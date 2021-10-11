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ЕС предложил увеличить поставки газа Украине
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Представители Евросоюза и власти Украины обсуждают возможность увеличения поставок газа из объединения в том случае, если Киеву понадобится помощь, сообщил источник в ЕС.
Брюссель предложил Киеву обсудить «все обеспокоенности по поводу поставок газа не только этой зимой, но и в будущие зимы». Уже в настоящее время представители Европейской комиссии изучают ситуацию с поставками газа и заполненностью хранилищ, передает РИА «Новости».
«По этому вопросу будут детальные консультации с украинскими коллегами, чтобы определить, что может быть сделано, чтобы увеличить возможные физические мощности поставок газа из стран ЕС на Украину в случае недостатка (топлива) сейчас и в будущем с учетом существующих возможностей ревностных потоков и тех, что могут быть восстановлены», – отметил источник.
Он добавил, что вопрос о поставках газа будет важной темой для обсуждения на саммите ЕС – Украина, который пройдет 12 октября.
Напомним, в среду президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Днем ранее Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа. Между тем в прошлую субботу экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. При этом в Кремле допустили возможность возвращения к прямым поставкам газа Украине.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
В Кремле ответили Киеву на предложение вернуть Крым
Вопроса о принадлежности Крыма для Кремля не существует, обсуждаться с Украиной он не будет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет. Для Кремля такого вопроса не существует», – ответил он РИА «Новости» на вопрос, готов ли Кремль обсуждать этот вопрос с Украиной.
Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что «Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации».
На Украине признали полный крах уникального судостроительного завода
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Расположенный в украинском Николаеве Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ) находится в глубоком упадке. От уникального предприятия к настоящему времени уже практически ничего не осталось, констатируют местные СМИ.
ЧСЗ был единственным в СССР заводом, на стапелях которого можно было строить крупные военные корабли. Сейчас предприятия не существует уже «ни фактически – много зданий разрушено, а оборудование вывезено на Херсонский судостроительный, ни юридически – после процедуры банкротства суд ликвидировал ПАО «Черноморский судостроительный завод», говорится в материале украинского телевидения «Громадське».
Заместитель гендиректора ЧСЗ в 1990-1996 годах Владимир Яковлев отмечает, что старых работников на завод уже не пускают, а нынешнее состояние завода сравнимо с последствиями немецкой оккупации в годы Великой Отечественной войны.
Главный редактор сайта «Морские бизнес-новости Украины» Александр Диордиев считает, что в упадке предприятия виноват владелец.
«ЧСЗ не повезло с владельцем – это олигарх Вадим Новинский. Все заказы, которые получает его компания Smart Maritime Group, отдаются Херсонскому судостроительному заводу. Я считаю, что банкротство ЧСЗ – это чисто технический момент, чтобы избежать возвращения завода в государственную собственность», – отметил он.
Ранее уже неоднократно отмечалось, что легендарное судостроение, доставшееся Украине в наследство от СССР, окончательно уничтожено. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Украина разучилась строить военные корабли.
В Киеве назвали способ «вернуть» Крым за пять минут
Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала «Дом» заявил, что конфликт в Донбассе может быть остановлен всего одним звонком, а вернуть Крым под контроль Киева можно за «пять минут».
«Война на Донбассе может быть остановлена одним звонком. Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации... И соответственно вся персональная ответственность лежит на нем... Мы даем ей (России) возможность урегулировать конфликт, решить проблему, сохранить в каком-то смысле лицо и уйти отсюда», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее Арестович заявил, что Украина сможет установить контроль над Крымом военным путем в случае «крупной региональной войны».
Чеснаков объяснил заявление Медведева о властях Украины в свете визита Нуланд в Москву
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Визит в Москву замглавы Госдепа Виктории Нуланд вряд ли приведет к позитивным сдвигам по Украине, поскольку Киев расписался в своей недоговороспособности, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Чеснаков. Ранее в преддверии визита Нуланд была опубликована статья замглавы Совбеза Дмитрия Медведева о бессмысленности ведения переговоров с Киевом.
