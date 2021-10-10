В Барнауле возбудили дело из-за найденного на улице ребенка-инвалида

Следственные органы Алтайского края возбудили уголовное дело о халатности в отношении органов опеки, которые не следили за женщиной-алкоголичкой, регулярно оставлявшей без присмотра сына-инвалида с ДЦП, сообщают в СУСК России по региону.

«По материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК России (халатность)…После возбуждения уголовного дела следователи СК провели обыски в учреждениях органов системы профилактики», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, в августе в Барнауле местные жители обратились в правоохранительные органы с заявлением о нахождении в опасности 16-летнего ребенка-инвалида, которого мать, злоупотребляющая алкоголем, оставляла одного дома.

Отмечается, что мальчик страдает ДЦП, он не ходит. В августе этого года ребенок смог выползти из дома, после чего соседи вызвали полицию.

«Юноша и его 12-летняя сестра были изъяты из семьи, а их мать впоследствии скончалась. При этом, органы системы профилактики города Барнаула, зная о том, что женщина не надлежащим образом занималась воспитанием детей, а мальчик не получал должной медицинской помощи, не предприняли мер по защите прав несовершеннолетних», – уточнили в пресс-службе.

Кроме того, за 16 лет мальчик не получал образования и необходимого лечения.

Помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина подчеркнула, что надзорное ведомство продолжает проверку по этому факту.

«В настоящее время прокуратурами Центрального и Железнодорожного района города Барнаула внесены представления для устранения нарушений прав ребенка и привлечения к ответственности виновных лиц… Возбуждено уголовное дело. Ход его расследования поставлен на контроль прокуратурой региона», – пояснила Антошкина.

Ранее сообщалось, что в Москве женщину будут судить за систематические истязания приемных девочек-инвалидов. Являясь опекуном двух несовершеннолетних детей-инвалидов, с 7 декабря 2020 года по 6 мая 2021 года женщина «систематически причиняла своим подопечным десятилетним девочкам физические и психические страдания».