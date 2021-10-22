Эксперт объяснил появление вражеских солдат в посвященных войне патриотических материалах

Фейки и фальсификации на патриотическом контенте могут возникнуть, если материалы для размещения в социальных сетях, печатной продукции, наружной социальной рекламе готовят подрядчики, плохо ориентирующиеся в теме, заявил на окружной патриотической сессии в Казани «Сохранив прошлое – защитим будущее», которую организовал Бессмертный полк России, председатель координационного совета ООД «Росрекон» Алексей Новиков.

Он отметил, что, например, дизайнер вместо фото бойцов Красной Армии может случайно использовать иллюстрации с участием союзников или даже врагов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Если вы размещаете патриотический контент, посвященный событиям Второй мировой войны, обратитесь, пожалуйста, к консультантам – чтобы сохранилась смысловая нагрузка контента о подвиге и героях нашего Отечества», – рекомендовал Алексей Новиков, а также посоветовал, где и как можно отсматривать фотографии и к кому при необходимости обратиться за помощью.

Многие участники сессии рассказали об успешных проектах, которые они реализуют в своих регионах.

«Перед Бессмертным полком России стоит сейчас очень важная задача, нужно определиться, какие проекты в следующие годы будет поддерживать и развивать наше Движение. И формат окружной сессии позволяет в деталях обсудить не просто то, с чем сегодня работает наш актив, а возможные точки соприкосновения в дальнейшей работе. Важно, что этот семинар проходит в Казани, где есть богатый накопленный опыт в общественной деятельности, в вопросах патриотического воспитания. Мы максимально постарались донести его до участников на примерах лучших практик и различных кейсов, продемонстрировать эффективность, наработки и то, как это все можно реализовать в самом лучшем виде», – сказал представитель принимающей стороны, член Центрального штаба Бессмертного полка России Тимур Халиков.

«Все доклады были интересные, думаю, что из каждого можно что-то взять для реализации в своем регионе», – считает член Центрального штаба Бессмертного полка России Марина Осиева. Особенно она отметила выступление Нижегородского регионального отделения – проект «Гражданская инициатива «Праздник делаем вместе». Он основан на вовлечении студентов 1-3 курсов разных вузов в мероприятия гражданско-патриотической направленности, причем памятные даты Великой Отечественной войны рассматриваются через особую призму – роль Нижегородской области в развитии этих исторических событий.

«Этот опыт объединения всех учебных заведений для проведения общих мероприятий можно ретранслировать в другие регионы нашей страны с участием активистов Бессмертного полка России», – считает член Центрального штаба Бессмертного полка России Денис Пестунов.

Активисты из Самарской области представили схожий по тематике проект «Внутри истории», который также высоко оценили члены Центрального штаба Движения. Он предполагает формирование патриотических ценностей через роль истории малой родины в истории страны. Например, рассматривается Куйбышев в годы Великой Отечественной войны.

Во всех муниципалитетах области активисты Бессмертного полка России проводят тематические передвижные и интерактивные выставки, транслируют информацию в социальных сетях. Сейчас в проект вовлечены уже порядка 200 тысяч человек.