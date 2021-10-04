В Европе цена на газ упала на фоне новостей о заполнении «Северного потока – 2»

Британцы указали на виновных в повышении цены на газ в Европе

Заявления об возможности Москвы получить «огромную власть» над экономикой ЕС из-за энергетического кризиса являются итогом недоброжелательного поведения в отношениях с российской стороной, считают читатели британского издания Daily Express.

«ЕС продал душу России, полагаясь на их газ. Теперь они могут легко выиграть войну, просто его отключив. Вот почему мы не должны лишать возможности производить электроэнергию из угля, которого у нас достаточно. Если будет еще одна война, не дай бог, глобальное потепление станет наименьшей из наших проблем», – цитирует читателя Birdmaniw РИА «Новости».

«Их постоянно предупреждали об этой проблеме, но они предпочли проигнорировать ее» – добавил Sdemnips.

«Именно поэтому многие из нас говорили, что надо перестать клеветать на Россию. Путину не нужно было бы сокращать поставки, если бы к нему относились как подобает лидеру самой большой страны в мире. Эти постоянные разговоры о войне с Россией уже давно устарели и звучат по-детски. Как будто Запад отчаянно жаждет новой войны», – считает K69tie.

«Причина нынешней газовой проблемы – бюрократическая волокита со стороны ЕС по поводу «Северного потока – 2», поэтому вина за рост цен на газ лежит на них», – указал FoxyStar

«Цена на природный газ выросла, Россия следует ценам на рынке, а ЕС винит в этом всех вокруг, кроме себя», – подвели итог читатели.

Напомним, цена газа в Европе превысила 1199 долларов за тысячу кубометров.

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