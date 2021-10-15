В Мурманской области ввели QR-коды для посещения спортивных мероприятий

Чтобы посетить спортивные мероприятия, проводимые на территории Мурманской области, придется на входе предъявить QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса, сообщили в межведомственном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Также отмечается, что заполняемость помещений не должна быть более 30% от вместимости, пишет ТАСС.

«Спортивные соревнования в Мурманской области разрешили посещать с QR-кодом», – сообщили в оперштабе.

Там же добавили, что на мероприятие пустят тех, кто имеет свежий ПЦР-тест и тех, кто переболел коронавирусом не более шести месяцев назад.

Ранее систему QR-кодов ввели власти Белгородской области. Проверяют посетителей перед входом на все общественные мероприятия.

В Челябинской области, где также проверяют QR-коды, сняли социальный ролик о том, зачем нужен такой метод проверки граждан.

QR-коды будут введены в утверждениях культуры, ТЦ, салона красоты Свердловской и Калининградской областях.