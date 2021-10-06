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Путин заявил о невыгодности увеличения транзита газа через Украину
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Дальнейшее наращивание транзита газа через украинские газотранспортные сети невыгодно, заявил президент России Владимир Путин.
Поставки через новые системы дешевле, заявил глава государства, передает ТАСС.
Он отметил, что Газпром за девять месяцев увеличил прокачку газа через Украину.
«Наши контрактные обязательства по поставкам через ГТС Украины - 40 млрд кубических метров газа в год, и за девять месяцев текущего года Газпром увеличил эти поставки, эту прокачку через транспортную систему Украины более чем на 8%», – заявил Путин.
По его словам, российская сторона превысит свои обязательства по поставкам газа через территорию Украины.
Президент подчеркнул, что поставки по новым трубопроводам в 5,6 раза уменьшают объем парниковых выбросов в атмосферу. Также Путин указал, что Москва видит спекуляции вокруг транзита газа через украинскую территорию.
Ранее в среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. Днем ранее стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов.
В начале октября премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киев не планирует вести переговоры с Москвой по заключению прямого контракта для закупки природного газа.
Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе
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На европейских топливных рынках происходит «истерика и неразбериха», а также спекуляции на климатических изменениях, заявил президент Владимир Путин.
«Вы видите, что в Европе происходит, там истерика и какая-то неразбериха на рынках. Почему? Да потому что никто серьезно к этому не относится, кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающие отрасли», – сказал президент на совещании с правительством, передает ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что переход в сторону декарбонизации экономики нужно проводить плавно. «У нас, у нашей страны есть все возможности, чтобы избежать подобных ошибок. Мы видим, к чему приводят определенные несбалансированные решения, несбалансированное развитие и резкие шараханья. Сегодня это хорошо видно на энергорынке Европы», – сказал Путин.
По его словам, дальнейшее развитие зеленой энергетики – приоритет для России, «российская структура выработки энергии уже заняла здесь лидирующие позиции в мире».
«Доля энергии от АЭС, гидроэлектростанций, ветряных и солнечных электростанций превышает у нас 37%. И такими конкурентными технологическими преимуществами нужно, безусловно, воспользоваться, наращивать темпы реализации проектов в атомной энергетике, активно развивать малые ГЭС, возможности приливов и отливов – сейчас в мире это активно обсуждается», – пояснил президент.
Он добавил, что России есть над чем работать в этой сфере, и также имеются конкурентные преимущества. Россия может занять лидирующие позиции на зарождающемся рынке водорода и топливного аммиака.
«Помимо атома и других традиционных источников, здесь есть и такие нестандартные решения, как энергия приливов. Прежде всего речь идет о Дальнем Востоке, но и в других регионах есть возможности», – указал глава государства.
Эти возможности нужно тщательно просчитать и проработать, и нельзя забывать об «устойчивом развитии нефтегазового и угольного комплекса».
Во вторник стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив в ходе торгов 1330 долларов за тысячу кубометров.
Лидеров стран ЕС обязали прибыть на саммит без электронных устройств
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Глава Евросовета Шарль Мишель потребовал от глав государств и правительств 27 стран Евросоюза прийти на неформальный саммит Евросоюза без мобильных телефонов и электронных устройств во избежание утечки информации, сообщил пресс-секретарь Мишеля Баренд Лейтс.
«Чтобы обеспечить конфиденциальность дискуссии о роли ЕС в мире председатель Европейского совета потребовал, чтобы дискуссия во вторник вечером проходила без любых электронных устройств», – приводит слова Лейтса ТАСС.
Как сообщил сам Мишель по прибытии на встречу во вторник вечером, в ходе рабочего ужина главы государств ЕС обсудят отношения с Китаем, США, последствия создания оборонного союза Вашингтона, Лондона и Канберры (AUKUS), ситуацию в Афганистане, а также перспективы усиления роли ЕС на мировой арене и повышение стратегической автономии Евросоюза.
«Мы хотим повысить стратегическую автономию ЕС, но также укреплять наши связи с нашими союзниками, мы также хотим подготовить совместную декларацию о сотрудничестве с НАТО», – сказал Мишель.
Мишель проигнорировал вопросы журналистов о ситуации на энергетическом рынке ЕС, где с начала сентября цена на газ выросла более чем вдвое.
В воскресенье американский политик Патрик Бьюкенен предсказал закат Европы. Ранее в тот же день МИД отреагировал на призыв президента Финляндии к ЕС о диалоге с Россией.