«Вышедшая в преддверии визита в Россию заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд статья зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева особенно важна: она четко фиксирует представление российской власти, и даже шире – российской элиты, о том, как нужно вести дела в отношении Украины и с действующим украинским руководством», – сказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
На этом фоне инициативы Нуланд, какими бы они ни были, Москве нужно учитывать, поскольку это предложения от лица сюзерена. «Но вряд ли ко всем из них стоит относиться как к реализуемым, поскольку на сегодняшний день украинская власть не просто недоговороспособна, и не просто выполняет поручения сюзерена – она несубъектна. Киев сейчас не отвечает даже за выполнение тех поручений, которые ему приходят из Вашингтона», – добавил аналитик.
Собеседник подчеркнул, что нынешняя украинская власть неспособна перейти к конструктивной повестке, которая вела бы к улучшению отношений между странами. «Скорее наоборот – Украина будет ужесточать риторику и вести дела к полномасштабной дипломатической и информационной войне против России, кто бы что им не приказывал из Вашингтона. Исходить нужно из того, что украинская власть в каденции Зеленского глубоко провинциальна, некомпетентна и безответственна», – констатировал эксперт.
Напомним, Нуланд прилетает в Москву в понедельник, 11 октября. Как заявили в Госдепе, в Москве американский дипломат «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».
Известно, что в обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это (визит) было их (США) желание. Она действительно была в санкционных списках, это предполагает то, что человек не может пересечь границу. Они включали российских представителей, международников в свои санкционные списки. Поэтому в данном случае этот вопрос (с визитом Нуланд) был решен на паритетных началах», – сказала Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
В ночь на понедельник – когда самолет Нуланд уже был в воздухе – в газете «Коммерсант» вышла статья Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию. «Бессмысленность и даже вредность отношений с нынешними руководителями Украины состоит еще и в том, что во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди. Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре», – говорится в тексте.
В прошлый четверг в Кремле заявили об отсутствии понимания повестки для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Ранее Зеленский заявлял, что готов к встрече с Путиным. В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик, министры и политсоветники предпринимают попытки реактивировать процесс.
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Медведев счел переговоры с нынешними властями Украины бессмысленными
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию.
«Бессмысленность и даже вредность отношений с нынешними руководителями Украины состоит еще и в том, что во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди. Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре», – говорится в статье Медведева, опубликованной в газете «Коммерсант».
«Так они понимают искусство дипломатии. Доморощенные Талейраны. Подписывают Минские соглашения, договариваются в нормандском формате, а потом – после внутренних бурлений в Раде, на площади или «ЦУ» из-за океана – разворачивают позицию совсем в другую сторону», – отмечает он.
По мнению зампреда Совбеза, в политике возможны компромиссы, иногда некоторые отступления от сформированной линии, но не в такой степени, когда согласованный подход меняется на диаметрально противоположный.
«А нам и нашим партнерам беспрерывно лгут и уходят от принятых решений. И дело не в конкретной фамилии того или иного руководителя. Это позиция всех украинских участников переговоров, их линия поведения, modus operandi», – говорится в статье.
«Таким «партнерам» в международных отношениях, которые соревнуются в постоянной брехне, нет и не может быть доверия. А значит, и переговоры с ними абсолютно бессмысленны», – полагает Медведев.
«Нынешний президент этой измученной страны (Украины) – человек, имеющий определенные этнические корни, всю жизнь говоривший на русском языке. Более того, работавший в России и получавший значительные средства из российских источников. Тем не менее в определенный момент, став руководителем государства, из страха получить очередной «майдан», направленный против его личной власти, полностью поменял политическую и нравственную ориентацию», – отметил Медведев. По мнению зампреда Совбеза, Зеленский «по сути отказался от своей идентичности, начал истово служить наиболее оголтелым националистическим силам Украины».
В прошлый четверг в Кремле заявили об отсутствии понимания повестки для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Ранее Зеленский заявлял, что готов к встрече с Путиным. В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик, министры и политсоветники предпринимают попытки реактивировать процесс.
Вучич попросил Путина о максимально низкой цене на газ для Сербии
Президент Сербии Александар Вучич попросил президента России Владимира Путина о максимально низкой цене на газ в Европе для Сербии.
«Я просил Владимира Путина, и мне не стыдно в этом признаться, о самой низкой цене на газ для Сербии в Европе», – заявил он на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым в Белграде, передает ТАСС.
Вучич отметил, что строительства газопровода «Балканский поток» стало спасением для страны в условиях энергетического кризиса.
