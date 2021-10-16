«Сапсан» сбил женщину с коляской в Ленобласти

Скоростной поезд «Сапсан» в Ленобласти во время движения задел коляску с ребенком и мать, сообщают СМИ со ссылкой на транспортную полицию.

Скоростной состав задел мать с коляской, в коляске находился 11-месячный младенец, он серьезно пострадал, передает 47news со ссылкой на сообщение ведомства.

Женщина с коляской собиралась хотела перейти железнодорожные пути и не заметила скоростной «Сапсан». Ее отбросило вместе с коляской.

«Мать шла через переход в наушниках и как будто не заметила «Сапсан». Коляску зацепило и откинуло в канаву. А ее потоком воздуха просто отнесло назад. Ребенок ни одного звука не издал. Коляска разлетелась вдребезги. Из канавы ребенка достал мужчина и отдал матери. Это девочка, на вид около полутора лет. Голова ребенка наполовину была синяя, губы тоже синие. Мама схватила ее и убежала в сторону проспекта Ленина», – сообщила изданию жительница Красного Бора Ольга.

Между тем по факту происшествия возбуждено уголовное дело, сам ребенок погиб, сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления СК на транспорте.

«По данным следствия, сегодня, примерно в 11 часов 04 минуты, в районе станции Поповка, женщина 1994 года рождения с коляской переходила железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, слушая при этом музыку через акустические наушники. Проезжающий высокоскоростной поезд задел коляску, в результате чего девочка 2020 года рождения получила травмы различной степени тяжести и впоследствии скончалась в медицинском учреждении», – уточнили в ведомстве.

Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, допрашивают членов локомотивной команды, очевидцев и родителей, начаты следственные действия по установлению всех обстоятельств случившегося.

В сентябре 2020 года сообщалось, что сотрудница посольства США в Киеве с травмой головы скончалась в больнице. Позже стало известно, что ее мог во время пробежки в наушниках зацепить проезжающий мимо поезд.