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Путин афоризмом оценил ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
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Президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг Нагорного Карабаха, крылатой фразой: «Плохой мир лучше, чем хорошая война».
Комментируя прозвучавшие в пятницу в ходе заседания Совета глав государств СНГ выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о ситуации в Карабахе и работе российских миротворцев, Путин отметил, что «все это еще раз подтверждает наши мудрости российские по поводу того, что плохой даже мир лучше, чем хорошая война, всякая ссора красна миром и так далее», передает ТАСС.
«Российский миротворческий контингент выступает гарантом достигнутого режима перемирия. При нашем содействии осуществляется и доставка гуманитарных грузов, разминируются территории, причем, хочу обратить ваше внимание, с обеих сторон, на обеих трерриториях - и на территории Азербайджана, и на территории Армении, восстанавливаются системы жизнеобеспечения, оказывается медицинская помощь населению, в свои дома вернулись десятки тысяч беженцев, свыше 52 тысяч человек», – указал глава российского государства.
Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.
Армения передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. Также за Азербайджаном остался юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.
В Китае восхитились «последним предупреждением» Путина Европе
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Китайский портал «Гуаньча» опубликовал материал о реакции президента России Владимира Путина на газовый кризис в Европе.
Издание привело высказывания главы государства, который на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» подчеркнул, что Москва никогда не использовала и не собирается использовать энергоресурсы в качестве оружия, а также указал на готовность увеличить поставки российского газа в Европу. Путин также добавил, что Москва готова дополнительно нарастить объемы продаваемых энергоресурсов, если об этом попросит Евросоюз, передает РИА «Новости».
Китайские читатели высоко оценили ответ российского лидера.
«Смысл слов Путина Великого был таков: «Это последнее предупреждение!» – предположил один юзер.
Другой читатель отметил, что правительства западных стран любят находить виноватых «за свою некомпетентность в управлении государством».
«Запад непременно проиграет!» – подытожил он.
«Сами виноваты, а теперь обвиняете других в повышении цен», – согласился следующий пользователь.
«Европейцы вымрут! Только подождите», – добавил еще один читатель.
«Как это может быть оружием? Давайте тогда и вы признайте, что используете «права человека» в качестве оружия, иначе как энергия тоже может быть оружием?» – указал юзер.
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире.
В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
Президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
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Путин заявил о намерении России вложить в авиаинфраструктуру 255 млн долларов
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Россия направит в 2021 году 255 млн долларов на поддержку маршрутов внутренних воздушных линий и модернизацию аэродромной инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин на открытии второй глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту.
«Особая роль в России традиционно отводится авиации, которая зачастую служит единственным связующим звеном, способным гарантировать транспортную доступность отдаленных регионов, поэтому мы многое делаем для поддержки региональных и местных авиаперевозок, прежде всего в интересах жителей Заполярья и Дальнего Востока. В 2021 году объем вкладываемых средств составит 255 млн долларов», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По словам президента, таким образом будет просубсидировано 417 региональных маршрутов внутренних воздушных линий и модернизирована аэродромная инфраструктура более чем 60 аэропортов, включая авиационные центры ДФО.
Ранее Владимир Путин призвал Единую дальневосточную авиакомпанию предлагать билеты по цене, доступной для людей, а также учитывать мнение граждан при выборе маршрутов.
В Ереване обвинили Баку в обстреле защитников Карабаха
В результате обстрела со стороны азербайджанских ВС шестеро военных армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) получили ранения, сообщил омбудмсен Армении Арман Татоян.
«В результате обстрела армянских позиций у села Норшен Мартунийского района Арцаха (непризнанная НКР) ранены шесть армянских военнослужащих, из них двое получили тяжелые ранения», – приводит слова Татояна ТАСС.
В свою очередь омбудсмен Гегам Степанян сообщил, что «состояние одного [армянского] военнослужащего крайне тяжелое». По его данным, еще двое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».
Защитник прав человека Нагорного Карабаха Гегам Степанян сообщил, что стрельба велась в направлении села Харав Аскеранского района Нагорного Карабаха. По его словам, азербайджанские ВС инициировали перестрелку сразу по нескольким направлениям.