Ранее в Сербии заявили, что рассчитывают на поддержку России в энергопоставках в предстоящий зимний период и хотят получать газ по благоприятной цене,
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович сказал газете ВЗГЛЯД, что Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса.
Кроме того, на совещании по вопросам энергетики президент России Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Также президент заявил, что не надо никого ставить в трудное положение в вопросе газа, включая Украину, несмотря на сложности в отношениях. В этой связи он призвал соблюдать все контрактные обязательства по транзиту газа через Украину.
Украина получила от США высокоточное оружие
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Борт ВВС США доставил партию военной помощи Украине, среди которой боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения, говорится в сообщении украинского военного ведомства.
«Кроме ранее согласованного объема в 250 млн долларов, Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 млн долларов», – приводит текст сообщения ТАСС.
Отмечается, что грузы поступают партиями, одна из которых прибыла в аэропорт «Борисполь» в воскресенье. Уточняется, что начиная с 2014 года Киев получил военную помощь от США на сумму, которая превышает 2 млрд долларов.
Напомним, 1 сентября Украина и США договорились о военном сотрудничестве и противодействии России. В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне пообещал Киеву противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» (Javelin) и «многое другое».
Москва призвала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупредили, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
Ранее Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
Украинцы поддержали запрет на выступление российских артистов
Петиция о запрете на Украине концертов российских артистов набрала на сайте украинского президента Владимира Зеленского необходимое для рассмотрения количество голосов.
К утру понедельника петицию поддержали 25 195 человек, говорится на сайте офиса президента. Статус документа изменился на «Ожидает рассмотрения».
Автором петиции стал украинский продюсер, шоумен Игорь Кондратюк.
«Я уверен, что граждане страны-агрессора, работающие в сфере развлечений – артисты/артистки, актеры/актрисы, на самом деле не несут никакой культуры. Поскольку представители агрессора, которые промолчали и тем самым – поддержали – оккупацию Крыма и развязывание Россией, их родиной, войны в восточном Донбассе, своим молчанием тоже несут ответственность за агрессивные действия России. Исключение для запрета допускаю только для тех российских представителей культуры, кто публично выступил против российской агрессии: писатель Виктор Шендерович, актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич и другие», – говорится в тексте петиции.
Ранее сообщалось, что 11 июня 2021 года в министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Киркорова Филиппа Бедросовича. Соответствующим приказом Минкульта от 22 июня 2021 года Киркоров был включен в перечень.
Позже министерство культуры и информационной политики Украины исключило из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности для государства, российского певца Филиппа Киркорова.
В США оценили влияние энергокризиса на позиции России в мире
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Энергетический кризис способствовал тому, что Россия заручилась дополнительными рычагами давления на мировой арене, в то время как США рискуют растерять свою стратегическую мощь, говорится в редакционной статье The Wall Street Journal.
Авторы статьи считают, что на фоне миграционного кризиса, пандемии и инфляции США пока не в полной мере ощутили влияние энергетического кризиса. «В Европе цены на энергию выросли за прошедший год в пять раз, и [президент России] Владимир Путин оборачивает эту ситуацию в пользу России», – отмечает издание. По мнению авторов статьи, «энергетика является источником стратегической мощи Америки, которую она рискует разменять на климатические мечты», передает ТАСС.
Нацеленная на отказ от горючих ископаемых энергетическая система «усилила зависимость Европы от природного газа, основным поставщиком которого является Россия», отмечают авторы статьи. Это, по их мнению, «создает рычаг стратегического давления для российского Газпрома, который не торопится ускорить производство, несмотря на запросы от европейских политиков». «Трудности, возникшие у друзей США в Европе ощущаются еще сильнее на фоне энергетической политики администрации [президента США Джо] Байдена», – отмечает издание, напоминая об отмене строительства нефтепровода Keystone XL из Канады в США и введение моратория на аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений.
«Энергопоставки – это ключевой фактор мирового баланса сил, – констатирует издание. – Россия и Китай знают это, а одержимость администрации Байдена нереалистичными климатическими целями в ущерб энергетической безопасности грозит подрывом экономики и глобальных интересов США».
Напомним, в прошлую среду стоимость газа в Европе впервые в истории приблизилась к 2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Кризис в регионе, как указывают эксперты, вызван организацией спотовой (биржевой) торговли газом, а также ускоренным «зеленым» переходом, в результате чего европейская энергетика утратила гибкость и возможность использовать резервное топливо.
