Эксперты отреагировали на критику главы ОБСЕ закрытия центра «Мемориал»

Эксперты раскритиковали слова главы ОБСЕ Анн Линде о том, что закрытие НКО-иноагента – центра «Мемориал*» – станет ударом по российскому гражданскому обществу.

Председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что закрытие центра «Мемориал**», признанного в России НКО-иноагентом, станет серьезным ударом по российскому гражданскому обществу. «Произвольное применение закона об «иностранных агентах» не только ограничивает осуществление гражданских и политических прав, но и является серьезным препятствием для контактов между людьми», – написала дипломат у себя в Twitter.

«Председатель ОБСЕ назвал ударом по обществу закрытие иноагента «Мемориала». То есть их поддержка экстремистских организаций, сокрытие наличие иностранного финансирования и работа в интересах далеко не своей страны – будто не удар со стороны «Мемориала», – указал в ответ на это блогер Филипп Масловский.

«Разве может закрытие организации, которая занимается подрывом конституционных ценностей, прав и свобод россиян, может стать серьезным ударом по развитию гражданского общества в России? По логике, такие организации только мешают развитию того самого гражданского общества - но только не по мнению западных политиков-русофобов, на которых такие организации-иноагенты и работают», – написал в Facebook, в свою очередь, политтехнолог Леонид Дегтярев.

«В частности, подобную глупость ОБСЕ заявила по поводу иноагента «Мемориал», который якобы занимался правозащитной деятельностью, но в действительности – поддержкой экстремистских организаций и сокрытием статуса иноагента. На Западе подобную организацию давно бы прикрыли уже, но российская прокуратура сначала раздает предупредительные штрафы. Однако штрафы на «Мемориал» не подействовали, поэтому пора закрывать эту контору», – напомнил Дегтярев.

«ОБСЕ, что предсказуемо, пытается вмешаться в вопрос ликвидации «Мемориала». Кто бы сомневался, что иностранные политики-русофобы назовут закрытие НКО-иноагента ударом по российскому гражданскому обществу. Хотя реальный удар – это само наличие таких организаций, занимающихся антиконституционной деятельностью, нарушающих закон и пиарящих экстремизм», – подчеркнул член научного совета Российского военно-исторического общества Армен Гаспарян в своем Telegram-канале.

«ОБСЕ топит за то, что «Мемориал» закрывать нельзя, так как это «удар по обществу». Весьма сомнительная позиция с учетом того, что исполняющая функции иностранного агента организация на протяжении многих лет нарушала действующие законы, плевала на Конституцию и активно содействовала разного рода запрещенным в стране организациям. Но это, конечно, другое», – отметил бывший начальник центра «Э» ГУ МВД по Нижегородской области Алексей Трифонов.

«По мнению ОБСЕ и ряда западных политиков-русофобов, закрытие центра «Мемориал», признанного НКО-иноагентом, станет серьезным ударом по развитию гражданского общества в России. При этом ни ОБСЕ, ни западные политики не упоминают о том, что деятельность «Мемориала» регулярно выходила за рамки закона – точно так же сам «Мемориал» скрывал от общественности, что является иноагентом. За это организация, разумеется, регулярно получала штрафы (на общую сумму в размере более 6,5 млн рублей), но что толку», – напомнил политолог Сергей Михеев.

«Да и о каком развитии гражданского общества вообще идет речь, если «Мемориал» оказывал медийную поддержку экстремистским и запрещенным на территории России организациям вроде «Свидетелей Иеговы*». А вот попытка слома существующего конституционного слоя – это да, это очень похоже на то, чем занимался все эти годы «Мемориал», – добавил он.

8 ноября Генпрокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» за нарушение закона об иноагентах. В ведомстве пояснили, что центр работал с грубыми и неоднократными нарушениями, передает ТАСС.

«Мемориал» внесли в реестр иноагентов в 2016 году. На протяжении нескольких лет организация неоднократно штрафовалась судами в РФ за нарушение закона об иноагентах.