Ранее Азербайджан обвинил армянского снайпера в убийстве военнослужащего в Карабахе.
Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.
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Азербайджан обвинил армянского снайпера в убийстве военнослужащего в Карабахе
Военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана был убит снайпером незаконных армянских вооруженных формирований в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.
«Незаконными армянскими вооруженными формированиями совершен очередной террористический акт. 14 октября на территории страны, где временно размещены российские миротворцы, в 18.15 (17.15 мск) в результате выстрела снайпера погиб рядовой ВС Азербайджана Афган Хамзаев», – приводит текст сообщения ТАСС.
В ведомстве отметили, что в связи с инцидентом был направлен запрос в совместный российско-турецкий мониторинговый центр в Агдаме. «Действия поддерживаемых Арменией незаконных вооруженных отрядов, совершенные на фоне прошедшей [сегодня] в Минске при посредничестве Российской Федерации встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении, расцениваем как сознательную провокацию», – отмечается в сообщении.
В ведомстве заявили, что азербайджанская сторона «продолжит делать все необходимое для того, чтобы нейтрализовать и заставить ответить перед законом» виновников произошедшего.
Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.
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Путин указал на неравенство в зарплатах и карьерном росте женщин в мире
Для полноценной реализации прав женщин предстоит еще многое сделать, в том числе в экономически развитых странах, заявил президент Владимир Путин на третьем Евразийском женском форуме.
«Безусловно, в глобальном масштабе еще предстоит немало сделать для полноценной реализации прав женщин, для того, чтобы повсеместно обеспечивать возможность их свободного, недискриминационного участия во всех сферах жизни», – цитирует ТАСС главу государства.
Путин отметил, что даже в экономически развитых странах очень часто фиксируются «перекосы, неравенства в карьерном плане и в оплате труда».
«Я внимательно слежу за этими дискуссиями в так называемых развитых экономиках, проблем там достаточно», – добавил президент.
Вместе с тем глава государства назвал Евразийский женский форум «площадкой для международного диалога, новых инициатив, выработки общих подходов к решению глобальных проблем». По его мнению, личный пример женщин-лидеров, пользующихся заслуженным признанием в своих сферах деятельности, вдохновляет миллионы людей в разных странах мира.
Ранее Путин заявил, что динамично меняющийся мир ставит перед обществом новые задачи, в решении которых все более весомую роль играют женщины.
Путин заявил об использовании санкций против членов ЕАЭС как инструмента конкуренции
Нелегитимные санкции, которым подвергаются некоторые члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), используются как инструмент конкуренции, заявил президент России Владимир Путин во время саммита ЕАЭС в формате видеоконференции.
Глава государства отметил, что санкции в отношении стран ЕАЭС используются не только как инструмент недобросовестной конкуренции, «но и как средство для подрыва законных правительств путем создания социальных, экономических, политических проблем или усугубления имеющихся проблем, которых достаточно в любой стране», – передает его слова РИА «Новости».
Кроме того, глава государства призвал страны ЕАЭС продолжать работу по наращиванию кооперации в промышленной и сельскохозяйственной сферах.
«Считаю важным продолжать в ЕврАзЭс и планомерную работу по наращиванию кооперации в промышленной и сельхозсферах, обеспечению максимальной свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы - так, чтобы сформировать действительно полноценный устойчивый общий рынок», – сказал он.
По всем этим направлениям уже удалось добиться многого, отметил президент. Он указал, что в последнее время государства-члены ЕАЭС существенно продвинулись в унификации развития розничной торговли товарами, идет гармонизация национального регулирования в сфере защиты прав потребителей, были одобрены общие принципы и подходы к обеспечению продовольственной безопасности.
«Не могу не отметить, что развивающаяся интеграция в рамках ЕврАзЭс привлекает внимание целого ряда зарубежных стран. …Важно, что к работе Евразийского союза все активнее подключаются государства-наблюдатели», – подчеркнул Путин.
По его словам, практике эффективно реализуется гибкая система связей ЕАЭС с другими государствами, а также интеграционными структурами.
