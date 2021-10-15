Байден поднял потолок госдолга США на 480 млрд долларов

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15 октября, пятница | Последнее обновление — 04:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Билл Клинтон госпитализирован в США с заражением крови
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Уникальные экосистемы, такие, как на Алтае, очень хрупкие. Увеличить плотность населения, поток туристов, застройку, нагрузку на природу – и всё сломается. Поэтому туризм нужен, но очень бережный.
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Никакого «реверса» газа с запада на восток не существует. Это сказки для населения Украины, чтобы объяснить высокие цены на газ для людей и пафосно заявлять об энергетической независимости.
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Европейский политик высшего уровня должен соблюдать три важнейших правила: не любить Россию, не выступать против миграции и мультикультурализма, а также поддерживать «европейские ценности», главные из которых – зеленая энергетика и права ЛГБТ. Или его просто выживут.
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На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Байден поднял потолок госдолга США на 480 млрд долларов
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Президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом документ о повышении потолка государственного долга Соединенных Штатов на 480 млрд долларов, сообщила пресс-служба Белого дома.
Как уточнили в пресс-службе Белого дома, ожидается, что повышения потолка госдолга США на 480 млрд долларов должно быть «достаточно для того, чтобы позволить федеральному правительству [Соединенных Штатов] полностью выполнять свои обязательства до начала декабря» 2021 года, передает ТАСС.
Утвержденная накануне обеими палатами Конгресса мера приведет к повышению лимита госдолга примерно до 28,9 трлн долларов. Если бы законодатели не смогли прийти к компромиссу по потолку заимствований, США могли столкнуться с угрозой дефолта.
Накануне президент России Владимир Путин обратил внимание на ситуацию с госдолгом США. Днем ранее Палата представителей Конгресса США проголосовала за повышение потолка госдолга на 480 млрд долларов. Ранее Сенат США поддержал повышение лимита госдолга Соединенных Штатов на 480 млрд долларов. В понедельник Минфин США допустил утрату долларом статуса мировой резервной валюты. В августе президент США Джо Байден выразил уверенность, что Конгресс увеличит потолок госдолга и не допустит дефолта.
В июле президент России Владимир Путин обратил внимание, что инфляция в США превысила 5% при целевом показателе около 2%, и американские законодатели уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%. Он также отметил, что эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в Соединенных Штатах сказывается на всей мировой экономике.
Украинцы возмутились реакцией ЕС на контракт Газпрома и Венгрии
Украинское издание «Новое время» опубликовало материал, посвященный реакции верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозепа Борреля на подписание контракта между Газпромом и Венгрией.
Публикация вызвала резкую реакцию читателей.
«Другого ответа и не следовало ждать. Каждый сам за себя. Будапештский меморандум, «Северный поток – 2», – передает РИА Новости слова пользователя Михайло Задорожного.
«К сожалению, все вокруг Украины всегда Украину разменивали за собственные шкурные интересы!» – возмутился Микола Кокіш-Мельник.
«Все, что выгодно, конечно, не противоречит», – написал Сергій Магац.
«Боливар не выдержит двоих... И своя рубашка ближе к телу», – заметил Сергей Мокляк.
«От евролеваков другого и ожидать нечего», – добавил Dmitry Bilous.
При этом некоторые пользователи поддержали позицию европейского дипломата.
«Молодец, все верно», – написал Юлий Желаев.
«Боррель вообще-то любви к России не имеет, поэтому, видимо, (контракт) действительно не противоречит (законам ЕС)», – заметила Tetyana Petrovska.
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Накануне Боррель во время саммита в Киеве заявил, что контракт между российской компанией и Венгрией на поставку газа в обход Украины соответствует европейским законам.
Напомним, Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими».
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Китайцы пришли в восторг от заявления Лаврова о Тайване
Читатели китайского издания «Гуаньча» восхитились заявлением главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что Россия считает Тайвань частью КНР.
«Это основа китайско-российской дружбы и основа отношений любой страны с Китаем», – написал пользователь под ником Xiaoxia, передает РИА «Новости».
«Россия – хороший партнер, хороший сосед и отличный друг», – добавил другой комментатор.
Некоторые читатели решили, что позиция Лаврова точнее выражает отношение Пекина к Тайваню, чем заявления официальных лиц, называющих остров «частью Китая».
