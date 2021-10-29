|
|
Украина объявила о начале поставок газа в Молдавию
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Украинская компания Нафтогаз выиграла первый тендер на поставку газа молдавской государственной компании S.A. Energocom, уже началась транспортировка 500 тыс. кубометров газа, сообщила пресс-служба Нафтогаза.
«Уже сегодня, 29 октября, будет протранспортировано 500 тыс. кубометров газа», – передает сообщение украинской компании ТАСС.
Контракт на поставку партии газа оформлен как дополнительный договор к рамочному соглашению между НАК «Нафтогаз Украины» и S.A. «Energocom».
При этом Нафтогаз продолжит участие в тендерах по закупке молдавской стороной дополнительных объемов газа. «В случае одобрения тендерного предложения «Нафтогаз» готов поставить необходимые объемы газа в Молдову», – сообщили в компании.
Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки. 22 октября в стране ввели режим ЧП. Переговоры сторон пока не принесли результата. Кишинев, отказавшийся от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за него по рыночным ценам. С 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться.
Молдавия проявила интерес к долгосрочному контракту с Газпромом, но также заявила о планах заключить контракт о пробной закупке 1,5 млн куб. м газа сразу у двух европейских компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG. Кроме того, Молдавия заключила контракт о пробной закупке 1,5 млн кубометров газа у украинской компании Нафтогаз.
ЕС отказался доплачивать за молдавский газ
|
|
Евросоюз не будет вмешиваться в переговоры Молдавии и «Газпрома» по поставкам газа, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам переговоров в Брюсселе с премьер-министром Молдавии Натальей Гаврилицей. Кишиневу не стоит ждать и компенсаци за разницу между старой и новой ценой газа.
По словам Борреля, ЕС не может компенсировать Молдавии разницу между нынешней стоимостью газа и ценой, которую предлагает «Газпром».
«Я не буду говорить моим молдавским друзьям и коллегам, что им делать – это суверенное государство, которое может принимать решения самостоятельно... Он могут вести переговоры, проявлять прагматизм, добиваться наилучших условий от «Газпрома», – приводит РИА «Новости» слова Борреля.
Ранее в российском МИД заверили в отсутствии у России планов проводить переговоры по газу во вред Молдавии.
До этого власти Молдавии заявили о планах заключить контракт о пробной закупке 1,5 млн куб. м газа сразу у двух европейских компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG.
Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки. 22 октября в стране ввели режим ЧП.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Сечин рассказал о причинах нехватки американских «молекул свободы» в Европе
|
|
Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин в своем выступлении на XIV Евразийском экономическом форуме в Вероне напомнил об обещаниях США поставлять Европе американский природный газ, который Вашингтон назвал «молекулами свободы».
«Широко разрекламированные предыдущей администрацией США «молекулы свободы», которые принесет с собой американский газ, поступают на европейский континент в недостаточных объемах», – приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, за первые 7 месяцев этого года поставки американского СПГ в Европу выросли на 47% по сравнению с уровнем всего докризисного 2019 года. Однако поставки в страны АТР за тот же период выросли в 2,6 раза.
«Как видим, политические и экономические приоритеты США различаются. Обещая существенно нарастить поставки газа в Европу, в реальности поставки осуществляются в совершенно ином направлении. В результате в нефтяном эквиваленте цена газа в Европе достигла 200 долларов за баррель, что более чем вдвое превышает цену нефти», – подчеркнул Сечин.
Ранее в ЕС заявили о необходимости атомной энергетики для гарантии энергонезависимости.
Напомним, утром во вторник цена на газ в Европе поднялась выше 1070 долларов за 1 тыс. кубометров. Газета ВЗГЛЯД писала, что дорогой газ заставил Европу мечтать о новых АЭС.
Санду объяснила затягивание переговоров с «Газпромом»
Переговоры с «Газпромом» затянулись, потому что Молдавия хочет получить лучшую цену на газ, заявила на брифинге президент страны Майя Санду.
«Переговоры с «Газпромом» длятся так долго, потому что правительство Молдавии хочет получить лучшую цену. Мы огласим эту цену как только сможем о ней договориться», – приводит ее слова РИА «Новости».
По ее словам, от стоимости газа будет зависеть способность молдавских предприятий и компаний производить товары и услуги по конкурентоспособным ценам.