«В июле вступило в силу соглашение о свободной торговле с Сербией, ведётся обсуждение аналогичных договоров с Египтом. …Все это очень полезно с точки зрения возможного расширения евразийской интеграции и воплощения в жизнь инициативы создания большого евразийского партнерства», – заключил российский лидер.
Азербайджан отверг обвинения в причастности к перестрелке в Карабахе
Министерство обороны Азербайджана отвергло обвинения в нарушении режима прекращения огня в Карабахе.
«На территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, произошла перестрелка между незаконными армянскими вооруженными отрядами», – приводит текст заявления пресс-службы ведомства ТАСС.
В Баку подчеркнули, что «азербайджанская армия не имеет отношения к инциденту».
В четверг Азербайджан обвинил армянского снайпера в убийстве военнослужащего в Карабахе. В Ереване обвинили Баку в обстреле, в результате которого шестеро военных армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) получили ранения.
По словам омбудсмена НКР, ВС Азербайджана инициировали перестрелку сразу по нескольким направлениям, стрельба велась в направлении села Харав Аскеранского района Нагорного Карабаха. В НКР призвали Баку прекратить дестабилизацию в зоне конфликта.
Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.
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Путин: Санкции должны стимулировать страны ЕАЭС к расчетам в национальных валютах
Президент России Владимир Путин во время саммита ЕАЭС в формате видеоконференции заявил, что санкции в отношении государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны стимулировать страны к укреплению сотрудничества и переходу на национальные валюты во взаимных расчетах.
«Такие внешние неблагоприятные условия, как нам представляется, должны дополнительно стимулировать укрепление сотрудничества внутри нашего союза. Повышается значимость самого тесного взаимодействия в целях перехода на национальные валюты и сокращения использования доллара и евро во взаимных расчетах, организации импортозамещения, развития передовых высокотехнологичных отраслей, обеспечения населения необходимым продовольствием», – приводит его слова РИА «Новости».
По словам Путина, санкции в отношении стран ЕАЭС используются как инструмент недобросовестной конкуренции, а также «как средство для подрыва законных правительств путем создания социальных, экономических, политических проблем или усугубления имеющихся проблем, которых достаточно в любой стране».
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ускорить работу над цифровизацией своих экономик.
В НКР призвали Баку прекратить дестабилизацию в зоне конфликта
Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) призвало Баку отказаться от действий, дестабилизирующих ситуацию в зоне конфликта.
Армия обороны Карабаха подтвердила, что вечером 14 октября ВС Азербайджана открыли огонь по боевому посту, дислоцированному на восточном направлении Нагорного Карабаха. «В результате обстрела шесть военнослужащих получили огнестрельные ранения. Об инциденте незамедлительно было проинформировано командование российским миротворческим контингентом», – сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».
В четверг Азербайджан обвинил армянского снайпера в убийстве военнослужащего в Карабахе. В Ереване обвинили Баку в обстреле, в результате которого шестеро военных армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) получили ранения.
Защитник прав человека Нагорного Карабаха Гегам Степанян сообщил, что стрельба велась в направлении села Харав Аскеранского района Нагорного Карабаха. По его словам, азербайджанские ВС инициировали перестрелку сразу по нескольким направлениям.
Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.
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Путин потребовал от мигрантов знания русского языка
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Русский язык объединяет страны СНГ, мигрантов в России очень много, чтобы они легко адаптировались, русский им нужно знать, заявил президент Владимир Путин.
«Русский язык, который является объединяющей силой, скрепляет единое цивилизационное пространство на территории СНГ», – передает РИА Новости слова Путина на заседании Совета глав государств СНГ.
Путин отметил, что «все мы хорошо понимаем и знаем, сколько трудовых мигрантов работают на территории России из стран Содружества».
«И для вас, и для нас важно, чтобы люди адаптировались, легко входили в нормальную жизнь в России. Ну как минимум русский язык нужно знать. Нужно понимать, что такое Россия, понимать, что такое культура России, взаимоотношения между народами России», – подчеркнул президент.
Путин отметил, что это нужно для того, чтобы интегрироваться и не только зарабатывать деньги, но и жить полноценной жизнью в России.
По словам Путина, Россия на саммите СНГ предложила принять совместное заявление о развитии взаимодействия в сфере миграции.
