Путин афоризмом оценил ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Армения выразила готовность завершить передачу Баку карт минных полей в Карабахе

Армения готова завершить передачу Азербайджану карт минных полей в Карабахе, заявил на заседании Совета глав государств СНГ в формате видеоконференции премьер-министр страны Никол Пашинян.

Пашинян заявил, что для достижения прогресса в решении экономических и политических проблем крайне важна атмосфера, в которой они обсуждаются, передает РИА «Новости».

«Здесь я с сожалением должен констатировать, что вопреки 8 пункту заявления от 9 ноября Азербайджан не вернул до сих пор всех армянских военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц. Я хочу обратить ваше внимание, что речь идет не только о военнопленных. Это чисто гуманитарный вопрос, и мы надеемся на его скорейшее разрешение. В этом контексте хочу заверить, что Армения готова завершить передачу Азербайджану карт тех минных полей, которые находятся в тылу азербайджанских ВС, то есть представляют собой гуманитарную угрозу», – сказал премьер.

Он также предложил усилить трехсторонние механизмы расследования инцидентов в зоне карабахского конфликта: «Риторика вражды и ненависти, постоянные угрозы и провокации стали повседневностью для нас. Очень многие не только не верят, но и не хотят мира и стабильности в нашем регионе, и в этих условиях очень трудно продвигать повестку мира. Но мы настроены решительно и делаем все от нас зависящее для достижения мира и стабильности в нашем регионе».

По его словам, армянская сторона имеет ясное представление, как достичь этой цели.

«Диалог и постепенное преодоление атмосферы вражды, к сожалению, имеющей место в регионе, разблокировка всех региональных транспортных и экономических коммуникаций – вот единственный путь, который может привести к этой цели», – сказал Пашинян.

Он отметил, что этом контексте очень важно выполнение тех договоренностей, которые были достигнуты в трехсторонних заявлениях России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 и 11 января 2021 года.

Вместе с тем президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что Баку «передал всех военнопленных, задержанных во время войны раньше, чем Армения передала азербайджанских военнопленных нам», передает ТАСС.

Подчеркивается, что «члены диверсионной группы», которые были заброшены в тыл ВС Азербайджана спустя две недели после подписания 9 ноября 2020 года трехстороннего заявления о полном прекращении военных действий в Карабахе и задержаны азербайджанскими военнослужащими, «согласно международным конвенциям, не могут считаться военнопленными».

Напомним, армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.

В четверг Азербайджан обвинил армянского снайпера в убийстве военнослужащего в Карабахе. В Ереване обвинили Баку в обстреле, в результате которого шестеро военных армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) получили ранения.

По словам омбудсмена НКР, ВС Азербайджана инициировали перестрелку сразу по нескольким направлениям, стрельба велась в направлении села Харав Аскеранского района Нагорного Карабаха. В НКР призвали Баку прекратить дестабилизацию в зоне конфликта. Азербайджан отверг обвинения в причастности к перестрелке.