США пригрозили отказать ЕС в помощи на фоне «российской угрозы»

США пригрозили оставить Евросоюз без американской военной поддержки в условиях «российской угрозы», если Брюссель не допустит Вашингтон к своим военным заказам, пишет испанская газета El Pais.

По данным издания, такие заявления 22 мая сделал во время встречи с представителями ЕС в области политики и безопасности в Вашингтоне Майкл Мерфи, отвечающий в Белом доме за связи с Брюсселем. «Когда придет кризис, и ваша оборона провалится, ваши граждане будут не очень впечатлены тем, что приобретенное вооружение только из европейских стран», – заявил американский чиновник.

Недовольство США связано с нормами будущего Европейского фонда обороны и проектами Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны стран ЕС. По мнению Вашингтона, новые европейские нормы в области интеллектуальной собственности, передаче технологий и контроля за экспортом помешают участию американских предприятий в оборонных контрактах в ЕС, передает РИА «Новости» со ссылкой на El Pais.

«Если язык законодательства в области FED и норм PESCO не изменится, ЕС должен будет выбирать», – заявил Мерфи.

Таким образом США фактически поставили Европу перед выбором: в одиночку обеспечивать безопасность границ Евросоюза или усилить военные возможности за счет НАТО. При этом представитель Белого дома напомнил в ходе встречи, что Россия «имеет физические границы с ЕС и представляет прямую физическую угрозу странам-членам».

Мкрфи также предупредил европейских дипломатов, что «любой важный кризис в Европе потребует ответа США, Канады, Великобритании и Норвегии». Эта помощь союзников может и не прийти, если, как уверяет Вашингтон, военные планы ЕС приведут к тому, что их вооружения «не смогут работать вместе». «Возможно, наши армии станут менее совместимыми и не могут сражаться вместе», – заявил чиновник.

Это не первое предупреждение США в адрес Европы. В мае заместитель госсекретаря США Эллен Лорд направила главе европейской дипломатии Федерике Могерини письмо, в котором предупредила Евросоюз об экономических и политических последствиях в случае продолжения разработки собственных оборонных проектов.

Тем временем американские СМИ со ссылкой на Международный институт стратегических исследований сообщили, что Европа не сможет противостоять России в военном конфликте в случае выхода США из Североатлантического альянса.