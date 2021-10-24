Лондон подтвердил синдром Гийена-Барре у ряда привившихся вакциной AstraZeneca

В России решили возобновить акцию взаимопомощи #МыВместе

На фоне ситуации с коронавирусом в России вновь стартует акция #МыВместе, в рамках которой добровольцы помогают находящимся на самоизоляции пожилым людям, сообщил депутат Госдумы от «Единой России», заместитель руководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) по региональной работе Артем Бичаев.

Бичаев напомнил в Instagram, как весной 2020 года россияне «мы сомкнули ряды и плечом к плечу вышли на войну с коронавирусом». Именно тогда «родилась наша акция #МыВместе».

«День и ночь тысячи добровольцев по всей стране, несмотря на угрозу своей жизни, помогали сотням тысяч людей, которым было еще труднее, чем им. Мы вместе выдержали все те испытания, которые преподнесла нам жизнь», – написал он.

Депутат отметил, что в данный момент во многих регионах России «практически нет свободных мест в стационарах, нагрузка на систему здравоохранении вновь стала критической», и «уже понятно, что в нашу жизнь возвращается самоизоляция, особенно это коснется старшего поколения».

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Он указал, что тысячам пожилых людей, людям с ограниченными возможностями нужна помощь. Он призвал «коллег по Государственной Думе, всех друзей и знакомых, у которых есть возможность помочь, сделать это».

«Не оставайтесь равнодушным и безучастными. Помощь может быть любой: от простой продуктовой помощи или подвоза врачей на вызовы, до организации питания медиков, которые дежурят в больницах. Вы можете написать мне в любой соцсети, обратиться в любое региональное отделение ОНФ и партии «Единая Россия» или же позвонить по бесплатному номеру 8 (800) 200-34-11 и оставить заявку, и наши герои-добровольцы поспешат к вам на помощь. Берегите себя и своих близких!», – заключил он.

Напомним, президент России Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Это произошло на фоне того, что в стране резко ухудшилась ситуация с коронавирусом. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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