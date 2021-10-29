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Киев заявил о причастности «церкви» к «российской» пропаганде против вакцинации
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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что на Украине якобы действует «российская сеть» агитаторов против вакцинации от COVID-19.
Данилов заявил, что «в СНБО разоблачили целую российскую сеть». Участники сети якобы «атаковали информационное пространство» Украины. По версии Киева, в России «сеть рассказывает: «Вакцинируйтесь, вакцинируйтесь, вакцинируйтесь», а на Украине «наоборот говорит: «Не надо». «И к сожалению, в этом принимает участие церковь», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «1+1».
Напомним, на Украине в красной зоне находятся восемь областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская и Херсонская. Данилов предупредил, что страна начала входить в пик пандемии.
Эксперт объяснил поручение Путина нарастить запасы газа в европейских ПХГ
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«Если с украинским транзитом вдруг что-то случится, пострадают многие европейские страны, а газа в ПХГ надолго не хватит», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее президент Владимир Путин поручил повысить объем закачки газа в Европу после заполнения российских хранилищ.
«В подземных хранилищах газа (ПХГ) Газпрома в Австрии и Германии не такая большая емкость – всего несколько млрд кубометров. Поэтому надолго этих хранилищ не хватит, особенно если с украинским транзитом вдруг что-то случится», – отметил эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его словам, Газпром качает через Украину примерно по 100 млн кубометров в сутки. «Условно говоря, одного миллиарда кубометров газа из хранилищ должно хватить на 10 дней. В целом европейские ПХГ не могут заменить текущие объемы поставок через Украину, они их скорее дополняют, – пояснил эксперт. – Когда там увеличивается спрос на газ, то часть топлива доставляется через газопроводы, а часть – достается из хранилищ. По сути, их задача – сгладить колебания ежесуточного спроса в зависимости от погоды зимой».
«Сейчас в Австрию российский газ попадает через Словакию, а до этого идет транзитом через Украину. Из Австрии он расходится по всей остальной Европе. Поэтому если вдруг с украинским транзитом что-то произойдет, пострадают многие европейцы. Таким образом, пока не запущен «Северный поток – 2», Украина остается безальтернативным транзитером российского газа в Европу», – заключил Юшков.
Ранее президент России Владимир Путин поручил
Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в РФ начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах.
«Алексей Борисович, я вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 7 или 8 ноября, начать плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе – в Австрии и в Германии», – обратился глава государства к руководителю Газпрома Алексею Миллеру на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала в среду.
Президент считает, что «это даст возможность надежно, стабильно, ритмично выполнять контрактные обязательства (Газпрома), снабжать европейских партнеров газом в осенне-зимний период и, кроме всего прочего, безусловно, создаст более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом». Миллер в свою очередь заверил, что Газпром выполнит это поручение.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия (ЕК) к середине ноября проведет проверку европейских рынков газа и углеродных квот на предмет необоснованных спекуляций.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж». В пятницу цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе составила 1050 долларов за тысячу кубометров.
Между тем председатели комитетов Бундестага (комитета по экономике и энергетике и комитета по экономическому сотрудничеству и развитию) Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр заявили об отсутствии доказательств причастности России к повышению цен на газ в Европе.
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На Украине заявили о входе экономики в пике
Повальная убыточность украинских предприятий является причиной того, что экономика страны входит в пике, заявил аналитик института GrowFord Виктор Скаршевский.
«Федерация работодателей Украины провела опрос среди предприятий в 20 отраслях – более 90% становятся убыточными. А если становятся убыточными, то недалеко и банкротство, длительных убытков никто не переживает», – предупредил эксперт на сайте «Голос.ua».
По мнению Скаршевского, такое положение дел приведет к увольнениям, увеличению безработицы, дополнительной нагрузке на бюджет через выплаты пособий и субсидий.
В свою очередь председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник заявлял, что страну ждёт серьёзный экономический кризис, который будет сопровождаться резким ростом цен, безработицей и волной банкротств из-за рекордных цен на нефть.
