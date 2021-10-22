В Минэнерго подсчитали, на сколько лет хватит угля России

Запасов угля в России при современном уровне добычи хватит на 350 лет, в 2021 году рост добычи угля составит 6% к 2020-му, рассказал директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики Сергей Мочальников.

Мочальников заявил, что «запасы угля в России превышают 400 млрд тонн», этого хватит «на очень долгий период, при современном уровне добычи – приблизительно на 350 лет», передает РИА «Новости».

«У нас только у одной «Эльги» 2,2 млрд тонн запасов, у одной компании», – добавил он.

Он добавил, что добыча угля в России в 2021 году растет, после ковидного 2020 года сейчас рост составляет порядка 9%, но по итогам года будет немного ниже.

«Если сохранятся текущие тенденции, то рост добычи в 2021 году относительно 2020 ожидается около 6%, а в 2022 к 2021 – более 1,5%», – сказал глава департамента.

Мочальников также заявил, что экспорт угля в 2021 году может превысить 220 млн тонн, «в том числе около 129 млн в страны Азиатско-Тихоокеанского региона», а в 2022 году, вероятно, превзойдет прогнозный уровень 2021 года.

В данный момент экспортные поставки идут на уровне 2019 года, ограничения Восточного полигона РЖД не дают их нарастить. С начала года на экспорт в этом направлении поставлено порядка 110 млн тонн, а спрос уже превышает 200 млн.

Касаемо экспорта в Европу, он отметил, что ситуация с ростом цен на газ подстегнула спрос на уголь, в том числе – российский.

«По нашим прогнозам, в 2021 году поставки угля на европейский рынок сохранятся на уровне 2020 года – около 48 млн тонн, при этом наша доля на рынке Европы чуть подрастет», – добавил Мочальников.

Вместе с тем Минэнерго не поддерживает идею Минвостокразвития ввести целевой портовый сбор на погрузку угля в Дальневосточном федеральном округе для развития туризма в регионе.

«Мы считаем, что эта идея не совсем правильная. Развитием туризма должны заниматься соответствующие органы. А все, что касается перевозки и перевалки угля, здесь у нас все нормативные документы приняты. Сбор здесь ни к чему», – сказал он.

В марте министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков озвучил идею ввести целевой сбор на погрузку угля в портах ДФО, поступления от которого пошли бы в целевой фонд развития экологического туризма на Дальний Восток.

По его оценке, при ставке в 25 рублей за тонну за год будет собираться более 2,5 млрд рублей.

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