«Россия выдвинула идею принятия государствами – членами СНГ по итогам нынешнего заседания совместного заявления о развитии взаимодействия в сфере миграции. Это заявление нацеливает наши страны на активизацию работы по гармонизации договорно-правовой базы в области трудового законодательства, подготовки трудовых мигрантов, развитию цифровых платформ для оптимизации процессов трудоустройства», – передает ТАСС слова Путина.
«Для всех это важно», – подчеркнул президент России.
Песков оценил возможность дальнейших контактов Путина и Байдена
Москве и Вашингтону удалось достичь некоторого понимания в отношении контактов президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в ходе визита в Москву замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктории Нуланд, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Действительно, вчера, когда (помощник президента России по международным делам Юрий) Ушаков принимал (замгоссекретаря США Викторию) Нуланд, об этом речь шла. Там удалось достичь некоторых пониманий о продолжении контактов на высшем уровне. Эти понимания будут конкретизированы, и своевременно мы вас проинформируем об этом», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, есть понимание в обозримой перспективе продолжения диалога на высшем уровне.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что визит замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Москву был полезными, своевременным и откровенным.
В среду замглавы администрации президента Дмитрий Козак по итогам состоявшейся в Москве встречи с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд сообщил, что Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию на востоке Украины с учетом совпадения подходов по Донбассу. Стороны подтвердили, что единственной основой для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины остаются Минские соглашения. Нуланд заявила, что встреча в администрации президента России прошла продуктивно.
В тот же день помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков принял Нуланд в Кремле. После встречи заместитель госсекретаря США по политическим делам высоко оценила «откровенный, продуктивный» обзор отношений между двумя странами.
Во вторник Нуланд встретилась с замглавы МИД Сергеем Рябковым, на переговорах также присутствовал замминистра обороны Александр Фомин. Рябков назвал разговор с Нуланд «предельно откровенным», однако отметил, что пока позиции сторон плохо стыкуются. Дипломаты очень подробно обсудили «весь двусторонний блок», включая вопросы стратегической стабильности, американское военное присутствие в Центральной Азии, договорились провести консультации по визам и работе диппредставительств.
Путин назначил Анатолия Разинкина первым замгенпрокурора
Президент России Владимир Путин своим указом назначил первым заместителем генпрокурора РФ Анатолия Разинкина.
Разинкин до этого занимал пост заместителя генпрокурора.
«Назначить Разинкина Анатолия Вячеславовича первым заместителем генерального прокурора РФ, освободив от занимаемой должности», – говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации.
Также президент назначил на пять лет прокурором Тувы Сергея Дябкина, Волжским межрегиональным природоохранным прокурором –Александра Илюшина, Байкальским межрегиональным природоохранным прокурором – Елену Макушенко.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Путин направил приветствие участникам благотворительного фестиваля «Белая трость»
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям международного благотворительного фестиваля «Белая трость».
«Убежден, что такие масштабные, востребованные временем инициативы не только помогают детям, нуждающимся во внимании и поддержке, осуществить заветную мечту, обрести уверенность в себе, в своем таланте и творческих возможностях. Они объединяют отзывчивых, неравнодушных людей, достойно продолжают традиции милосердия и благотворительности, делают мир добрее. Желаю участникам форума успешных выступлений, а его гостям – самых позитивных впечатлений», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Двенадцатый международный благотворительный фестиваль «Белая трость» проходит в Москве. В четверг Диана Гурцкая, Тамара Гвердцители, Денис Майданов, Алсу, Александр Олешко, Зара и другие звезды российской эстрады выступят с детьми с нарушениями зрения в театре «Русская песня». На сцену выйдут 28 ребят в возрасте от семи лет, отобранных на конкурсной основе, передает ТАСС.
Фестиваль проходит ежегодно и приурочен к Международному дню «белой трости» - символу незрячего человека.
Путин пообещал активизировать работу по поддержке соотечественников за рубежом
Российские власти будут наращивать активность работы по поддержке россиян, проживающих за границей, говорится в приветствии президента Владимира Путина участникам и гостям VII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, которое зачитал министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Поддержка соотечественников, содействие в осуществлении значимых проектов в сферах образования, просвещения, культуры, социального обеспечения неизменно относятся к числу важнейших общенациональных приоритетов. Намерены наращивать работу на этом направлении – в том числе в рамках соответствующей правительственной комиссии», – передает ТАСС текст обращения президента.