Россия предостерегла Евросоюз от обвинений в адрес Москвы в связи с ростом цен на газ в Европе. Ранее стало известно, что Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе.
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей.
В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что к подорожанию газа привело: введение в ЕС новых углеродных пошлин, нехватка СПГ из-за высокого спроса в Китае, а также отказ Европы от заключения долгосрочных контрактов на поставки газа из России.
Президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
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В Киеве допустили расширение санкционного списка из-за выборов в Госдуму
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович допустил, что СНБО расширит санкционный список лиц из-за выборов в Госдуму России на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и в Крыму.
«В данном случае они (санкции) введены относительно лиц, участие которых было установлено в организации и проведении выборов. Такие санкции введены. Вполне может быть, что список будет расширен. Что касается реакции мирового сообщества на выборы в Госдуму Российской Федерации. Та часть выборов, которая была проведена в Крыму, ведущими странами мира, международными объединениями не была признана», – сказал Арестович в эфире телеканала «Дом», его слова приводит РИА «Новости».
17 сентября на Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе.
Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины в отношении организаторов голосования в республике. Накануне вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил о комичном решении Украины ввести санкции за проведение выборов в Госдуму на территории России.
Протестующие разожгли дымовые шашки у резиденции Зеленского под Киевом
Недовольные действующей властью на Украине в воскресенье устроили акцию протеста у резиденции президента Владимира Зеленского под Киевом с использованием файеров и дымовых шашек.
Недовольные политикой действующей власти на Украине в воскресенье провели в Киеве автопробег, участники которого проехали колонной к резиденции Зеленского, где устроили митинг. Собравшиеся высказывались в микрофон против действий власти, в том числе Зеленского, после чего зажгли файеры и дымовые шашки. Полиция, охраняющая резиденцию президента Украины, не препятствовала митингующим. В конце акции протестующие спели национальный гимн и разошлись, передает РИА «Новости».
Напомним, в феврале после подписания указа о применении санкций против украинских телеканалов и граждан Зеленского обвинили в узурпации власти на Украине. Телеведущий Владимир Соловьев в комментарии газете ВЗГЛЯД по этому поводу заявил: «Президент Зеленский в очередной раз доказал, что нет худших тиранов, чем вчерашние демократы. И в этом он превзошел Порошенко».
Климкин допустил возможность «гибридного» мира Украины с Россией
Бывший глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин выступил с утверждением, что между Москвой и Киевом возможен только «гибридный мир».
«Конечно, я за то, чтобы мы не вели боевых действий. Но мы все прекрасно понимаем, что с Россией возможен только гибридный мир», – заявил Климкин в эфире телеканала «Обозреватель». По его мнению, украинская армия сильна с моральной точки зрения, но не обладает достаточной мощью в сугубо военном смысле, передает РИА «Новости».
Украинцы, полагает Климкин, должны иметь возможность защитить себя, чтобы к ним на помощь пришли все остальные. Гибридный мир с Россией, как считает он, возможен лишь при условии того, что Украина и ее партнеры смогут «сдерживать» Москву.
В апреле Владимир Зеленский заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В свою очередь полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на Украине Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Ранее Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
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В МИД оценили ситуацию с ценами на газ в Европе
Ситуация на европейском рынке газа стабилизируется «скорее раньше, чем позже», проблемы в Европе с газом «были спровоцированы искусственно» и «в основном по политическим причинам» самим Евросоюзом, решившим проводить рискованную энергетическую политику, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
«[Президентом России Владимиром Путиным] Газпрому было рекомендовано проявлять больше гибкости. И что-то заставляет меня думать, что Газпром прислушается», – приводит ТАСС слова Чижова, сказанные дипломатом в интервью Financial Times.
Постпред России при ЕС отметил, что Москва не заинтересована в скачках газовых цен, так как это создает нестабильную обстановку на рынке углеводородов.
Российский дипломат отверг обвинения в том, что Россия целенаправленно спровоцировала дефицит газа в Европе. При этом он отметил, что решение ЕС относиться к России как к геополитическому противнику не способствует диалогу с Москвой. «Суть вопроса в формулировках. Если заменить «противника» на «партнера», то все будет решаться проще. <…> Когда ЕС проявит достаточно политической воли, чтобы это сделать, то там знают, где нас найти», – подчеркнул дипломат.
