коронавирусом. Район является лидером по числу вакцинированных граждан, прививку двумя компонентами вакцины сделали 56% взрослого населения.
Кроме того, Белгородская область занимает второе место в России по темпам вакцинации взрослого населения от COVID-19. За минувшие сутки в регионе выявлено 75 случаев заражения коронавирусом. Всего же за все время в Белгородской области зарегистрировано 39 904 случая коронавируса, скончались 704 человека, говорится в сообщении на сайте администрации региона.
Напомним, в России за минувшие стуки выявлено 17 611 новых случаев коронавируса, всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 5,3 млн случаев инфекции.
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Котяков объяснил невозможность увольнять за отказ от вакцинации
Трудовой кодекс не предусматривает увольнение работников за отказ от вакцинации, заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
«У нас на сегодняшний день возможность за это (отказ от вакцинации – прим. ВЗГЛЯД) увольнять в Трудовом кодексе не предусматривается. В трудовом законодательстве на сегодняшний день таких норм не предусмотрено», – цитирует министра ТАСС.
Он пояснил, что ответственность за вакцинацию в регионах лежит на плечах местных властей.
«Это же полномочия субъекта, в зависимости от того, как разворачивается ситуация по тому или иному субъекту, губернатор вправе принять решение: перевод на удаленку, особый режим вакцинации, предоставление дополнительных услуг населению, разворачивание точек вакцинации в различных общественных местах. Поэтому здесь нужно смотреть на конкретную ситуацию», – разъяснил Котяков.
Глава ведомства указал, что перевод на удаленную работу в регионах зависит от эпидемиологической ситуации.
Напомним, власти Ленобласти решили мотивировать население к вакцинации, пообещав привившимся от коронавируса оплачиваемый выходной. Там также ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан.
Путин призвал наращивать темпы вакцинации от COVID-19
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сконцентрировать усилия и ресурсы на борьбе с коронавирусом и наращивании темпов вакцинации.
«Все возможности для этого у нас есть», – приводит РИА «Новости» слова президента в обращении к медицинским работникам.
Сейчас, как напомнил Путин, у России есть четыре собственных препарата от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19), продолжается разработка новых вакцин и лекарств.
«И, конечно, несмотря на всю сложность текущей ситуации, нужно расширить программы диспансеризации, обеспечивать современную помощь больным сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринными и другими заболеваниями», – добавил Путин.
Какой вакциной от коронавируса вы хотели бы привиться?
В прошлую субботу Путин в ходе общения с лауреатами госпремий в Кремле заметил, что уровень иммунизации населения России к коронавирусу должен достичь 60%.
Вакцинация против COVID-19 в России началась в декабре 2020 года. Россияне могут привиться от коронавируса препаратами «Спутник V» от Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и «Ковивак» центра имени Чумакова. Кроме того, в ближайшее время в оборот поступит однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».
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Число жертв COVID-19 в Бразилии превысило полмиллиона человек
Бразилия перешагнула отметку в 500 тыс. жертв коронавируса, сообщил министр здравоохранения федеративной республики Марселу Кейрога.
«Пятьсот тысяч жизней унесла пандемия, поразившая нашу Бразилию и весь мир. Я неустанно работаю, чтобы в кратчайшие сроки вакцинировать всех бразильцев и изменить этот сценарий, который мучает нас уже больше года», – приводит слова бразильского министра здравоохранения РИА «Новости».
Ранее бывший министр здравоохранения Бразилии Александр Падилья возмутился медлительностью Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) в деле выдачи разрешения на импорт и использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Напомним, 5 июня правление бразильского Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) разрешило импорт и ограниченное использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». При этом, как отметил бывший министр здравоохранения Бразилии Александр Падилья, Россия предложила Бразилии вакцину в августе 2020 года.
В конце апреля бразильский регулятор отказался разрешить импорт и использование «Спутника V». При этом глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки Бразилии Паулу Баррозу подтвердил безопасность российской вакцины против коронавируса. В начале мая фармацевтическая компания Uniao Quimica решила начать производство «Спутника V» в Бразилии, не дожидаясь одобрения препарата национальным регулятором. Первую партию «Спутника V» выпустили в Бразилии 20 мая.