Путин отметил, что нынешний форум, собравший делегатов из более чем ста стран мира, проходит после внесения в Конституцию Российской Федерации положения о защите прав и интересов соотечественников, о сохранении общероссийской культурной идентичности. Эти правовые нормы, по его мнению, обеспечивают условия для дальнейшего совершенствования государственной политики в отношении тех, кто волею судеб оказался за пределами Отечества.
Президент также акцентировал внимание на том, что тема конгресса – «Россия и соотечественники в меняющемся мире» – предполагает рассмотрение широкого круга действительно актуальных вопросов. «Рассчитываю, что в ходе ваших дискуссий будут высказаны идеи и инициативы, направленные на поиск наиболее эффективных путей реализации созидательного потенциала многомиллионного русского мира», – отметил российский лидер.
Путин поблагодарил участников мероприятия за активные усилия по продвижению русского языка и русской культуры, по сохранению российских традиций и богатого духовного наследия. «Мы будем и впредь оказывать вам всемерную помощь и поддержку», – заверил президент.
Армения выразила готовность завершить передачу Баку карт минных полей в Карабахе
Армения готова завершить передачу Азербайджану карт минных полей в Карабахе, заявил на заседании Совета глав государств СНГ в формате видеоконференции премьер-министр страны Никол Пашинян.
Пашинян заявил, что для достижения прогресса в решении экономических и политических проблем крайне важна атмосфера, в которой они обсуждаются, передает РИА «Новости».
«Здесь я с сожалением должен констатировать, что вопреки 8 пункту заявления от 9 ноября Азербайджан не вернул до сих пор всех армянских военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц. Я хочу обратить ваше внимание, что речь идет не только о военнопленных. Это чисто гуманитарный вопрос, и мы надеемся на его скорейшее разрешение. В этом контексте хочу заверить, что Армения готова завершить передачу Азербайджану карт тех минных полей, которые находятся в тылу азербайджанских ВС, то есть представляют собой гуманитарную угрозу», – сказал премьер.
Он также предложил усилить трехсторонние механизмы расследования инцидентов в зоне карабахского конфликта: «Риторика вражды и ненависти, постоянные угрозы и провокации стали повседневностью для нас. Очень многие не только не верят, но и не хотят мира и стабильности в нашем регионе, и в этих условиях очень трудно продвигать повестку мира. Но мы настроены решительно и делаем все от нас зависящее для достижения мира и стабильности в нашем регионе».
По его словам, армянская сторона имеет ясное представление, как достичь этой цели.
«Диалог и постепенное преодоление атмосферы вражды, к сожалению, имеющей место в регионе, разблокировка всех региональных транспортных и экономических коммуникаций – вот единственный путь, который может привести к этой цели», – сказал Пашинян.
Он отметил, что этом контексте очень важно выполнение тех договоренностей, которые были достигнуты в трехсторонних заявлениях России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 и 11 января 2021 года.
Вместе с тем президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что Баку «передал всех военнопленных, задержанных во время войны раньше, чем Армения передала азербайджанских военнопленных нам», передает ТАСС.
Подчеркивается, что «члены диверсионной группы», которые были заброшены в тыл ВС Азербайджана спустя две недели после подписания 9 ноября 2020 года трехстороннего заявления о полном прекращении военных действий в Карабахе и задержаны азербайджанскими военнослужащими, «согласно международным конвенциям, не могут считаться военнопленными».
Напомним, армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.
В четверг Азербайджан обвинил армянского снайпера в убийстве военнослужащего в Карабахе. В Ереване обвинили Баку в обстреле, в результате которого шестеро военных армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) получили ранения.
По словам омбудсмена НКР, ВС Азербайджана инициировали перестрелку сразу по нескольким направлениям, стрельба велась в направлении села Харав Аскеранского района Нагорного Карабаха. В НКР призвали Баку прекратить дестабилизацию в зоне конфликта. Азербайджан отверг обвинения в причастности к перестрелке.