Напомним также, 16 сентября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС намерен создать собственную армию, чтобы не полагаться на США в вопросах обороны. Между тем в начале сентября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что создание вооруженных сил ЕС может разобщить Европу и ослабить НАТО.
Цена на газ в Европе резко упала
Стоимость фьючерсов на газ в Европе упала более чем на 200 долларов в течении 10 минут, до 1679 долларов за тысячу кубометров, следует из данных Ice Futures.
Минутами ранее цена на газ в Европе достигала 1937 долларов за тысячу кубов. Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF на 11.41 мск составила 1765,8 доллара за тысячу кубометров, что на 27,4% выше расчетной цены вторника, сообщает РИА «Новости».
Ранее в среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров. Днем ранее стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов.
За день до этого цена на газ в Европе падала на фоне новостей о начале тестирования первой нитки газопровода «Северный поток – 2».
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Украинцев предупредили о срыве отопительного сезона
Украине грозит срыв отопительного сезона из-за отказа руководства страны от поставок по льготной цене из России, заявили в украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь».
«Отказ власти от прямых поставок газа по льготной цене (из России – прим. ВЗГЛЯД) – это ключевой элемент тарифного геноцида, ведь такое решение ударит по благосостоянию каждой украинской семьи. Уже сегодня отопительный сезон на Украине под угрозой срыва. Не сумев накопить необходимое количество энергоресурсов и обеспечить их доступность для населения, правительство пытается переложить ответственность за высокие коммунальные тарифы на местные власти», – говорится в заявлении на сайте партии.
Вместе с тем официальное руководство страны по-прежнему бездействует и игнорирует риски, с которыми Украина может столкнуться через несколько месяцев, с наступлением холодов.
Ранее на Украине определились с планом спасения от холодов. Чтобы преодолеть дефицит газа зимой, компания НАК «Нафтогаз Украины» получит 48 млрд гривен (1,8 млрд долларов) от оператора газотранспортной системы (ГТС). Вся сумма должна быть выплачена до конца года.
Эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что даже если Нафтогаз эти получит деньги, то закачивать газ в хранилища будет уже поздно, так как отопительный сезон уже на носу.
Столтенберг отказал России в праве блокировать принятие Украины в НАТО
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Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО, заявил генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг на семинаре Джорджтаунского университета и Института Брукингса в Вашингтоне.
«Только члены НАТО, Грузия и Украина вправе принимать решение об их вступлении. Ни у России, ни у кого бы то ни было еще нет права вето на это решение», – приводит слова Столтенберга РИА «Новости».
«Не могу сказать, когда это произойдет... Очевидно, что это не случится завтра», – добавил он. Он призвал страны НАТО расширить поддержку претендентов по вопросу вступления в альянс и сообщил, что обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом.
Ранее Столтенберг выступил за диалог НАТО с Россией при продолжении сдерживания.
В сентябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО. При этом в начале сентября бывший посол США в Киеве Джон Хербст отмечал, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее десятилетие из-за значительного противодействия внутри альянса в связи с опасениями вызвать негативную реакцию со стороны России. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не США.
В конце августа президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «восстановление территориальной целостности Украины» предпосылкой для принятия страны в НАТО. В свою очередь глава представительства НАТО на Украине Александр Винников утверждал, что боевые действия в Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нет нормы, которая не позволяла бы вступление страны в альянс во время войны на ее территории.
В июле Зеленский говорил, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. В апреле он заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В свою очередь полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
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В Германии призвали поставить на место посла Украины в Берлине
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Украина не войдет в Евросоюз и НАТО при нынешнем правительстве Германии, однако все может измениться при работе нового кабинета министров, куда наверняка войдут представители партии «Зеленые», сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее украинский посол Андрей Мельник призвал Берлин помочь Украине попасть в ЕС и НАТО из-за «темных страниц прошлого».
«Украина очень активно поддерживается в Германии партией «Зеленые», рядом политиков ФРГ, антироссийски настроенными СМИ, а также государственными деятелями Польши. Они очень активны в переписывании истории и в попытках нового прочтения итогов и хода Второй мировой войны», – сказал немецкий политолог Александр Рар.