Также, по словам Олейника, подорожают все товары, так как цены на энергоносители заложены в себестоимость каждого продукта. В результате потребители не смогут что-либо покупать, а продавцы не смогут продолжать повышать цены, хотя расходы продолжат расти.
Ранее политолог Андрей Ермолаев заявил, что украинская экономика фактически работает «в минус», наполнением Пенсионного фонда никто заниматься не будет, нужно готовиться к худшему.
«Интер РАО» исключила переговоры о возобновлении экспорта электроэнергии на Украину
ПАО «Интер РАО» (российский оператор экспорта и импорта электроэнергии) не ведет никаких переговоров по вопросу возобновления поставок электроэнергии на Украину, сообщила врио главы блока трейдинга «Интер РАО» Александра Панина.
«На Украине до 1 ноября действует запрет на импорт электроэнергии. Сейчас с украинской стороной никаких переговоров не ведется», – цитирует ТАСС Панину.
Ранее ряд украинских компаний выкупил доступную мощность для поставок электроэнергии из России на Украину в ноябре.
Напомним, Украина установила запрет на импорт электроэнергии из России и Белорусии до конца сентября, затем он был продлен на октябрь. Так как далее запрет пока не продлевался, «Укрэнерго» объявило аукционы на импорт электроэнергии в том числе из Белоруссии и России. Украина выкупила всю доступную в ноябре для импорта электроэнергию из Белоруссии.
В России выявили 40 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 40 096 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «выявлено 40 096 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 8440, Московской области – 3186, Санкт-Петербурге – 2639.
Всего в стране выявили 8 392 697 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 7 272 053 человек, из них за сутки вылечились 29 318 человек.
Также за сутки зафиксировано 1159 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 235 057 человек.
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Накануне, 27 октября, в России выявили 36 582 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 3514.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В ДНР заявили о новых фортификационных сооружениях Киева в Донбассе
В поселке Старомарьевка на линии соприкосновения в Донбассе появились фортификационные сооружения и траншеи, оборудованные украинскими силовиками, сообщают представители ДНР.
Поясняется, что 26 октября в адрес представительства ДНР в СЦКК через команду СММ ОБСЕ по взаимодействию поступил письменный запрос о предоставлении гарантий безопасности, чтобы провести мероприятия по оказания гуманитарной и медицинской помощи жителям Старомарьевки, передает РИА Новости.
В сообщении ведомства говорится, что было отказано в запрошенной украинской стороной в СЦКК гарантий безопасности из-за вероломной оккупации населенного пункта вооруженными формированиями Украины.
«Также нами было выдвинуто требование незамедлительно устранить нарушения соответствующих пунктов мер по усилению режима прекращения огня и провести разбирательства по данному факту», – добавили в ДНР.
В представительстве ДНР в СЦКК уведомили Киев о запросе оказать гуманитарную помощь жителям Старомарьевки от представителей нейтральных гуманитарных организаций.
Сам поселок находится на линии соприкосновения сторон, в зоне безопасности, где, согласно минским соглашениям, не должно быть военных подразделений.
«Рассчитываем, что украинское руководство вернется в дипломатическое русло и в самое ближайшее время прекратит осуществлять политику террора», – говорится в релизе.
Вероятный противник Байдена на будущих выборах подал против него иск
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Иск против администрации США из-за введения требований об обязательной вакцинации от коронавируса для ряда категорий граждан, подал губернатор штата Флорида Рон Десантис. Он считается наиболее вероятным кандидатом на пост президента от республиканцев в 2024 году.
Как сообщает РИА «Новости», иск направлен против президента Джо Байдена, НАСА и его директора Билла Нельсона, а также ряда других ведомств и руководителей в администрации США. Губернатор и генпрокурор штата считают, что требование о введении мандатов на вакцинацию от коронавируса для сотрудников федерального правительства и его подрядчиков незаконно.
«Люди должны сами делать свой выбор... Чем больше вы пытаетесь насадить что-то, тем больше <...> недоверия вы создаете», – сказал губернатор.