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Врач рассказала, когда планировать зачатие после вакцинации от COVID
Вакцинация от коронавирусной инфекции не сказывается негативно на репродуктивной функции россиян, поэтому планировать зачатие лучше после прививки, сообщила директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.
«К марту ВОЗ уже дала добро на планирование беременности после прививки от коронавируса. Это делать необходимо, особенно в прегравидарную подготовку. Если кто-то уже запланировал беременность и хочет привиться, конечно, нужно это сделать. Поскольку иммунитет устанавливается к 45–50 суткам с момента первой вакцинации, надо рассчитывать, что попытки забеременеть необходимо немного отложить. Через две–три недели после второй вакцины можно планировать зачатие», – цитирует Ерофееву «Вечерняя Москва».
Как уточнила акушер-гинеколог, излишнее напряжение иммунитета при попытках забеременеть – «не самый лучший вариант».
Ерофеева добавила, что будущим родителям лучше сделать прививку «под ручку» – парой, одновременно привившись перед зачатием. По ее словам, россиянам не стоит доверять слухам о вреде прививки для репродуктивного здоровья. Как подчеркнула эксперт, их распространяют «антипрививочники».
Ранее гинеколог Минздрава заявила об отсутствии влияния вакцины от COVID на репродуктивное здоровье.
Роспотребнадзор также напомнил об отсутствии влияния вакцин от COVID на потомство.
Между тем российские медики фиксируют рост числа случаев COVID-19. Растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса.
Во Франции слезоточивым газом разогнали 1,5 тыс. человек во время комендантского часа
Во Франции полиция разогнала слезоточивым газом 1,5 тыс. человек, пришедших на вечеринку во время комендантского часа. Несколько человек получили ранения, в том числе и сами полицейские, сообщает Associated Press.
Инцидент произошел в поле неподалеку от города Редон на западе Франции, где сотни молодых людей собрались на несанкционированную рейв-вечеринку. Полиция больше семи часов попыталась разогнать нарушителей комендантского часа. Участники вечеринки вели себя агрессивно, бросали в полицейских булыжники и бутылки со взрывчатыми смесями, передает «Интерфакс».
Сообщается, что один из участников потерял руку во время столкновений с полицией. Предположительно, он поднял некий предмет с земли, который в тот же момент разорвался. В разгоне вечеринки принимали участие порядка 400 полицейских, из них двое в больнице.
Комендантский час во Франции, действующий из-за коронавируса более восьми месяцев в ночное время суток, должны отменить с 20 июня.
Ранее сообщалось, что Франция начнет отменять карантин по коронавирусу 3 мая, процесс планируется завершить к 30 июня. С 9 июня страна собиралась принимать туристов. 30 июня ожидалась полная отмена комендантского часа и большинства ограничений.
Минпросвещения дало учителям рекомендации по вакцинации
Учителям школ рекомендуется сделать прививку от коронавируса, при этом вакцинация остается добровольной, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, обращаясь к педагогам и директорам школ.
«Хочу обратиться с рекомендацией сделать, кто еще не успел сделать по каким-то причинам, прививку. Почему об этом говорю, понятно: прививка – дело добровольное, и надо смотреть рекомендации врачей, но прививка защищает и помогает сохранить здоровье», – сказал Кравцов в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале министерства. По его словам, он сам сделал ревакцинацию.
За минувшие сутки в России выявили 17906 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,2 млн случаев заболевания.
В пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательная вакцинация от коронавируса групп риска уже введена в ряде российских регионов и при необходимости будет вводиться в других субъектах. Такие меры ввели Москва, Подмосковье, Сахалин, Кузбасс, Ленобласть и Тула.
Ранее власти Башкирии ввели ряд ограничений в связи с пандемией коронавируса: теперь приобрести товары и получить услуги в организациях и учреждениях можно только после вакцинации или с отрицательным тестом на коронавирус.
