Украина объявила о начале поставок газа в Молдавию

Американцы высмеяли попытки Европы избавиться от «российского влияния»

Читатели американской газеты The Wall Street Journal в комментариях к статье о недальновидных попытках Европы снизить влияние России на энергетическом рынке высмеяли действия властей Евросоюза (ЕС).

Автор статьи отмечает, что в 2021 году странам ЕС придется заплатить за газ на 30 млрд долларов больше, чем при прежних ценах, что стало следствием перехода на рыночные условия поставок и в течение десяти лет даже приносило свои плоды. Однако общая выгода может оказаться существенно ниже прогнозируемых потерь из-за энергетического кризиса, передает РИА «Новости».

«Ситуация в Европе пугающе похожа на ту, что произошла в Техасе прошлой зимой. Они тоже выбрали рыночный метод ценообразования на свою энергию, и они тоже пострадали от обстоятельств. Конечно, тогда виноваты были «идиоты-республиканцы», которые не обеспечили снабжение и не подготовили производство к зиме. Но теперь-то это цивилизованные европейцы. А (президент России Владимир) Путин ими нагло пользуется. Но он-то здесь при чем, если они совершенно не умеют планировать свои действия?!» – выразил мнение Paul Barkley.

«Что-то не больно бьются цифры экономии Европой на русском газе. Ну сэкономила она 70 млрд долларов за 15 лет или около того, а теперь потратит лишние 30 млрд долларов только за один год. Не очень это экономно. Они уже израсходовали сэкономленное, а теперь им нужно найти новые 30 млрд долларов. И европейцам, скорее всего, придется сделать то же самое в следующем году», – считает Carlos Gomez.

«Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на прошлой неделе, что блок должен диверсифицировать поставщиков, а также ускорить переход на более чистую энергию. Ну-ну. Давай говори дальше. Конечно, замерзающей Европе будет легче перенести грядущую зиму с ветряками без ветра и солнечными панелями без солнца», – иронизирует John Pound.

«Еще один пример того, как Евросоюз с тупой последовательностью совершает экономическое самоубийство!» – подытожили читатели.

Ранее Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что газовый кризис на Западе «произошел не по какой-то одной причине, а из-за сочетания целого ряда факторов, оказавших одновременное воздействие», и Россия, со своей стороны, «максимально содействует разрешению кризиса, обеспечивая стабильность поставок газа в Европу».

Отметим, что в начале октября конгрессмен США Майкл Маккол заявил, что Москва якобы спровоцировала всплеск цен на газ, ограничив поставки в Европу. Замглавы МИД Александр Панкин заявил, что Россия не нарушала контрактных обязательств по газу, для увеличения поставок есть определенные условия.

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