Ранее сообщалось, что власти Молдавии заявили о планах заключить контракт о пробной закупке 1,5 млн куб. м газа сразу у двух европейских компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG.
Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки. 22 октября в стране ввели режим ЧП.
Молдавия отказалась выбирать между дешевым газом и отношениями с ЕС
|
|
Молдавия не хочет выбирать между дешевым газом и близкими отношениями с Евросоюзом (ЕС) и собирается подписать контракт с Газпромом на условиях, близких к прежним, заявил вице-премьер республики Андрей Спыну.
Спыну сообщил на странице в Facebook, что третий день подряд в Санкт-Петербурге продолжаются переговоры с Газпромом, «дискуссии носят конструктивный характер, прилагаем интенсивные усилия, чтобы найти точку соприкосновения интересов обеих сторон».
Кишинев озвучил российской стороне свою позицию: Молдавия хочет подписать контракт примерно на таких же условиях, как было раньше. Также там считают, что обсуждение выплаты исторического долга возможно только после его аудита, передает РИА «Новости».
По словам Спыну, власти не хотят выбирать между «дешевым газом» и близкими отношениями с ЕС. При этом если соглашения не будет, то Молдавии понадобятся крупные средства (порядка 800 млн евро) на импорт энергоносителей, и без помощи европейских партнеров страна не справится.
Накануне газеты ВЗГЛЯД писала, что ЕС отказался доплачивать за молдавский газ.
Напомним, Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки.
22 октября в стране ввели режим ЧП. Кишинев, отказавшийся от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за него по рыночным ценам. С 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться.
Молдавия проявила интерес к долгосрочному контракту с Газпромом, но также заявила о планах заключить контракт о пробной закупке 1,5 млн куб. м газа сразу у двух европейских компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG.
Кроме того, Молдавия заключила контракт о пробной закупке полутора миллионов кубометров газа у украинской компании «Нафтогаз». После глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что Молдавии в долг предоставлено 15 млн кубометров газа.
В Киеве обвинили Россию в «убийстве» украинской энергетики
|
|
Импорт электроэнергии из России и Белоруссии «убивает» украинскую энергетическую систему, заявила депутат Верховной рады Людмила Буймистер.
Буймистер заявила в эфире «4 канала», что на данный момент ситуация в украинской энергетике катастрофическая, этим, по ее мнению, власти и будут объяснять необходимость импорта электроэнергии из России и Белоруссии, передает РИА «Новости».
Ситуация, по ее словам, объясняется провалом в вопросе заготовки запасов угля и отсутствием поддержки местных добывающих предприятий.
«Второе, что убивает нашу энергетическую систему – это, конечно, этот импорт электроэнергии из России и Белоруссии, который пытаются оправдать. (...) Этот импорт убивает как угольную отрасль, так и отрасль тепловой генерации», – считает она.
Из-за этого якобы недополучают средства украинские генерирующие компании и не может стабильно функционировать атомная генерация.
«У нас, в принципе, сегодня таким образом управляется вся сфера энергетики, что нас планомерно ведут к России и Белоруссии, к полной зависимости от импорта из этих стран, закончиться это может очень плохо», – заключила парламентарий.
Напомним, на Украине образовался дефицит энергоресурсов, необходимых, в частности, для выработки электроэнергии. Среди прочего это связано с резким ростом цен на газ, а также с нехваткой угля, из-за чего на Украине простаивает часть ТЭС.
В июле Украина запросила аварийную помощь у России и Белоруссии из-за нехватки электричества.
Позже сообщалось, что Киев планирует в ноябре начать импорт электроэнергии из Белоруссии для решения «энергетического кризиса».
Белорусский политолог Петр Петровский сказал газете ВЗГЛЯД, что «Белоруссия может возобновить продажу электроэнергии Украине, но для этого Киев должен отказаться от очернения Минска под диктовку западных стран».
Молдавия заключила контракт с «Нафтогазом»
|
|
Молдавия заключила контракт о пробной закупке полутора миллионов кубометров газа у украинской компании «Нафтогаз», сообщила пресс-служба Агентства публичной собственности при кабмине республики.
«Украинская компания «Нафтогаз» стала победительницей четвертого раунда тендера компании Energocom на закупку 1,5 миллиона кубометров газа», – приводит РИА «Новости» сообщение, опубликованное на сайте Агентства публичной собственности.