Губернатор выразил уверенность, что с иском «есть большой шанс на успех» и он станет помощью множеству жителей Флориды. Он предположил, что аналогичные иски подадут и другие регионы страны. Губернатор подчеркнул, что иск подан заблаговременно – с тем, чтобы попытаться предотвратить грядущие, по его словам, увольнения.
В начале сентября вскоре после полного утверждения регуляторными органами вакцины от коронавируса компании Pfizer, президент Байден подписал указ, требующий вакцинации от COVID-19 для всех подрядчиков федерального правительства США, требование вступает в силу 8 декабря.
Напомним, 16 сентября стало известно, что от последствий COVID-19 умер каждый 500-й житель США. 8 сентября в Минздраве США сообщили, что коронавирусом в 2020 году заразились более 100 млн американцев или чуть менее трети населения США.
В начале августа президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто такой Рон Десантис. Он попал в рейтинг издания The Hill, которое опубликовало список возможных преемников экс-президента США Дональда Трампа. Предполагается, что Десантис наиболее вероятный кандидат на пост президента от республиканцев в 2024 году.
Инфекционист объяснил принцип работы назальной вакцины от COVID-19
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Назальная вакцина создает защитный барьер слизистой оболочки, из-за чего коронавирусу сложнее прицепиться, а затем в организме вырабатываются антитела и интерфероны, сказал газете ВЗГЛЯД врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что если вакцинированный «Спутником V» человек будет применять назальную вакцину, то это, предположительно, обеспечит ему стопроцентный иммунитет от COVID-19. Он подчеркнул, что так пациент будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот.
«Назальная вакцина в первую очередь создает защитный барьер слизистой оболочки. То есть она становится более эффективной в защите прикрепления вируса. Далее, в организме появляются антитела, вырабатываются интерфероны. Происходит все это, как правило, от нескольких часов после применения до нескольких дней», – говорит Малышев.
Кроме того, поскольку назальная вакцина и инъекционный «Спутник V» работают на разном уровне защиты, конфликтовать они в организме не будут, продолжает врач. Он полагает, что возможно их одновременное использование.
«Подобные вакцины уже делались, и ни раз. Есть целый ряд антибактериальных препаратов, которые воздействуют на слизистую, они уже давно успешно используются в практике. При этом назальная вакцина – это не одноразовое средство защиты, а более долгосрочное», – полагает собеседник.
Использовать подобные препараты постоянно не придется, а только во время подъема заболеваемости, объясняет инфекционист. То есть это преимущественно не отдельное средство защиты, а дополняющее вакцинацию, чтобы повысить противостояние иммунитета к той или иной инфекции. Тем не менее самостоятельно такую назальную вакцину тоже можно будет применять, полагает Малышев, но, скорее всего, результат будет не таким высоким.
Ранее врач-инфекционист Светлана Ищенко рассказала, что назальные вакцины лучше инъекционных с психологической точки зрения, однако они могут формировать иммунный ответ организма немного дольше, нежели прививки.
Американский дипломат подняла тост за интеграцию Украины в НАТО
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Временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин на конференции «Одесские дебаты» подняла тост за евроинтеграцию страны в НАТО, и призвала оттолкнуть «фальшивые нарративы и дестабилизирующее поведение России».
«Давайте оттолкнем фальшивые нарративы и дестабилизирующее поведение России и останемся едиными и решительными в обеспечении права всех стран в Европе по определению собственных путей внешней политики и собственных альянсов. Украина однозначно выбрала свой путь – евроатлантическую интеграцию. За трансатлантическое единство в поддержку Украины!», – цитирует тост Кристины Квин пресс-служба посольства США, передает РИА «Новости».
Ранее в НАТО заявили о готовности защищать Украину в случае приема в альянс.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил принятие Украины в НАТО с объявлением войны России.
Страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день президент России Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о нерасширении военной инфраструктуры альянса на восток.
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Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить
на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».
Кроме того, Путин обратил внимание, что министр обороны США Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.
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Минздрав Израиля утвердил схему въезда привитых «Спутником V» туристов
Пресс-служба Министерства здравоохранения Израиля опубликовала правила въезда в страну привитых «Спутником V» иностранных туристов с 15 ноября.