По его словам, эти силы нельзя недооценивать, ведь с ними работают профессиональные историки. «Они хотят поставить знак равенства между большевизмом и национал-социализмом, приравнять Сталина к Гитлеру. Цель украинских властей, и Мельника в том числе – убедить Берлин признать, что Вторую мировую войну развязали Германия и СССР, а главным пострадавшим от нападения гитлеровских войск была Украина. Потому ее нужно сейчас экономически поднимать и защищать от «агрессии России», – указал собеседник.
Другой целью Украины является попытка усилить свою национальную идентичность и просто получить больше внимания Запада, для чего Киеву нужно постоянно поддерживать антироссийские проекты.
«Украинские власти при поддержке ряда западных политиков постоянно поддерживают тезис: «Украина – это анти-Россия». В целом немецкие власти Мельника пока игнорируют, потому что он ведет себя слишком нагло. Однако Берлин должен не просто не слышать посла, а ставить его на место. Раньше власти ФРГ при необходимости одергивали даже американского дипломатического представителя. И меня удивляет, почему сейчас Берлин не отвечает главе украинского посольства», – признался Рар.
Впрочем, как будет себя вести следующее правительство, в состав которого наверняка войдут «Зеленые», сложно прогнозировать. «Все может измениться даже в худшую сторону. На это Мельник и рассчитывает. Киев допускает, что «Зеленые» будут носить Мельника на руках и приобщаться к его требованиям», – заключил аналитик.
В понедельник посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью RND выступил с критикой политики Германии в сфере исторической памяти, призвав Берлин поспособствовать вступлению Украины в ЕС и НАТО из-за «темных страниц прошлого».
Мельник назвал участие президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в Бабьем Яру хорошим жестом. «Однако это только первый шаг на очень долгом пути к историческому примирению между Украиной и Германией», – приводит слова дипломата РИА «Новости».
Мельник выразил мнение, что Украина входит в число стран, наиболее пострадавших от преступлений нацистов, однако, по словам дипломата, Украина «все еще почти полностью отсутствует в топографии немецкой памяти». «Наши огромные жертвы по-прежнему игнорируются немецкой политикой и общественностью», – заявил посол Украины в Берлине.
Поэтому неудивительно, что из-за текущей «разделенной» исторической политики Германии в украинском обществе растет сильное чувство несправедливости, добавил Мельник. Также он напомнил о недавнем опросе общественного мнения, согласно которому 61% украинцев высказались за требование репараций от Германии за совершенные военные преступления.
«Люди в Киеве справедливо ожидают от немецкой политики, что наконец будут сделаны правильные выводы из этих темных страниц прошлого и Украину интегрируют как в ЕС, так и в НАТО», – добавил посол.
В сентябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО. При этом в начале сентября бывший посол США в Киеве Джон Хербст отмечал, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее десятилетие из-за значительного противодействия внутри альянса в связи с опасениями вызвать негативную реакцию со стороны России. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не США.
В июле Зеленский говорил, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
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В ЕС призвали расследовать рост цен на газ в Европе
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Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе, говорится в совместном заявлении пяти стран ЕС, опубликованном журналистом Bloomberg Хавьером Бласом.
«Что касается газа, то функционирование европейского рынка газа следует расследовать, чтобы понять, почему текущие газовые контракты оказались недостаточны», – приводит текст заявления пятерки стран ЕС ТАСС.
Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция также призвали установить общие правила по объемам запасов газа, чтобы смягчить скачки цен. В заявлении также предлагается повысить координацию при покупках, чтобы улучшить общие позиции. В документе указано, что это совместное заявление министров экономики и финансов пяти перечисленных стран. Дата на размещенной журналистом копии не стоит.
Отметим, в ходе торгов во вторник цена на газ в Европе несколько раз обновляла исторические максимумы. Так, на открытии торгов стоимость 1 тыс. кубометров голубого топлива сразу преодолела 1200 долларов, а к вечеру превысила 1455 долларов, за неполный торговый день газ подорожал на бирже ICE больше, чем на 250 долларов.
Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов достигла 1456 долларов за 1 тыс. куб. м, или 121,5 евро за МВт ч по состоянию на 17.29 мск (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).
Накануне президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе. Тем временем в Газпроме предсказали холодную зиму, подчеркнув, что поставки газа на внутренний рынок России будут приоритетными.
Напомним, в конце сентября руководитель климатического направления российского Greenpeace Василий Яблоков предсказал аномальную зиму в России, которая будет наполнена погодными аномалиями, связанными с глобальным изменением климата.
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Эксперт указал на виновника энергетического кризиса в Европе
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«Европейцы предполагали, что на спотовом рынке газа всегда будет профицит предложения и конкуренция между продавцами, однако они не учли многие факторы», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе.