Также правительство Ленинградской области опубликовало постановление, согласно которому к сентябрю среди ряда категорий жителей региона должна быть проведена вакцинация против коронавируса.
Гинцбург предупредил вакцинирующихся об опасности перегрева в жару
Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об опасности перегрева в жару и призвал граждан, в том числе вакцинирующихся против коронавируса, избегать перегрева.
«Те же самые рекомендации по поведению в жару, что для любого другого человека, который не привился. На жаре перегрев, дискомфорт и излишнее потоотделение не способствуют не только вакцинации, но и общему состоянию человека. Всем гипертоникам, всем диабетикам надо быть аккуратным, на жаре только марафонцы могут некоторое время себя комфортно чувствовать. От перегрева надо оберегаться, не надо себя ставить в экстремальные условия», – рассказал он ТАСС.
Также он рассказал, что нет никаких противопоказаний против купания в водоемах после вакцинирования, главное – не делать марафонских заплывов, чтобы у организма оставались силы на выработку антител к коронавирусу. «Если люди просто купаются, плескаются, окунаются – сколько хотите. Не истощать себя, не изматывать физически... А утренняя зарядка, растяжка даже рекомендуются», – рассказал ученый.
Ранее Гинцбург рассказал, как вакцинироваться для борьбы с индийским штаммом COVID.
В воскресенье синоптики пообещали москвичам жаркую погоду. По прогнозу синоптиков, в воскресенье утром столбики термометров в столице покажут 20 градусов тепла. К обеду воздух в Москве прогреется до 28, местами до 32 градусов.
За сутки в России выявили 17,6 тыс. случаев коронавируса
В России за минувшие сутки выявлено 17 611 новых случаев коронавируса, всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 5,3 млн случаев инфекции, сообщил оперштаб.
За прошедшие сутки выписано после выздоровления 8629 человек, скончались 450 пациентов, говорится в сообщении на портале стопкоронавирус.рф.
В Москве за сутки выявлено 8305 новых случаев COVID-19, в Московской области – 1638, в Санкт-Петербурге – 1019.
Накануне в России было выявлено 17 906 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 295.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В «Артеке» шесть детей заболели COVID
Несколько детей, прибывших в детский лагерь «Артек» заболели коронавирусом, они направлены на лечение в инфекционную больницу,сообщил замминистра здравоохранения республики Крым Антон Лясковский.
«В «Артеке» были единичные случаи, к сожалению, выявлены новой коронавирусной инфекции. В связи с этим Роспотребнадзор провел эпидрасследование. Небольшое количество детей. Больше по контакту, всем оказана соответствующая помощь. Хочу отметить, что все в хорошем состоянии, нет никого «тяжелых», никаких степеней тяжести, ни пневмоний пока не выявлено: небольшие признаки заболевания по типу ОРВИ, но, к сожалению, при анализе была выявлена новая коронавирусная инфекция», – цитирует его Крыминформ.
По данным информационного агентства, всего в «Артеке» положительный тест на коронавирус имеют шесть детей. Как сообщил замминистра, детей, контактировавших с зараженными, поместили в обсерваторы – на базе санатория «Прибой» и в Армянскую горбольницу.
«Для того, чтобы процесс не распространялся, контактные дети, самый близкий круг, были по их постановлению переведены в обсерватор – понаблюдать и взять соответствующие анализы. Если анализы будут отрицательными, то дети будут возвращены либо в «Артек», либо домой», – пояснил он.
Уточняется, что в детском лагере проводится дезинфекция, он продолжит работу.
«Дальше уже на усмотрение Роспотребнадзора. Если распространение эпидпроцесса не будет дальше, то почему бы и нет (лагерь продолжит работу). Очень быстро отреагировали, Роспотребнадзор держит на контроле, проводит дезобработку», – заключил замминистра.
В России за минувшие стуки выявлено 17 611 новых случаев коронавируса, всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 5,3 млн случаев инфекции.