«Схема въезда: вакцинированные иностранные граждане, отвечающее перечисленным условиям, будут допускаться в страну. С 15 ноября 2021 года [допускаются] иностранцы, привитые двумя вакцинами «Спутник V» не ранее чем через 14 дней и не позднее полугода на момент завершения поездки [в Израиль] с момента второй прививки; вакцинированные бустерной дозой [«Спутника V»], у которых к моменту въезда в Израиль прошло 14 или более дней с момента вакцинации», – приводит сообщение ТАСС.
Отмечается, что иностранные туристы «не могут находиться в стране, находящейся в красной зоне [по угрозе распространения коронавируса] в течение 14 дней до момента въезда в Израиль». Минздрав пока не опубликовал новый список «красных» стран.
Ранее сообщалось, что привитых «Спутником V» разрешили пускать в Израиль с 15 ноября, но возможное внесение России в список «красных стран» может сдвинуть сроки. Министр здравоохранения Михаил Мурашко обсудил с коллегой из Израиля Ницаном Горовицем взаимное признание сертификатов о вакцинации против коронавируса, тема требует детального обсуждения и выработки общей позиции.
В Кремле прокомментировали предложение ввести обязательную вакцинацию от COVID
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Решение об обязательной всеобщей вакцинации от коронавируса в России не принималось, нужно смотреть на дальнейшее развитие ситуации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков сказал, комментируя отношение Кремля к инициативе Ассоциации компаний розничной торговли и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) сделать вакцинацию от коронавируса фактически обязательной, но при этом бесплатной даже в частных клиниках, что «пока никаких решений на этот счет не принималось, посмотрим дальше, как развивается ситуация», передает ТАСС.
Он также опроверг сообщения о том, что власти якобы перезапускают информационную кампанию по вакцинации от ковида: «Нет, эта информация не соответствует действительности. Никакого перезапуска нет. Абсолютно неверная информация».
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Песков заметил, что информационная кампания – это «как езда на велосипеде, особенно в том, что касается вакцинации, и особенно с учетом специфики подхода наших соотечественников к теме вакцинации».
«Это кампания, которая должна вестись и ведется на постоянной основе», – подчеркнул представитель Кремля.
Песков также назвал прерогативой местных властей введение QR-кодов на общественном транспорте для борьбы с распространением коронавируса. Это также относится и к возможности введения QR-кодов в аэропортах и на железнодорожных вокзалах.
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Вместе с тем он констатировал, что темпы вакцинации в России значительно выросли, и выразил надежду, что эта тенденция не ослабнет с завершением режима нерабочих дней.
Ранее социологи развеяли миф о нежелании «дикого русского народа» вакцинироваться.
Между тем в России 28 октября зафиксировали 40 тыс. заболевших коронавирусом за сутки. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Стало известно о дефиците вакцины «Спутник Лайт» в Петербурге и Вологде
Запас вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в Санкт-Петербурге заканчивается, в настоящее время осталось порядка 35 тысяч доз, сообщили в городском комитете по здравоохранению в Санкт-Петербурге.
«Спутник Лайт» есть в наличии в поликлиниках – порядка 35 тыс. доз. Но этого мало», – приводит РИА «Новости» сообщение властей Петербурга.
По ее словам, поставки вакцин зависят от Минздрава России. Информации о новых поставках «Спутник Лайт» в Петербург пока нет.
По информации комитета, на сегодняшний день общий запас вакцин от коронавируса в Петербурге составляет 713 тыс. доз, в том числе 40 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона», 35 тыс. доз «Спутник Лайт», остальное – «Спутник V».
Между тем, власти Вологодской области тоже заявили, что в регионе заканчивается вакцина «Спутник Лайт».
Ранее правительство предложило выделить на лекарства от COVID средства из резервного фонда.
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Мясников объяснил, почему в России повысилась смертность от коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире передачи «Полный контакт» с Владимиром Соловьевым поделился мнением о том, почему в России стали чаще умирать от коронавируса.
