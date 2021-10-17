Байден дал в разы меньше интервью, чем Трамп и Обама

Глава американского государства Джо Байден с момента вступления в должность президента США дал в разы меньше интервью, чем его предшественники Дональд Трамп и Барак Обама за тот же период, сообщают СМИ.

С января Байден дал лишь десять интервью в формате «один на один». За тот же срок у Трампа их было 50, у Обамы – свыше 110. Hill указывает, что недостаточное число подробных интервью Байдена «привлекло внимание даже демократов». Когда президенты не дают интервью, пишет издание, возникает предположение, что это вызвано неспособностью ответить на неудобные вопросы, передает РИА «Новости».

Как заявил один из стратегов демократов, «отсутствие интервью означает, что используются не все средства коммуникации, которые есть в арсенале». Hill считает, что сам Байден «любит разговаривать с репортерами», но, «как известно, склонен к оплошностям». По версии издания, коронавирус «ограничил» его график, но некоторые сочли это благом.

Глава Белого дома неоднократно ошибался в названиях стран и фамилиях президентов. Так, он оговорился, перепутав Барака Обаму с Дональдом Трампом. Кроме того, Байден путал Сирию и Ливию, «салон» и «салун», эскалацию и вакцинацию, президента и премьера Черногории, США и ООН, по ошибке приписал США войну с Ираном.

Также он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина и трижды запнулся в речи о России. Кроме того, он неправильно произносил аббревиатуры ATF (бюро по контролю за алкоголем, табаком и огнестрельным оружием) и RAF (Королевские ВВС Великобритании). Байден во время переговоров забыл имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, во время брифинга забыл вопрос журналиста и перепутал название города.