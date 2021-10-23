Премьер Молдавии прокомментировала переговоры с Россией на тему поставок газа

Официальный Кишинев считает, что его долг за газ не должен быть частью переговоров о новом контракте с «Газпромом», заявила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в эфире Moldova 1.

«Историческая задолженность – это очень большой долг, который мы не признаем. Мы не считаем, что он должен быть частью переговоров по газовому контракту. Это тема для отдельного разговора, она должна обсуждаться в другом контексте», – приводит слова премьера РИА «Новости».

Вместе с тем сообщается, что двухдневные российско-молдавские переговоры на тему газа, в которых принимал участие замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, «закончились безрезультатно», а заключение нового долгосрочного газового контракта до 1 ноября «весьма сомнительно».

Напомним, Газпром 1 октября продлил контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Цена на топливо для страны выросла до 790 долларов за 1 тыс. кубометров, хотя в 2021 году среднегодовая закупочная цена составляла 200 долларов.

Кишинев запросил у Киева определенный объем газа, который будет передан на оговоренный период с условием возврата. Украина согласилась передать Молдавии необходимый объем газа с его последующим возвратом в систему страны.

Ранее власти Молдавии восстановили подачу газа к Вечному огню в Кишиневе спустя несколько часов после отключения из-за низкого давления в газотранспортной сети.

Накануне власти Молдавии ввели в республике чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса. После введения ЧП на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишиневе погасили Вечный огонь под предлогом низкого давления в газотранспортной сети. Возмущенные решением властей жители Молдавии начали нести к Вечному огню свечи.

Глава Россотрудничество Евгений Примаков заявил, что Россотрудничество готово оплачивать счета за газ для Вечного огня в Кишиневе, если современное молдавское государство не в состоянии выполнять свой долг перед павшими победителями фашизма.

Бывший спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что решение властей Молдавии погасить Вечный огонь в Кишиневе – это не экономическая выгода, а политическое решение и война с общей историей.