«Евросоюз собственными руками создал этот энергетический кризис», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Во-первых, европейцы постоянно настаивали на необходимости отойти от практики заключения долгосрочных контрактов с поставщиками энергоносителей и переходе на развитие спотового (краткосрочного) рынка, – пояснил он. – Во-вторых, в случае подписания долгосрочных контрактов цена на газ все равно была привязана не к стоимости нефти, а к биржевой цене газа».
Тем самым в Европе десятилетиями формировался газовый рынок с определенными рисками. «Однако теперь, когда стоимость фьючерса на газ резко выросла, они решили провести расследование и выяснить, кто в этом виноват. Но в этом сами европейцы и виноваты», – добавил эксперт.
По словам Юшкова, в Европе изначально предполагали создать так называемый «рынок покупателя», где предложение превышало бы спрос. «В таком случае поставщики газа должны были бы стоять в очереди и конкурировать за право продавать газ в Европе, за счет чего должна была снижаться цена, – уточнил он. – А теперь, когда весь СПГ ушел на азиатские рынки, а собственная добыча упала, в Европе вопреки ожиданиям сложился «рынок продавца», когда покупатели конкурируют между собой за доступные объемы газа. В результате очень сильно выросла цена».
«Они этого не учли. По их предположениям, на рынке газа в Европе всегда должен был быть профицит предложения и конкуренция между продавцами», – отметил собеседник. Согласно предположениям эксперта, таким образом ЕС в очередной раз намекает на то, что Россия манипулирует ценами на газ по политическим мотивам.
«Однако в этом плане Газпром сложно уличить, потому что он выполняет все свои долгосрочные контракты и даже поставляет дополнительные объемы европейцам, хотя не обязан этого делать, – указал Юшков. – Судя по всему, 2021 год станет вторым по объемам поставок российского газа в Европу, поэтому здесь крайне сложно в чем-то обвинить Россию».
Тем не менее, по мнению эксперта, в результате расследования ЕС может пожурить европейские компании за спекуляции СПГ. «Зачастую они получали большую прибыль, отправляя СПГ на танкерах в Азию вместо того, чтобы направить его на внутреннее потребление согласно долгосрочным контрактам. А поскольку в Азии цены гораздо выше, то даже с учетом дополнительной перегрузки и доставки они все равно зарабатывали больше», – рассказал он.
По мнению Юшкова, рыночная модель торговли газом в Европе едва ли претерпит существенные изменения. «Евросоюз не признает свои ошибки и не извлечет уроков из текущего энергетического кризиса, – уверен он. – Тем не менее, европейцы могут договориться о создании резервных запасов газа, которые можно будет использовать в случае дефицита. Кроме того, они могут отсрочить вывод из эксплуатации атомных электростанций, потому что не будь их, энергетический кризис был бы значительно глубже».
Также эксперт отметил краткосрочные выгоды для России от текущего энергетического кризиса в Европе. «С одной стороны, на фоне высоких цен от экспортных поставок газа значительно увеличивается бюджет. С другой стороны, в долгосрочной перспективе мы можем наблюдать снижение спроса, из-за чего могут снизиться и объемы поставок российского газа в Европу. Европейские компании могут не захотеть покупать газ по таким высоким ценам, – предполагает Юшков. – Кроме того, возможно, нынешняя ситуация остудит часть европейских сторонников перехода от долгосрочных контрактов к спотовому рынку. В этом случае у них появятся предсказуемые цены и гарантии получения необходимых объемов газа».
Ранее Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Об этом говорится в совместном заявлении пяти стран ЕС, опубликованном журналистом Bloomberg Хавьером Бласом.
Они также призвали установить общие правила по объемам запасов газа, чтобы смягчить скачки цен. В заявлении предлагается повысить координацию при покупках, чтобы улучшить общие позиции.
Позже зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что энергетический кризис в ЕС вызвали неблагоприятные рыночные условия, когда спрос на энергоресурсы достиг максимума за 25 лет. Он также отметил, что несмотря на рост цен на газ и электричество, ЕС не отступит от своих климатических задач и требований, которые «высечены в камне».
В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе упала более чем на 200 долларов в течении 10 минут, до 1679 долларов за тысячу кубометров, следует из данных Ice Futures. При этом минутами ранее цена на газ в Европе достигала 1937 долларов за тысячу кубов. Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF на 11.41 мск составила 1765,8 доллара за тысячу кубометров, что на 27,4% выше расчетной цены вторника, сообщает РИА «Новости».