Уточняется, что газ решено закупить, чтобы оценить возможность его импорта из альтернативных источников, а также для уравновешивания низкого давления в системе подачи природного газа.
Ранее сообщалось, что власти Молдавии заявили о планах заключить контракт о пробной закупке 1,5 млн куб. м газа сразу у двух европейских компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG.
Президент Молдавии Майя Санду объяснила затягивание переговоров с «Газпромом» получением лучшей цены на газ.
Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки. 22 октября в стране ввели режим ЧП.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Молдавия проявила интерес к долгосрочному контракту с «Газпромом»
Молдавия заинтересована в долгосрочном контракте с «Газпромом» на поставки газа по приемлемым ценам, сообщила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица по итогам переговоров в Брюсселе с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем.
«Молдавия заинтересована в долгосрочном контракте по приемлемым ценам, очевидно, что этот энергетический кризис затрагивает не только нас. Мы хотим такой контракт, который сможем выполнять, в течение многих лет у нас были прочные контрактные отношения с «Газпромом», мы выполняли контрактные условия, сейчас мы ведем переговоры с прагматической точки зрения, обсуждаем финансово-экономические вопросы, надеемся, что эти переговоры приведут к успеху», – приводит ее слова РИА «Новости».
Гаврилица рассказала, что министр по делам инфраструктуры и регионального развития страны находится в настоящий момент в Санкт-Петербурге, переговоры продвигаются.
Ранее сообщалось, что власти Молдавии заявили о планах заключить контракт о пробной закупке 1,5 млн куб. м газа сразу у двух европейских компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG.
Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки. 22 октября в стране ввели режим ЧП.
Газпром решил рассмотреть обращение Польши о снижении цены на газ
«Газпром экспорт» получил обращение польского нефтегазового концерна PGNiG о снижении цен на газ, оно изучается, говорится в пресс-релизе российской компании.
Долгосрочное соглашение между PGNiG и Газпромом предусматривает поставки до 10 млрд кубометров газа в год. Согласно так называемому пункту take-or-pay, концерн обязан купить не менее 8,7 млрд кубометров в год. Срок действия данного соглашения истекает в конце 2022 года, передает РИА «Новости». Польская компания ранее заявляла, что не намерена его продлевать.
При этом в конце марта 2020 года польская компания заявляла, что выиграла у Газпрома в Стокгольмском арбитраже, добившись изменения формулы цены и усиления ее привязки к котировкам на западноевропейском рынке. Пересмотр касался поставок с начала 2014 года, и Газпром перечислил «переплату» в 1,5 млрд долларов, продолжив обжаловать решение суда.
Накануне PGNiG направил Газпрому письмо с просьбой снизить цену на поставляемое в страну голубое топливо, обосновав это беспрецедентным скачком на европейском оптовом рынке. Концерн просит изменить условия договора от 1996 года и учесть «текущую ситуацию» с энергоносителями в ЕС.
Американцы высмеяли попытки Европы избавиться от «российского влияния»
Читатели американской газеты The Wall Street Journal в комментариях к статье о недальновидных попытках Европы снизить влияние России на энергетическом рынке высмеяли действия властей Евросоюза (ЕС).
Автор статьи отмечает, что в 2021 году странам ЕС придется заплатить за газ на 30 млрд долларов больше, чем при прежних ценах, что стало следствием перехода на рыночные условия поставок и в течение десяти лет даже приносило свои плоды. Однако общая выгода может оказаться существенно ниже прогнозируемых потерь из-за энергетического кризиса, передает РИА «Новости».
«Ситуация в Европе пугающе похожа на ту, что произошла в Техасе прошлой зимой. Они тоже выбрали рыночный метод ценообразования на свою энергию, и они тоже пострадали от обстоятельств. Конечно, тогда виноваты были «идиоты-республиканцы», которые не обеспечили снабжение и не подготовили производство к зиме. Но теперь-то это цивилизованные европейцы. А (президент России Владимир) Путин ими нагло пользуется. Но он-то здесь при чем, если они совершенно не умеют планировать свои действия?!» – выразил мнение Paul Barkley.
