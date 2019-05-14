США запретили ЕС разрабатывать собственное оружие

Заместитель госсекретаря США Эллен Лорд направила главе европейской дипломатии Федерике Могерини письмо, в котором предупредила Евросоюз об экономических и политических последствиях в случае продолжения разработки собственных оборонных проектов.

Из письма следует, что нынешние планы Евросоюза в сфере обороны несут угрозу для десятилетней интеграции трансатлантической оборонной индустрии и военного сотрудничества в рамках Североатлантического альянса. В частности, Вашингтон не доволен принятием Регламента европейского оборонного фонда, который позволяет государствам ЕС приглашать неевропейские страны к участию в проектах, однако при этом любой из таких проектов будет полностью в интелеллектуальной собственности Евросоюза.

Кроме того, США не довольны условиями программы Постоянного структурированного сотрудничества в сфере обороны (PESCO), которая направлена на более тесное сотрудничество 25 стран-членов ЕС, передает РИА «Новости» со ссылкой на El Pais.

Заместитель госсекретаря США также выражает мнение, что развитие оборонных мощностей в Европе приведет к дублированию военных систем, которые не являются взаимозаменяемыми, а это, по мнению Лорд, расходует оборонные ресурсы и порождает соперничество между НАТО и ЕС.

США также настаивают на том, чтобы из проектов удалили условия, касающиеся интеллектуальной собственности и контроля за экспортом, а также пункт о праве на вето, которое позволяет стране, ведущей тот или иной проект, приглашать к сотрудничеству любые предприятия.

Еврокомиссия ранее предложила в бюджетном периоде ЕС с 2021 по 2027 год увеличить инвестиции в безопасность на 40%, а также создать Европейский оборонный фонд. ЕС рассчитывает благодаря инвестициям из общего фонда выйти в число четырех крупнейших инвесторов в области оборонных исследований и технологий в Европе.

Кроме того, в Европарламенте уже не раз звучали призывы создать армию ЕС. Так, осенью 2018 года с инициативой создания европейских вооруженных сил выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Канцлер Германии Ангела Меркель также заявила, что ЕС необходима собственная армия.