Накануне президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе. Тем временем в Газпроме предсказали холодную зиму, подчеркнув, что поставки газа на внутренний рынок России будут приоритетными.
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Цена на газ в Европе превысила 1600 долларов за 1 тыс. кубометров
Стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив в ходе торгов 1600 долларов за тысячу кубометров, следует из данных Ice Futures.
Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, уже на открытии торгов превысила рекордное значение вторника, достигнув в 10.04 мск максимума – 1596,8 доллара за 1 тыс. кубометров, сообщает РИА «Новости».
В последующие минуты цена преодолела 1600 долларов за 1 тыс. кубометров, что более чем на 15% больше расчетной цены вторника, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Ранее во вторник стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов за тысячу кубометров. При этом за день до этого цена на газ в Европе падала на фоне новостей о начале тестирования первой нитки газопровода «Северный поток – 2».
Украина потребовала от Германии помощь с принятием в ЕС и НАТО
Посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью RND выступил с критикой политики Германии в сфере исторической памяти, призвав Берлин поспособствовать вступлению Украины в ЕС и НАТО из-за «темных страниц прошлого».
Мельник назвал участие президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в Бабьем Яру хорошим жестом. «Однако это только первый шаг на очень долгом пути к историческому примирению между Украиной и Германией», – приводит слова дипломата РИА «Новости».
Мельник выразил мнение, Украина входит в число стран, наиболее пострадавших от преступлений нацистов, однако, по словам дипломата, Украина «все еще почти полностью отсутствует в топографии немецкой памяти». «Наши огромные жертвы по-прежнему игнорируются немецкой политикой и общественностью», – заявил посол Украины в Берлине.
Поэтому неудивительно, что из-за текущей «разделенной» исторической политики Германии в украинском обществе растет сильное чувство несправедливости, добавил Мельник. Также он напомнил о недавнем опросе общественного мнения, согласно которому 61% украинцев высказались за требование репараций от Германии за совершенные военные преступления.
«Люди в Киеве справедливо ожидают от немецкой политики, что, наконец, будут сделаны правильные выводы из этих темных страниц прошлого и Украину интегрируют как в ЕС, так и в НАТО», – добавил посол.
В сентябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО. При этом в начале сентября бывший посол США в Киеве Джон Хербст отмечал, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее десятилетие из-за значительного противодействия внутри альянса в связи с опасениями вызвать негативную реакцию со стороны России. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не США.
В июле Зеленский говорил, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
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Зеленскому на Украине отказали в перспективе избраться повторно
После публикации «досье Пандоры», из которого стало известно о наличии у президента Украины Владимира Зеленского офшоров, у него нет перспективы переизбраться на второй срок, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.
«Когда он так споткнулся имиджево, это, скорее всего, ставит точку в его притязаниях на второй срок. Весь мир начал его пинать, и Украину в его же лице», – выразил мнение бывший депутат в эфире телеканала «Наш».
Использовать историю с офшором против Зеленского могут США, они умеют преследовать граждан любой страны, считает Мураев. Зеленскому могут дать возможность доработать на посту президента, а затем позволят избежать наказания, если он будет послушным, говорится в интервью.
Ранее сообщалось, что Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на «досье Пандоры» сообщил о том, что якобы глава Украины использовал офшорные схемы, позволяющие получать прибыль из-за границы.
Зеленский возглавил Украину в 2019 году. По итогам первого тура он обошел Петра Порошенко, набрав 30,24% голосов. Уже во втором туре он набрал более 70% голосов. Очередные выборы президента Украины запланированы на 2024 год.
Цена на газ в Европе превысила 1900 долларов за 1 тыс. кубометров
Стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров, следует из данных Ice Futures.
Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, достигла очередного рекордного значения, превысив 1900 долларов за 1 тыс. кубометров, что более чем на 37% больше расчетной цены вторника, передает РИА «Новости».
Ранее в среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1700 долларов за тысячу кубометров. Днем ранее стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов.
При этом за день до этого цена на газ в Европе падала на фоне новостей о начале тестирования первой нитки газопровода «Северный поток – 2».
Украинские военные провели учения с ракетными комплексами на границе с Крымом
Украинские расчеты тактических ракетных комплексов «Точка-У» провели учения на границе с Крымом, военные тренировались наносить ракетные удары, сообщил пресс-центр командования объединенных сил ВС Украины.