По словам Чижова, наблюдающиеся сейчас в Европе проблемы с газом «были спровоцированы искусственно» и «в основном по политическим причинам» самим Евросоюзом, решившим проводить рискованную энергетическую политику. В условиях спотового рынка европейские энергетические компании, по его словам, сокращают закупки, ожидая снижения цен. «Долгосрочные контракты [на поставки газа в Европу] … обеспечивали надежность поставок, стабильность объемов и цен. А затем появилась исходящая от Брюсселя идея о том, что систему надо поменять, – отметил Чижов. – Мы знаем, что рыночные правила могут быть полезны в одних ситуациях, а в других от них мало проку. Ситуация может меняться, и она изменилась».
По его словам, в ЕС также недооценивают ту роль, которую газ продолжит играть в Европе в качестве энергоносителя на фоне продолжающегося развития зеленой энергетики. «Пока человечество не найдет способ хранить большие объемы электроэнергии, ветряки и солнечные панели не будут играть определяющей роли», – отметил Чижов.
Напомним, стоимость газа в Европе на пике приближалась к 2 тыс. долларов за тысячу кубометров. После цена упала, торги газом на бирже ICE в пятницу открылись ростом котировок фьючерса на газ на 6% к значению предыдущего дня, до 1224 долларов за тысячу кубометров.
Кризис в регионе, как указывают эксперты, вызван организацией спотовой (биржевой) торговли газом, а также ускоренным «зеленым» переходом, в результате чего европейская энергетика утратила гибкость и возможность использовать резервное топливо.
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что к подорожанию газа привело: введение в ЕС новых углеродных пошлин, нехватка СПГ из-за высокого спроса в Китае, а также отказ Европы от заключения долгосрочных контрактов на поставки газа из России.
Президент России Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
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Цена фьючерсов на газ в Европе опустилась ниже 1 тыс. долларов за тысячу кубометров
Фьючерсы на газ в Европе на открытии торгов снижаются более чем на 5% и впервые в октябре опустились ниже 1 тыс. долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу самого ликвидного европейского хаба голландского TTF открыла торги на уровне 995,5 доллара за тысячу кубометров, это на 5,3% ниже расчетной цены пятницы. На 9.11 мск торгуется на этом же уровне, передает РИА «Новости».
В пятницу торги закрылись на уровне чуть выше 1 тыс. долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила почти 1050 долларов.
Напомним, стоимость газа в Европе на пике приближалась к 2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Кризис в регионе, как указывают эксперты, вызван организацией спотовой (биржевой) торговли газом, а также ускоренным «зеленым» переходом, в результате чего европейская энергетика утратила гибкость и возможность использовать резервное топливо.
На Украине заявили, что встреча с Путиным Зеленского «поставит в шпагат»
Возможная встреча с президентом России Владимиром Путиным поставит украинского лидера Владимира Зеленского «в шпагат», заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
«Сначала повестка дня позиции Украины, а потом уже встреча. Иначе можем получить реальную дестабилизацию. Путин сознательно будет встречаться, чтобы потом запустить волну цунами – дестабилизации в Украине», – цитирует Климкина интернет-издание «Обозреватель».
По его словам, российский лидер будет встречаться с Зеленским только если получит от этого какую-либо выгоду. Он также выразил мнение, что Путин постарается усилить зависимость Украины от России. В частности, речь идет об энергетической сфере. Климкин также заявил, что из-за рекордного повышения мировых цен на природный газ переговорная позиция президента РФ очень сильна.
При этом экс-глава МИД Украины посоветовал президенту страны перед встречей согласовать свою переговорную позицию как с гражданами государства, так и с зарубежными партнерами, «в первую очередь, с американцами». По его словам, такие шаги могут «связать руки» Путину.
«Но такая встреча действительно будет очень сложной для Зеленского и поставит его на шпагат, поскольку значительная часть украинского общества по определению воспримет это как предательство», – считает экс-министр.
Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович прокомментировал возможность встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского фразой из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев».
Напомним, в четверг в Кремле заявили об отсутствии понимания повестки для встречи Путина и Зеленского. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным, отметив, что личные переговоры могут быть результативными.