«Что-то не больно бьются цифры экономии Европой на русском газе. Ну сэкономила она 70 млрд долларов за 15 лет или около того, а теперь потратит лишние 30 млрд долларов только за один год. Не очень это экономно. Они уже израсходовали сэкономленное, а теперь им нужно найти новые 30 млрд долларов. И европейцам, скорее всего, придется сделать то же самое в следующем году», – считает Carlos Gomez.
«Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на прошлой неделе, что блок должен диверсифицировать поставщиков, а также ускорить переход на более чистую энергию. Ну-ну. Давай говори дальше. Конечно, замерзающей Европе будет легче перенести грядущую зиму с ветряками без ветра и солнечными панелями без солнца», – иронизирует John Pound.
«Еще один пример того, как Евросоюз с тупой последовательностью совершает экономическое самоубийство!» – подытожили читатели.
Ранее Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах.
Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что газовый кризис на Западе «произошел не по какой-то одной причине, а из-за сочетания целого ряда факторов, оказавших одновременное воздействие», и Россия, со своей стороны, «максимально содействует разрешению кризиса, обеспечивая стабильность поставок газа в Европу».
Отметим, что в начале октября конгрессмен США Майкл Маккол заявил, что Москва якобы спровоцировала всплеск цен на газ, ограничив поставки в Европу. Замглавы МИД Александр Панкин заявил, что Россия не нарушала контрактных обязательств по газу, для увеличения поставок есть определенные условия.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ДНР заявили о новых фортификационных сооружениях Киева в Донбассе
В поселке Старомарьевка на линии соприкосновения в Донбассе появились фортификационные сооружения и траншеи, оборудованные украинскими силовиками, сообщают представители ДНР.
Поясняется, что 26 октября в адрес представительства ДНР в СЦКК через команду СММ ОБСЕ по взаимодействию поступил письменный запрос о предоставлении гарантий безопасности, чтобы провести мероприятия по оказания гуманитарной и медицинской помощи жителям Старомарьевки, передает РИА Новости.
В сообщении ведомства говорится, что было отказано в запрошенной украинской стороной в СЦКК гарантий безопасности из-за вероломной оккупации населенного пункта вооруженными формированиями Украины.
«Также нами было выдвинуто требование незамедлительно устранить нарушения соответствующих пунктов мер по усилению режима прекращения огня и провести разбирательства по данному факту», – добавили в ДНР.
В представительстве ДНР в СЦКК уведомили Киев о запросе оказать гуманитарную помощь жителям Старомарьевки от представителей нейтральных гуманитарных организаций.
Сам поселок находится на линии соприкосновения сторон, в зоне безопасности, где, согласно минским соглашениям, не должно быть военных подразделений.
«Рассчитываем, что украинское руководство вернется в дипломатическое русло и в самое ближайшее время прекратит осуществлять политику террора», – говорится в релизе.
Зеленский намекнул на благодарность УПА за «освобождение» Украины от нацистов
|
|
Украинский президент Владимир Зеленский в выступлении по случаю 77-летия освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков поблагодарил в том числе и «национально-освободительное движение», имея в виду, вероятно, УПА*.
Как заявил Зеленский, «нацисты были изгнаны» 77 лет назад силами Первого, Второго, Третьего и Четвертого Украинских фронтов. При этом Зеленский не стал озвучивать, о фронтах какой армии идет речь. Он отметил, что Украину освобождали «с помощью партизан, подпольщиков, участников национально-освободительного движения, движения сопротивления», а также «всех, кто сражался с врагом на фронте и в тылу». Следует отметить, что УПА* украинским фронтам Красной Армии не помогала, а воевала с ними.
По словам Зеленского, «истинную свободу и независимость Украина обрела только в 1991-м», но страна «будет всегда поклоняться подвигу всех и чтить память обо всех, кто защищал и защитил ее от нацизма», пишет «Страна.ua».
Напомним, после захвата власти в 2014 году новое руководство Украины стало проводить политику героизации лидеров украинских националистических движений. «Украинская повстанческая армия*» – боевое крыло «Организации украинских националистов*» Степана Бандеры. Ее целью провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
Американский дипломат подняла тост за интеграцию Украины в НАТО
|
|
Временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин на конференции «Одесские дебаты» подняла тост за евроинтеграцию страны в НАТО, и призвала оттолкнуть «фальшивые нарративы и дестабилизирующее поведение России».