«Экипажи тактических ракетных комплексов «Точка-У», которые подчинены командованию объединенных сил ВС Украины и несут боевое дежурство на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым, по сигналу совершили марш, заняли огневые позиции и отработали точное наведение на цели. Тренировка по нанесению условных ракетных ударов проходила на одном из полигонов боевой подготовки в Херсонской области в условиях, максимально приближенных к боевым», – передает РИА Новости сообщение пресс-центра.
По данным пресс-центра, во время учений расчеты ТРК «Точка-У» продемонстрировали умелые действия по подготовке исходных данных для ракетной стрельбы, перевод комплексов из походного положения в боевое, а также перегрузки ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку.
Кроме того, боевые расчеты ракетного подразделения отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности, а также по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника.
Ранее украинские военные провели учения со стрельбами вблизи границы с Крымом.
Спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет
Энергетический кризис в ЕС вызвали неблагоприятные рыночные условия, когда спрос на энергоресурсы достиг максимума за 25 лет, заявил зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.
«Все дело в рыночных условиях. Спрос на энергоресурсы сегодня достиг максимальных показателей за последние 25 лет», – цитирует ТАСС Тиммерманса.
Он также отметил, что несмотря на рост цен на газ и электричество, ЕС не отступит от своих климатических задач и требований, которые «высечены в камне».
В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив в ходе торгов 1600 долларов за тысячу кубометров.
Ранее Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе, говорится в совместном заявлении пяти стран ЕС.
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ЕС решил добиться большей автономности в экономике и обороне
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Евросоюз должен расширить возможности действовать автономно в сфере экономики и обороны, говорится в заявлении главы Евросовета Шарля Мишеля по итогам первого дня неформального саммита ЕС в Словении.
«Чтобы стать более эффективным и активным на международной арене, Евросоюзу необходимо расширить свои возможности действовать автономно как экономическая сила – через наш единый рынок, стандарты (климат, энергетика, цифровая, промышленная политика), а также в сфере безопасности и обороны ЕС», – приводит текст заявления ТАСС.
Кроме того, по словам Мишеля, ЕС «уменьшит зависимость и достигнет устойчивости в таких областях, как энергетика, цифровые технологии, кибербезопасность, промышленная политика, торговля и укрепление единого рынка». «Мы будем регулярно возвращаться к этим вопросам в Евросовете, начиная с октября», – заявил он.
По словам главы Евросовета, «ЕС открыт миру и отвергает протекционизм». «Мы привержены сотрудничеству с нашими союзниками и партнерами-единомышленниками, в частности с США и в рамках НАТО, что является краеугольным камнем нашей безопасности. Наше единство – наш основной актив. Действуя сообща, мы используем наши сильные стороны», – отметил он, подчеркнув, что, «извлекая уроки из последних кризисов, ЕС намерен укрепить свои сильные стороны и устойчивость за счет уменьшения критической зависимости».
«Мы также будем преследовать наши собственные интересы, в частности в отношении Китая, который мы рассматриваем как конкурента, партнера и системного конкурента», – добавил глава Евросовета.
Мишель сообщил, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель представит проект новой европейской концепции по безопасности «Стратегический компас ЕС» в ноябре. «Мы вернемся к этому вопросу в декабре. Мы утвердим его в марте [2022 года] на нашем очередном Евросовете по обороне. Тем временем мы будем продвигаться по различным существующим направлениям в области обороны и безопасности», – заявил он.
Напомним, 16 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз намерен создать собственную армию, чтобы не полагаться на США в вопросах обороны. В начале сентября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что создание вооруженных сил ЕС может разобщить Европу и ослабить НАТО.
В начале мая верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Еврокомиссия подготовит предложения по формированию оперативных военных сил Евросоюза для быстрого реагирования на кризисы.
В ноябре 2019 года Совет министров обороны ЕС утвердил проект создания европейской противовоздушной и противоракетной системы с космическими компонентами (TWISTER). Тогда же Федерика Могерини, занимавшая в то время пост главы европейской дипломатии, призвала ЕС быть готовым к военным миссиями без поддержки США.
В мае 2019 года в ЕП призвали не рассчитывать на помощь США и создать европейскую армию. Осенью 2018 года с этой инициативой выступил президент Франции Эммануэль Макрон, а канцлер Германии Ангела Меркель поддержала предложение. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Европа перестраховывается на случай распада НАТО.