Специалист заявил, что COVID-19 можно вылечить и дома, госпитализация нужна при вирусных пневмониях на основе особых показаний.
Высокую температуру можно сбить парацетамолом, обильным питьем и постельным режимом. Ошибка в том, что многие начинают хаотично принимать различные препараты: кроворазжижающие, гормональные и антибиотики, посетовал врач. Такой подход лишь ухудшает течение болезни.
«А еще заболевшие получают кучу мусора в виде якобы противовирусных средств. Я боюсь, это бесконтрольное лечение целой массы людей вместо того, чтобы помогать, может увеличивать смертность», – цитирует Мясникова РИА Новости.
Обращаясь к медикам, он призвал их предупреждать пациентов о вреде употребления лишних лекарств.
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Ранее доктор Мясников назвал
смертельно опасные лекарства. Ими являются нестероидные противовоспалительные препараты, которые могут привести к инфаркту, повышению давления, спровоцировать сосудистые кризы.
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На Украине застрелили активиста «Правого сектора»
Представителя организации «Правый сектор*» (признана экстремистской и запрещена в России) Александра Иванина застрелили в украинских Сумах, сообщил глава Сумской областной госадминистрации Дмитрий Живицкий.
«Убит сумчанин, член «Правого сектора*» Александр Иванина. Его нагло убили у подъезда его дома из огнестрельного оружия», – отметил Живицкий в Facebook.
По данным украинского издания «Общественное», около 21.00 в среду Иванина подъехал с женой к своему дому и вышел из машины, после чего неизвестный мужчина выстрелил в него несколько раз. От полученных ранений представитель организации умер на месте.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия, заведено уголовное дело.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что украинские радикалы пожирают друг друга.
Зеленского обвинили в слежке за Порошенко
Партия бывшего главы Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» заявила о незаконной слежке за политиком, обвинив в этом нынешнюю власть, говорится в заявлении партии, появившемся на ее сайте 28 октября.
«Власть Зеленского продолжает незаконную слежку за лидером оппозиции Петром Порошенко. Сегодня утром в Козине возле дома пятого президента был зафиксирован автомобиль Volkswagen универсал белого цвета с затемненными окнами, номерной знак АА 2984 ЭН», – сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз.
Отмечается, что номерного знака этой машины нет в базе автомобильных номеров, он является номером для прикрытия правоохранительных органов, что является слежкой за Петром Порошенко «по указанию властей», заявили в партии.
Представители «Европейской солидарности» обратились после этого в полицию. На сайте также появились фото и видео белого автомобиля.
Вместо политического преследования и давления на оппозицию, партия в своем обращении посоветовала президенту и его офису заняться COVID и угрожающим энергетическим кризисом
Ранее депутаты партии «Европейская солидарность» в зале Верховной рады исполнили песню про лидера «Организации украинских националистов» Степана Бандеру. Видео разместил депутат Владимир Вятрович.
Власти Москвы рассказали о перспективах перевода школьников на дистанционку после каникул
Массового перевода школьников в Москве на дистанционное обучение после осенних каникул не будет, заявил заместитель руководителя департамента образования и науки столицы Антон Молев на заседании комиссии Мосгордумы по образованию.
«Нет, не планируется, и, более того, для того, чтобы этот ответ был не просто обещанием, а некоторой нашей уверенностью в том, что мы сделали все возможное, собственно предприняты все необходимые усилия, которые мы отработали ещё в прошлом учебном году», – цитирует чиновника РИА Новости.
Речь шла о минимизации контактов между учащимися и педагогами, а также о вопросах, касающихся санитарно-эпидемиологических требований. Также он заявил, что большая часть учителей в городе уже получили вакцину от коронавируса.
Все это привело к тому, что удалось минимизировать риски, связанные с переходом на дистанционное обучение, подчеркнул Молев.
Ранее сообщалось, что в Москве стартовал прием заявок от подростков для участия во втором этапе испытаний вакцины от коронавируса. Принять участие в нем могут несовершеннолетние в возрасте от 12 до 17 лет.