«Тайвань – часть Китая» и «Тайвань находится в составе Китайской Народной Республики» – это совсем не одно и то же. Да, Тайвань является частью Китая. Китай здесь – это Китайская Народная Республика, а не Китайская Республика (Тайвань), в итоге слово одно, а смысл каждый вкладывает свой!» – пояснил один из них.
«Верно! Тайвань является частью Китайской Народной Республики, это всем ясно!» – добавил другой.
Также пользователи «Гуаньча» поддержали принадлежность Курильских островов России.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопросы о ситуации в Тайваньском проливе, заявил, что Россия, как и большинство стран мира, считает Тайвань частью Китайской Народной Республики, а внешняя политика России всегда отталкивалась от этого принципа.
В четверг министр обороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что Тайвань не будет начинать войну с материковым Китаем, но примет бой в случае враждебных действий Пекина. Вместе с тем СМИ сообщали, что на Тайване располагаются порядка 20 бойцов морской пехоты США и подразделения спецопераций, они занимаются обучением ограниченных формирований тайваньских сухопутных войск. Пентагон обещал продолжить оказывать помощь Тайваню.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Китай готовится к большой войне с маленьким союзником США.
Аваков раскрыл стратегию Украины вернуть Крым и Донбасс военным путем
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Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у Украины должен быть сценарий возвращения оккупированных территорий с использованием оружия, об этом он написал в блоге на сайте издания «Украинская правда».
«Странно слышать от некоторых армейских генералов, что генштаб не рассматривает военный сценарий возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Тезис о «возвращении исключительно дипломатическим путем», господа генералы, следует оставить дипломатам. Армия должна делать свою работу», – говорится в публикации.
Вернуть захваченные территории поможет современное оружие и проработанная стратегия, считает бывший глава ведомства, пишет РИА «Новости».
По словам Авакова, закрепить стратегию по освобождению Крыма, Донецкой и Луганской областей в стране необходимо на государственном уровне. Он напомнил, что МВД разработало такую стратегию еще в 2018 году, когда все подразделения министерства были готовы четко выполнить свою работу.
Наработкой стратегии должны заниматься парламент, президент и правительство, сотрудничая с гражданами страны, говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что Арсен Аваков резко высказался по поводу комментария советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича.
Арестович в 2017 году заявил в СМИ, что антитеррористическая операция в Донбассе – это «курорт для мальчиков». Аваков в ответ предложил «послать подальше» автора этих слов, чтобы не подставлять президента и страну.
Чеснаков: Украина перешла «красную линию» в Донбассе
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Киев нарушил все договоренности по Донбассу, захватив наблюдателя от Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), пояснил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Чеснаков.
«Произошедшее нужно расценивать как переход Киевом «красной линии», определенной всеми договоренностями о безопасности», – указал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Возможно, таким образом Украина пытается в очередной раз сорвать подготовку к саммиту «нормандского формата». В этой связи, добавил Чеснаков, нет смысла разбираться в причинах такого шага украинских силовиков. «Какая разница: провокаторы с украинской стороны захватили наблюдателя или дураки?» – пояснил эксперт.
Напомним, в среду украинские силовики в районе контрольно-пропускного пункта «Золотое» похитили
безоружного наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил
участие ЛНР в минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК.
«Сегодня (в среду – прим. ВЗГЛЯД) в 11.00 во время выполнения работ по очистке автомобильной дороги Т-13-16 (...) с украинской стороны вышли вооруженные военнослужащие ВСУ, совершили около 10 выстрелов в воздух из автоматического оружия и захватили наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК Косяка Андрея Валентиновича и его увели в неизвестном направлении», – рассказал представитель республики на переговорах в Минске Родион Мирошник.
По его словам, наблюдатель был в соответствующей экипировке с опознавательными знаками СЦКК (каска в чехле синего цвета, нарукавная повязка, нашивки на бронежилете).
Украинская сторона заявила, что захватила «россиянина, представителя оккупационных войск». При этом Косяк является уроженцем города Алчевска Луганской области, а российский паспорт получил только в этом году.
В этой связи полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов предупредил, что поведение украинских силовиков осложняет процесс урегулирования конфликта в Донбассе.
Политик отметил, что данный инцидент произошел на фоне заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного от 28 сентября 2021 года, которым тот де-факто дезавуировал подписанные 22 июля 2020 года меры по усилению перемирия.
