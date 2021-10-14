В Белгородской области введи QR-коды для посещения общественных мест

Власти Белгородской области вводят в регионе QR-коды для посещения общественных мест, сообщает облправительство.

«Согласно документу, деятельность организаций, учреждений досуговой, культурной, спортивной направленности осуществляется в рамках соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора и социальной дистанции. Также обязательным условием для работы этих учреждений станет наличие у всех работников и посетителей QR-кодов о полной вакцинации, либо справки, подтверждающей, что человек перенес COVID-19 не ранее 6 месяцев назад, либо же отрицательного результата ПЦР-исследования, которое проведено не ранее 72 часов назад», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Также QR-коды или справки о перенесенном менее полугода назад коронавирусе должны будут предоставить жители, записавшиеся на личные приемы.

Власти решили ограничить пребывание детей до 14 лет без сопровождения взрослых в помещениях общественного питания и торговых центрах, проведение корпоративов, банкетов, свадеб и иных праздничных мероприятий с численностью более 50 человек.

В области приостановлены коллективные профилактические медицинские осмотры работающих белгородцев и диспансеризация.

Отмечается, что ограничительные меры связаны с ростом числа выявленных в регионе случаев COVID-19. За неделю заболеваемость увеличилась на 25%.

Напомним, власти Калининградской области решили ввести с 16 октября QR-коды для посещения торговых центров и непродовольственных магазинов с торговыми залами площадью более 300 кв. метров. В Свердловской области с 8 ноября будут введены QR-коды для посещения учреждений культуры, салонов красоты и санаториев. Власти еще семи российских регионов – от Татарстана до Севастополя – ввели ограничения, отчасти уже знакомые россиянам по временам первых волн пандемии.