«Давайте оттолкнем фальшивые нарративы и дестабилизирующее поведение России и останемся едиными и решительными в обеспечении права всех стран в Европе по определению собственных путей внешней политики и собственных альянсов. Украина однозначно выбрала свой путь – евроатлантическую интеграцию. За трансатлантическое единство в поддержку Украины!», – цитирует тост Кристины Квин пресс-служба посольства США, передает РИА «Новости».
Ранее в НАТО заявили о готовности защищать Украину в случае приема в альянс.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил принятие Украины в НАТО с объявлением войны России.
Страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день президент России Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о нерасширении военной инфраструктуры альянса на восток.
-
Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить
на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».
Кроме того, Путин обратил внимание, что министр обороны США Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Цена на газ в Европе упала ниже 900 долларов
Фьючерсная цена на газ в Европе опустилась ниже отметки в 900 долларов, такие показатели в последний раз были в сентябре. Снижение составляет уже 14%, свидетельствуют данные на ICE Futures.
Стоимость фьючерсов ноября в четверг 18:42 мск опустилась до 898,4 доллара за тысячу кубометров, что ниже цены среды на 14%. Расчет проводился по индексу голландского TTF, передает РИА Новости.
Изменения считают на бирже от расчетной цены за предыдущий день торговли. Торги в среду закрыли на уровне 1015 долларов за тысячу кубометров, расчетная цена же превысила 1040 долларов.
Отмечается, что цены на газ в Европе подорожали в последние месяцы. В начале августа цена составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября цены выросли вдвое. 6 октября аналитики зафиксировали исторический максимум с 1937 года, после этого цены на газ начали постепенно падать.
По данным экспертов, рост цен на газ в Европе в этом году связан с низкой заполненностью подземных хранилищ газа, ограниченным количеством предложений со стороны основных поставщиков и высоким спросом на газ в Азии.
Ранее сообщалось, что цена на газ в Европе на открытии торгов упала на 6%, опустившись ниже 1 тыс. долларов за тысячу кубометров. Это произошло на фоне сообщений о заполнениях Газпромом европейских подземных газовых хранилищ.
Шарий сфотографировался на фоне Кремля
|
|
Независимый журналист, блогер и лидер оппозиционной украинской политической партии «Партия Шария» Анатолий Шарий приехал в Москву и сфотографировался на Васильевском спуске возле Кремля.
Шарий опубликовал фотографию в Instagram.
-
Он предположил, что это вызовет активный отклик в соцсетях и в комментариях к посту.
Подписчики поприветствовали блогера в России, а также предложили провести фан-встречу.
Напомним, на Украине против Шария заведено немало дел.
СБУ 16 февраля предъявила блогеру обвинение в противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере по статьям «государственная измена» и «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам».
В ведомстве полагают, что Шарий действовал по заказу иностранных структур. Украинский суд 2 марта разрешил задержать блогера.
Шарий назвал беспределом дело СБУ против него, а также действия украинских правоохранителей, которые задержали в Днепре его однофамильца Виктора. Он выразил мнение, что за такими мерами стоит президент Украины Владимир Зеленский, и назвал его сволочью. Также он заявил, что обвинять в госизмене стоит не оппозицию, а действующую власть Украины.
В августе Шарий высказался о введенных против него и его семьи санкций СНБО, пообещав бороться с родственниками Зеленского.
Санду обвинила в газовом кризисе правивших до нее политиков
Газовый кризис в республике оказался особо тяжелым, поскольку последние 30 лет политики страны ничего не делали для повышения энергетической безопасности, заявила в ходе брифинга президент Молдавии Майя Санду.
«Молдавия проходит через кризис, который зависит от причин, не зависящих от властей – цены на газ выросли в 5-6 раз по всему миру. Наша ситуация осложняется из-за безответственных представителей власти, которые управляли страной последние 30 лет, поскольку они использовали схемы в области энергетики, чтобы пополнить карманы и не делали ничего для защиты энергетической системы страны», – приводит ее слова РИА «Новости».
По ее словам, даже в этих условиях правительство страны окажет поддержку населению, но названы конкретные меры будут только после того, как станет известна цена топлива из нового контракта.
Ранее сообщалось, что власти Молдавии заявили о планах заключить контракт о пробной закупке 1,5 млн куб. м газа сразу у двух европейских компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG.
Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки. 22 октября в стране ввели режим ЧП.