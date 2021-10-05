В Бундестаге опровергли причастность России к росту цен на газ

Ситуация с ценами на газ связана не с Россией, а с теми, кто формирует газовую политику непосредственно в Германии, заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Эрнст отверг заявление нескольких депутатов Европарламента, которые обвинили Газпром в манипуляциях с ценами на топливо ради более быстрого запуска «Северного потока – 2» и направили соответствующее письмо в Еврокомиссию (ЕК), передает РБК.

«Все занимались спекуляциями на тему того, что цены на газ упадут, и ждали, когда это произойдет, чтобы продолжить закупку газа. Это, конечно же, не сработало. Но ситуация связана не с русскими, а с теми, кто формирует газовую политику здесь, в Германии», – отметил политик, напомнив, что стоимость газа зависит от рынка, а ЕК не следует пытаться влиять на нее.

Депутат также подчеркнул, что «Северный поток – 2» даже с учетом сложившейся ситуации не удастся вывести из-под действия Газовой директивы Евросоюза, так как для этого «требуется решение суда».

Комментируя прошедшие в ФРГ парламентские выборы, он предположил, что «Зеленые» и Свободная демократическая партия Германии, выступавшие против газопровода, тоже не смогут повлиять на проект.

«Я полагаю, что трубопровод будет достроен и сдан в эксплуатацию, какое бы правительство у нас ни было», – подытожил Эрнст.

Ранее сообщалось, что стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила 1200 долларов за тысячу кубометров. При этом накануне цена на газ в Европе падала на фоне новостей о начале тестирования первой нитки газопровода «Северный поток – 2».