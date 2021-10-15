Байден поднял потолок госдолга США на 480 млрд долларов

Погребинский объяснил захват наблюдателя ЛНР в Донбассе бардаком в ВСУ

Украинские военные самостоятельно приняли решение о задержании наблюдателя от ЛНР в СЦКК под воздействием деструктивной пропаганды в СМИ и в руководстве Минобороны, пояснил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Ранее безоружный наблюдатель ЛНР был захвачен между двумя КПП «Золотое».

«Судя по всему, приказа о захвате наблюдателя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) не отдавал ни офис Зеленского, ни министерство обороны. Думаю, провокация стала следствием управленческого бардака», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По его словам, решение принималось на местном уровне и на такой шаг военных толкнула напряженная обстановка на самой Украине. «Антироссийская и антидонецкая истерия нагнетается и в СМИ, и среди военных. Поэтому, вероятно, решение о захвате было принято самостоятельно несколькими «инициативными» ребятами. Не очень похоже, что для этого специально формировалась какая-то диверсионная группа», – указал эксперт.

Напомним, в среду украинские силовики в районе контрольно-пропускного пункта «Золотое» похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК.

«Сегодня (в среду – прим. ВЗГЛЯД) в 11.00 во время выполнения работ по очистке автомобильной дороги Т-13-16 (...) с украинской стороны вышли вооруженные военнослужащие ВСУ, совершили около 10 выстрелов в воздух из автоматического оружия и захватили наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК Косяка Андрея Валентиновича и увели его в неизвестном направлении», – рассказал представитель республики на переговорах в Минске Родион Мирошник.

По его словам, наблюдатель был в соответствующей экипировке с опознавательными знаками СЦКК (каска в чехле синего цвета, нарукавная повязка, нашивки на бронежилете).

Украинская сторона заявила, что захватила «россиянина, представителя оккупационных войск». При этом Косяк является уроженцем города Алчевска Луганской области, а российский паспорт получил только в этом году.

В этой связи полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов предупредил, что поведение украинских силовиков осложняет процесс урегулирования конфликта в Донбассе.

Политик отметил, что данный инцидент произошел на фоне заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного от 28 сентября 2021 года, которым тот де-факто дезавуировал подписанные 22 июля 2020 года меры по усилению перемирия.

«Ситуация в Золотом – это очередное прямое нарушение Киевом указанных мер, а также согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы рамочного решения о разведении сил и средств. Такое событие дополнительно усугубляет обстановку на линии соприкосновения и осложняет процесс урегулирования конфликта», – подчеркнул полпред России на переговорах в минском формате.

При этом в среду замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам прошедшей в Москве встречи с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд сообщил, что Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию на востоке Украины с учетом совпадения подходов по Донбассу.

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

По мнению политолога Алексея Чеснакова, Украина перешла «красную линию» в Донбассе.

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