«Ситуация в Золотом – это очередное прямое нарушение Киевом указанных мер, а также согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы рамочного решения о разведении сил и средств. Такое событие дополнительно усугубляет обстановку на линии соприкосновения и осложняет процесс урегулирования конфликта», – подчеркнул полпред России на переговорах в минском формате.
При этом в среду замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам прошедшей в Москве встречи с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд сообщил, что Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию на востоке Украины с учетом совпадения подходов по Донбассу.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
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Посол Украины потребовал от Германии «квантового скачка» в вопросе вступления в ЕС
Новое правительство Германии должно закрепить перспективу вступления Украины в Евросоюз (ЕС), заявил посол страны в ФРГ Андрей Мельник.
Мельник заявил в интервью Neue Osnabrucker Zeitung, что в вопросе вступления Украины в ЕС не хватает «лишь решающего элемента – четкой перспективы членства», и эту «стратегическую амбивалентность европейцев» нужно срочно устранить, передает РИА «Новости».
«Германия и будущая (правительственная) коалиция должны сыграть в этом решающую роль и наконец закрепить перспективу членства в ЕС для официального Киева смелым квантовым скачком во внешней политике», – добавил он.
Дипломат отметил, что в Киеве «нет никакого сомнения», что Украина станет членом сообщества, это «лишь вопрос времени».
При этом, по его мнению, непринятие страны в ЕС станет «недопустимой ошибкой с фатальными последствиями» для всего континента, что «противоречило бы историческому развитию и было бы несправедливо».
«Как можно в будущем серьезно воспринимать ЕС как геополитического игрока, если самую большую по площади страну Европы искусственно отделяют и кормят обещаниями в течение десятилетий? Украина не только придаст вес ЕС, но и привнесет новый драйв и новые импульсы для будущей жизнеспособности Европейского союза», – заявил он.
Посол также раскритиковал позицию немецкого правительства, которое отрицает связь между резким ростом цен на природный газ и «деструктивными» действиями России, призвав будущую правящую коалицию «признать огромную политическую угрозу от «Северного потока – 2».
«Такие шаги позволили бы Германии восстановить утраченное доверие со стороны стран Восточной Европы», – считает он.
Отметим, что Мельник регулярно выступает с сомнительными требованиями и заявлениями в отношении Германии. В ФРГ уже призывали поставить его на место.
Между тем в Европе отмечают, что отношения между Киевом и Брюсселем охладели. Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что без сильной и «наглой» международной политики Украина не достигнет успеха.
В сентябре он заявлял о способности Киева усилить НАТО, а также о том, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО.
Верховный суд решил не считать братьев и сестер членами семьи
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К членам семьи собственника жилого помещения относятся супруг, дети и родители, которые проживают совместно с ним, уточнил Верховный суд России.
Уточняется, что братья и сестры не считаются членами семьи, признать их таковыми можно только на основании соответствующего соглашения, передает РАПСИ.
«Частью 1 статьи 31 Жилищного кодекса предусмотрено, что к членам семьи собственника жилого помещения относятся проживающие совместно с данным собственником в принадлежащем ему жилом помещении его супруг, а также дети и родители данного собственника. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных случаях иные граждане могут быть признаны членами семьи собственника, если они вселены собственником в качестве членов своей семьи», – сообщили в ВС России.
Уточняется, что решение суд принял после того, как в ВС обратилась женщина с иском об утрате права пользования жилым помещением. Ранее она приобрела дом у своей матери и попросила суд лишить своего брата права пользования на это жилье. Суд первой инстанции принял сторону истицы, поскольку по закону брат не относится к членам семьи собственника жилого помещения. Позднее апелляционный суд отменил это решение.
Верховый суд России постановил, что после смены собственника член семьи предыдущего владельца дома автоматически теряет право на пользование жилым помещением.
Ранее Верховный суд России отказался исключать лис из списка животных, содержание которых запрещено в домашних условиях.
Захарова предостерегла Украину от угроз Поклонской
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Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла Украину от угроз назначенной послом в Кабо-Верде Наталье Поклонской и посоветовала не пытаться «экстрадировать» ее из Африки.
«В МИД Украины заявили, что Поклонская от украинского правосудия «не спрячется и в Африке». Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся», – написала Захарова в Telegram.
Также дипломат подчеркнула, что Поклонская обладает дипломатическим иммунитетом от каких-либо действий со стороны Украины, передает РИА «Новости».
