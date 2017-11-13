ЕС решил резко увеличить военные расходы

Расходы Евросоюза на обеспечение обороны и безопасности в 2021–2027 годах вырастут на 40% – до 27,5 млрд евро, то есть до 2% от общего бюджета ЕС в этот период, следует из проекта семилетнего перспективного бюджета Евросоюза на следующий после Brexit семилетний бюджетный цикл.

«Расходы в сфере безопасности и обороны ЕС будут повышены на 40% – до 27,5 млрд евро», – передает ТАСС текст документа Еврокомиссии.

В документе отмечается, что ЕК предлагает создать общий оборонный фонд в 13 млрд евро. Эти деньги должны стимулировать расходы на военные исследования и создание оборонных возможностей.

Также предполагается увеличение расходов на внешнюю политику на четверть – до 120 млрд евро. Большая часть этих средств предназначена для содействия государствам «непосредственного соседства» ЕС, в том числе странам Восточной Европы и бывшим республикам СССР.

Отметим, что в ноябре 2017 года был создан «оборонительный союз ЕС», который, как подчеркивалось, носит «дополнительный характер» по отношению к НАТО.