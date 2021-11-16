Совет ЕС утвердил 14 общеевропейских оборонных проектов

Совет ЕС на уровне министров обороны утвердил 14 новых общеевропейских оборонных проектов, в том числе для создания беспилотных систем и средств пассивной защиты спутников, говорится в распространенном в Брюсселе заявлении Совета.

«Совет ЕС утвердил решение, расширив список совместных проектов, реализующихся в рамках европейской программы постоянного структурированного оборонного партнерства (PESCO). В результате 14 новых проектов будут включены в существующий список из 46 проектов, реализуемых с 2017 года», – передает ТАСС текст заявления. В нем отмечается, что новые проекты, в частности, включают создание беспилотной и полуавтономной воздушной и наземной военной техники, а также системы пассивной защиты космических аппаратов.

Как заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров обороны ЕС, Евросоюз готов начать переговоры с Вашингтоном о допуске США к европейским оборонным и военно-промышленным проектам.

«Сегодня мы сначала проведем заседание управляющего совета Европейского оборонного агентства, мы намерены утвердить мандат для переговоров об административном регламента с США, чтобы США смогли принимать участие в проектах Европейского оборонного агентства, это откроет двери для запуска диалога об обороне и безопасности. Это было условие США, и я ожидаю, что министры договорятся о запуске переговоров», – заявил Боррель.

Отвечая на вопросы восточноевропейских журналистов, намерены ли министры обсуждать «агрессивные действия России у своих границ», Боррель сказал, что этот вопрос «не стоит на повестке дня встречи», но, как ожидается, «его поднимут отдельные страны ЕС в ходе рабочего ланча, куда приглашен генсек НАТО Йенс Столтенберг».

Новый административный регламент должен открыть США доступ к участию в проектах европейской политики постоянного структурированного оборонного партнерства (PESCO), которая предусматривает совместную разработку, создание и реализацию проектов в сфере создания новых видов вооружений и оборонной техники и продукции двойного назначения, а также развитие общих логистических, информационных и кибернетических военных возможностей. Это открывает широкие возможности для американского военно-промышленного комплекса получать оборонные заказы в рамках европейской оборонной политики.

Боррель также сообщил, что министры обороны ЕС утвердят во вторник серию новых совместных проектов в рамках оборонного партнерства PESCO, увеличив их общее количество с 46 до 60.

До настоящего времени США были лишены этой возможности – они могли лишь заключать контракты с отдельными странами Евросоюза в национальном качестве. Страны ЕС, в первую очередь Германия и Франция, обладающие собственной развитой военной промышленностью, до этого стремились ограничить участие США в европейских оборонных проектах. Их особое опасение вызывает стремление США навязывать странам ЕС собственные военные стандарты, которые частично уже приняты в Европе по линии НАТО, в частности в сфере стандартизации практически всех видов боеприпасов. Однако остальные виды военной техники ведущие страны ЕС выпускают самостоятельно. Это вызывает острую критику со стороны США, которые обвиняют европейских союзников в чрезмерном количестве моделей военной техники в каждом классе, что значительно усложняет тыловое обеспечение.

Требование о подписании этого регламента администрация президента США Джо Байдена озвучила в рамках подготовки к саммиту ЕС – США 15 июня, и в итоговом заявлении саммита стороны выразили готовность изучить возможности такого сотрудничества.

В начале июня США пригрозили оставить Евросоюз без американской военной поддержки в условиях «российской угрозы», если Брюссель не допустит Вашингтон к своим военным заказам.

Перед этим заместитель госсекретаря США Эллен Лорд направила главе европейской дипломатии Федерике Могерини письмо, в котором предупредила Евросоюз об экономических и политических последствиях в случае продолжения разработки собственных оборонных проектов.

Тем временем американские СМИ со ссылкой на Международный институт стратегических исследований сообщили, что Европа не сможет противостоять России в военном конфликте в случае выхода США из Североатлантического альянса.