«Как глава российского представительства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года Наталья Поклонская обладает абсолютным иммунитетом от подобных заявленных кем бы то ни было действий, в том числе на пути следования туда и обратно. Это все должны понимать», – сказала Захарова.
Она добавила, что Поклонская назначена президентом России и будет представлять страну за рубежом, а к Украине «это не имеет никакого отношения».
Ранее министерство иностранных дел Украины заявило, что обратилось к властям Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) по поводу назначения российским послом в республике Натальи Поклонской.
В среду президент Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост зампредседателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде. Поклонская поблагодарила главу государства за назначение на ответственный участок дипломатической работы в Кабо-Верде.
Политолог Андрей Быстрицкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Поклонская – яркий человек и политик, назначение кого-нибудь другого на пост посла в этой стране не вызвало бы такого ажиотажа.
Британский королевский двор «признал» Крым российским
Ученикам Малой академии наук Севастополя пришло письмо из Лондона от королевы Елизаветы II, где в адресе указана Россия, сообщил руководитель МАН Сергей Пасеин.
По его словам, письмо королеве написали воспитанники преподавателя английского языка Светланы Залещук во время летней школы, передает РИА «Новости».
«Пожелали ей здоровья, приложили в письмо постеры Севастополя. Пару дней назад получили ответ с постером с информацией о королевской семье. В письме было написано, что королева очень рада, что дети занимаются английским. На письмо ответила фрейлина Елизаветы II Филиппа де Пасс. На конверте было написано «Севастополь. Россия». Дети очень рады», – сказал Пасеин.
Также он добавил, что школьники собираются написать письмо принцу Уильяму и Кейт Миддлтон, в частности, школьники намерены пригласить их в Крым.
Напомним, в июле на украинском государственном телеканале «Дом» была продемонстрирована
карта России с Крымом. Карта появилась во время заставки проекта «Русский дневник». Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания вынес
предупреждение телеканалу.
Золотовалютные резервы России обновили исторический рекорд
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Россия вошла в пятерку лидеров по объему международных резервов, уступая лишь Китаю, Японии, Швейцарии и Индии, следует из данных Счетной палаты по итогам проверки управления золотовалютными резервами.
Аудиторы сообщили, что «объем международных резервов России превысил 618,2 млрд долларов (по состоянию на 1 сентября 2021 года)», это «исторический рекорд – за все время существования Банка России таких показателей добиться не удавалось», передает РИА «Новости».
По данным Счетной палаты, с начала 2015 года резервы выросли на 235 млрд долларов: «В настоящее время Россия занимает пятое место в мире по объему международных резервов. Впереди только Китай, Япония, Швейцария и Индия».
Ведомство отмечает, что за последние годы Россия заметно увеличила в своих международных резервах долю золота – с 7,8% на начало 2014 года до 23,3% по итогам 2020 года.
«Помимо золота и иностранной валюты в состав российских резервов входят специальные права заимствования – резервное платежное средство, эмитируемое Международным валютным фондом. Их сумма также значительно увеличилась: с 7 млрд до 24,6 млрд долларов», – говорится в сообщении.
В Счетной палате отметили, что Банк России достиг цели управления резервами, добившись обеспечения оптимального сочетания их сохранности, ликвидности и доходности. Регулятором были созданы «ключевые элементы управления валютными резервами, проведены мероприятия по совершенствованию нормативной и методической базы, созданы условия для выполнения закрепленной функции».
По результатам экспертно-аналитического мероприятия Счетная палата направила информационные письма в Банк России и правительство, в которых, в частности, сформулированы предложения по совершенствованию правового регулирования системы управления международными резервами России.
Согласно данным ЦБ, международные резервы России на 1 октября составляли 614,122 млрд долларов.
Напомним, в августе золотовалютные резервы России за неделю увеличились на 1,8 млрд долларов.
Белый дом решил не принимать новые санкции против «Северного потока – 2»
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Администрация президент США Джо Байдена не намерена вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2» вопреки требованиям Конгресса, сообщили источники американского издания Politico.
