Вирусолог рассказал о необходимости прививать детей от COVID

Из-за возникновения новых штаммов коронавируса, которые обладают более высокой заразностью, дети подвергаются опасности заболевания, их стоит вакцинировать, считает профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

«Сейчас появляются новые штаммы, они уже здесь. Некоторые из них обладают более высокой заразностью. Раньше дети почти не болели нулевым (уханьским) штаммом. Но есть впечатление, что эти заразные штаммы настолько хорошо липнут на рецепторы, что даже относительно малого количества молекул рецептора достаточно, чтобы они вызвали заболевания. Начинают болеть молодые, опасность заболевания детей есть», – рассказал Аграновский URA.RU.

Он уточнил, что исследования покажут, какие вакцины лучше подойдут для детей. По мнению эксперта, нет проблем с вакцинами, которые есть сейчас, но перед принятием решения их надо изучить.

В свою очередь главный врач сети клиник «Династия» Татьяна Чаленко рассказала, что осенью могут начать прививать детей.

«Заканчиваются исследования по «Спутнику V». В ближайшее время будут включены беременные. Это говорит о безопасности вакцины «Спутник V». К сентябрю, возможно, включат детей», – отметила Чаленко.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцинация беременных женщин от коронавируса может быть разрешена в ближайшие неделю-полторы.