Сенатор-республиканец Тед Круз неоднократно подвергал проект «Северный поток – 2» резкой критике, требуя, чтобы власти США ввели в отношении газопровода «предписанные Конгрессом» рестрикции, речь о которых идет в законодательных инициативах, принятых ранее на Капитолийском холме. Чтобы оказать давление на администрацию в этом вопросе, сенатор задерживает утверждение Сенатом ряда кандидатов, выдвинутых демократом Байденом на посты в администрации. Как уточняет издание, в настоящий момент Круз блокирует назначение более чем двух десятков претендентов на дипломатические посты, в том числе на должности послов в нескольких странах. Эта ситуация вызывает обеспокоенность у администрации, в которой полагают, что такое положение дел может нанести удар по позициям США на мировой арене, передает ТАСС.
По сведениям источников издания, Белый дом предпринял по меньшей мере одну попытку обсудить с сенатором его действия: 10 августа состоялся телефонный разговор помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с Крузом. Беседа, как отмечает издание, прошла «плохо». «Салливан спросил у сенатора-республиканца, будет ли он готов продвинуться вперед в утверждении кандидатур, а Круз ответил, что администрация Байдена, согласно закону, должна ввести санкции [против «Северного потока – 2»]. Однако администрация Байдена четко дала понять, что во время его (Байдена) президентства санкции введены не будут», – утверждает издание.
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Задерживать голосование по кандидатурам Крузу позволяет специально разработанный в Сенате механизм, с помощью которого любой член верхней палаты может отложить рассмотрение какого-либо законопроекта или голосование по какому-либо вопросу. Изначально эта процедура была задумана для того, чтобы сенатор имел возможность более внимательно ознакомиться с содержанием находящегося в его распоряжении документа, однако со временем она стала часто использоваться с целью затягивания процесса рассмотрения различных вопросов.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что санкции Вашингтона против российской энергетической сферы привели к тому, что пострадали сами американцы.
В среду председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный сообщил, что первую нитку «Северного потока – 2» практически заполнили газом.
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В Узбекистане запускают четыре новых поезда для вывоза соотечественников из России
Узбекский оператор сети железных дорог «Узбекистон темир йуллари» планирует организовать четыре новых поезда для вывоза соотечественников из России, сообщают СМИ.
Составы предназначены для граждан Узбекистана, которые не могут вернуться на родину из-за пандемии, передает «Sputnik Узбекистан» в своем Telegram-канале.
Поезда в Ташкент планируется отправить со станции Волжский в Волгоградской области 22, 25, 29 октября и 1 ноября в 20.57 мск.
Для пассажиров уже открыта продажа электронных билетов, добавили в компании.
Богомолов высказался о смертельном ДТП с участием Собчак
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Режиссер Константин Богомолов назвал ужасной аварию, в которую попала его супруга Ксения Собчак. По его мнению, «все участники аварии стали жертвами», но некоторые используют ДТП, чтобы «свести счеты».
«Здесь несчастны все. И родные погибших. И водитель. И спасшиеся. Все стали жертвами. Но последние подонки здесь – использующие трагедию, чтобы свести счеты и прочитать нотацию», – написал Богомолов в Instagram.
По мнению режиссера, все рассуждения на фоне ДТП с участием Собчак бессмысленны. Он назвал историю ужасной из-за гибели двух человек и отметил, что тут «ничего не прибавишь и не убавишь».
Напомним, в понедельник пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что полиция предъявила обвинение водителю Mercedes, который устроил ДТП в Сочи. Mercedes выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. В момент аварии в Mercedes находилась телеведущая Ксения Собчак. В результате ДТП одна из пассажирок скончалась на месте, вторую госпитализировали с тяжелыми травмами.
В среду появилось видео самой аварии. Собчак сообщала, что получила в ДТП сотрясение мозга и другие травмы. При этом «Комсомольской правдой» был опубликован документ, где указывалось, что Собчак в ДТП никак не пострадала.
После этого телеведущая прошла медицинское освидетельствование в элитной клинике «Лапино». Собчак также вручили повестку для проведения очной ставки с водителем Mercedes.
Погребинский объяснил захват наблюдателя ЛНР в Донбассе бардаком в ВСУ
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Украинские военные самостоятельно приняли решение о задержании наблюдателя от ЛНР в СЦКК под воздействием деструктивной пропаганды в СМИ и в руководстве Минобороны, пояснил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Ранее безоружный наблюдатель ЛНР был захвачен между двумя КПП «Золотое».
«Судя по всему, приказа о захвате наблюдателя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) не отдавал ни офис Зеленского, ни министерство обороны. Думаю, провокация стала следствием управленческого бардака», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По его словам, решение принималось на местном уровне и на такой шаг военных толкнула напряженная обстановка на самой Украине. «Антироссийская и антидонецкая истерия нагнетается и в СМИ, и среди военных. Поэтому, вероятно, решение о захвате было принято самостоятельно несколькими «инициативными» ребятами. Не очень похоже, что для этого специально формировалась какая-то диверсионная группа», – указал эксперт.
Напомним, в среду украинские силовики в районе контрольно-пропускного пункта «Золотое» похитили
безоружного наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил
участие ЛНР в минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК.
«Сегодня (в среду – прим. ВЗГЛЯД) в 11.00 во время выполнения работ по очистке автомобильной дороги Т-13-16 (...) с украинской стороны вышли вооруженные военнослужащие ВСУ, совершили около 10 выстрелов в воздух из автоматического оружия и захватили наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК Косяка Андрея Валентиновича и увели его в неизвестном направлении», – рассказал представитель республики на переговорах в Минске Родион Мирошник.
По его словам, наблюдатель был в соответствующей экипировке с опознавательными знаками СЦКК (каска в чехле синего цвета, нарукавная повязка, нашивки на бронежилете).
Украинская сторона заявила, что захватила «россиянина, представителя оккупационных войск». При этом Косяк является уроженцем города Алчевска Луганской области, а российский паспорт получил только в этом году.
В этой связи полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов предупредил, что поведение украинских силовиков осложняет процесс урегулирования конфликта в Донбассе.
Политик отметил, что данный инцидент произошел на фоне заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного от 28 сентября 2021 года, которым тот де-факто дезавуировал подписанные 22 июля 2020 года меры по усилению перемирия.
«Ситуация в Золотом – это очередное прямое нарушение Киевом указанных мер, а также согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы рамочного решения о разведении сил и средств. Такое событие дополнительно усугубляет обстановку на линии соприкосновения и осложняет процесс урегулирования конфликта», – подчеркнул полпред России на переговорах в минском формате.
При этом в среду замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам прошедшей в Москве встречи с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд сообщил, что Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию на востоке Украины с учетом совпадения подходов по Донбассу.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
По мнению политолога Алексея Чеснакова, Украина перешла «красную линию» в Донбассе.
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США потребовали от России убрать из Европы «нарушающие ДРСМД» ракеты
Россия должна убрать из Европы ракеты, нарушающие, по мнению американской стороны, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт.
«Россия уже нарушила ДРСМД, разместив ракеты. Так что решение заключается в том, чтобы они убрали эти ракеты», – передает РИА Новости слова Эберхардта.
Так он ответил на просьбу разъяснить, как администрация президента США Джо Байдена относится к инициативе российского лидера Владимира Путина ввести моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе.
Напомним, в феврале 2019 года США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года. После этого президент России Владимир Путин также подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД. В сентябре 2019 года президент России направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах. Однако в НАТО «не увидели смысла» в предложенном Москвой моратории. В этой связи в Кремле заявили о готовности принять меры для противодействия указанным угрозам.
Умерла народная артистка СССР Бэла Руденко
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Оперная певица, народная артистка СССР Бэла Руденко умерла в возрасте 88 лет, сообщил российский критик Андрей Плахов.
«На 89-м году жизни умерла выдающаяся оперная певица Бэла Андреевна Руденко», – передает ТАСС сообщение Плахова.
Руденко родилась 18 августа 1933 года в поселке Боково-Антрацит (ныне – город Антрацит) Луганской области Украинской ССР. В 1973-1988 годах – солистка оперной труппы Государственного академического Большого театра. Исполняла партии в операх: «Руслан и Людмила» и «Иван Сусанин» Михаила Глинки, «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини, «Риголетто» и «Травиата» Джузеппе Верди, «Царская невеста» и «Садко» Николая Римского-Корсакова, «Иоланта» Петра Чайковского. Выступала в оперных театрах Франции, Великобритании, Италии, Швеции, Японии, Канады, США, исполняла концертные и камерные программы в СССР и за рубежом. В 1992 году завершила сольную карьеру, после чего возглавила Фонд развития Большого театра. В 1995-1999 годах являлась художественным руководителем оперной труппы Большого театра. В 1977-2017 годах преподавала в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Профессор (1989). Народная артистка СССР (1960).
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